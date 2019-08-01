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Все про:Слуга народу (182) Радуцький Михайло (3)

 Якби в країні все було добре, ніхто б не проголосував за "Слугу народу", - позаштатний радник президента Радуцький

Українці проголосували за партію "Слуга народу" не через хороше життя.

Про це обраний нардеп від "Слуги народу" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Якби все у нас в житті було добре, ніхто б не проголосував за "Слугу народу". Ні Зеленський 73% не взяв би, ні 253 голоси не взяла б "Слуга народу", якби ті професіонали, які були, робили б все добре", - зазначив він, коментуючи новообраний склад парламенту.

Водночас Радуцький зазначив, що наявність вищої освіти не має бути пріоритетом для того, хто націлений на результат і готовий працювати.

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"У 1993 році, коли створювався "Борис", у нас ніколи професор не отримував більше, ніж звичайний лікар. Ми завжди платили за кількість пацієнтів, а не за звання. І тут я повністю підтримую ідею "Слуги народу": якщо людина хоче щось робити, то не факт, що вища освіта має бути на першому місці. У мене теж немає вищої медичної освіти - але мені це не завадило створити і вдало продати найбільшу медичну компанію в країні. І коли мене називають фельдшером, мені це навіть приємно", - розповів позаштатний радник президента.

Повний текст інтерв'ю з Михайлом Радуцьким читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140775
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, на зону також потрапляють не "від хорошого життя".
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точно?а может это благодарные крысчане возвращаются после успешной поездки в херсон за безвизом? Якби в країні все було добре, ніхто б не проголосував за "Слугу народу", - позаштатний радник президента Радуцький - Цензор.НЕТ 9348
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звучит как оправдание преступления Если бы в стране все было хорошо, никто бы не проголосовал за "Слугу народа", - внештатный советник президента Радуцкий - Цензор.НЕТ 76
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Посмотрим на ТВОЮ работу, спаситель отечества.
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я не понял - а как же ген прокурор - ну без высшего специального - не можно - а тут людей лечить можно - логика какая то зебильная
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Интересный разговор на одном форуме:

-- Насправді, не маючи жодної цікавости до політики ( тим більш - української ), увесь час до виборів думав: ***** їм узагалі ці вибори, коли відрив фактичних заслуг одного кандидата перед країною та його користь у якості президента від усіх інших - такі, що геть смішно навіть говорити про якийсь вибір між ними. Думав так увесь час, аж доки вони не зробили вас разом.
-- Произошла обычная "охлократическая революция".

-- Справа в тому, що, зі своїм розумінням України circa жовтень 2014 р., не бачив до неї взагалі жодних передумов.

Розповім ще таку річ: кілька разів питання цих виборів спливало десь на марґінесах розмов із моїми колеґами, що зараз працюють у Києві. І тоді ніяк не міг зрозуміти: взагалі, який ***** Зеленський, яка інтрига? Списував це на їхню недостатню орієнтацію у середовищі, хоча й не мав жодних сумнівів у компетентности та сумлінности наших політ. радників із місцевого персоналу ( до того ж і знав їх усіх особисто ще з часів роботи в Києві ), за посередництвом яких мої колеґи складали свої власні опінії. Ну й от і виявилося, що все вони там правильно розуміли, а я помилявся.
-- Это же они, а не вы, прочувствовали рост коммуналки и курса доллара в разы, огромную инфляцию. Беда только, что связали они это не с войной с РФ, с агрессией, тем что реформы не дают моментального результата, а с тем что Порошенко якобы всех обокрал.
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А шо, при вас таки стало лучше? Огласите список за лучше за ваши 4 месяца. И мы все вместе и дружно посмеёмся. Якби в країні все було добре, ніхто б не проголосував за "Слугу народу", - позаштатний радник президента Радуцький - Цензор.НЕТ 1159
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Было не хорошо. Станет ещё хуже. ЗЕбилы работать не хотят, воевать не хотят, учиться не хотят. Хотят по пляжам и ночнушкам тусоваться, кокс нюхать. А работать и воевать за них должны другие.
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Если бы в стране все было хорошо, никто бы не проголосовал за "Слугу народа",

Если бы в стране у кое кого не было ящиков, никто бы не проголосовал за "Слугу народа" )
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вот как в борисе платят за пациента, это хорошо а как у супрун то это плохо
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Ні в якій страні нема шоб було все гаразд,але там нема 73% дебілів.
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