EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  2502  16
Все про:НАБУ (2048) обшук (762) Украерорух (8)

 НАБУ прийшло з обшуками в "Украерорух" у справі про зловживання на 400 млн грн

Національне антикорупційне бюро спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять обшуки в приміщенні "Украероруху" у справі про можливі зловживання посадовими особами установи, які могли призвести до державних збитків в 400 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначають, що обшуки також проводять за місцем проживання посадових осіб "Украероруху".

"Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в рамках розслідування можливого зловживання посадовими особами "Украероруху", які розмістили понад 400 млн грн держпідприємства на рахунках ПАТ "Платинум Банк", визнаного неплатоспроможним", - повідомили в НАБУ.

Розслідування справи "Украероруху" триває з 2017 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР прийшло з обшуками в прокуратуру Дніпропетровської області, два відділи поліції і товарну біржу, - Варченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140744
 
 
 Топ коментарі
 
В Едином государственном реестре судебных решений появился иск "Украэрорух" против крупнейшей национальной авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Главное требование "Украэрорух" от МАУ - оплатить задолженность в размере 174 миллиона гривен за предоставленные услуги.
Вот и вся причина обысков. Беня не хочет платить государству деньги! И у него есть сейчас свой карманный припиздент. И по мнению бени государство априори ему за все должно поэтому. Вспоминая, как беня с этого же начинал перед банкротством Аэросвита, как кинул тысячи пассажиров и тысячи своих же работников авиакомпании на деньги, смотря как мочат перевозчика Скай Ап зеленожопые, делайте выводы. Антикоррупционеры вышли на работу! Усе для людей! И вообще, какие там европы, лоукосты, безвизы, чтобы в рашу поехать ентого не нужно!
 показати весь коментар
 
Не, ну ПЭТРУХА не был таким наглым, Янукович и ПЯТЫЙ чем то похожи, давали народу развернутся. Вроде и боролись, вроде и нет. Идем не ВЕРНЫМ путем, ПАНЫ. Без предел со стороны СЛУГ.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так 400 пропали или не успели пропасть?
 показати весь коментар
 
 
успели. их еще в 17 году мыролюбцы среформили потужно.
 показати весь коментар
 
 
Не фига себе куш не хилый я скажу на ровном месте 400 млн
 показати весь коментар
 
Ты что не знаеш как это сейчас делается?!Главное крикнуть "держи вора и ату его ату!!!!" и сумму "украденного"озвучить побольше!!!! Раз зебилам нравится!
 показати весь коментар
 
походу вся страна под обыском. А что ищут То? чтобы потом не читать-прекращены обыски без причины.
 показати весь коментар
 
 
Сходите в "Укрспирт" или "ДПЗКУ". Там вообще - мрак.
 показати весь коментар
 
 
В Едином государственном реестре судебных решений появился иск "Украэрорух" против крупнейшей национальной авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Главное требование "Украэрорух" от МАУ - оплатить задолженность в размере 174 миллиона гривен за предоставленные услуги.
Вот и вся причина обысков. Беня не хочет платить государству деньги! И у него есть сейчас свой карманный **********. И по мнению бени государство априори ему за все должно поэтому. Вспоминая, как беня с этого же начинал перед банкротством Аэросвита, как кинул тысячи пассажиров и тысячи своих же работников авиакомпании на деньги, смотря как мочат перевозчика Скай Ап зеленожопые, делайте выводы. Антикоррупционеры вышли на работу! Усе для людей! И вообще, какие там европы, лоукосты, безвизы, чтобы в рашу поехать ентого не нужно!
 показати весь коментар
 
 
ты реально с головой не дружишь. вчера зеленый 4 раза какал - ето тоже беня?
 показати весь коментар
 
 
Сейчас задолженность превысила 190 млн грн МАУ перед "Украэрорух".
 показати весь коментар
 
а как уголовное дело против воров в госкомпании отменит долги бени ??? снова щоколад мимо унитаза метнул ?
 показати весь коментар
 
 
Не, ну ПЭТРУХА не был таким наглым, Янукович и ПЯТЫЙ чем то похожи, давали народу развернутся. Вроде и боролись, вроде и нет. Идем не ВЕРНЫМ путем, ПАНЫ. Без предел со стороны СЛУГ.
 показати весь коментар
 
 
Продовження давньої історії. яку ініціював коломойша. Він хотів щоби Аерорух обслуговував його "МЯУ" за три копійки.
 показати весь коментар
 
 
нормуль, так просто волевым решением без кабмина и сбу тип положил на депозит 400 лямов?))))))) с дельтой и онистратом разберитесь еще
 показати весь коментар
 
 
Главное не забыть Омельяна проверить с его гиперлупом.А то правительство скоро поменяют.И не будут у нас ни гиперлупа,ни денег,ни самого Омельяна.Укатит куда нибудь далече,ну как Лерка Гонтарева на туманный альбион лекции о развитии транспорта читать.Хотя ему самое место в камере с уголовными делами о растрате бюджетных средств знакомится.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору