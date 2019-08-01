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Все про:ГПУ (3117) Межигір'я (88) Ющенко (2191)

 ГПУ завершила слідство у справі Ющенка про виведення "Межигір'я" з державної власності, - Родіонов

Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершило слідство щодо експрезидента Віктора Ющенка у справі виведення з державної власності резиденції "Межигір'я".

Про це повідомив "Укрінформу" начальник відділу Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Андрій Родіонов, передає Цензор.НЕТ.

"Розслідування у справі Віктора Ющенка уже завершене. Наразі адвокати ознайомлюються з матеріалами справ. Ми готуємося до передачі обвинувального акта в суд", - сказав він.

Родіонов додав, що свідками у цій справі проходять колишні перші особи держави часів президентства Ющенка. Зокрема, він зазначив, що йдеться про одного з прем’єр-міністрів, однак прізвище не уточнив. (Прем’єрами у період президентства Ющенка були Віктор Янукович, Юрій Єхануров та Юлія Тимошенко. - Ред.).

Також він повідомив, що Печерський райсуд Києва уже вдруге відмовив слідству у задоволенні клопотання про арешт майна експрезидента. Наразі ГПУ оскаржила відмову у Київському апеляційному суді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будинки, кафе і землі в Безрадичах: суд двічі відмовив в арешті майна Ющенка

Нагадаємо, третього президента України Віктора Ющенка підозрюють у виведенні в 2007 році резиденції "Межигір'я" з державної власності.

Раніше в Генеральній прокуратурі України підтвердили, що третій президент Віктор Ющенко підозрюється в заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції "Межигір'я" і будинком у с.Нові Петрівці (Київська обл.), а також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн.

30 листопада 2017 року резиденція експрезидента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.

З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140779
 
 
 Топ коментарі
 
Янукович віддячив Ющенкові за перемогу у 2010 пожиттєвою державною дачею зі штатом обслуги, - опубліковано таємний указ. ДОКУМЕНТ.
Віктор Янукович одним із своїх перших таємних указів забезпечив своєму попереднику Віктору Ющенку довічну державну дачу, охорону, водіїв, покоївок і грошове утримання.
Відповідний указ опублікував на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко.
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З документа випливає, що вже через 2 тижні після набуття повноважень президента, 12 березня 2010 року Віктор Янукович видав указ під грифом "Для службового використання", який складався з 6 пунктів. Своєму попереднику Віктору Ющенку Янукович виділив пожиттєве грошове утримання в розмірі актуальної президентської зарплати.
Також Ющенку виділили 1 радника, 2 помічників, 2 автомобілі, 4 водіїв, 1 кухара, 2 покоївок, 2 офіціантів і охорону за державний рахунок. А ще - дачу в елітній Конча-Заспі у довічне користування з утриманням за рахунок держави.
"Ось за що продав Україну Віктор Ющенко. Він її продав Янеку, тепер продає Пєці. Це один із перших указів янека. До речі, весь період президентства янека, цей указ був таємним", - прокоментував опублікований документ Сергій Власенко.
Нагадаємо, у 2010 році Віктор Янукович переміг свого конкурента Юлію Тимошенко з перевагою лише у 2%.
Чинний тоді президент Віктор Ющенко напередодні 2 туру виборів закликав голосувати "проти всіх", чим, на думку
експертів і політиків, фактично привів до влади Януковича.
[Янукович віддячив Ющенкові за перемогу у 2010 пожиттєвою державною дачею зі штатом обслуги, - опубліковано таємний указ. ДОКУМЕНТ]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1549457212-yanukovich-viddyachiv-yushchenku-za-peremogu-u-2010-pozhittevoyu-derzhavnoyu.html

