 Співоплату медпослуг плануємо затвердити: людина мусить мати право вибору лікаря або клініки, - Радуцький

Про це обраний нардеп від "Слуги народу" та один із кандидатів на посаду міністра охорони здоров'я Михайло Радуцький розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Те, що в законі про фінансові гарантії медичного обслуговування населення не відстояли співоплату медичних послуг, вважаю великою проблемою. Опоненти стверджують, що це завуальована плата за медпослуги. Але покажіть мені людину, яка хоч за щось не платить в медицині? Це і в СРСР було, оскільки ліки ж ми купували в аптеках", - зазначив він.
При цьому Радуцький додав, що реалізація цієї можливості є в планах політсили.
"Ми плануємо внести зміни в закон про фінгарантії надання медпослуг населенню. У законі, який подавала Супрун, пункт про співоплату був, але ті, хто займався популізмом, наполягли його прибрати, навіть не розібравшись, що малося на увазі під співоплатою. Це можливість для кожної людини вільно вибирати клініку і лікаря, що не втрачаючи свого права на підтримку держави. Наприклад, якщо мені потрібно зробити УЗД, і я хочу, щоб мені це зробили на найсучаснішому апараті, і не лікар-інтерн, а висококваліфікований фахівець. Держава оплачує цю послугу за встановленим тарифом, а різницю я доплачую сам", - підкреслив позаштатний радник президента.
Повний текст інтерв'ю з Михайлом Радуцьким читайте тут.
Сколько там на самом деле придет на УЗИ в тот "борис"...одному "борису" будет известно...а по бумагам это УЗИ в "борисе" захотят сделать 10000 человек в месяц..... и денежку из бюджета вынь да положь "борису" на стол....
Пока страховики научатся это делать у нас - то или ишак сдохнет, или эмир помрёт...
Государство может заплатить только за то, на что хватает денег, ПОНЯТНО????
Смысл реформы Супрунши в том, чтобы составить список медицинских услуг, которые государство реально в состоянии оплатить.
Система планируется такая: семейный врач - поликлиника - специализированное заведение.
Смысл совместной оплаты вот в чём: тебе нужен МРТ? Жду, пока врачу в твоей поликлинике выделят талон на МРТ в городском диагностическом центр (месяца два). По этому талону бюджет перечисляет в этот городской диагностический центр некоторую сумму, скажем 100 грн. Если ты хочешь быстрее, или на более крутом оборудовании в частной клинике, но там это стоит 200 грн. Так вот, тебе дают талон на те 100 грн, ты их несёшь частнику и добавляешь свои 100 грн. ПОНЯТНО??
Она обещает тебе бесплатно ТОЛЬКО ТО, что в твоей поликлинике есть!
Вапросы?
"Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
" если в поликлинике нет МРТ а по конституции оно должно там быть " - статью Конституции про наличие аппарата МРТ - В студию!!!
словосочетание "в полном объеме" тебе о чем то говорит?
Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.
В країні де 70% громадян стверджують що дають хабарі у галузі медицини, запровадити ще таку хе.рню... Це ви так із корупцією будете боротись?
А я думаю, що ви - НІКОЛИ не підете по безкоштовному талону на МРТ, а лікар цей буде продавати його за пів ціни власним знайомим! Навіщо створювати додаткові корупційні ризики? ЛІКАР МАЄ ЛІКУВАТИ! Усе решта, це радянське лайно.
А история простая: к примеру на весь город есть один МРТ, кот. может заснять 8 человек в день. Вот эти восемь талонов и расходятся по поликлиникам города....
Навіщо мені сплачувати податки, за які куплять за мільйони гривень МРТ, який у свою чергу буде приймати 8 чоловік у день, потім роками чекати на "безкоштовний" талон, якщо я можу піти у приватну клініку і просто його зробити? І мені пох.ру скільки той апарат коштував, не потрібно ніяких талонів, медсестер, пільг, черг? Чому я маю хе.р знає скільки чекати, чергу поки на куплений за мої податки МРТ, у черзі де усі будуть "мегапільговики", діти війни, ЧАСники і т.п., але жодне із них, на цей МРТ не дав ні копійки?
Тебе предлагается:
Смысл совместной оплаты вот в чём: тебе нужен МРТ? Жду, пока врачу в твоей поликлинике выделят талон на МРТ в городском диагностическом центр (месяца два). По этому талону бюджет перечисляет в этот городской диагностический центр некоторую сумму, скажем 100 грн. Если ты хочешь быстрее, или на более крутом оборудовании в частной клинике, но там это стоит 200 грн. Так вот, тебе дают талон на те 100 грн, ты их несёшь частнику и добавляешь свои 100 грн. ПОНЯТНО??
Я підозрював, що змінюватись ви не бажаєте!
Просто пару десятків медчиновників не куплять собі нові джипи, а пару тисяч хитров.паних трутнів із вашого міста, перестануть жити за ваш рахунок.
Всё не так... и родич не выздоравливает за пол часа, и дорого...
Говоришь - ну, звездуйте туда, где всё будет вас устраивать...
Та, не.. Мы тут останемся и будем вам ипать мозк...
И...
И, если больной воткнет, то мы вас порешим, а если поправится... А если поправится, то мы, может вас помилуем...
Тоді легше буде спілкуватись із людьми. Одна справа замінити податкову медицину, де ти за усе сам платиш наперед у вигляді податків, на страхову медицину, де відбувається те саме, але із іншим посередником.
Ви за "мене" воювали? Тоді так, будемо думати. Ви рятуючи "мене" у пожежі отримали каліцтво і як колишній пожежник потребуєте допомоги? Тоді так, будемо думати.
Ви мені банани на базарі перепродавали і ледве, ледве на 25 році незалежності почали самі за себе мінімальне ЄСВ сплачувати? Ну тоді - ні!
А можно пояснити простіше - що ви винні мені? Думаю так ви скоріше знайдете відповідь на питання що винний вам я.
https://racurs.ua/1923-besplatnaya-medicinskaya-pomosch-novye-pravila-protivorechat-konstitucii.html
по моему тут хорошо расписано что и как написано в конституции!!
Ви просто подумайте логічно, а навіщо КСУ дає це роз'яснення? Значить є питання до терміну? І що ж він пише? всем гражданам независимо от ее объема и без предварительного, текущего или последующего их расчета за предоставление такой помощи.
"предварительная" Сплата вами податків із наступним отримання послу, це хіба виконання Конституції? Так, в Україні є люди які отримують медичні послуги по Конституції - безоплатно, це хитров.пані підар.си, які не сплачують податки!
Приватник він же дурень. Він не зможе купити МРТ за потрійну вартість, він клініку збудує у 4ри рази дешевше і 5 разів краще... Кому це цікаво?