 "Я потрапив у цунамі, із 800 людей вижило 80", - Радуцький про причини участі в шоу з екстрасенсами в РФ

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я, навпаки, активно виступав за заборону екстрасенсів, народних цілителів. Так, я був там. У 2004 році я потрапив у цунамі, із 800 людей там вижило 80. Природно, тоді було багато передач, я давав багато інтерв'ю. Одну з цих передач знімав канал ТНТ. Але це було ще в тому житті, коли у нас не було конфлікту з Росією. І то, передача ця вийшла в 2013-му, але записувалася набагато раніше. Мені запропонували брати участь, мовляв, екстрасенси не знають, що там було, і цікаво, чи зможуть вони про це розповісти чи ні. І зараз це вже питання до ботів, які все це розкручують. Якби я вважав, що це щось крамольне, то, повірте, YouTube теж чиститься", - зазначив Радуцький.
Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що засновник мережі приватних клінік "Борис" і новообраний нардеп Михайло Радуцький засвітився в програмі "Битва екстрасенсів" у Росії, яка вийшла на телебаченні в 2013 році.
Повний текст інтерв'ю з Михайлом Радуцьким читайте тут.
Палец даже застревает!
"Это либо метал, либо… если метал то крашеный, холодная поверхность... Это либо метал крашеный, либо... может быть, пластмасса... Цветной, там есть... яркий... Похоже... Может быть это игрушка? Поверхность гладкая, но есть вот какие-то выступы, палец даже застревает. Может быть это какие-то насечки или это, или это буквы? Или выступы просто... На игрушку похоже... Разноцветный метал или пластмасса крашенный... Вот, всё... Стоп".
Есть такой замечательный норвежский проект, называется он Biosphere. Очень не плохой эмбиент, да и Geir Jenssen - единственный участник коллектива - является чуть ли не первооткрывателем такого стиля как техно-эмбиент. В 1998 году Geir Jenssen выпустил альбом "Substrata", с треком Kobresia, который вызвал немалый диссонанс в первую очередь у русскоязычной публики. Дело всё в том, что оригинальный норвежец записал с радио "России" некого экстрасенса, который определял в студии этого радио, что находится на два этажа ниже его местонахождения (sic!) Порезал значит свою запись на семплы и, видимо, не особо зная, что же за бред он записал, всунул это дело в трек. Получилось отлично! С одной стороны очень красивый эмбиент, а с другой стороны телега про "разноцветный метал или пластмасса крашеная" вызвала множество чувств! Его нужно прослушать два раза: в первый раз проникаясь атмосферой, а во второй раз внимательно прислушиваясь к телеге. Самое интересное, что тема насчет экстрасенса мало кому известна, интересно у кого какие ассоциации возникают, если абстрагироваться от темы экстрасенса. У меня ассоциации с полоумным стариком, крутящим в руках некий сложный девайс!
Когда я первый раз слушал этот трек, и не знал про запись экстрасенса-телепата, мне представлялся какой-то отрывок из неизвестного мне советского н/ф радиоспектакля. Представлялся ученый, который, включив диктофон, изучает некий артефакт иной цивилизации... Самое интересное представлять этого человека, который чего-то держит в руках и чешет репу
―Мы - новое домоуправление нашего дома. Я - Швондер, она - Вяземская. Товарищ Пеструхин и товарищ Жаровкин.
―Скажите, это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?
―Нас.
― Боже, пропал дом. Что будет с паровым отоплением?
―Вы издеваетесь, профессор?
―Да какое там из...
"Дорогая передача! Во субботу чуть не плача,
Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.
Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.
Говорил, ломая руки, краснобай и баламут
Про бессилие науки перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
И канатчиковы власти колят нам второй укол..."
А за нагнетание обстановки в Украине сидеть
В 1987 году - врач-психотерапевт сборной СССР по тяжёлой атлетике.
В 1988-1989 годах - руководитель Республиканского центра психотерапии в Киеве.
С 1989 по 1993 год - руководитель Международного центра психотерапии в Киеве
Где украинцы, панове?
Может, мы таки-да в Израиле?
Шестое ОКО подсказывает мне ....
Быть - повышениям тарифов в холодное время года!
Или все умрут!
Каждый лез и приставал...
А Радуцкий толька трясцся и чинарики стрелял..
🤗