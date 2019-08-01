 Розгляд позовів у суді щодо проблемних округів може вплинути на підсумки голосування, - Сліпачук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це сказала Сліпачук на брифінгу в четвер у Києві.

"У провадженні залишаються судові позови, розгляд яких може вплинути на встановлення результатів голосування", - сказала Сліпачук на брифінгу в четвер у Києві.

За її словами, 13 позовів наразі "перебувають у провадженні".

Голова ЦВК назвала шість проблемних округів - №№ 50, 69, 105, 119, 198, 210.

"Складна ситуація в 50-му окрузі, тому що баталія між кандидатами на перше місце майже переходить за межі правового поля. ЦВК зараз дуже ретельно її контролює. Ця окружна виборча комісія отримала додатковий час для підбиття підсумків голосування і внесення уточнень", - розповіла Сліпачук. За її словами, там буде проведено перерахунок голосів на трьох виборчих дільницях й усунено недоліки, зазначені ЦВК.

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"Ми очікуємо прибуття цієї комісії з уточненими протоколом завтра о 12:00 на нашому засіданні", - повідомила Сліпачук.

За словами голови ЦВК, у разі, якщо через судові провадження на одномандатному виборчому окрузі не буде підбито підсумки виборів до 5 серпня, то на цьому окрузі підрахунок голосів триватиме.

Вона нагадала, що в 2014 році таке вже було.

"Коли 63-й одномандатний виборчий округ через те, що до встановленого законом терміну внаслідок судових рішень не було підведено підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі, то ЦВК ухвалювала окрему постанову. І безперервне засідання (ЦВК, - ред.) саме з цієї причини фактично йшло майже два місяці, щоб підбити підсумки голосування і в цьому одномандатному виборчому окрузі", - нагадала Сліпачук.

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Голова ЦВК повідомила, що загалом після дня голосування 21 липня було подано 74 позови в 23 одномандатних виборчих округах, із них 42 було відмовлено, п'ять залишили без розгляду, 14 задоволено.