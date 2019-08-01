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Все про:газові переговори (84) перемовини (1363) транзит (92) Коболєв (168) транзит газу (66)

 Тристоронні переговори щодо транзиту газу відбудуться 16 вересня в Брюсселі, - Коболєв

Переговори за участю представників України, ЄС і Росії щодо укладення майбутнього контракту про транзит російського газу в Європу через українську газотранспортну систему відбудуться 16 вересня.

Про це повідомив глава Нафтогазу Андрій Коболєв в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що переговори пройдуть у Брюсселі. Водночас російська сторона поки не надала інформації про своїх представників, які будуть брати участь у переговорах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чекаємо поштових голубів із Москви", - в "Нафтогазі" відповіли на пропозицію Росії продовжити на рік наявний контракт на транзит газу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140756
 
 
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а газпром вернул 2.7 миллиардов долларов выиграных по стокгольмскому арбитражу ?
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во как крепко сидит этот любитель миллионных премий на своем стуле, такой себе памятник, который никто не посадит.
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Все эти пережитки пользуются тем, что назначать и увольнять их может только кабмин и ВР. Не долго им осталось банковать.
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Премия намечается.....мама уже готовится принимать транш от сынули.
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Зебіли, ви що Дебіли? Навіщо транспортувати російський газ, все одно це гроші олігархів.
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А я говорю категорическое нет!!!- транзиту агрессорского газа через территорию неньки Украины Тристоронні переговори щодо транзиту газу відбудуться 16 вересня в Брюсселі, - Коболєв - Цензор.НЕТ 576
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