 НАБУ прийшло з обшуками в "Украерорух" у справі про зловживання на 400 млн грн

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначають, що обшуки також проводять за місцем проживання посадових осіб "Украероруху".

"Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в рамках розслідування можливого зловживання посадовими особами "Украероруху", які розмістили понад 400 млн грн держпідприємства на рахунках ПАТ "Платинум Банк", визнаного неплатоспроможним", - повідомили в НАБУ.

Розслідування справи "Украероруху" триває з 2017 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР прийшло з обшуками в прокуратуру Дніпропетровської області, два відділи поліції і товарну біржу, - Варченко