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 Політика України
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Все про:конфіскація (261) Кошулинський (23) НАЗК (605)

 Держава конфіскувала 190 тисяч гривень, внесені до виборчого фонду "свободівця" Кошулинського

Громадянин України двічі пожертвував до виборчого фонду Руслана Кошулинського по 95 тисяч гривень. З'ясувалося, що у цього громадянина був борг перед податковою. Внесок конфіскували.

Про це повідомляє на своєму офіційному сайті Національне агентство з питань запобігання корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення про конфіскацію ухвалив за ініціативою НАЗК Шевченківський райсуд Львова.

"Личаківський районний суд Львова… визнав особу винною із застосуванням штрафу 1190 гривень та конфіскації на користь держави суми внеску у розмірі 190 000 гривень", - йдеться на сайті НАЗК.

В Агентстві зазначили, що жертводавець порушив закон - двічі перевів у виборчий фонд Руслана Кошулинського, який балотувався на пост президента України, по 95 тисяч гривень при тому, що до цього не сплатив податковий борг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" пропонує ввести "громадянську конфіскацію" незаконних активів

Порушення були виявлені за результатами аналізу фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост президента України Руслана Кошулинського.

Постанова суду вже набула чинності.

Нагадаємо, Руслан Кошулинський був кандидатом у президенти від партії "Свобода". У першому турі виборів його підтримали 1,62% виборців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140784
 
 
 Топ коментарі
 
Это только твой мессия может в открытую получить автомобиль Коломойского, охранника Коломойского и адвоката Коломойского, о чём не только Кошулинский , но и все знают.
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Нарушения были выявлены по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины Руслана Кошулинского. Источник: https://censor.net.ua/n3140784

Шоб вы так остальных под микроскопом рассматривали как свободу...
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в канаде налоговая это консультативный орган а у нас карательный. и там если человек не создаёт схемы а работает открыто то ему просто пришлют на ел почту просьбу уплатить налог.
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Правильно сделали..нехер разбазаривать государственные гроши!
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Нарешті Україна розбагатіє.... і отримає можливість і далі давати державні дотації Косюкам та Ахмєткам.
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Нарушения были выявлены по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины Руслана Кошулинского. Источник: https://censor.net.ua/n3140784

Шоб вы так остальных под микроскопом рассматривали как свободу...
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Сколько было журналистских расследований о финансировании той же Юли и других? "Начать" нужно конечно же со свободы.
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Уважаемый...мне по барабану...пусть сами зарабатывают они все люди не бедные...наворовали нехер тянуть с гос бюджета народные деньги!
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Вот благодаря таким "по барабану" к власти и приходят зебилы.
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Парень ты не по адресу пишешь...хотя да я за ЗЕЛЮ! Держава конфіскувала 190 тисяч гривень, внесені до виборчого фонду "свободівця" Кошулинського - Цензор.НЕТ 374
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А ты воспользуйся электронным микроскопом, в который ты величие Зелемойского разглядывал, удивительно, что это увеличенное величие рояль полностью не прикрыло, а только малюсенькие клавиши.
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Шановний мені вас жаль, з цифрами не дружите. 75% та 43% навіть з Європи та Америки помітили, а дутих 4-8% і в два електронних мікроскопи не помітиш... Хіба що під градусом під столом...
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Увеличение у разных микроскопов мы уже прекратили обсуждать? Может пора обсудить ум микроскопа, если нечего обсуждать у того, кто в микроскоп разглядывает "мысли" электората?
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Не мешало бы и самого этого "нацика" кошулинского проверить.
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почему сумма долга не указывается. может он оплатил налог за экологию 2 грн на старый рр, ведь налоговики любят часто менять р/р а в консультации об этом не ставить в известность.
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В Канаде оба бы уже бегали по прокуратурам и клялись об ужасной ошибке, умоляя не садить их.

\\\\Напомним, Руслан Кошулинский был кандидатом в президенты от партии "Свобода". В первом туре выборов его поддержали 1,62% избирателей. Источник: https://censor.net.ua/n3140784\\\

