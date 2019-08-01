 Співоплату медпослуг плануємо затвердити: людина мусить мати право вибору лікаря або клініки, - Радуцький

Про це обраний нардеп від "Слуги народу" та один із кандидатів на посаду міністра охорони здоров'я Михайло Радуцький розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Те, що в законі про фінансові гарантії медичного обслуговування населення не відстояли співоплату медичних послуг, вважаю великою проблемою. Опоненти стверджують, що це завуальована плата за медпослуги. Але покажіть мені людину, яка хоч за щось не платить в медицині? Це і в СРСР було, оскільки ліки ж ми купували в аптеках", - зазначив він.

При цьому Радуцький додав, що реалізація цієї можливості є в планах політсили.

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"Ми плануємо внести зміни в закон про фінгарантії надання медпослуг населенню. У законі, який подавала Супрун, пункт про співоплату був, але ті, хто займався популізмом, наполягли його прибрати, навіть не розібравшись, що малося на увазі під співоплатою. Це можливість для кожної людини вільно вибирати клініку і лікаря, що не втрачаючи свого права на підтримку держави. Наприклад, якщо мені потрібно зробити УЗД, і я хочу, щоб мені це зробили на найсучаснішому апараті, і не лікар-інтерн, а висококваліфікований фахівець. Держава оплачує цю послугу за встановленим тарифом, а різницю я доплачую сам", - підкреслив позаштатний радник президента.

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