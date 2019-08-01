 Радуцький про медреформу Супрун: Нічого, що було зроблено доброго до нас, не маємо наміру скасовувати

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Нічого, що було зроблено доброго минулими урядами ніхто не збирається скасовувати. Ми не комуністична партія, щоб щось дощенту руйнувати, а потім заново будувати. Ніхто зараз не закриє НСЗУ, ніхто не скасує принцип "гроші ходять за пацієнтом". Щодо вже впровадженої "первинки" я не бачу великих проблем, щоб її згортати. Від оплати за послугу точно йти не будемо", - зазначив Радуцький.
Однак, за його словами, є системні питання, які були або не вивчені, або не зовсім так пораховані.
"Ми вважаємо, що неможливо порахувати необхідну кількість грошей на систему охорони здоров'я, не розуміючи, скільки в країні населення. Тому що якщо нас в 2001 році було 42 млн, то, судячи з постійної інформації уряду, нас вже давно має бути менше. Робити якісь трансформації, не розуміючи, скільки на це потрібно грошей, не маючи більшу частину цих грошей, не можна. за деякими розрахунками, на все, що зараз обіцяно населенню стосовно медреформи, потрібно ще півтора бюджети.
Друге, ми не розуміємо, як можна робити зміни без аудиту матеріально-технічної бази. Це принципове питання, тому що виходячи зі стану цієї бази, потрібно писати національні протоколи лікування", - підкреслив позаштатний радник президента.
Повний текст інтерв'ю з Михайлом Радуцьким читайте тут.
предприятие имени коломойского-Радуцкий
Где стоимость лекарств снизилась? В том дурдоме где его лечат? Так там всё давно бесплатно)))
тогда все понятно
"Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения,
то зелендорочеры будут мереть как мухи)))
это будет самое лучшее, что вы сделаете
А, чисельність населення України на 1.06.2019 становить 42 030,8 мільйони людей.
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/2019/
(Згоден бути гугулмейкером у майбутнього міністра. Дорого. Дуже.)
Бо він не знає, що таке нова.
Подивіться, як аваков продовжив справу грузинок - він реформував недореформовану поліцію в міліцію.
Отак буде і в медицині.
О встрече от 30.07.2019 г.
На встрече по приглашению президента Зеленского присутствовали представители почти всех крупнейших финансово-экономических групп Украины, а также представители "израильского пула" (это наше рабочее название сформированной группы финансистов из Израиля, активно и согласованно работающих в Украине и с президентом Зеленским).
Мы не будем пока оглашать список присутствующих, ибо никто из них не изъявил согласия на предложение Президента Зеленского, потому оглашение списка считаем не своевременным. Для создания понимания, что мы это знаем, скажем лишь одно - представителей Ахметова не было.
В своем выступлении, которое продолжалось более часа, президент Зеленский предложил всем присутствующим принять скоординированное участи в проекте, который очевидно станет пилотным проектом всей его президентской деятельности - проект "Реинтеграция Донбасса" (мы упоминали о нем уже " ...4. Нас ждет грандиозны дерибан под названием "восстановление Донбасса" весом в половину золото-валютных запасов Украины." ).
Стоимость проекта определяется Зеленским в пределах 280-300 млрд. гривен. Источники финансирования - Государственный бюджет Украины, целевая европейская программа в пределах 25-30 млрд. гривен, и возможные инвестиции заинтересованных структур в пока не определенном размере.
Так как возможности государственного бюджета Украины не предполагают выделения такой суммы, команда президента Зеленского предлагает пиково нарастить доходы бюджета Украины для решения этого вопроса. В качестве возможных мероприятий предлагается проведение программы массовой приватизации банковской системы, "Укрзализныци", "Укрпочты" и всех оставшихся других оставшихся в государственной собственности активов.
Кроме того, открытие рынка земли для покупки всех желающих. включая иностранцев.
Полученные средства будут вложены в инфраструктурные проекты по реконструкции и восстановлению экономического потенциала Донбасса, создание новых производств в том числе с привлечением иностранного капитала. По замыслу Зеленского действие этого проекта будет постепенно расширятся и на не подконтрольную Украине часть Донбасса, по мере расширения демилитаризованных зон и прекращения огня. Кроме того данный проект предлагает очень сжатые сроки выхода на пик реализации в течении 2020 года.
Всем присутствующим были розданы папочки с экономическими расчетами, где то на 20-25 страниц, правда без каких либо опознавательных знаков.
Особого обсуждения вопроса не получилось. Очевидно представителям которые присутствовали, все таки нужны консультации с первыми лицами.
Наш комментарий.
Вова решил не воровать. По мелочи. Ну правда, отщипывать какие то жалкие миллион-полтора, рискуя попасть в первые полосы СМИ...
Вова замыслил грандиозный хапок ! В пределах 3-4 млрд. долларов выхваченных за один год. Он понимает. что год - это предел его возможностей. Далее все будет для него совсем плохо. Куда бежать - нет вопроса. Документы на имя нового гражданина Израиля с новым, еврейским именем - это вопрос легко решаемый. Спросите , под каким именем обитает в Израиле Арбузов? Скажем прямо - полет наглости впечатляет. Хотя "Костюм с отливом - и в Ялту !" - это уже было...
И вот теперь будет очень интересно следить, как действия "оттученой в Трускавце" "команды Зе" будет строго следовать грандиозным планам будущего миллиардера.
можеш собі подякувати.
бачу, відповідь негативна ))
з чим тебе і вітаю.
пс. навіщо ти адміна сюди приплів, навіть не уявляю
пс. далі тюлькі я не читала.
откровєніямі бидляка не цікавлюсь.
бувай, зелененький )))
Источник: https://censor.net.ua/r3140697
І хто ж то так всіх іноземців скомпрометував ?
Хіба країна налаштована проти іноземних фахівців ?
Вперше чую.
Ссылка на два учебника, по которым готовят парамедиков:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1442-2026.2002.03622.x
В одном 955 страниц, в другом 1639 страниц.
да зебенята. это вы решили чуваку дать денег из вашего кармана..)))
Як зазначила в.о. міністра, це сталося тому, що державні закупівлі ліків передали міжнародним організаціям.
«Ще у 2015 році ми передали державні закупівлі на міжнародні організації. Це 5 або 6 мільярдів гривень кожного року, які вже не йдуть через їхні (так званої «фармацевтичної мафії» - ред.) кишені. СБУ, Рахункова палата і наші розрахунки показують, що на 40% знизилися ціни через міжнародні організації з 2014 року до 2018-го. Це дуже багато коштів, які вже не йдуть через дистриб'юторів і «фарммафію», яка була колись в Україні», - зазначила Супрун."
Порівняйте кінцеві ціни в 2014 році й зараз я Вам скажу , що по майже кожній одиниці ціна зросла в 2 - 2.5 рази .
Бо аптеки теж належать "мафії" й коли їм перекрили кисень в оптовій закупівлі - вони с маржою усе відбили на 250% через роздрібну .
Бо боротися требо не по лівому й правому чоботу , а бити у корень явища , яке називається монопольна змова .
Пепі нав"язали Улянку через Сороса й Ко. У соросів свої особисті інтереси - іноді вони співпадають з українськими ... частіше не зовсім . Але у бариги точно ні . Й він дбайливо зберіг усі "досягнення" оліхаркату й монопольного компрадорського капіталізму .
Навіть вніс свій барижний креативчик до тупорилих схем бандюковичей .
Україні в медичній сфері допоможе вилікуватися виключно світовий досвіт - не требо вигадувати ровер - є страхова медицина , коли працюючих лікує работодавець , а бюджетників - держава .