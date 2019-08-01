EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  3180  34
Все про:Коломойський (487) Приватбанк (280) Вовк Павло (37)

 Вовк заперечує домовленості з Коломойським у справі про націоналізацію "Приватбанку"

Вовк заперечує, що у нього були зустрічі з бізнесменом Ігорем Коломойським у справі про націоналізацію "Приватбанку".

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, який назвав особистою помстою Ситника справу проти суддів Окружного адміністративного суду м.Києва, заперечує, що у нього були зустрічі з бізнесменом Ігорем Коломойським у справі про націоналізацію "Приватбанку".

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"По-перше, я з Коломойським не зустрічався і навіть не знайомий з ним. По-друге, а який я маю стосунок до справи? Голова суду не впливає на жодного суддю. Це міф", - сказав він.

За його словами, справа про націоналізацію "Приватбанку" слухалася 2 роки, причому між першим і другим туром президентських виборів було 2 засідання.

Він підкреслив, що адміністративний суд існує для захисту від порушень з боку держави.

"Всі намагаються нас критикувати, думаючи, що ми повинні захищати владу. А ми не повинні їх захищати. Коли ви приходите з проблемою в суд, ви ж розраховуєте на свій захист, а не на захист влади? Зате коли ми приймаємо рішення на чиюсь користь, але не вашу, а іншої фізичної особи - Коломойського - то починається критика", - обурився Вовк.

Як повідомляли Українськi Новини, 18 квітня колегія Окружного адміністративного суду Києва під головуванням судді Качура визнала незаконною націоналізацію "Приватбанку" за позовом його колишнього співвласника Ігоря Коломойського.

Підставами для прийняття такого рішення суд називає серед іншого недоведеність відповідачами наявності визначених законом підстав для віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, в результаті чого в подальшому була ініційована процедура його націоналізації, а також, власне, порушення процедури націоналізації банку, порядок якої регламентовано на законодавчому рівні .

Тим часом, НАБУ допитало суддю, який скасував націоналізацію "Приватбанку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140771
 
 
 Топ коментарі
 
Богдан встречался с Вовком в интересах Каломойского..
кто такой Вовк ,что бы Каломойский с ним встречался?!..
для этого есть посредники-адвокаты-буряты..
 показати весь коментар
 
зебилы, а вы верите? вовк четкий пацанчег? Вовк отрицает договоренности с Коломойским по делу о национализации Приватбанка - Цензор.НЕТ 7115
 показати весь коментар
 
как-то странно было бы прочитать такое - Вовк подтверждает договоренности с Коломойским по делу о национализации Приватбанка Вовк отрицает договоренности с Коломойским по делу о национализации Приватбанка - Цензор.НЕТ 6295
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ага ну да сам Вовок объявил во всеслышание ПРИЗНАНИЕ ЯВКУ ТИПА ДАЛИ ЗАРАБОТАЛ НА ПРИВАТЕ МИЛЛИОНОВ 10....
 показати весь коментар
 
 
Вовк так хотів вплинути на результати виборів, виконував вказівку порошенка щоб збрутити натовп і мобілізувати виборців на підтримку порошенка в другому турі. Дії Вовка це зрада України, неправосудні рішення Вовка та його суддів це злочинне втручання в хід передвиборчої компанії, незаконне втручання в роботу банківської системи які могли призвести до обвалу гривні та паніки на ринку банківських послуг! Неправосудні рішення суддів Вовка це загроза національній безпеці і за це Вовк та його судді будуть відповідати перед судом і всі хто давав вказівки Вовку та його суддям теж сядуть на довічне! Я вбачаю в діях Вовка та його банди суддів зраду нацоінальних інтересів та роботу на російські спецслужби!
 показати весь коментар
 
Отрицать и доказать что не было договорённостей разные понятия.
 показати весь коментар
 
зебилы, а вы верите? вовк четкий пацанчег? Вовк отрицает договоренности с Коломойским по делу о национализации Приватбанка - Цензор.НЕТ 7115
 показати весь коментар
 
 
дело было при солнцеликом Пете,( тот самый который постарел,устал, девушки не любят ну в общем куча гемороя)если вовк не четкий пацанчег то почему кум того что постарел по свистку постаревшего не посадил этого четкого пацанчега ?
 показати весь коментар
 
я про каденцию пороха, а не политического ********.
 показати весь коментар
 
 
який вовк в овечій шкурі попризначав цих вовків у мантіях?
 показати весь коментар
 
 
да если б не Коломойский, ты б тут уже комменты не писал...
 показати весь коментар
 
Богдан встречался с Вовком в интересах Каломойского..
кто такой Вовк ,что бы Каломойский с ним встречался?!..
для этого есть посредники-адвокаты-буряты..
 показати весь коментар
 
 
Ну, ИДИОТЫ, напали на честного ГРАЖДАНИНА. Да посмотрите на бабушек, которые торгуют сигаретами темного производства. Вот это МАФИЯ.
 показати весь коментар
 
 
Вот читаешь его и слезы сами на глаза наворачиваются, такого кристально-честного человека за яйца взять пытаются! Ну ничо,я так думаю, зеля с игорем батьковичем не дадут сгинуть такому самородку, раз к решениям по привату он отношения не имеет от слова "совсем"
 показати весь коментар
 
 
как-то странно было бы прочитать такое - Вовк подтверждает договоренности с Коломойским по делу о национализации Приватбанка
 показати весь коментар
 
 
ЗеБЕнины телепузики, так когда уже Вовк будет советником наркомана? Это тоже, новое и честное лицо?
Не забывайте, что вы ЭТО сделали вместе!
 показати весь коментар
 
 
Он сначала должен в битве екстрасенсов на нтв поучаствовать, пройти повышение квалификации у маслякова в квн, потом сдать экзамен по игре хером на рояле, а уж тогда можно назначать на наивысшие должности... а ты как думал? Туда всякую шелупонь не назначают... только профессионалов
 показати весь коментар
 
 
да вы, батенька, изверг!
Страна так долго ждать не может!
 показати весь коментар
 
Шо Вовчик, пристало вузлом до гузна? Ще не те буде готуйся, ****.
 показати весь коментар
 
А между тем, идет седьмой день молчания избранного президента по поводу события, представляющего угрозу украинской государственности...
 показати весь коментар
 
 
А оно в рот шаурмы набрало. К слову, его до президентских выборов не зря в Париже прятали. ну, шоб оно, ото убогое, шо то не то не наляпало. Вовк заперечує домовленості з Коломойським у справі про націоналізацію "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 5547
 показати весь коментар
 
 
Та шо вы говорите. Вовк заперечує домовленості з Коломойським у справі про націоналізацію "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 6712
Да здравствует ото суд де от этот Вовк, как таки самый "честный" суд в мире. Вовк заперечує домовленості з Коломойським у справі про націоналізацію "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1705
К слову, ВСЁ преступники всё отрицают. Вовк заперечує домовленості з Коломойським у справі про націоналізацію "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 4328
 показати весь коментар
 
Он же не совсем полный идиот, чтоб не отрицать, как вы думаете?
 показати весь коментар
 
Можно подумать, что пацаны уровня Бени встречаются с судьями или председателями судов. Это делают всякие "юристы" типа богдана. И то не факт, что с "вовками". В нашем "судопроизводстве существует много схем "решения" проблем.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору