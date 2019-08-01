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Все про:медицина (757) реформи (1619) Радуцький Михайло (3)

 Співоплату медпослуг плануємо затвердити: людина мусить мати право вибору лікаря або клініки, - Радуцький

Партія "Слуга народу" планує внести зміни в закон про фінансові гарантії медичного обслуговування населення в частині можливості співоплати медичних послуг.

Про це обраний нардеп від "Слуги народу" та один із кандидатів на посаду міністра охорони здоров'я Михайло Радуцький розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Те, що в законі про фінансові гарантії медичного обслуговування населення не відстояли співоплату медичних послуг, вважаю великою проблемою. Опоненти стверджують, що це завуальована плата за медпослуги. Але покажіть мені людину, яка хоч за щось не платить в медицині? Це і в СРСР було, оскільки ліки ж ми купували в аптеках", - зазначив він.

При цьому Радуцький додав, що реалізація цієї можливості є в планах політсили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радуцький про медреформу Супрун: Нічого, що було зроблено доброго до нас, не маємо наміру скасовувати

"Ми плануємо внести зміни в закон про фінгарантії надання медпослуг населенню. У законі, який подавала Супрун, пункт про співоплату був, але ті, хто займався популізмом, наполягли його прибрати, навіть не розібравшись, що малося на увазі під співоплатою. Це можливість для кожної людини вільно вибирати клініку і лікаря, що не втрачаючи свого права на підтримку держави. Наприклад, якщо мені потрібно зробити УЗД, і я хочу, щоб мені це зробили на найсучаснішому апараті, і не лікар-інтерн, а висококваліфікований фахівець. Держава оплачує цю послугу за встановленим тарифом, а різницю я доплачую сам", - підкреслив позаштатний радник президента.

Повний текст інтерв'ю з Михайлом Радуцьким читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140759
 
 
 Топ коментарі
 
Менстр здравоохранения - провидец с "битвы екстрасенсов".
Теперь не только в Зимбабве...
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Зачем вы, если есть Супрун? Вы, конечно, никому ничего не обещали. Но зебилята вбили себе в голову, что если уберут Порошенко, больницы будут доплачивать больным за лечение. Лишь бы они приходили или их привозили на скорой. И они за это будут получать поощрительные. Ну и кто вы после этого? И главное, кто после этого те, кто за вас голосовал?
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Зебилы искреннє уверены шо государство то Сезам с бесконечным запасом денег и ништяков. Вот раньше ключи от Сезама были у злого Порошенка и он ниче не давал народу, но теперь все изменилось и на зебилов прольется золотой дождь...
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Не плохую схему придумали зебобики для получения бюджетного бабла....
Сколько там на самом деле придет на УЗИ в тот "борис"...одному "борису" будет известно...а по бумагам это УЗИ в "борисе" захотят сделать 10000 человек в месяц..... и денежку из бюджета вынь да положь "борису" на стол....
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По такой схеме некоторые ушлые врачи зарабатывают и в страховой медицине на западе.
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Да, и их там нехило отлавливают - научились.
Пока страховики научатся это делать у нас - то или ишак сдохнет, или эмир помрёт...
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ЗЕбіли не хочуть на УЗІ до лікаря-інтерна, а до досвідченого лікаря, як же дати дати шанс? Та ні ЗЕбільнята вам не треба даже інтерна з профільною вищою медичною освітою, а слюсаря-сантехніка за УЗІ-апарат чи краще за хірургічний стіл, який хоче стати лікарем і швидко навчаєтся, щоб слюсарь на вашій шкурі потренирувався. Може тім хто вижеве дойде, що як це голосувати за таким самим принципом.
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Как достали эти крикливы идиоты!
Государство может заплатить только за то, на что хватает денег, ПОНЯТНО????
Смысл реформы Супрунши в том, чтобы составить список медицинских услуг, которые государство реально в состоянии оплатить.
Система планируется такая: семейный врач - поликлиника - специализированное заведение.

Смысл совместной оплаты вот в чём: тебе нужен МРТ? Жду, пока врачу в твоей поликлинике выделят талон на МРТ в городском диагностическом центр (месяца два). По этому талону бюджет перечисляет в этот городской диагностический центр некоторую сумму, скажем 100 грн. Если ты хочешь быстрее, или на более крутом оборудовании в частной клинике, но там это стоит 200 грн. Так вот, тебе дают талон на те 100 грн, ты их несёшь частнику и добавляешь свои 100 грн. ПОНЯТНО??
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я уже писал выше! меняй конституцию а потом рассказывай что ты можешь платить а что не можешь! А если у тебя принят закон (конституция она даже по круче закона будет) то бери и выполняй!!
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Если в твоей поликлинике нет МРТ - неси туда Конституцию!
Она обещает тебе бесплатно ТОЛЬКО ТО, что в твоей поликлинике есть!
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для не выполняющих конституцию есть уголовный кодекс! если в поликлинике нет МРТ а по конституции оно должно там быть значит глав врач подпадает под статью потому что не обеспечил!! по идеи так должно работать!! не хошь попасть под статью не становись глав врачом!!
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Она обещает тебе бесплатно ТОЛЬКО ТО, что в твоей поликлинике есть!