Обосрались конечно знатно. Антиколорадос говорит что они терроризировали застройщиков, пока были у власти, но теперь к ребятам придут за должком и мало этим патриотам не покажется.
А мы то думали что они за так любят Украину и кричат о ***** и москалях(когда поблизости есть камеры рос. "журналистов")
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в канаде налоговая это консультативный орган а у нас карательный. и там если человек не создаёт схемы а работает открыто то ему просто пришлют на ел почту просьбу уплатить налог.
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а, так там не садят за уклонение?
типо кто-то поверит что "герой" новости "работал открыто"
это у нас не посадят, а в норм. обществе за такой плевок на всех граждан - неплохо присмалят пукан уклоняющемуся
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уклонение от налогов это схемы по уходу от налогов. а если чел не работает на схемах то и налоги он заплатит.
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А каким ангелом выглядел и надо же такому, принял денежки НЕЧИСТЫЕ. Вот Бог и покарал.
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Это только твой мессия может в открытую получить автомобиль Коломойского, охранника Коломойского и адвоката Коломойского, о чём не только Кошулинский , но и все знают.
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Я же не о тебе, я о Кошулинском. Ты еще вспомни о инопланетянах. Речь не о других, О КОШУЛИНСКОМ, а про БЛ........ потом.
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Понятно, тебе, наверно, персонально и бухгалтерские книги коррупционеры предоставляют - кто от кого сколько взял... А мародёры тебе тоже представляют персонально бухгалтерские книги или всем зебам?
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Не ВКЛ дурныка, так просто никто не вносит, ты же не понес?
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Ты сам включился, я только светодиод подпаял, чтобы тебя все видели.
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В Україні , коли людина косить , його називають кривим . Так що ВКЛ , не тратьте сил.
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Эт точно. Они петикам еще понадобятся для переобувания...
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Щось цікаве-----невже він не здогадався знайти бізробітного,чи бабку з села,чи перукарку,щоб вони переказали гроші.От якби були перекази по півтора мільона--тоді інша справа---ніяких питань.
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Це все показує що навіть з 1.6% його здорово бояться
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Если я внесу деньги в фонд свободы, а потом меня привлекут за неуплату налога, это автоматом делает свободу в чём-то виновной?
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іди до найреформованішого у світі українського суду і там питай Держава конфіскувала 190 тисяч гривень, внесені до виборчого фонду "свободівця" Кошулинського - Цензор.НЕТ 6013
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У Портнова, что ли спрашивать, ведь последний, кто делал реформу низового суда был именно он?
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Свобода не виновата, но деньги изъяли. Не х....... й на поддачках жить.
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На зови хоть одну партию в Украине, у которой нет фонда для "подачек"?
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Ясне діло, оборона в брудних грошах не зацікавлена, вона стоїть вище дрібних афер, а за президента і мови не має.
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а у нас єдина партія,яка вина у всьому--це Свобода.
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Такий собі голубий незнайка,"патріот"який говорить все вірно, а державу помаленьку грабує! Тут дехто викрикує що сума мала, так це початок, потім побільшає...
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Давайте, добивайте патріотів. Хочеться перед путіним на колінця стати?
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Ви про що? Про які грабунки говорите?
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какой бох?
тот что у них в лозунге партии - на первом месте? типо из благодарности покарал? Держава конфіскувала 190 тисяч гривень, внесені до виборчого фонду "свободівця" Кошулинського - Цензор.НЕТ 2225
больно боху надо какие-то срачи между гоями, у негО свой народ есть, который он оберегает и в обиду не дает .....

хотя, затопить к чертям всех, а спасти только один выводок своиХ рабов - ну ооочень милосердно. А что тогда говорить об егО отношении к гоям? Если своих так мочил то?(даже в букв. смысле )
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а взносы в СП были прозрачными и поэтому депутатом будет безработная. Ей налоги платить не надо было......Слуги не трогайте нациков, обожжетесь.
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дурилко.. нацики и националисты понятия разные Держава конфіскувала 190 тисяч гривень, внесені до виборчого фонду "свободівця" Кошулинського - Цензор.НЕТ 3643
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Итак ищем ответ:
"Нацики" это те, которые хотят сохранить свою культуру или может те кто всеми силами пытается насадить/навязать чужую культуру?Источник: https://censor.net.ua/f2344071
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Ну так правильно - наших крикунов сравнивать с немецкими товарищами 20-30-тых - это как наших "журналистов" сравнивать с Би-Би-Си-шными. Особенно тех и этих ненавидит Антиколорадос. Обвиняет в прямом подчинении Путину.
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Знайома ситуація з "боргом" . податкова наплодила рахунків , що в банку касир спутала куди і що . Результат , гроші пішли на рахунок але не туди . Викликають через 2 місяці , не заплатили . Почались розборки , так їх рахунок , але не той . Потрібно на інший . Ну так перекиньте . Пишіть заяву . Написав, мол помилково . Через місяць знов , не заплатили . Йду зясовувати . Добре що хоть заяву в двох екземплярах зробив , а то могли б заникати . Пояснюють, що це такий специфічний рахунок , - туди рідко потрапляють кошти і потрібно чекати поки хтось не перерахує їх туди. Через рік знайшовся , такий самий дурень як я . Ось такий "борг".
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а шо там с офшорами зезедента на которые из привата поинтереснее суммы капали ???
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Нічого не зрозумів!
Тобто у людини був був податковий борг у розмірі трохи меньше 1200 гривень. І через це конфіскують з рахунку зовсім іншої особи 190 000 гривень? Це що за маячня?
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Бидло Кошулинському віддало тільки 1, 62%. Це все, що вам потрібно знати про Україну. Бидлом були, бидлом є і бидлом будете. Ніщо вже вас не змінить. Головне щоб ковбаса була по 2.20 і "дайтє нам работу, потому что мы тупые , сами ничего не умеем, но дайте нам работу". Тбфу!
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