 Інститут нацпам'яті оскаржив повернення київським проспектам Бандери і Шухевича старих назв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляє юрист Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябенко.
"Всі обґрунтування щодо відсутності порушень прав позивачів, неправильного застосування судом першої інстанції норм процесуального права, неправильного застосування судом першої інстанції до спірних правовідносин норм законів "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки", неправильного застосування судом першої інстанції до спірних правовідносин і "Про присвоєння юридичним особам і об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" були подані до Окружного адміністративного суду", – пояснив юрист.
Нагадаємо, 25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішень Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.
КМДА перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року. А за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандуючого Української повстанської армії) проголосувала в червні 2017 року.
Хотя на счёт имён гетьманов и князей согласен. Но и УПА-ОУН так же нужны...
Тобто День Незалежності треба скасувати?!
Про це Бужанський сказав у інтерв'ю strana.ua.
За словами мажоритарника, у нього є інформація, що Інститут нацпам'яті - це корумпована структура. "Там немає жодної ідеології. В'ятрович краде гроші в парі зі своєю дружиною та іншими співробітниками - близькими родичами. Український інститут національної пам'яті - це одна з найбільш корумпованих структур. Буду цим займатися", - сказав відомий блогер.
Також майбутній депутат переконаний, "що Україна не має права святкувати День звільнення від Радянського союзу". https://strana.ua/news/214039-odna-iz-samykh-korrumpirovannykh-struktur-v-sluhe-naroda-poobeshchali-zanjatsja-institutom-vjatrovicha.html
PS: чому печерський суд не заборонив оцю "срану"???
а таки шо такое ?
Ты думаешь, что в Западной Украине жили одни зебилы, которые сразу забыли карателей из НКВД, пришедших в 1939 году?
Зєлєнскій тоже заокєанскокукловодімий русофоб, которому Западом уготована роль могільщіка Росії.
Значится на нашей шее сидит почти сотня дармоедов-бюджетников, которым делать нехрен..... Пора немного оптимизировать штат сотрудников
Чудны бела твои Господи.
вОнюшка, кацапсина, признайся, ты дурак?
Украина не вступала,а была одной из соучредительниц сесесера, наряду с обосРашкой. после распада сраной рассеянской империи некоторым ее бывшим частям удалось отстоять свою независимость, как Польше и Финляндии, а Украине нет, ибо Украина для старой рашки имела значение куда большее, чем страны Балтии, Финляндия или Польша, без Украины никакого сесесера попросту не было бы. Про УНР, про ЗУР, ты, убогий, ничего, конечно, не слышал подарки ёпта...
Украина, которая простирается до Таганрога и Кубани и даже дальше попросту была оккупирована большевистскими ордами с востока, к которым присоединились и некоторые ***** и из числа украинцев, недалёкие, обманутые, поведшиеся на примитивные, но простые и доходчивые лживые лозунги московитской большевистской орды, навроде сегодняшнего луГандонского быдла, всякие криворожские двухнедельные республики и прочая хрень.
Так штА, убогий, заднеприводной сифилитик Ленка-Бланк ничего Украине не дарил, ежели чего и подарил, то это западноукраинские земли, входившие в распавшуюся Австро-Венгрию, подарил на почти три десятилетия Польше.
ничего отсталая сраная рашка подарить Украине не в состоянии по определению , она может только украсть и подло отобрать.
Ця настінна карта соборної УНР, на якій відображені усі українські землі, які в 1919 році були у складі України (УНР). Кубань, Ставропілля, Чорноморщіна, Східна Слобожанщина, Стародубщина (нині вони окуповані в складі ворожої московии (Росії). Берестейщина і Гомельщина (нині у складі Білорусі). Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Північна Лемківщина (Польща), Південна Лемківщина (Словаччина). Мармарощина, Південна Буковина (нині у Румунії) Крим (тимчасова окупація). А також територія України було Придністров'е.
Голова благодійного фонду «Україна-Русь Новоженець зазначає, що карта« Соборної України », показує, якими були українські кордони в День Злуки, України 22 січня 1918 року, і до окупації (УНР) проклятими українським народом жахливими рассейскімі бандитами більшовиками з паРаши. Так ще вже можна сказати що майже віддали проклятим угро -фінам кацапам замаскованим під ніби росіян цим ворогам загарбникам Крим і Донбас. Інші країни вони тільки примножують свої території, а ми тільки втрачаємо рідну землю.