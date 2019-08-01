 Будинки, кафе і землі в Безрадичах: суд двічі відмовив в арешті майна Ющенка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Судовий репортер" з посиланням на рішення суду.
Перше рішення виніс 9 липня суддя В'ячеслав Підпалий, друге 25 липня - суддя Віталій Писанець.
24 травня 2019 Ющенку складено письмове повідомлення про підозру у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах за попередньо змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем. 28 травня постановою прокурора матеріали щодо Ющенка виділено в окреме провадження. 4 червня колишньому президенту повідомлено про підозру за ч.1 ст.191 КК.
"Йдеться про заволодіння комплексом відпочинку "Пуща Водиця" урочища "Межигір’я" за попередньою змовою групою осіб з прем’єр – міністром, міністром охорони навколишнього середовища і головою НАК "Надра України". Вартість майна оцінюється у 540 млн грн. Але суд не отримав жодних документів на підтвердження цього. Натомість у договорах міни між ТОВ "Медінвесттрейд" і "НАК "Надра України" зазначено вартість 93 млн і 91,7 млн грн. Це унеможливлює для суду перевірку обґрунтованості висунутої підозри", - повідомляють у виданні.
Слідчий просив арештувати майно Ющенка з метою забезпечення можливої його конфіскації у майбутньому. Але суд не отримав даних, що Ющенко намагається відчужити своє майно.
Крім того, розпорядження президента Ющенка 2007 року не скасоване, а договір між ТОВ "Медінвесттрейд" та "НАК "Надра України" 2007 року незаконним в судовому порядку не визнавався.
Суддя Писанець також вважає, що оскільки після виділення матеріалів йдеться про кримінальне провадження 2019 року, то справа підслідна НАБУ, а порушення правил підслідності тягне за собою визнання доказів недопустимими.
Нагадаємо, що екскерівника Держуправління справами Ігоря Тарасюка звільнили від кримінальної відповідальності за "Межигір’я" у зв’язку із закінченням строків давності.
У рішенні від 9 липня дається список майна Ющенка. Це чотири земельні ділянки на території Старобезрадичівської сільради в Київській області, також половина із 17 ділянок в Нових Безрадичах, кафе з житловим приміщенням, житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами і ще один житловий будинок.
Нагадаємо, третього президента України Віктора Ющенка підозрюють у виведенні в 2007 році резиденції "Межигір'я" з державної власності.
Раніше в Генеральній прокуратурі України підтвердили, що третій президент Віктор Ющенко підозрюється в заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції "Межигір'я" і будинком у с.Нові Петрівці (Київська обл.), а також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн.
30 листопада 2017 року резиденція експрезидента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.
З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.
Источник: https://censor.net.ua/n3140734
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рідакція отчуділа!!! Вазьмітє міня на работу каррєктарам!!!!
А фамилия премьер-министра случайно не Тимошенко...??
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"Так! Так! Це все вона, клята воровка, покрала! Гляньте в мої чесні очі, - вєк волі нє відать!"
Совковата ніяк не може пробачити В.А. Ющенку, те що він показав роль Россіі у знищенні українців, у штучно створеному голоді 1932-33 років.
Ну і також, за те, що присвоїв С.А. Бандері, звання Героя України.
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0Сьогодні Президент нагородить орденом "За заслуги" III ступеня бізнесмена Фірташа, який у січні потрапив під приціл безжальної критики Юлії Тимошенко. Це не перше нагородження, що викликає подив українського політикуму
Сьогодні Президент України Віктор Ющенко нагородить орденом "За заслуги" III ступеня українського бізнесмена Дмитра Фірташа, який у січні потрапив під приціл безжальної критики Юлії Тимошенко у контексті її боротьби з"Росукренерго".
Це далеко не перше нагородження, що викликає подив українського політикуму. В переліку людей, котрі отримали ордени і медалі від Президента України, значаться навіть політики, яких команда В.Ющенка свого часу активно звинувачувала у сепаратизмі.
Пропонуємо до Вашої уваги прізвища одіозних орденоносців, котрі отримали нагороди від Президента України.
Анатолій Близнюк, орден "За заслуги" II ступеня. Указ N1055/2008 "Про нагородження А.Близнюка орденом "За заслуги" Президент України Віктор Ющенко підписав 9 листопада 2008 року. Нагорода знайшла голову Донецької обласної ради "за вагомий особистий внесок в соціально-економічний і культурний розвиток Донецької області, багаторічну добросовісну працю", - йдеться в документі.
