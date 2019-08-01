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 Економіка
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Все про:перевезення (181) Укрзалізниця (766)

 Бізнес обирає автомобільні перевезення, - Американська торгова палата не підтримує автоматичну індексацію тарифів на вантажні залізничні перевезення

Американська торгова палата (АТП) заявляє, що через постійне здорожчання послуг на перевезення "Укрзалізниці" бізнес все частіше обирає автомобільні перевезення.

Тому АТП не підтримує впровадження автоматичної індексації тарифів на вантажні залізничні перевезення. Навіть без неї за останній рік вартість послуг УЗ зросла для вантажовідправників на 20%.

Про це у ході наради у Держрегуляторній службі повідомила менеджер Американської торгової палати з питань стратегічного розвитку Лідія Левіцька, передає Обозреватель.

"Певне підвищення цін на вантажні перевезення вже відбулося. У березні цього року коефіцієнт зріс на 14,2%. Не забуваймо також про підвищення вартості користування вагонами з парків УЗ: у випадку з зерновозами та напіввагонами підвищення відбулося на 8% і 6% відповідно. А запропонований для обговорення проект теж передбачає два рівня індексації: з 1 серпня індекс зросте на 2,5%, ще на стільки ж заплановане підвищення з 1 листопада. Якщо підсумувати, то фінансовий тягар оплати послуг з вантажного залізничного перевезення для вантажовідправників за рік зростає приблизно на 25%", - зазначила Левіцька.

Вона підкреслила: Американська торгова палата сподівається, що нова цінова політика на вантажні залізничні перевезення буде сформована в обговореннях з бізнес-середовищем – і в її основу ляже досягнутий компроміс.

"Проект постанови, який був опублікований на сайті Мінінфраструктури щодо введення механізму автоматичної індексації на вантажні залізничні перевезення,на жаль, не передбачає такого рівня компромісу. Наші експерти акцентують на тому, що функції формування тарифів на вантажні залізничні перевезення у межах України мають бути перекладені на новий орган – Національну комісію з питань регулювання транспорту. Поки вона не створена, ці функції мають бути закріплені за Кабміном і профільним міністерством. Сам факт запуску механізму автоматичної щоквартальної індексації члени АТП не підтримують", - підкреслила Левіцька.

Серед недоліків пропонованої автоматичної індексації експерт також відзначила ігнорування у постанові співвідношення між підвищенням цін на вантажні залізничні перевезення і власне обсягом перевезень.

"За 2018 рік обсяги перевезень у порівнянні з 2017-м скоротилися на 18 млн. тонн. Тоді як за цей же період автомобільні перевезення зросли на 11 млн. тонн. Механізм односторонньої індексації цін- несправедливий. Бо вантажовідправники опиняються у підвішеному стані: за введення автоматичної індексації зростання тарифів згаданими 25% не обмежиться – відсоткові коливання зростатимуть у рази. Застосування автоматичної індексації негативно позначиться на добробуті всієї країни", - резюмувала Левіцька.

Вона підкреслила: бізнес зацікавлений у продовженні використання залізничного транспорту для перевезення вантажів, а тому відкритий для діалогу з УЗ задля пошуку оптимального для всіх сторін виходу з ситуації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140766
 
