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Все про:цунамі (10) Радуцький Михайло (3)

 "Я потрапив у цунамі, із 800 людей вижило 80", - Радуцький про причини участі в шоу з екстрасенсами в РФ

Позаштатний радник президента Володимира Зеленського й один із кандидатів на посаду міністра охорони здоров'я Михайло Радуцький, який побував на російському телебаченні в передачі з екстрасенсами, назвав причини своєї участі в цьому шоу.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я, навпаки, активно виступав за заборону екстрасенсів, народних цілителів. Так, я був там. У 2004 році я потрапив у цунамі, із 800 людей там вижило 80. Природно, тоді було багато передач, я давав багато інтерв'ю. Одну з цих передач знімав канал ТНТ. Але це було ще в тому житті, коли у нас не було конфлікту з Росією. І то, передача ця вийшла в 2013-му, але записувалася набагато раніше. Мені запропонували брати участь, мовляв, екстрасенси не знають, що там було, і цікаво, чи зможуть вони про це розповісти чи ні. І зараз це вже питання до ботів, які все це розкручують. Якби я вважав, що це щось крамольне, то, повірте, YouTube теж чиститься", - зазначив Радуцький.

Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що засновник мережі приватних клінік "Борис" і новообраний нардеп Михайло Радуцький засвітився в програмі "Битва екстрасенсів" у Росії, яка вийшла на телебаченні в 2013 році.

Читайте також: Радуцький про медреформу Супрун: Нічого, що було зроблено доброго до нас, не маємо наміру скасовувати

Повний текст інтерв'ю з Михайлом Радуцьким читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140751
 
 
 Топ коментарі
 
Тепер в цунамі попали пацієнти української медицини. Всім іншим переживати мабудь не варто. А радіти можуть екстрасенси. Швидше за все їх визнають медичними працівниками.
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Будущая украинская медицина от зебилов...

"Я попал в цунами, из 800 человек выжило 80", - кандидат на главу МОЗ Радуцкий о причине участия в шоу с экстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 7822
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Супрун зебобікам погана була... Медична освіта їм американська не подобалась... Тепер їх буде лікувати навіть не ветеренар,.. Фізрук! Матір його в ковіньку! Фізрук!!! "Я попал в цунами, из 800 человек выжило 80", - кандидат на главу МОЗ Радуцкий о причине участия в шоу с экстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 2923
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Ватный комунистический еврей предатель! Мы против!
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готовьтесь пить мочу и лечиться огурцом в попе
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не знаю на счет лечения, но монетизация "огурца" наверняка уже озолотила создателя видео.
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Я знаю лише один приклад, коли з москальських шоу екстрасенсів вийшла якась добра справа - це одна композиція норвезького музичного проекту, рекомендую послухати: Biosphere - Kobresia Унікальний випадок, коли хрінь стала компонентом гідного arctic ambient ))))

Палец даже застревает!
"Это либо метал, либо… если метал то крашеный, холодная поверхность... Это либо метал крашеный, либо... может быть, пластмасса... Цветной, там есть... яркий... Похоже... Может быть это игрушка? Поверхность гладкая, но есть вот какие-то выступы, палец даже застревает. Может быть это какие-то насечки или это, или это буквы? Или выступы просто... На игрушку похоже... Разноцветный метал или пластмасса крашенный... Вот, всё... Стоп".

Есть такой замечательный норвежский проект, называется он Biosphere. Очень не плохой эмбиент, да и Geir Jenssen - единственный участник коллектива - является чуть ли не первооткрывателем такого стиля как техно-эмбиент. В 1998 году Geir Jenssen выпустил альбом "Substrata", с треком Kobresia, который вызвал немалый диссонанс в первую очередь у русскоязычной публики. Дело всё в том, что оригинальный норвежец записал с радио "России" некого экстрасенса, который определял в студии этого радио, что находится на два этажа ниже его местонахождения (sic!) Порезал значит свою запись на семплы и, видимо, не особо зная, что же за бред он записал, всунул это дело в трек. Получилось отлично! С одной стороны очень красивый эмбиент, а с другой стороны телега про "разноцветный метал или пластмасса крашеная" вызвала множество чувств! Его нужно прослушать два раза: в первый раз проникаясь атмосферой, а во второй раз внимательно прислушиваясь к телеге. Самое интересное, что тема насчет экстрасенса мало кому известна, интересно у кого какие ассоциации возникают, если абстрагироваться от темы экстрасенса. У меня ассоциации с полоумным стариком, крутящим в руках некий сложный девайс!
Когда я первый раз слушал этот трек, и не знал про запись экстрасенса-телепата, мне представлялся какой-то отрывок из неизвестного мне советского н/ф радиоспектакля. Представлялся ученый, который, включив диктофон, изучает некий артефакт иной цивилизации... Самое интересное представлять этого человека, который чего-то держит в руках и чешет репу
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ютуб чистится, но не полностью что нормальному человеку делать на битве экстрасенсов, на платформе для плохих актеров-любителей или шарлотанов? даже если это было до войны, агрессии (конфликта?) когда я услышала про "иммунные потребности нации", почему-то вспомнилась "лишняя хромосома" у соседей, но там хоть министр культуры был, а тут как-никак медицина
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каждая новая фамилия в команде зелебобика. только подтверждает, что он урожденный кретин.
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При цьому воно впевнене що найрозумніше, а всі хто його критикує - прокляті антисеміти, які напосідаються на нього та його наближений виключно через те, що вони євреї!
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Та... Разве это сравнимо с соло членом на рояле ?
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Классно вы въехали в тему со своим "багажом знаний".
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Феерично!

