 ГПУ завершила слідство у справі Ющенка про виведення "Межигір'я" з державної власності, - Родіонов

Про це повідомив "Укрінформу" начальник відділу Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Андрій Родіонов, передає Цензор.НЕТ.

"Розслідування у справі Віктора Ющенка уже завершене. Наразі адвокати ознайомлюються з матеріалами справ. Ми готуємося до передачі обвинувального акта в суд", - сказав він.

Родіонов додав, що свідками у цій справі проходять колишні перші особи держави часів президентства Ющенка. Зокрема, він зазначив, що йдеться про одного з прем’єр-міністрів, однак прізвище не уточнив. (Прем’єрами у період президентства Ющенка були Віктор Янукович, Юрій Єхануров та Юлія Тимошенко. - Ред.).

Також він повідомив, що Печерський райсуд Києва уже вдруге відмовив слідству у задоволенні клопотання про арешт майна експрезидента. Наразі ГПУ оскаржила відмову у Київському апеляційному суді.

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Нагадаємо, третього президента України Віктора Ющенка підозрюють у виведенні в 2007 році резиденції "Межигір'я" з державної власності.

Раніше в Генеральній прокуратурі України підтвердили, що третій президент Віктор Ющенко підозрюється в заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції "Межигір'я" і будинком у с.Нові Петрівці (Київська обл.), а також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн.

30 листопада 2017 року резиденція експрезидента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.

З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.