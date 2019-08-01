 Зеленський призначив Борзова керівником Державного управління справами

Відповідні укази президента України №569/2019 і 570/2019 від 1 серпня про звільнення Борзова з колишніх посад і №571/2019 про його призначення керівником відомства оприлюднені в середу на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Борзов в 2014 році був призначений п'ятим президентом Петром Порошенком заступником керівника Держуправління справами. У 2015-2016 роках і з 11 червня 2019 року він був тимчасово виконуючим обов'язки керівника відомства. Раніше балотувався до Вінницької облради за списками партії "Фронт змін".
До початку політичної кар'єри Сергій Борзов був директором команди Клубу веселих і кмітливих "Вінницькі перці".
У 2011-2012 рр. - директор команди КВН Збірна України. Також працював в ТОВ "Телевізійне творче об'єднання Олександр Масляков і Компанія".
Открытый конкурс на госдожности безошибочно находит "находчивых." Невесело как-то.
1. дав Гиркину пройти спокійно від Слов'янського до Донецька і його захопити без єдиного пострілу.
2. Дав ************ ППО спокійно збивати українські та малайзійські літаки (і гелікоптери).
3. Поставив прикордонники і деснтніков 2х бригад спокійно себе обстрілювати протягом місяця - тобто зробив їх мішенню для пристрілки.
4. Стверджував, що ***** не посміє (після Криму-то) відкрито перейти військами кордон і навіть не розглядав такий варіант. В результаті чого і сталося оточення прикордонники, десантників (93 бригада) і добробатов у вузькому коридорі і в котлі Іловайська.
5. Влаштував грандіозну "Ярмарок марнославства" у вигляді параду на Хрещатику, коли фронт так потребував техніці і живій силі (за кілька дрів до Іловайску) .
5. Організував і надихнув Панамський офшор .саме під час Іловайскйой трагедії!
6. Підписав капітуляский по суті Мінськ-уван !
пэтя хороший
Источник:https://censor.net.ua/n3140743
ну для смеха так.
- Вісєла пісєнька!
типа: не знаю як, але не так!
На УкрПравді про це більше інформації.