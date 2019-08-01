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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Інститут нацпам'яті (123) КМДА (671) перейменування (281) декомунізація (254)

 Інститут нацпам'яті оскаржив повернення київським проспектам Бандери і Шухевича старих назв

Український інститут національної пам'яті подав апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування рішень Київради про перейменування проспектів Московського та Ватутіна на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляє юрист Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябенко.

"Всі обґрунтування щодо відсутності порушень прав позивачів, неправильного застосування судом першої інстанції норм процесуального права, неправильного застосування судом першої інстанції до спірних правовідносин норм законів "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки", неправильного застосування судом першої інстанції до спірних правовідносин і "Про присвоєння юридичним особам і об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" були подані до Окружного адміністративного суду", – пояснив юрист.

Нагадаємо, 25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішень Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.

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КМДА перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року. А за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандуючого Української повстанської армії) проголосувала в червні 2017 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140770
 
   
 Топ коментарі
 
треба взагалі скасувати всі рішення цього суду за останні кілька років.... Институт нацпамяти обжаловал возвращение киевским проспектам Бандеры и Шухевича старых названий - Цензор.НЕТ 3722
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Володя Мавзолейний взагалі в Україні ніколи не був, а монументів йому було ....
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Депутат від партії Зеленського пообіцяв "взятися" за Інститут нацпам`яті. Прізвище істоти - Максим Бужанський. Також він вважає, "що Україна не має права святкувати День звільнення від Радянського Союзу".
Тобто День Незалежності треба скасувати?!
Про це Бужанський сказав у інтерв'ю strana.ua.
За словами мажоритарника, у нього є інформація, що Інститут нацпам'яті - це корумпована структура. "Там немає жодної ідеології. В'ятрович краде гроші в парі зі своєю дружиною та іншими співробітниками - близькими родичами. Український інститут національної пам'яті - це одна з найбільш корумпованих структур. Буду цим займатися", - сказав відомий блогер.

Також майбутній депутат переконаний, "що Україна не має права святкувати День звільнення від Радянського союзу". https://strana.ua/news/214039-odna-iz-samykh-korrumpirovannykh-struktur-v-sluhe-naroda-poobeshchali-zanjatsja-institutom-vjatrovicha.html

PS: чому печерський суд не заборонив оцю "срану"???
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Мародёры и убийцы? Зебил что ли?
Хотя на счёт имён гетьманов и князей согласен. Но и УПА-ОУН так же нужны...
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Зебилам не нужны, т.к. только УПА призвали голосовать за Порошенко во втором туре...
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треба взагалі скасувати всі рішення цього суду за останні кілька років.... Институт нацпамяти обжаловал возвращение киевским проспектам Бандеры и Шухевича старых названий - Цензор.НЕТ 3722
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Есть чем заняться, первоочередное что надо сделать, иначе страна развалится, а так все заробитчане вернутся на родину.
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Депутат від партії Зеленського пообіцяв "взятися" за Інститут нацпам`яті. Прізвище істоти - Максим Бужанський. Також він вважає, "що Україна не має права святкувати День звільнення від Радянського Союзу".
Тобто День Незалежності треба скасувати?!
Про це Бужанський сказав у інтерв'ю strana.ua.
За словами мажоритарника, у нього є інформація, що Інститут нацпам'яті - це корумпована структура. "Там немає жодної ідеології. В'ятрович краде гроші в парі зі своєю дружиною та іншими співробітниками - близькими родичами. Український інститут національної пам'яті - це одна з найбільш корумпованих структур. Буду цим займатися", - сказав відомий блогер.

Також майбутній депутат переконаний, "що Україна не має права святкувати День звільнення від Радянського союзу". https://strana.ua/news/214039-odna-iz-samykh-korrumpirovannykh-struktur-v-sluhe-naroda-poobeshchali-zanjatsja-institutom-vjatrovicha.html

PS: чому печерський суд не заборонив оцю "срану"???
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Бачив на Гавнюс ван і Зік це гавно. Чмо рідкісне.
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самый обычний украинский депутат..
а таки шо такое ?Інститут нацпам'яті оскаржив повернення київським проспектам Бандери і Шухевича старих назв - Цензор.НЕТ 4808
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Володя Мавзолейний взагалі в Україні ніколи не був, а монументів йому було ....
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и ленин никада в Киеве не был. и шо? это ж не помешало и улицу назвать, и памятниками все углы утыкать...
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Какой флаг был у этого "СС"?
Ты думаешь, что в Западной Украине жили одни зебилы, которые сразу забыли карателей из НКВД, пришедших в 1939 году?
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"Бужанський сказав" - то хай відповідає, в суді. Гарна пара йому - діяч, який почав сіпатись до Кличка.
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Восьмипроцентные никак не уймутся. Неужели до сих пор не поняли, что народ поставил неуд прошлой власти в том числе и из-за таких отмороженных как Вятрович.
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Просто они продолжают отрабатывать деньги своих кукловодов.
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Заокєанскіх кукловодов, канєшно. А также поджигатєлєй войни і воротіл Уол-стріта, устраівающіх своі коварниє проіскі протів дєла міра і соціалізьма.
Зєлєнскій тоже заокєанскокукловодімий русофоб, которому Западом уготована роль могільщіка Росії.

