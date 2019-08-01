 Усі рішення щодо Києва я ухвалюю без "смотрящих", - Кличко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Нині іде політична боротьба за місто Київ. Я можу сказати, що це дуже погано, але у нас є внутрішні виклики, у нас багато зовнішніх викликів. І коли починається ця боротьба, це не є добре, тому що можна розбалансувати ситуацію, і це може привести до негативного стану", - заявив Кличко.
Він зазначив, що "скляний" пішохідний міст у Києві став інструментом цієї політичної боротьби.
Також він додав, що усі рішення по місту Києву він приймає самостійно, без "смотрящих".
"Зараз проводиться багато спекуляцій, і багатьом людям не подобається, що відбуваються зміни в місті Києві. До речі, "пішохідний міст Кличка" чи "скляний міст Кличка", як його там називають, став інструментом політичної боротьби. Тобто спекуляції про те, що вкрали міст, - брехня, про те, що збільшили кількість грошей на проєкт - брехня, скільки міст коштував, стільки і коштує. Спекуляція на тому, що гроші вкрали, - брехня", - сказав Кличко.
Нагадаємо, керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан заявив, що Кличко втратив контроль у Києві: "Є два-три "смотрящих", які мають певні групи депутатів. І якщо він не буде знаходити з ними компроміс, у нього не буде більшості в Київраді, а, відповідно, він не зможе бути ефективним мером
мафіозісмотрящих потіснять дніпровські уркаганисмотрящі. Як і при попові, буде тільки гірше.
Євреї це називають хуцпа.
Порошенка оббрехали, а народ на це повівся, тепер ********** Кличка.
Когда построен гостинный двор?
Тебя ж обрезали в шепетовке.
Євреї Дубінський, Пєніс Бігус, Гордон-гандон, Жека чєрванєнка, Рабинович, Мугаєв, Гнап, всі телеканили що належать євреям, поливали Порошенка гавном, це я чув, але не вірив, бо євреям вірити неможна ніколи, а надто тоді, коли вони всі разом на когось напосідаються.
Для мене така єврейська одностайність була свідченням того, що людина, на яку євреї наїхали, мабуть наступила на мозоль якомусь дуже впливовому єврею.
Скажіть, хоч одне із звинувачень виблюване цією єврейсько-кацапською тічкою підтверджене результатами слідства?
ЖОДНЕ.
Отже євреї брехали на замовлення єврея Клолмойші. а ви повірили їхній брехні.
Невже хтось досі ще не зрозумів, що не ви "сдєлалі іх вместє", а євреї "сдєлали" вас?
Вашими ж руцями.
Тепер вашими ж руцями, через брехню намагаються і у Києві владу захопити.
Особенно в случае педалика
Весь беспредел в Киеве с твоего согласия) это и так понятно ты слишком жадный до денег
Я сам смотрящий