 
 Топ коментарі
 
Уже и машиной дешевле ехать (если вдвоём) чем в вонючих вагонах УЗ.
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Я про пасажирські перевезення.
УЗ постійно ниє, що це збитково, а ціни на квитки вже такі як на лоу-кост в Європі.
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Уже и машиной дешевле ехать (если вдвоём) чем в вонючих вагонах УЗ.
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Ніхто не проти, їжджайте машинами, тільки не перевантажуйте, бо є обмеження на вісь 27тон на зтроєну вісь вантажівки! Якщо більше - штраф кілька тисяч євро! Від цього стане тільки краще всім - Укрзалізниця звільниться від дешевих вантажів, водії вантажівок отримають роботу, власники вантажівок отримають додатковий прибуток, клієнти отримають зменшення ціни за рахунок здешевлення перевезень, покращення якості, пришвидшення логістики! Тільки чому ніхто не поспішає переходити на вантажівки, всі хочуть дешево возити вагонами! А дешево вже не буде, ціна буде зростати до рівня цін в Польщі та Німеччині, а це в 3-5 разів!
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Чим я можу первантажити свою Фабію? Ти хворий на всю довбешку?
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Только для этого надо довести качество услуги до Польского и Немецкого. Поинтересуйтесь, каков срок подачи вагона в этих странах, и сколько времени занимает доставка. Это так, к слову.
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Враховуючи меншу швидкість подачі вагонів і меншу швидкість доставки, вартість вантажних перевезень Укрзалізниці може бути на 15-20% дешевше ніж в Німеччині. А сьогодні вона на 80% дешевше, що є економічно необгрунтовано і недоцільно! Вартість електрики та дизпалива в нас як в Європі або навіть більше, а ціни на послуги Укрзалізниці - в 5 разів менша! Що ж це за ринок такий? Ціна має бути як в Польші, тобто в 3 рази більше за існуючий рівень цін УЗ!!! Саме як в Польщі ціни і були до 2013 року і всіх все влаштовувало і потім долар стрибнув в 3,5 рази і олігархи почали плакати що їм не вистачає грошей оплачувати послуги УЗ, хоча прибутки олігархи отримують в доларах від продажу своєї продукції на експорт! То чому ж в 2013 році олігархам вистачало доларів на оплату послуг, а потім раптом перестало вистачати? Це брехня та махінації! Ціни потрібно піднімати (індексувати) до рівня 2013 року в доларах!
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Я про пасажирські перевезення.
УЗ постійно ниє, що це збитково, а ціни на квитки вже такі як на лоу-кост в Європі.
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Пасажирські перевезення скрізь збиткові і в Європі також, тому вартість білетів на пасажирські потяги буде й надалі збільшуватись, бо все одно послуги користуються попитом - вільних місць немає! Зупиняти зростання цін на пасажирські залізничні перевезення можна буде тоді коли люди почнуть відмовлятись від купівлі білетів через їх вартість, а поки що такої ситуації немає, ще є величезний ресурс по збільшенню цін на потяги!
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А при чем здесь американская палата и что по этому поводу думают в китайских, россиянских, брекситанских и австралийских торговых палатках? Бизнес предпочитает автомобильные перевозки, - Американская торговая палата не поддерживает автоматическую индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки - Цензор.НЕТ 9172
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Дело в том, что крупнейшие пользователи услуг УЗ это как правило металлурги и аграрии (пшеница, кукуруза, подсолнечник). И как правило в 99% случаев это совместные предприятия и в половине случае это именно американцы
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PS По зерну как правило заключаются форвардные контракты - это когда ты платишь деньги за будущий урожай.......И вот когда пришла пора забирать товар, а цена перевозки вдруг выросла на 10-20% становится совсем не смешно. В таких вещах важна стабильность и обязательства по контрактам (в т.ч.на цену перевозки)
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А главными потребителями услуг "газопроводного транспорта большого диаметра" являюццо россиянские палаточники - и шо типерь делать? Бізнес обирає автомобільні перевезення, - Американська торгова палата не підтримує автоматичну індексацію тарифів на вантажні залізничні перевезення - Цензор.НЕТ 3272

Кстати, самыми крупнячими инвесторами в нашу невиданную иканомегу (и ох...вигенные финанцы) являюццо кипрские индустриалы, которых за рокы вийны сталы стримко наздоганять ивесисеры из брацких анрессоров.

В 2014 году

За весь час незалежності України інвестиції надійшли зі 136 країн світу.
До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає майже 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр - $19 млрд 35,9 млн, Німеччина - $6 млрд 291,8 млн, Нідерланди - $5 млрд 561,5 млн, Російська Федерація - $4 млрд 287,4 млн, Австрія - $3 млрд 257,5 млн, Велика Британія - $2 млрд 714,1 млн, Віргінські Острови - $2 млрд 493,5 млн, Франція - $1 млрд 825,8 млн, Швейцарія - $1 млрд 325,4 млн та Італія - $1 млрд 267,8 млн.
Прямі інвестиції з України здійснено до 46 країн світу. Переважна їхня частка спрямована до Кіпру (88,5%).В 2018 году
У 2018 році в Україну найбільше інвестувала Росія - 436 мільйонів доларів
З початку 2018 року Росія вклала в українську економіку понад 400 мільйонів доларів прямих інвестицій. Найбільше коштів було спрямовано у фінансовий та страховий сектори.


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А при чем тут АМЭРЫКА? Только не смешите мои трусики Зеленским, это все решения до него. Вчитывайтесь, а потом шлепайте.
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