―Мы - новое домоуправление нашего дома. Я - Швондер, она - Вяземская. Товарищ Пеструхин и товарищ Жаровкин.
―Скажите, это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?
―Нас.
― Боже, пропал дом. Что будет с паровым отоплением?
―Вы издеваетесь, профессор?
―Да какое там из...
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Поместите его в клинику. Можно даже в "Борис". Пока он не попал в Бермудский треугольник. "Я потрапив у цунамі, із 800 людей вижило 80", - кандидат на очільника МОЗ Радуцький про причини участі в шоу з екстрасенсами в РФ - Цензор.НЕТ 8361

"Дорогая передача! Во субботу чуть не плача,
Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.
Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
Вся безумная больница у экрана собралась.
Говорил, ломая руки, краснобай и баламут
Про бессилие науки перед тайною Бермуд.
Все мозги разбил на части, все извилины заплел,
И канатчиковы власти колят нам второй укол..."
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Да вам всем после таких комментов лечиться надо у€бки.
А за нагнетание обстановки в Украине сидеть
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Пускай Зеленский по вечерам воду по телеку заряжает, как Чумак. Зебилы верят в его чудодейственную силу, а кроме как по телеку выступать, он больше ничего не умеет. Это будет отличная медреформа.
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какой то мразоты в команде зелЕных мразей нету.всю эту падаль будем совсем скоро гнать на ростов.дело времени
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Не знаю чому всі накинулися якраз на цього "медика" - він звичайний зебіл, нічим не відрізняється від інших зебобиків на чолі з преЗЕдентом.
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Это да. Зе-фотограф, к примеру, хочет в комитет по культуре или транспорту, только на том основании, что у него есть авто)))
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Ну, по транспорту ще зрозуміло (для нього), а по культурі в честь чого?
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Бо в нього є ще хвотоапарат, а це вже культура)
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Жаль Чумак откинулся. Ну тогда Кашпировского по всем каналам. Вата за одним и по временам союза поностальгирует.
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В 1962 году Анатолий Михайлович Кашпировский окончил Винницкий медицинский институт, после его окончания 25 лет работал в психиатрической больнице имени академика А. И. Ющенков Виннице. В 1962-1963 годах работал врачом ЛФК Железнодорожной больницы в Виннице.
В 1987 году - врач-психотерапевт сборной СССР по тяжёлой атлетике.
В 1988-1989 годах - руководитель Республиканского центра психотерапии в Киеве.
С 1989 по 1993 год - руководитель Международного центра психотерапии в Киеве
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Куда не плюнешь - одни хитрожопые.
Где украинцы, панове?
Может, мы таки-да в Израиле?
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Снялся в передаче и снялся, ничего крамольного, он же не экстрасенса из себя корчил. К нему должны быть вопросы по компетенции в медицинской сфере, раз он метит в министры, а то что он снимался, пусть даже для российского ТВ, не имеет значения, поскольку это было во времена, когда считалось совершенно нормальным, да и передача не о политике.
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Правда доктор должен обходить десятой дорогой этих звездунов и звездочетов. Это типо атеист бесновался бы на шабаше с наглыми попами. Хотя он наверное такой же доктор как я нигер(тянется по банан)
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Чую, чую, вижу, вижу ....
Шестое ОКО подсказывает мне ....
Быть - повышениям тарифов в холодное время года!
Или все умрут!
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Пусть создаст миничстерство акультных наук имени АнныНербе по изучению пирамидок Гордона - будет чем заняться ближайшие пять лет
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Хороший специалист, но не полная квалификация, для повышения квалификации еще нужно на курсы квн отправить, по окончанию можно назначать смело
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Ну так и что там, экстрасенсы все разрулили или нет?
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рожденный ,рашистским цунами- кандидат в министры здравоохранения Украины,дабы создать цунами для 42 млн,украинского народа...
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Как ты выжил , как ти спассца?
Каждый лез и приставал...
А Радуцкий толька трясцся и чинарики стрелял..
🤗
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Очень жаль что ты тоже не подох. Поезжай еще раз, дай цунами доделать свою работу!
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Одно то, что человек едет в парашу и участвует там в каких то телепередачах есть ни что иное, как гадость. Мерзкая гадость. И вот такое чмо теперь в советниках у другого чмошника.
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