 ГПУ завершила слідство у справі Ющенка про виведення "Межигір'я" з державної власності, - Родіонов

Про це повідомив "Укрінформу" начальник відділу Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Андрій Родіонов, передає Цензор.НЕТ.
"Розслідування у справі Віктора Ющенка уже завершене. Наразі адвокати ознайомлюються з матеріалами справ. Ми готуємося до передачі обвинувального акта в суд", - сказав він.
Родіонов додав, що свідками у цій справі проходять колишні перші особи держави часів президентства Ющенка. Зокрема, він зазначив, що йдеться про одного з прем’єр-міністрів, однак прізвище не уточнив. (Прем’єрами у період президентства Ющенка були Віктор Янукович, Юрій Єхануров та Юлія Тимошенко. - Ред.).
Також він повідомив, що Печерський райсуд Києва уже вдруге відмовив слідству у задоволенні клопотання про арешт майна експрезидента. Наразі ГПУ оскаржила відмову у Київському апеляційному суді.
Нагадаємо, третього президента України Віктора Ющенка підозрюють у виведенні в 2007 році резиденції "Межигір'я" з державної власності.
Раніше в Генеральній прокуратурі України підтвердили, що третій президент Віктор Ющенко підозрюється в заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції "Межигір'я" і будинком у с.Нові Петрівці (Київська обл.), а також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн.
30 листопада 2017 року резиденція експрезидента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.
З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.
Віктор Янукович одним із своїх перших таємних указів забезпечив своєму попереднику Віктору Ющенку довічну державну дачу, охорону, водіїв, покоївок і грошове утримання.
Відповідний указ опублікував на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко.
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З документа випливає, що вже через 2 тижні після набуття повноважень президента, 12 березня 2010 року Віктор Янукович видав указ під грифом "Для службового використання", який складався з 6 пунктів. Своєму попереднику Віктору Ющенку Янукович виділив пожиттєве грошове утримання в розмірі актуальної президентської зарплати.
Також Ющенку виділили 1 радника, 2 помічників, 2 автомобілі, 4 водіїв, 1 кухара, 2 покоївок, 2 офіціантів і охорону за державний рахунок. А ще - дачу в елітній Конча-Заспі у довічне користування з утриманням за рахунок держави.
"Ось за що продав Україну Віктор Ющенко. Він її продав Янеку, тепер продає Пєці. Це один із перших указів янека. До речі, весь період президентства янека, цей указ був таємним", - прокоментував опублікований документ Сергій Власенко.
Нагадаємо, у 2010 році Віктор Янукович переміг свого конкурента Юлію Тимошенко з перевагою лише у 2%.
Чинний тоді президент Віктор Ющенко напередодні 2 туру виборів закликав голосувати "проти всіх", чим, на думку
експертів і політиків, фактично привів до влади Януковича.
[Янукович віддячив Ющенкові за перемогу у 2010 пожиттєвою державною дачею зі штатом обслуги, - опубліковано таємний указ. ДОКУМЕНТ]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1549457212-yanukovich-viddyachiv-yushchenku-za-peremogu-u-2010-pozhittevoyu-derzhavnoyu.html
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Он нам нужен живой! Этот светоч росукрбджолярства....
Вчера в партии «Батькивщина» выразили глубокую обеспокоенность состоянием психического здоровья экс-президента Ющенко - в связи с его заявлением, что, дескать, он был вынужден отдать государственную резиденцию «Межигорье» Януковичу из-за того, что там должна была жить Юлия Тимошенко. Я сразу написал, что подлый Ющенко исполнил в данном случае приказ вылить порцию грязи на Тимошенко. А позднее вчера СМИ опубликовали документ, подтверждающий, что Виктор Андреевич нагло и цинично соврал.
Издание «Главком» накануне вечером впервые опубликовало копию документа, удостоверяющего: именно третий президент Украины Виктор Ющенко подарил «Межигорье» Виктору Януковичу на День рождения.
Хотя сам Ющенко отрицает свою вину в передаче резиденции «Межигорье» из государственной собственности в частную, отмечает издание - в интервью журналу «Новое время» он прокомментировал это так: «Вот я здесь ни при чем». На замечание о том, что именно он подписал решение о передаче Межигорья, Ющенко ответил: «Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко собиралась жить ».
В то же время, документ от «Главкома» свидетельствует о другом: Ющенко, буквально подарил резиденцию Януковичу на День рождения 9 июля 2007 года.
https://is.gd/5Ji1Kt
теперь принимайтесь за "Больницу будущего"... там есть чему дивиться
это же сотни миллиардов
конфисковать все у Ющарых до дечятого колена и всех в тюрягу
или это очередная выстава типа как борятся
чтобы отвести внимание от настоящего ущерба