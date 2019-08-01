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 Політика України
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Все про:Зеленський (2270) СБУ (4575) наказ (165)

 Зеленський звільнив Хілька з посади начальника управління СБУ в Запорізькій області

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Хілька з посади начальника управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №572/2019 від 1 серпня.

"Звільнити Хілька Олександра Анатолійовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Запорізькій області", - йдеться в указі.

Хілько очолював УСБУ в Запорізькій області з лютого 2017 року.

Також читайте: Зеленський призначив Борзова керівником Державного управління справами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140780
 
   
 Топ коментарі
 
прямо с языка снял.
чем будет заниматься? начнет увольнять по второму кругу
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Интересно , когда он всех уволит , чем будет заниматься ?
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Интересно , когда он всех уволит , чем будет заниматься ?
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прямо с языка снял.
чем будет заниматься? начнет увольнять по второму кругу
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Ты когда не будь отдыхаешь??? Когда ты уволишься с ЦН?
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Не думаю...делать тебе просто не чего...едь в Польшу...денег заработаешь. Зеленський звільнив Хілька з посади начальника управління СБУ в Запорізькій області - Цензор.НЕТ 3692
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ну то что ты не думаешь я не удивлен
делать мне есть чего - специфика работы.

про ЕС уже думаю. Там проще бизнес вести чем здесь. Там хоть понимаешь кому налоги платишь. а тут вас дятлов содержать у меня нет никакого желания.

еще вопросы есть?
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Так в Петра Олексійовича дуже підгора, та й місцеві вибори незабаром.
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зе дрочерам завидно )) их же зеленский роликами с ютюба кормит , а колбасу и водку бесплатную так и недал
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Навіщо ти такий бовдур? Чи тобі рошенку пообіцяли?
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у зедрочеров все кто против зеленского все рошен едят)))
им завидно просто их зеленски зеленым дерьмом кормит )))
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Я бачу, ти видатний фахівець з лайна! То є добре- хтось мусить й вигрібні ями чистити, заразом й поснідаєш!
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в вк видел--очередные долбоебы --только тратить на восстановление..
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Был бы ХилькоВ, оставил бы, палюбэ, што бы там хто ни гаварил.
А так...
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Хроника одного Президента ...

01.08.2019 г.

В качестве заметок для будущего трибунала
Непоти́зм (от лат. nepos, род. п. nepotis «внук; племянник»), кумовство́ (от кум) - вид фаворитизма, предоставляющий привилегии родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств (например, при найме на работу).

Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции (UNCAC) принятый на пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года и вступивший в силу 14 декабря 2005 года. Конвенция состоит из 8 глав, объединяющих 71 статью.
конвенции ООН непотизм - разновидность коррупции.
Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції (укр/рос) ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 49 ) { Конвенцію ратифіковано із заявами Законом N 251-V ( 251-16 ) від 18.10.2006, ВВР, 2006, N 50, ст.496 }

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16

С глубоким прискорбием (диким хохотом) сообщаем вам, сегодня, не приходя в сознание ( на работу) президент Украины Зеленский издал указ №571/2019 которым назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами (легендарная ДУСя). Мы бы и внимания не обратили, но нам понравился послужной список назначенного. Место работы до - работал директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140742Источник: https://biz.censor.net.ua/n3140742
Клично подал в НАБУ заявление на Богдана. Хоть кто то в этом зоопарке демонстрирует системные действия. Кстати,
Вова, ты где ? Вернись, мы все равно ничего не простим...

Ну вот и все. Господа "бакановские" покидают территорию ОПУ. Резиденция президента полностью переходит в руки "богдановских". Интересно смотреть на них. и на Богдана, растопыря ноги, наблюдавшего погрузку конкурентов на выезд. Когда закрывались двери, руководитель уезжающей группы СБУ с такой яростью и ненавистью бросил взгляд на Богдана, что тот аж попятился назад.
Не журись, полковнику , "Ще буде день і буде ніч, і ви ви зустрінетесь віч-навіч.."

Президент Украины Зеленский трудится не покладая рук, где-то вдалеке от рабочего места.
Кстати, новоназначенный вами глава Черкасской ОГА - гражданин России. Это сейчас тренд такой, или опять ушами прохлопали?
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Так он и раньше в ДУСе работал. При Пете
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давно пора а то шлешь на почту все по боку где реакция где батальоны против террористов...
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Правильно президент делает! Руководители СБУ заслужили этого за свою деятельность с 2014 по 2019 год. Всех надо снимать! Хотя отдаю отчёт, что в массе работников СБУ много настоящих патриотов.
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Снимать - дело хорошее, но глупое.
Вот когда лишит этих ГБ-шников права совать свой нос в бизнес - тогда да...
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Ану розкажіть нам професіоналізм, видатних новопризначенців Служби Безпеки України, баканова (95 квартал), бухарева ( бухгалтер), сляндееву ( хтось з прокуратури)
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"заслужили за свою деятельность с 2014 по 2019 год."
То есть когда СБУ совместно с другими органами не дали расползтись русскому миру по всей Украине это основание для снятия. А что до 2014 года деятельность была прекрасной?
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