🤑
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на нары за сдачу Украины вите шапкокраду...
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Именно подлый Ющенко подарил «Межигорье» Януковичу - документ
Вчера в партии «Батькивщина» выразили глубокую обеспокоенность состоянием психического здоровья экс-президента Ющенко - в связи с его заявлением, что, дескать, он был вынужден отдать государственную резиденцию «Межигорье» Януковичу из-за того, что там должна была жить Юлия Тимошенко. Я сразу написал, что подлый Ющенко исполнил в данном случае приказ вылить порцию грязи на Тимошенко. А позднее вчера СМИ опубликовали документ, подтверждающий, что Виктор Андреевич нагло и цинично соврал.
Издание «Главком» накануне вечером впервые опубликовало копию документа, удостоверяющего: именно третий президент Украины Виктор Ющенко подарил «Межигорье» Виктору Януковичу на День рождения.
Хотя сам Ющенко отрицает свою вину в передаче резиденции «Межигорье» из государственной собственности в частную, отмечает издание - в интервью журналу «Новое время» он прокомментировал это так: «Вот я здесь ни при чем». На замечание о том, что именно он подписал решение о передаче Межигорья, Ющенко ответил: «Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко собиралась жить ».
В то же время, документ от «Главкома» свидетельствует о другом: Ющенко, буквально подарил резиденцию Януковичу на День рождения 9 июля 2007 года.
https://is.gd/5Ji1Kt
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на нары за сдачу Украины вите шапкокраду...
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та там на нарах должен сидеть каждый кто был при владе включая депутатов эти 30ть лет. все кто не приходил к корыту тот и крал.**** кого не выберут чето мутят. тогуются договариваются... а в итоге украинцы с голым задом всегда.
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Так його ж руки нічого не крали!!!! Він просто ставив підписи на папірцях.
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Янукович віддячив Ющенкові за перемогу у 2010 пожиттєвою державною дачею зі штатом обслуги, - опубліковано таємний указ. ДОКУМЕНТ.
Віктор Янукович одним із своїх перших таємних указів забезпечив своєму попереднику Віктору Ющенку довічну державну дачу, охорону, водіїв, покоївок і грошове утримання.
Відповідний указ опублікував на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко.
Читайте також: Володимир Лановий: Навіщо мільярдеру другий термін президентства?
З документа випливає, що вже через 2 тижні після набуття повноважень президента, 12 березня 2010 року Віктор Янукович видав указ під грифом "Для службового використання", який складався з 6 пунктів. Своєму попереднику Віктору Ющенку Янукович виділив пожиттєве грошове утримання в розмірі актуальної президентської зарплати.
Також Ющенку виділили 1 радника, 2 помічників, 2 автомобілі, 4 водіїв, 1 кухара, 2 покоївок, 2 офіціантів і охорону за державний рахунок. А ще - дачу в елітній Конча-Заспі у довічне користування з утриманням за рахунок держави.
"Ось за що продав Україну Віктор Ющенко. Він її продав Янеку, тепер продає Пєці. Це один із перших указів янека. До речі, весь період президентства янека, цей указ був таємним", - прокоментував опублікований документ Сергій Власенко.
Нагадаємо, у 2010 році Віктор Янукович переміг свого конкурента Юлію Тимошенко з перевагою лише у 2%.
Чинний тоді президент Віктор Ющенко напередодні 2 туру виборів закликав голосувати "проти всіх", чим, на думку
експертів і політиків, фактично привів до влади Януковича.
[Янукович віддячив Ющенкові за перемогу у 2010 пожиттєвою державною дачею зі штатом обслуги, - опубліковано таємний указ. ДОКУМЕНТ]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1549457212-yanukovich-viddyachiv-yushchenku-za-peremogu-u-2010-pozhittevoyu-derzhavnoyu.html

