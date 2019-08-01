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Все про:Луценко (2549) відпустка (40)

 "Вороги звично брешуть": Луценко розповів про свою 10-денну відпустку в Провансі

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що провів 10 днів відпустки у французькому Провансі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Луценко написав у Facebook.

"Завершив 10-денну відпустку в Провансі. Неймовірна атмосфера простоти і краси. Гори, виноград, лаванда, море. І друзі. І вороги, які програли вибори і щоб не випасти з новин звично брешуть про готелі, в яких я нібито проживав. Насправді - проїздом обідав", - зазначив Луценко.

Вороги звично брешуть: Луценко розповів про свою 10-денну відпустку в Провансі 01

22 липня стало відомо, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко пішов в офіційну відпустку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140761
 
   
 Топ коментарі
 
картавый подонок уже последних 5 лет провёл в полном провансе.
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Відпочив перед етапом в менську колонію..
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И что зарплаты на такой отпуск хватило?видать слишком много на эту должность тратятся налогоплательщики.
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З останніх рішень прокурора ,на кого відкрити ,закрити крімінальні справи виходить що Луценка зе-чмирили,так само як Гройсмана,Авакова та інших.
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ці зєлєзомбовані зєлєбобіки чхати хотіли на власний добробут...маніакальна ідея- когось посадити...ібанітова порода!!!Ось як посадять Луценка,- І тоді їхні холодильника наповняться, тарифи знизяться, дороги побудуються...і таке інше...кончені...Рівень отих, з середньою освітою, що в Трускавці вчили грамоті та кнопки натискати...
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"Враги привьічно врут..."? Все гораздо хуже , Юрий Витальевич , они КЛЕВЕЩУТ !!!
Как жить дальше ?
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"Враги привычно врут": Луценко рассказал о своем 10-дневном отпуске в Провансе" - шоумен и барыга, по совместительству, ген. прокурор, во всю хапает кислород свободы, перед отсидкой, надеюсь, вместе со своим шоколадным Паханом, и со своей кикиморой, за короткий промежуток времени успели грабануть пару лярдов бабла у украинского народа, придётся отвечать.
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"Завершил 10 дневный отпуск в Провансе. Невероятная атмосфера простоты и красоты. Горы, виноград, лаванда, море. И друзья. И враги, которые проиграли выборы и чтобы не выпасть из новостей привычно врут об отелях, в которых я якобы проживал. На самом деле - проездом обедал", - отметил Луценко.

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Вот работал Генпгокугог Луценко "непосильным" трудом и заработал на такой отдых. "Вороги звично брешуть": Луценко розповів про свою 10-денну відпустку в Провансі - Цензор.НЕТ 719

И по фиг, шо за 5 лет ни один топ коррупционер не сидит в тюрьме, главное зряплату вовремя получал и в полном обьеме.

Также за 5 лет никто не понес ответственности за расстрел Евромайдана ................................

А еще у Луценко враги - брехуны, рассказали об отелях в которых он жил, а себя считает честным говоря, шо только проездом обедал - получается проживал на улице.

ИНТЕРЕСНО У НАС К ВЛАСТИ ПОЛИТИКИ ВСЕ 28 лет НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ ПРИХОДЯТ НАБИВАЮТ СОБСТВЕННЫЕ КАРМАНЫ и УХОДЯТ

А НАРОД ПРИ ЭТОМ ОСТАВЛЯЮТ С КАЖДЫМ РАЗОМ ВСЕ БЕДНЕЕ и БЕДНЕЕ

И НИКТО ЗА ЭТО НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!
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юГидически необГазованный юГа: «Я ж не отдыхал. Я ж вместе с Бляхой-Мухой все 10 дней с утра до ночи просидел в библиотеке Университета Прованса Экс-Марсель I - пялил бельма в юридическую литературу аж стёклы треснули».
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Для любой украинской семьи среднего класса естественно отдыхать на Сейшелах. Луценко, Афоризмы, том 1.
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