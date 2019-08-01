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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Київські новини
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Все про:Київ (6350) Кличко (654) міст (240)

 Усі рішення щодо Києва я ухвалюю без "смотрящих", - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що нинішня політична боротьба за Київ може негативно вплинути на всі проведені в місті реформи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Нині іде політична боротьба за місто Київ. Я можу сказати, що це дуже погано, але у нас є внутрішні виклики, у нас багато зовнішніх викликів. І коли починається ця боротьба, це не є добре, тому що можна розбалансувати ситуацію, і це може привести до негативного стану", - заявив Кличко.

Він зазначив, що "скляний" пішохідний міст у Києві став інструментом цієї політичної боротьби.

Також він додав, що усі рішення по місту Києву він приймає самостійно, без "смотрящих".

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"Зараз проводиться багато спекуляцій, і багатьом людям не подобається, що відбуваються зміни в місті Києві. До речі, "пішохідний міст Кличка" чи "скляний міст Кличка", як його там називають, став інструментом політичної боротьби. Тобто спекуляції про те, що вкрали міст, - брехня, про те, що збільшили кількість грошей на проєкт - брехня, скільки міст коштував, стільки і коштує. Спекуляція на тому, що гроші вкрали, - брехня", - сказав Кличко.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан заявив, що Кличко втратив контроль у Києві: "Є два-три "смотрящих", які мають певні групи депутатів. І якщо він не буде знаходити з ними компроміс, у нього не буде більшості в Київраді, а, відповідно, він не зможе бути ефективним мером