Вапросы?
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а КСУ говорит что лечение должно предоставлятся в полном объеме потому что так написано в конституции! и сокращение объема запрещено!!
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А ты почитай вот эти самые программы - и узнаешь, ЧТО финансируется по Конституции!

"Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
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Да ты совсем болен....
" если в поликлинике нет МРТ а по конституции оно должно там быть " - статью Конституции про наличие аппарата МРТ - В студию!!!
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Так, согласно ст. 22 и 49 Конституции Украины, любая медицинская помощь в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения должна предоставляться бесплатно и в полном объеме, и сокращать в будущем такие гарантии нельзя. За нарушение этих конституционных гарантий, а именно за требование оплатить медицинскую помощь в государственном или коммунальном лечебном учреждении, установлена уголовная ответственность (ст. 184 УК Украины).

словосочетание "в полном объеме" тебе о чем то говорит?
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Не трынди.

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.
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я тебе скопировал разъяснение КСУ 49 статьи по запросу депутатов от 29 мая 2002! а ты скопировал саму статью!
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ОК! Скопируй мне список того, что входит в "полный объём"!
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чего нет того нет, имею ввиду нет списка! а с другой стороны список будет разный для разных ситуаций поэтому имеет ли смысл его делать и если делать то это будет просто охеренный какой то список (чтобы на все хватило), да к тому же список будет меняться потому что будет меняться технология лечения! и типа такую херню ты хотишь запихнуть в конституицю! А НАФИГА?!!
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Если нет списка - слова "полный объём" - ьпустой звук.
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Жду, пока врачу в твоей поликлинике выделят талон на МРТ в городском диагностическом центр (месяца два)...

В країні де 70% громадян стверджують що дають хабарі у галузі медицини, запровадити ще таку хе.рню... Це ви так із корупцією будете боротись? Співоплату медпослуг плануємо затвердити: людина мусить мати право вибору лікаря або клініки, - Радуцький - Цензор.НЕТ 6558
А я думаю, що ви - НІКОЛИ не підете по безкоштовному талону на МРТ, а лікар цей буде продавати його за пів ціни власним знайомим! Навіщо створювати додаткові корупційні ризики? ЛІКАР МАЄ ЛІКУВАТИ! Усе решта, це радянське лайно.
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Не рассказывай мне историю, которая была со мной ЛИЧНО. А с талоном не так просто - его не сам врач выдаёт. Врач отправляет к такой старшей сестре по поликлинике, она записывает в книге учёта - этот талон учитывается, как бухгалтерский документ. Так что слить его на сторону не так просто.....
А история простая: к примеру на весь город есть один МРТ, кот. может заснять 8 человек в день. Вот эти восемь талонов и расходятся по поликлиникам города....
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к примеру на весь город есть один МРТ... це що за "жопа мира"???

Навіщо мені сплачувати податки, за які куплять за мільйони гривень МРТ, який у свою чергу буде приймати 8 чоловік у день, потім роками чекати на "безкоштовний" талон, якщо я можу піти у приватну клініку і просто його зробити? І мені пох.ру скільки той апарат коштував, не потрібно ніяких талонів, медсестер, пільг, черг? Чому я маю хе.р знає скільки чекати, чергу поки на куплений за мої податки МРТ, у черзі де усі будуть "мегапільговики", діти війни, ЧАСники і т.п., але жодне із них, на цей МРТ не дав ні копійки? Співоплату медпослуг плануємо затвердити: людина мусить мати право вибору лікаря або клініки, - Радуцький - Цензор.НЕТ 398
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Ты ЧТО обсуждаешь?
Тебе предлагается:

