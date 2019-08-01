 Зеленський призначив Борзова керівником Державного управління справами

Відповідні укази президента України №569/2019 і 570/2019 від 1 серпня про звільнення Борзова з колишніх посад і №571/2019 про його призначення керівником відомства оприлюднені в середу на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Борзов в 2014 році був призначений п'ятим президентом Петром Порошенком заступником керівника Держуправління справами. У 2015-2016 роках і з 11 червня 2019 року він був тимчасово виконуючим обов'язки керівника відомства. Раніше балотувався до Вінницької облради за списками партії "Фронт змін".

До початку політичної кар'єри Сергій Борзов був директором команди Клубу веселих і кмітливих "Вінницькі перці".

У 2011-2012 рр. - директор команди КВН Збірна України. Також працював в ТОВ "Телевізійне творче об'єднання Олександр Масляков і Компанія".

Також читайте: Зеленський призначив Ігоря Шевченка новим главою Черкаської ОДА