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Все про:Зеленський (2270) призначення (408) Борзов (2)

 Зеленський призначив Борзова керівником Державного управління справами

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами.

Відповідні укази президента України №569/2019 і 570/2019 від 1 серпня про звільнення Борзова з колишніх посад і №571/2019 про його призначення керівником відомства оприлюднені в середу на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Борзов в 2014 році був призначений п'ятим президентом Петром Порошенком заступником керівника Держуправління справами. У 2015-2016 роках і з 11 червня 2019 року він був тимчасово виконуючим обов'язки керівника відомства. Раніше балотувався до Вінницької облради за списками партії "Фронт змін".

До початку політичної кар'єри Сергій Борзов був директором команди Клубу веселих і кмітливих "Вінницькі перці".

У 2011-2012 рр. - директор команди КВН Збірна України. Також працював в ТОВ "Телевізійне творче об'єднання Олександр Масляков і Компанія".

Також читайте: Зеленський призначив Ігоря Шевченка новим главою Черкаської ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140743
 
   
 Топ коментарі
 
уже как-то и не смешно.. нашествие клоунов, какое-то..
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Т.е. то, что диабетное чмо его в 2014 назначало соемразей не смущает
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Открытый конкурс на госдожности безошибочно находит "находчивых." Невесело как-то.
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уже как-то и не смешно.. нашествие клоунов, какое-то..
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Т.е. то, что диабетное чмо его в 2014 назначало соемразей не смущает
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та там, в Виннице, любому мужику... куды не ткни коленкой...
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не он просто любитель русского мира
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Не придурок, а чекаю від тебе доказів що я соєвий. Інакше так і залишишся тріплом поки не зміниш нік.
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Ты попытайся понять смысл того, что я написал, если поймешь, то хорошо, нет, так и останешься придурком навсегда😀
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Так преЗедент поддержал же это назначение, че у тя пукан то рвет?
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слушай козлик нешути с диабетом ато пипец к тебе прйедет
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Антип61
Открытый конкурс на госдожности безошибочно находит "находчивых." Невесело как-то.
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Нашествие диабетиков пережили переживём и нашествие комиков.
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Когда вокруг одни клоуны, почему-то становится грустно!
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Выбирали веселились, подсчитали прослезились...
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За ці ж 100 днів генеальний Пепа:
1. дав Гиркину пройти спокійно від Слов'янського до Донецька і його захопити без єдиного пострілу.
2. Дав ************ ППО спокійно збивати українські та малайзійські літаки (і гелікоптери).
3. Поставив прикордонники і деснтніков 2х бригад спокійно себе обстрілювати протягом місяця - тобто зробив їх мішенню для пристрілки.
4. Стверджував, що ***** не посміє (після Криму-то) відкрито перейти військами кордон і навіть не розглядав такий варіант. В результаті чого і сталося оточення прикордонники, десантників (93 бригада) і добробатов у вузькому коридорі і в котлі Іловайська.
5. Влаштував грандіозну "Ярмарок марнославства" у вигляді параду на Хрещатику, коли фронт так потребував техніці і живій силі (за кілька дрів до Іловайску) .
5. Організував і надихнув Панамський офшор .саме під час Іловайскйой трагедії!
6. Підписав капітуляский по суті Мінськ-уван !
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Открытый конкурс на госдожности безошибочно находит "находчивых." Невесело как-то.
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Країною керуватиме кевеенщик Вінницький Перець. Зеленский назначил Борзова руководителем Государственного управления делами - Цензор.НЕТ 451
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быдлу скоро остопиз@ит ежедневное-оно назначило, оно поехало, оно написало....с криками давай зарплату по 4000$ и колбасу по 2грн пойдет на КВН к ***********.
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Ці події ще попереду, нехай готується.
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Огидний, ти погано закінчиш - зіллють в унітаз.
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Понятия профессионализм в Украине уже нет. кВн-масляков и компания
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Соевые только под Ляшка подстраиваются, а вы им очередной шаблон ломаете. Зеленський призначив Борзова керівником Державного управління справами - Цензор.НЕТ 9227
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До начала политической карьеры Сергей Борзов был директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы"
Зеленський призначив Борзова керівником Державного управління справами - Цензор.НЕТ 3410
Источник:https://censor.net.ua/n3140743
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Даа уж !! Похоже скоро "обхохочемся". Жить с каждым днём становится всё юморней. Пока что страна живёт по инерции но скоро мы увидим в действии этот цирк-шапито. Ждать осталось не долго и теперь мы им дали абсолютную власть и съехать с базара типа "голосов не хватило" уже не прокатит. Теперь спереть вину на кого то уже не проканает и если начнёте сливать Украину то отвечать только вам и висеть тоже вам в случае чего.
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вот и началась интеграция соевых глистов в зеленые гусеницы.
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от интересно хоть одного драматического актера клоуны хоть куда нибудь назначат?
ну для смеха так.
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урускойєзичний конфєрансьйє растєрянно об'являйєт очєрєдной номєр, напісаний мовою ("Весела пісенька"):
- Вісєла пісєнька! Зеленський призначив Борзова керівником Державного управління справами - Цензор.НЕТ 4163
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оставил зеля шоколадного кадра при своем теплом месте и это дуповым не так.
типа: не знаю як, але не так!
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Його тесть Наум Боруля, - один з керівників "Ліги сміху".

Зеленський призначив Борзова керівником Державного управління справами - Цензор.НЕТ 6711
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обана!! зе и пе, два в одном, все же зелёнский - порядочнее, свой хахлизм не скрывает, также как и связи с петюнькой, петька еще стесняется))
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А чому не написали, що дружина Борзова, Ірина, - новоспечена депутатка від Слуги народа, і разом зі своїм батьком Наумом Борульою володіє бізнесом в окупованому Криму?
На УкрПравді про це більше інформації.

Зеленський призначив Борзова керівником Державного управління справами - Цензор.НЕТ 1002
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