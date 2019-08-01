 "Вороги звично брешуть": Луценко розповів про свою 10-денну відпустку в Провансі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Луценко написав у Facebook.

"Завершив 10-денну відпустку в Провансі. Неймовірна атмосфера простоти і краси. Гори, виноград, лаванда, море. І друзі. І вороги, які програли вибори і щоб не випасти з новин звично брешуть про готелі, в яких я нібито проживав. Насправді - проїздом обідав", - зазначив Луценко.

22 липня стало відомо, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко пішов в офіційну відпустку.

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