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140752
 
   
 Топ коментарі
 
Теперь Ляшко будет его смотрящим. Будет смотреть ему в ... спину. Все решения по Киеву я принимаю без "смотрящих", - Кличко - Цензор.НЕТ 4378
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Виталику Фирташ и пэдро крыша! Но, она уехала....
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Та гоните уже прочь этого "огнетушителя".
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Теперь Ляшко будет его смотрящим. Будет смотреть ему в ... спину.
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Хлеб-соль лежала на дне машины, между ногами Паниковского. Он все время отщипывал от каравая кусочки и в конце концов проделал в нем мышиную дыру.(с)
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Якщо Кличко сам приймає рішення по Києву, хай назове три останні рішення які він приймав і які були аргументи за та проти! Це потрібно щоб ідентифікувати реального керівника в Києві!
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Ну так у зебилов провереная тактика. Обвиняй других в том что делаешь сам
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Та гоните уже прочь этого "огнетушителя".
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Точно? А потом у следователя будет мычать что это коллективное решение и он ничего не помнит....его там нет. И т.п. отмазки.
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Виталику Фирташ и пэдро крыша! Но, она уехала....
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Карлсон с выводком на двух самолётах улетел....Обещал вернуться? Через год так через год? Все решения по Киеву я принимаю без "смотрящих", - Кличко - Цензор.НЕТ 2049
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що значить "майже є"? нема такого визначення у законі.
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Юзівська влада вже накуролесила в Києві, тепер на підході кловуни.
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Київських мафіозі смотрящих потіснять дніпровські уркагани смотрящі. Як і при попові, буде тільки гірше.
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пчела - это такая оса, как комар, только муха,.. с
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Тепер Ляшко допоможе Віталіку іще щось побудувати, ляшко в цьому знає толк, вміє заробляти на дурничку.
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На месте вовы теберь будет шлюшко.... Все решения по Киеву я принимаю без "смотрящих", - Кличко - Цензор.НЕТ 1017
Все решения по Киеву я принимаю без "смотрящих", - Кличко - Цензор.НЕТ 1067
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все должно быть цивилизованно, а не как в 95. Вы посмотрите как снимаются люди, грубо, хамски, наездами, с оскорблениями на всю глотку. Клычко правильно делает, какой привет, такой и ответ...
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еще и пётрлексеича по трубам вызывают....ну, это врядли зелёненькие, ихренчемзакончится, но всё же!!
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вот и не надо киевлянам указывать, какая у нас должна быть власть.
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Я киевлянка. Мы мера себе САМИ выбирали, мы и будем решать, уйти ему или остаться. Меров выбирают жители городов, а не аферисты-наперсточники, пришедшие к власти в стране и пытающиеся подмять под себя Киев.
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Случайно не родственница бывшего мера? Воровство в Киеве начиналось с него- вспомните бегающие его глазки. Но при нем это еще были цветочки, а ягодки оформил Леня Черновецкий. А вот большинство киевлян оказалось тупым быдлом- выбрали его и во второй раз. Так что, коренные и пришлые киевляне- думайте головой, а не ж... когда выбираете мэра
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Нет,не родственница. Да и фамилия Омельченко по мужу, а не девичья. Всех наших меров и их чудные дела помню хорошо. Кличко среди них далеко не худший. Ругают тут его, как я понимаю, тролли на задании, которые в Киеве не живут.
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Як казав Ляшко ,треба боротись з зеленою чумою.
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Поэтому следующие пять лет Ляшко проведёт на "карантине".
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Янык тоже думал ,что взял бога за бороду.Широкая приватизация,продажа земли,переспродиление денежных потоков и д.т.это первые % хозяев зе.
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кто такой этот клячко? это виталька-педалька, который в 14 году сказал , что в крыму ничего делать не будем пока в киеве все не поделим?
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Если не ******.л,ссылку в студию!Тоже 20 лямов $ предлагали?
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Так Богдан говорил про горсовет,что ты мразенышь увиливаешь.
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вот это твоё "горсовет" -выдают в тебе жителя Запоребрика....Геть Звідси!
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Виталя расслабься-как говорили в старом фильме:"Это уже не твой зуб и даже не мой это их зуб." https://www.youtube.com/watch?v=WbBQkVWeQRY
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а что было дальше помнишь?
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Витяля прос-ал свой шанс когда поехал с Пэтей к Фирташу, делить портфели. Кто будет президентом, а кто мэром. Тогда еще не все представляли что из себя представляет Виталя. Потому что возможно Украине тогда с выбором "пофартило" ( хоть и не очень то в итоге, но все же) Виталя успокойся, тебе уже на горизонте маячит свет родного тебе Гамбурга. ( Лег под Пэтю, слил партию для себя любимого преференции выторговывая, это как судьба Тигибко. С разницей что тот бизнесмен и на три головы умнее, а Виталя он и есть Виталя)
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Віталька сам себе смотрящим вже считає) )))
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Скорее "слышащим" Шо услышит,то и сделает
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Принцип "дубінських" "богданів" та "зєлєнскіх"- бреши і звинувачуй у брехні, кради і звинувачуй у крадіжках, зраджуй і звинувачуй у зраді.
Євреї це називають хуцпа.
Порошенка оббрехали, а народ на це повівся, тепер ********** Кличка.
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А Дубинский тоже у "порошенков" что-то украл?
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Не туда ты полез, ВИТАЛЯ. Выкинут, 100 процентов, это не бокс. Плохо, что не понимаешь, карьере пришел конец, как и в спорте.
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Зебилы, прежде, чем голосить о киевских делах, пройдите минитест.
Когда построен гостинный двор?
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порохосос, а где проходило крещение в Киеве? Как киевлянин ты должен это знать.
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Зачем интересуешься?
Тебя ж обрезали в шепетовке.
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ты такой же киевлянин как и боксерская Кляча )
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Богдан? Саме так і є!
Євреї Дубінський, Пєніс Бігус, Гордон-гандон, Жека чєрванєнка, Рабинович, Мугаєв, Гнап, всі телеканили що належать євреям, поливали Порошенка гавном, це я чув, але не вірив, бо євреям вірити неможна ніколи, а надто тоді, коли вони всі разом на когось напосідаються.
Для мене така єврейська одностайність була свідченням того, що людина, на яку євреї наїхали, мабуть наступила на мозоль якомусь дуже впливовому єврею.
Скажіть, хоч одне із звинувачень виблюване цією єврейсько-кацапською тічкою підтверджене результатами слідства?
ЖОДНЕ.
Отже євреї брехали на замовлення єврея Клолмойші. а ви повірили їхній брехні.

