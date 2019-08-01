 НАБУ прийшло з обшуками в "Украерорух" у справі про зловживання на 400 млн грн

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Там зазначають, що обшуки також проводять за місцем проживання посадових осіб "Украероруху".
"Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в рамках розслідування можливого зловживання посадовими особами "Украероруху", які розмістили понад 400 млн грн держпідприємства на рахунках ПАТ "Платинум Банк", визнаного неплатоспроможним", - повідомили в НАБУ.
Розслідування справи "Украероруху" триває з 2017 року.
Вот и вся причина обысков. Беня не хочет платить государству деньги! И у него есть сейчас свой карманный **********. И по мнению бени государство априори ему за все должно поэтому. Вспоминая, как беня с этого же начинал перед банкротством Аэросвита, как кинул тысячи пассажиров и тысячи своих же работников авиакомпании на деньги, смотря как мочат перевозчика Скай Ап зеленожопые, делайте выводы. Антикоррупционеры вышли на работу! Усе для людей! И вообще, какие там европы, лоукосты, безвизы, чтобы в рашу поехать ентого не нужно!