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Можно организовывать тотализатор - "Посадят" - "Не посадят".
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Надеюсь его снова не отравят молодильными яблоками?
Он нам нужен живой! Этот светоч росукрбджолярства....
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пока что кумовская плокулатула это супермаркет по продаже дел. этим крысам нельзя даже бабушку через дорогу переводить ибо по карманам будут шарить.
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Именно подлый Ющенко подарил «Межигорье» Януковичу - документ
Вчера в партии «Батькивщина» выразили глубокую обеспокоенность состоянием психического здоровья экс-президента Ющенко - в связи с его заявлением, что, дескать, он был вынужден отдать государственную резиденцию «Межигорье» Януковичу из-за того, что там должна была жить Юлия Тимошенко. Я сразу написал, что подлый Ющенко исполнил в данном случае приказ вылить порцию грязи на Тимошенко. А позднее вчера СМИ опубликовали документ, подтверждающий, что Виктор Андреевич нагло и цинично соврал.
Издание «Главком» накануне вечером впервые опубликовало копию документа, удостоверяющего: именно третий президент Украины Виктор Ющенко подарил «Межигорье» Виктору Януковичу на День рождения.
Хотя сам Ющенко отрицает свою вину в передаче резиденции «Межигорье» из государственной собственности в частную, отмечает издание - в интервью журналу «Новое время» он прокомментировал это так: «Вот я здесь ни при чем». На замечание о том, что именно он подписал решение о передаче Межигорья, Ющенко ответил: «Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко собиралась жить ».
В то же время, документ от «Главкома» свидетельствует о другом: Ющенко, буквально подарил резиденцию Януковичу на День рождения 9 июля 2007 года.
https://is.gd/5Ji1Kt
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Проверьте на законность завладением марксовской фабрикой и всеми предприятиями ахметки.
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ЮЛЯ не прощает никому. Он ей поломал всю жизнь. 100 процентов показания против него. Так постепенно и до ПЯТОГО подойдут. ЖАЛЬ - нет.
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Так шо, продажного трутня Витюшу Иудовича таки посадят? Или всё, как с детской больницей будущего прокатит? Ей ей, если фигляр посадить эту гниду продавшую революцию региАнальным мразям, я таки начну называть его президентом. Слово даю.
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Он давно уже должен был сидеть за банк Украина и махинации с валютными резервами.
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И катруся, за воровство на больных детях. Впрочем пекло им обоим обеспеченно. До 7-го колена, как минимум.
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отлично!
теперь принимайтесь за "Больницу будущего"... там есть чему дивиться
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Ющенко збивав у Грузії російські військові літаки...Порошенко підбивав на Донбасі російські танки...
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Козёл продал ЗРК "Бук" Грузии, своему кунаку Сракубыемузашили. И тем самым нанёс огромный ущерб обороноспособности Украины с системе ПВО.
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Питання Ющенку - яким ж все-таки треба бути марним і жадібним ідіотом, щоб за 5 років розгубити такий кредит довіри народу, Заходу і виявитися настільки показово приниженим власною країною? При владі вони швидко перебудували всі вертикалі, розставивши скрізь своїх бездарних людей на потоки, красти самому і потурати розкраданню держави любими друзями це його девіз і плювати хотіли і на реформи, і на країну, і на майбутнє України, народ. Винен він в всіх сьогоднішніх проблемах України, війні. Винен тому, що йому був даний шанс Україну приєднати до НАТО і ЄС, побороти корупцію і набагато покращити життєвий рівень народу а він все бездарно продав за власне благополуччя, розбазарив серед кумів, любих друзів, "сім"ї, Яника привів до влади за дачу.
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Оте падло вкрало у всіх 10 років життя!!! Паскуда!!!
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круто, всіх перестріляти, тільки одну в білому залишити?
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а за поднятие цены на газ с 50 долл до 250 и РосУкрЭнарго почему еще нет уголовного дела
это же сотни миллиардов
конфисковать все у Ющарых до дечятого колена и всех в тюрягу
или это очередная выстава типа как борятся
чтобы отвести внимание от настоящего ущерба
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Ющенко был хорошим президентом. Ему было нелегко без большинства в раде, и в противостоянии с премьерами. Но так, как Украина богато жила в 2005-2009 не жили никогда. И уже не будет.
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