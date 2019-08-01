 Держава конфіскувала 190 тисяч гривень, внесені до виборчого фонду "свободівця" Кошулинського

Про це повідомляє на своєму офіційному сайті Національне агентство з питань запобігання корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення про конфіскацію ухвалив за ініціативою НАЗК Шевченківський райсуд Львова.
"Личаківський районний суд Львова… визнав особу винною із застосуванням штрафу 1190 гривень та конфіскації на користь держави суми внеску у розмірі 190 000 гривень", - йдеться на сайті НАЗК.
В Агентстві зазначили, що жертводавець порушив закон - двічі перевів у виборчий фонд Руслана Кошулинського, який балотувався на пост президента України, по 95 тисяч гривень при тому, що до цього не сплатив податковий борг.
Порушення були виявлені за результатами аналізу фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост президента України Руслана Кошулинського.
Постанова суду вже набула чинності.
Нагадаємо, Руслан Кошулинський був кандидатом у президенти від партії "Свобода". У першому турі виборів його підтримали 1,62% виборців.
Шоб вы так остальных под микроскопом рассматривали как свободу...
\\\\Напомним, Руслан Кошулинский был кандидатом в президенты от партии "Свобода". В первом туре выборов его поддержали 1,62% избирателей. Источник: https://censor.net.ua/n3140784\\\
Обосрались конечно знатно. Антиколорадос говорит что они терроризировали застройщиков, пока были у власти, но теперь к ребятам придут за должком и мало этим патриотам не покажется.
А мы то думали что они за так любят Украину и кричат о ***** и москалях(когда поблизости есть камеры рос. "журналистов")
типо кто-то поверит что "герой" новости "работал открыто"
это у нас не посадят, а в норм. обществе за такой плевок на всех граждан - неплохо присмалят пукан уклоняющемуся
тот что у них в лозунге партии - на первом месте? типо из благодарности покарал?
больно боху надо какие-то срачи между гоями, у негО свой народ есть, который он оберегает и в обиду не дает .....
хотя, затопить к чертям всех, а спасти только один выводок своиХ рабов - ну ооочень милосердно. А что тогда говорить об егО отношении к гоям? Если своих так мочил то?(даже в букв. смысле )
"Нацики" это те, которые хотят сохранить свою культуру или может те кто всеми силами пытается насадить/навязать чужую культуру?Источник: https://censor.net.ua/f2344071
Тобто у людини був був податковий борг у розмірі трохи меньше 1200 гривень. І через це конфіскують з рахунку зовсім іншої особи 190 000 гривень? Це що за маячня?