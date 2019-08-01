 Якби в країні все було добре, ніхто б не проголосував за "Слугу народу", - позаштатний радник президента Радуцький

Про це обраний нардеп від "Слуги народу" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Якби все у нас в житті було добре, ніхто б не проголосував за "Слугу народу". Ні Зеленський 73% не взяв би, ні 253 голоси не взяла б "Слуга народу", якби ті професіонали, які були, робили б все добре", - зазначив він, коментуючи новообраний склад парламенту.
Водночас Радуцький зазначив, що наявність вищої освіти не має бути пріоритетом для того, хто націлений на результат і готовий працювати.
"У 1993 році, коли створювався "Борис", у нас ніколи професор не отримував більше, ніж звичайний лікар. Ми завжди платили за кількість пацієнтів, а не за звання. І тут я повністю підтримую ідею "Слуги народу": якщо людина хоче щось робити, то не факт, що вища освіта має бути на першому місці. У мене теж немає вищої медичної освіти - але мені це не завадило створити і вдало продати найбільшу медичну компанію в країні. І коли мене називають фельдшером, мені це навіть приємно", - розповів позаштатний радник президента.
Повний текст інтерв'ю з Михайлом Радуцьким читайте тут.
-- Насправді, не маючи жодної цікавости до політики ( тим більш - української ), увесь час до виборів думав: ***** їм узагалі ці вибори, коли відрив фактичних заслуг одного кандидата перед країною та його користь у якості президента від усіх інших - такі, що геть смішно навіть говорити про якийсь вибір між ними. Думав так увесь час, аж доки вони не зробили вас разом.
-- Произошла обычная "охлократическая революция".
-- Справа в тому, що, зі своїм розумінням України circa жовтень 2014 р., не бачив до неї взагалі жодних передумов.
Розповім ще таку річ: кілька разів питання цих виборів спливало десь на марґінесах розмов із моїми колеґами, що зараз працюють у Києві. І тоді ніяк не міг зрозуміти: взагалі, який ***** Зеленський, яка інтрига? Списував це на їхню недостатню орієнтацію у середовищі, хоча й не мав жодних сумнівів у компетентности та сумлінности наших політ. радників із місцевого персоналу ( до того ж і знав їх усіх особисто ще з часів роботи в Києві ), за посередництвом яких мої колеґи складали свої власні опінії. Ну й от і виявилося, що все вони там правильно розуміли, а я помилявся.
-- Это же они, а не вы, прочувствовали рост коммуналки и курса доллара в разы, огромную инфляцию. Беда только, что связали они это не с войной с РФ, с агрессией, тем что реформы не дают моментального результата, а с тем что Порошенко якобы всех обокрал.
Простой нарід ™
Если бы в стране у кое кого не было ящиков, никто бы не проголосовал за "Слугу народа" )