Невже хтось досі ще не зрозумів, що не ви "сдєлалі іх вместє", а євреї "сдєлали" вас?
Вашими ж руцями.

Тепер вашими ж руцями, через брехню намагаються і у Києві владу захопити.
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педальный балбес заверещал как девка Усі рішення щодо Києва я ухвалюю без "смотрящих", - Кличко - Цензор.НЕТ 430, даже его отбитая башка наконец поняла, что конь может загреметь под фанфары
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То есть зелёные зоны Киева застраиваются решениями Кличко.
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😂😂 ты дебил ! какие решения ты принимаешь тупица броворская !
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Ненавижу зелю . Он не способен что-либо созидать . Всех увольняет , хороших и плохих , не сильно умных назначает . Он не политик , он ошибка .
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Учитывая полный провал рошеноворов других вариантов не просматривается
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Люди, никогда не голосуйте за известных в мире людей: Кличко, Шевченко, Бубка, Усик и т.д. Они наворуют, а потом прикрываясь своей известностью в мире будут говорить, что белые и пушистые, а их преследует власть, а их друзяки, как Джулиани будут поддакивать.
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И не покраснел даже...брешет ...научился..а что скажет пан Виталик по поводу отеля братика..как отжали здания и земельку..???Расскажи Джулиане!
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а мы верим и ляшко тоже..они же теперь братья!
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Вы чего здесь раскудахтались? Кто не киевлянин-отвянь и не вякай!. Только киевляне могут решать кто у них будет мэром а по украинськi "головою" а не какие то засра*цы из Кривого Рога или Днепра. А то у самих мэры бандиты и напёрсточники и МММщики а киевлянам "советы раздают бесплатные". За свои города хрюкайте .
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А по застройке на Никольской слободке, два скандальных дома, где нас титушки травили газом и ранили парня-тоже он принимал решение и крышевал своего спонсора -друга Микитася?
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Гавночерпальщикам могу напомнить, что Виталик вернул целое Киевэнерго в коммунальеую собственность. Воняйте дальше!
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Троляки, можете гавкати далі ... З якоїсь причини, "чесний" юрист богдан цього не зробив. Усі рішення щодо Києва я ухвалюю без "смотрящих", - Кличко - Цензор.НЕТ 2444 "Кличко обратился в НАБУ из-за заявлений Богдана о предложении ему взятки в $20 млн."
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цинизм педалика зашкаливает..ну тормоз он и в африке тормоз!наворовал-отвечай,а не умничай в бумажных делах..поздняк метаться-власть уже не та!!!
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А шо таке? Який цинізм? Що за шухер? Нехай розберуться. Чи хтось крав. Чи хтось звично бреше, як та падлюка
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Пэдалько ты когда в отпуск летишь?там твои уже тебя ждут...
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Ух как кацапня хочет и в Киеве свою власть установить , одна и та же тактика поливание грязью без всяких доказательств, зато для дебилов пища.
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Кличко Виталий мэр - тупизм в чистом , эталонном виде , пора вернуться к истокам , в зал к боксёрам
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Тупой-тупой, а понял, что бабло можно зарабатывать и без мордобоя.
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Молчание золото)
Особенно в случае педалика
Весь беспредел в Киеве с твоего согласия) это и так понятно ты слишком жадный до денег
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всё верно сказал. нехай беня в Днепропетровске рулит.
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Жестко так Виталик ответил. А то что мост подорожал в два раза и стал дороже китайского который длиннее, так это кто то виноват. Но вообще истерика зачётная.
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===Все решения по Киеву я принимаю без "смотрящих", - Кличко===

Я сам смотрящий
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