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скоро го вносуды буду законы принятые Радой отменять.
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Сколько там у нас штат этого института ? Что-то около 90 человек.
Значится на нашей шее сидит почти сотня дармоедов-бюджетников, которым делать нехрен..... Пора немного оптимизировать штат сотрудников
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Не надо пены, история всех расставит по местам. На лозунгах и кричалках, далеко не уедешь, как и с придуманными героями. Я далеко не сторонник Ленина, но чел 98 томов своих мыслей написал, которые я не могу оценивать, т. к. хотя у меня достаточно высокий IQ (124), но я уверен, что он ниже, чем у Ленина. Я плохо понимаю ненависть части украинцев к Ленину. При вступлении в СССР, Украина не имела левобережья, его в1923 году дал Ленин, а в 1924 году Ленин умер. Что он такого плохого сделал украинцам за год, да еще тяжело болея? Немотивированная война с памятниками, это битва Дон Кихота с ветряными памятниками.
Чудны бела твои Господи.
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При вступлении в СССР, Украина не имела левобережья, его в1923 году дал Ленин, а в 1924 году Ленин умер.

вОнюшка, кацапсина, признайся, ты дурак?
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Период Руина(17 век) раздел Украины на Правобережную под управлением Речи Посполитой и Левобережную с присоединением к Московии. С тех пор так и было.
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вОнюшка, не знаю насчёт твоего IQ, но насчёт элементарного знания столь недавней истории, у тебя большие проблемы.
Украина не вступала,а была одной из соучредительниц сесесера, наряду с обосРашкой. после распада сраной рассеянской империи некоторым ее бывшим частям удалось отстоять свою независимость, как Польше и Финляндии, а Украине нет, ибо Украина для старой рашки имела значение куда большее, чем страны Балтии, Финляндия или Польша, без Украины никакого сесесера попросту не было бы. Про УНР, про ЗУР, ты, убогий, ничего, конечно, не слышал подарки ёпта...
Украина, которая простирается до Таганрога и Кубани и даже дальше попросту была оккупирована большевистскими ордами с востока, к которым присоединились и некоторые ***** и из числа украинцев, недалёкие, обманутые, поведшиеся на примитивные, но простые и доходчивые лживые лозунги московитской большевистской орды, навроде сегодняшнего луГандонского быдла, всякие криворожские двухнедельные республики и прочая хрень.

Так штА, убогий, заднеприводной сифилитик Ленка-Бланк ничего Украине не дарил, ежели чего и подарил, то это западноукраинские земли, входившие в распавшуюся Австро-Венгрию, подарил на почти три десятилетия Польше.
ничего отсталая сраная рашка подарить Украине не в состоянии по определению , она может только украсть и подло отобрать.
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Странно, но при Порохе эти козломордые мрази сидели тише воды и ниже травы, а сейчас повылазили.
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100 років тому до окупації Українська держава була майже в два рази більше ніж тепер. Державний кордон УНР. в день Злуки 22 січня 1919 був значно довший. Кордон тодішньої України (УНР) відображена на карті "Соборна Україна", що вийшла у Львові на заснування фонду «Україна - Русь». "Радіо Свобода".
Ця настінна карта соборної УНР, на якій відображені усі українські землі, які в 1919 році були у складі України (УНР). Кубань, Ставропілля, Чорноморщіна, Східна Слобожанщина, Стародубщина (нині вони окуповані в складі ворожої московии (Росії). Берестейщина і Гомельщина (нині у складі Білорусі). Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Північна Лемківщина (Польща), Південна Лемківщина (Словаччина). Мармарощина, Південна Буковина (нині у Румунії) Крим (тимчасова окупація). А також територія України було Придністров'е.
Голова благодійного фонду «Україна-Русь Новоженець зазначає, що карта« Соборної України », показує, якими були українські кордони в День Злуки, України 22 січня 1918 року, і до окупації (УНР) проклятими українським народом жахливими рассейскімі бандитами більшовиками з паРаши. Так ще вже можна сказати що майже віддали проклятим угро -фінам кацапам замаскованим під ніби росіян цим ворогам загарбникам Крим і Донбас. Інші країни вони тільки примножують свої території, а ми тільки втрачаємо рідну землю.
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