 "Вороги звично брешуть": Луценко розповів про свою 10-денну відпустку в Провансі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Луценко написав у Facebook.
"Завершив 10-денну відпустку в Провансі. Неймовірна атмосфера простоти і краси. Гори, виноград, лаванда, море. І друзі. І вороги, які програли вибори і щоб не випасти з новин звично брешуть про готелі, в яких я нібито проживав. Насправді - проїздом обідав", - зазначив Луценко.
Как жить дальше ?
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Вот работал Генпгокугог Луценко "непосильным" трудом и заработал на такой отдых.
И по фиг, шо за 5 лет ни один топ коррупционер не сидит в тюрьме, главное зряплату вовремя получал и в полном обьеме.
Также за 5 лет никто не понес ответственности за расстрел Евромайдана ................................
А еще у Луценко враги - брехуны, рассказали об отелях в которых он жил, а себя считает честным говоря, шо только проездом обедал - получается проживал на улице.
ИНТЕРЕСНО У НАС К ВЛАСТИ ПОЛИТИКИ ВСЕ 28 лет НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ ПРИХОДЯТ НАБИВАЮТ СОБСТВЕННЫЕ КАРМАНЫ и УХОДЯТ
А НАРОД ПРИ ЭТОМ ОСТАВЛЯЮТ С КАЖДЫМ РАЗОМ ВСЕ БЕДНЕЕ и БЕДНЕЕ
И НИКТО ЗА ЭТО НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!