Смысл совместной оплаты вот в чём: тебе нужен МРТ? Жду, пока врачу в твоей поликлинике выделят талон на МРТ в городском диагностическом центр (месяца два). По этому талону бюджет перечисляет в этот городской диагностический центр некоторую сумму, скажем 100 грн. Если ты хочешь быстрее, или на более крутом оборудовании в частной клинике, но там это стоит 200 грн. Так вот, тебе дают талон на те 100 грн, ты их несёшь частнику и добавляешь свои 100 грн. ПОНЯТНО??
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Я не бажаю щоби хтось, ти для прикладу брав для себе талон на "сто гривень", за які я заплатив з податків. Мне нудить від хитрож.пих, від усіх цих "безкоштовно за мій рахунок" і т.п. Краще я заплачу 500, але тоді коли мені це буде потрібно, так зрозуміло?
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Ну так выбери то государство, которое тебе подходит!
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Або живи тут у лайні і годуй хитров.паних?
Я підозрював, що змінюватись ви не бажаєте!
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Звідки ця хвороблива тяга до лайна радянського? Мало при СіСіСєРі у чергах настоявся???
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А если в моей районной больнице интернов и в глаза не видели, а там есть нормальное оборудование и хорошие врачи,- как тогда?Один пуй доплачивать?
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Ні ліквідувати нах-р держзамовлення лікарів (окрім військових), ліквідувати розподіл випускників (і відповідні департаменти МОЗ), розвивати у вашому місті приватні медичні заклади і з часом, у гарних приватних клініках вам будуть надавати якісні послуги молоді, талановиті лікарі. мешканці вашого міста, за нормальну ЄВРОПЕЙСЬКУ заробітню платню.
Просто пару десятків медчиновників не куплять собі нові джипи, а пару тисяч хитров.паних трутнів із вашого міста, перестануть жити за ваш рахунок.
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у наших поциентов и у их родичей есть специфическая мулька... И вот в чем она состоит... Начинают ипать мозк: шо-то дорого?, почему нет гос.лекарств?, почему никто не подходит к нашему поциенту? (при том, что пост мед.сестры прямо в палате), а зачем столько перчаток?, а шо ж лучше не становится - каждый день по 100000 грн носим?, почему я жду уже 15,30, 60, 120 и тд минут, а врача нет?... и тд и тп...
Всё не так... и родич не выздоравливает за пол часа, и дорого...
Говоришь - ну, звездуйте туда, где всё будет вас устраивать...
Та, не.. Мы тут останемся и будем вам ипать мозк...
И...
И, если больной воткнет, то мы вас порешим, а если поправится... А если поправится, то мы, может вас помилуем...

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Потрібно почати із заборони брехні. Слід карати за використання термінів "безоплатне", "безкоштовне" і т.п., у тих випадках коли під них маскують попередню, або наступну оплату, оплату за чужий рахунок, або оплату через податки.
Тоді легше буде спілкуватись із людьми. Одна справа замінити податкову медицину, де ти за усе сам платиш наперед у вигляді податків, на страхову медицину, де відбувається те саме, але із іншим посередником.
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Ой дурааак... Так ми і зараз, як за совка, платимо з кожної зарплати за медицину, оборону, правоохорону, медпослуги, і т.і.!
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Платить від сили відсотків 20%. Решта або непрацездатні, або хитрови.пані.
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ну так государство не выполняет свои социальные обязательства, вот люди и не платят!! власть первая начала сокращать социалку!! а я уже не говорю про повальное разграбление бюджета!!
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Держава це я, Що я вам винний? Які ще соціальні гарантії я маю вам забезпечити?
Ви за "мене" воювали? Тоді так, будемо думати. Ви рятуючи "мене" у пожежі отримали каліцтво і як колишній пожежник потребуєте допомоги? Тоді так, будемо думати.
Ви мені банани на базарі перепродавали і ледве, ледве на 25 році незалежності почали самі за себе мінімальне ЄСВ сплачувати? Ну тоді - ні!
А можно пояснити простіше - що ви винні мені? Думаю так ви скоріше знайдете відповідь на питання що винний вам я.
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читай конституцию, там все социальные обязанности государства перечислены! конституция это типа договор между властью и гражданами! граждане платят налоги или делают другие работы для государства (оно же для власти) власть выполняет свои обязанности перед гражданами! если какая то из сторон не выполняет свою часть договора кто сказал что другая сторона должна выполнять свою часть?!!
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Давай разом почитаємо? Наводь посилання, а я буду коментувати (досвід роботи адвокатом мені це дозволяє зробити). Бо так це на балобольство схоже.
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в частности по медицине я отталкиваюсь от этой статьи
https://racurs.ua/1923-besplatnaya-medicinskaya-pomosch-novye-pravila-protivorechat-konstitucii.html

по моему тут хорошо расписано что и как написано в конституции!!
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Там написаний бред. До того ж із посиланням "суд" який визнавав законним 3-й строк Кучми, узурпацію влади Януковичем та диктаторські закони, тепер ліг під Зелень.
Ви просто подумайте логічно, а навіщо КСУ дає це роз'яснення? Значить є питання до терміну? І що ж він пише? всем гражданам независимо от ее объема и без предварительного, текущего или последующего их расчета за предоставление такой помощи.
"предварительная" Сплата вами податків із наступним отримання послу, це хіба виконання Конституції? Так, в Україні є люди які отримують медичні послуги по Конституції - безоплатно, це хитров.пані підар.си, які не сплачують податки!
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І казалося ж мудрому нарідіоту , прийдуть зелені чоловічки , будуть грабувати . Так як , побігли бекаючи їх вибирати.
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Вводите страховую медицину и не занимайтесь ерундой!
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А де вони будуть харчуватись? Бюджет МОЗа мільярди! Це ж яка годувальниці буде втрачена!
Приватник він же дурень. Він не зможе купити МРТ за потрійну вартість, він клініку збудує у 4ри рази дешевше і 5 разів краще... Кому це цікаво?
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Хочу и то, и другое: профессор пусть делает УЗИ, а молодая интерн -- стриптиз. Так можно?
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