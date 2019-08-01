 Тристоронні переговори щодо транзиту газу відбудуться 16 вересня в Брюсселі, - Коболєв

Переговори за участю представників України, ЄС і Росії щодо укладення майбутнього контракту про транзит російського газу в Європу через українську газотранспортну систему відбудуться 16 вересня.
Про це повідомив глава Нафтогазу Андрій Коболєв в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що переговори пройдуть у Брюсселі. Водночас російська сторона поки не надала інформації про своїх представників, які будуть брати участь у переговорах.
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