 Зеленський звільнив Хілька з посади начальника управління СБУ в Запорізькій області

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №572/2019 від 1 серпня.
"Звільнити Хілька Олександра Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області", - йдеться в указі.
Хілько очолював УСБУ в Запорізькій області з лютого 2017 року.
чем будет заниматься? начнет увольнять по второму кругу
никогда
делать мне есть чего - специфика работы.
про ЕС уже думаю. Там проще бизнес вести чем здесь. Там хоть понимаешь кому налоги платишь. а тут вас дятлов содержать у меня нет никакого желания.
еще вопросы есть?
им завидно просто их зеленски зеленым дерьмом кормит )))
А так...
01.08.2019 г.
В качестве заметок для будущего трибунала
Непоти́зм (от лат. nepos, род. п. nepotis «внук; племянник»), кумовство́ (от кум) - вид фаворитизма, предоставляющий привилегии родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств (например, при найме на работу).
Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции (UNCAC) принятый на пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года и вступивший в силу 14 декабря 2005 года. Конвенция состоит из 8 глав, объединяющих 71 статью.
конвенции ООН непотизм - разновидность коррупции.
Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції (укр/рос) ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 49 ) { Конвенцію ратифіковано із заявами Законом N 251-V ( 251-16 ) від 18.10.2006, ВВР, 2006, N 50, ст.496 }
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16
С глубоким прискорбием (диким хохотом) сообщаем вам, сегодня, не приходя в сознание ( на работу) президент Украины Зеленский издал указ №571/2019 которым назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами (легендарная ДУСя). Мы бы и внимания не обратили, но нам понравился послужной список назначенного. Место работы до - работал директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140742Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140742
Клично подал в НАБУ заявление на Богдана. Хоть кто то в этом зоопарке демонстрирует системные действия. Кстати,
Вова, ты где ? Вернись, мы все равно ничего не простим...
Ну вот и все. Господа "бакановские" покидают территорию ОПУ. Резиденция президента полностью переходит в руки "богдановских". Интересно смотреть на них. и на Богдана, растопыря ноги, наблюдавшего погрузку конкурентов на выезд. Когда закрывались двери, руководитель уезжающей группы СБУ с такой яростью и ненавистью бросил взгляд на Богдана, что тот аж попятился назад.
Не журись, полковнику , "Ще буде день і буде ніч, і ви ви зустрінетесь віч-навіч.."
Президент Украины Зеленский трудится не покладая рук, где-то вдалеке от рабочего места.
Кстати, новоназначенный вами глава Черкасской ОГА - гражданин России. Это сейчас тренд такой, или опять ушами прохлопали?
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Вот когда лишит этих ГБ-шников права совать свой нос в бизнес - тогда да...
То есть когда СБУ совместно с другими органами не дали расползтись русскому миру по всей Украине это основание для снятия. А что до 2014 года деятельность была прекрасной?