Потрібно відзначити, що в 2002-2005 роках А.Близнюк очолював Донецьку ОДА. У 2004 році політик брав участь у так званому "сепаратистському з'їзді" в Сєвєродонецьку, учасники якого ініціювали проведення референдумів про створення Південно-Східної автономії або переходу до федеративного устрою України. У листопаді 2004 року тоді ще кандидат на пост Президента В.Ющенко вимагав порушити кримінальні справи стосовно посадових осіб, що закликали до сепаратизму, у тому числі стосовно А.Близнюка.
Борис Колесніков, орден "За заслуги" ІІ ступеня. Нагороджений Президентом 27 грудня 2007 року "за внесок у соціально-економічний, науково-технічний і культурний розвиток України, досягнення у трудовій діяльності, багаторічну працю і з приводу річниці підтвердження Всеукраїнським референдум 1 грудня 1991 року Акту проголошення незалежності України".
Цікаво, що після президентських виборів-2004 і "помаранчевої революції" Б.Колесніков потрапив під приціл політичних опонентів, що прийшли до влади. У рамках реалізації передвиборного гасла "Бандитам - тюрми!" правоохоронні органи порушили проти нього кримінальну справу. Йому інкримінували заволодіння із застосуванням здирництва акцій фешенебельного донецького торгового центру "Білий лебідь". Кілька місяців політик просидів в СІЗО. Був звільнений у серпні 2005 року.
Михайло Потебенько, орден князя Ярослава Мудрого III ступеня. Відповідний Указ глава української держави підписав 17 лютого 2007 року. Колишнього Генерального прокурора України нагороджено за видатний особистий внесок у розвиток правової держави, зміцнення законності і правопорядку, багаторічну добросовісну працю і з нагоди 70-річчя з дня народження.
Нагородження спричинило обурення ряду політиків. Наприклад, лідер "Народної самооборони" Юрій Луценко заявив, що це аморально. "Для мене було моральним шоком вручення ордена Потебенькові, який є символом беззаконня", - сказав Ю.Луценко.
Леонід Черновецький, орден Ярослава Мудрого V ступеня. Указ підписаний 19 серпня 2008 року, вже після перемоги Л.Черновецького на дострокових виборах Київського міського голови. Нагороду вручено "за значний особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток української держави" з нагоди 17-ї річниці Дня незалежності України.
Це нагородження було жорстко розкритиковане Блоком Юлії Тимошенко, який рішуче засудив "практику безвідповідальної і аморальної роздачі орденів, медалей і грамот", особливо в тому випадку, коли вищі державні нагороди вручають "різним пройдисвітам і відвертим авантюристам", і запропонував Президентові скасувати Указ про нагородження Л.Черновецького. На думку представників БЮТ, вручення ордена київському мерові - це знущання над здоровим глуздом і державною символікою.
Роман Шухевич, звання Героя України (посмертно). Звання було присвоєне головнокомандувачеві Української повстанської армії в 1942-1950 роках, генерал-хорунжому Президентом України В.Ющенком 15 жовтня 2007 року.
Лідер КПУ Петро Симоненко назвав Указ про присвоєння Р.Шухевичу звання Героя України "ганьбою і державним злочином".
Сергій Ківалов, ювілейна медаль і почесна грамота ЦВК. Щоправда, вручив цю нагороду не Президент, а голова ЦВК Володимир Шаповал - на честь 10-річчя Центрвиборчкому як незалежного держоргану, за істотний особистий внесок у дотримання конституційних прав громадян.
Сам С.Ківалов вважає, що нагороджений заслужено, і пообіцяв зберігати нагороди.
Найскандальніша історія в біографії С.Ківалова пов'язана з організацією і проведенням в 2004 році виборів Президента України, які внаслідок масштабних фальсифікацій закінчилися "помаранчевою революцією", позаплановим "переголосованием" другого туру і перемогою опозиційного кандидата Віктора Ющенка.
У іншому разі, нарід порізав би АЕС і ТРУБУ на металобрухт, і продав би у Турції на базарі.
Це який рівень непрофесіоналізму і деградації потрібно мати, щоби забаганки верховної влади (неважливо зараз законні чи ні, про інше пишу) державний апарат + правоохоронні органи нездатні були виконати??? Як ви хочете керувати країною, якщо маєте такий недолугий інститут примусу - діючу правоохоронну систему!?
Так це старі професіонали... як ми бачимо - довб.би нездатні нормально підстави арешту знайти, а зара ще "новими" фаКівцями розбавлять...
Гавнились, орали, фонтанировали так яростно увлеклись, что доказательства собрать забыли....