 Держава конфіскувала 190 тисяч гривень, внесені до виборчого фонду "свободівця" Кошулинського

Про це повідомляє на своєму офіційному сайті Національне агентство з питань запобігання корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення про конфіскацію ухвалив за ініціативою НАЗК Шевченківський райсуд Львова.

"Личаківський районний суд Львова… визнав особу винною із застосуванням штрафу 1190 гривень та конфіскації на користь держави суми внеску у розмірі 190 000 гривень", - йдеться на сайті НАЗК.

В Агентстві зазначили, що жертводавець порушив закон - двічі перевів у виборчий фонд Руслана Кошулинського, який балотувався на пост президента України, по 95 тисяч гривень при тому, що до цього не сплатив податковий борг.

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Порушення були виявлені за результатами аналізу фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост президента України Руслана Кошулинського.

Постанова суду вже набула чинності.

Нагадаємо, Руслан Кошулинський був кандидатом у президенти від партії "Свобода". У першому турі виборів його підтримали 1,62% виборців.