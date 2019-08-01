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 Політика України
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Все про:історія (639) Порошенко (9547)

 Я дуже постарів, бо це не легкий хліб - бути президентом, - Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко називає п'ять років своєї влади одним із найкращих періодів для України як держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.

"Я став сильнішим, досвідченішим, мудрішим, принаймні на те претендую. Я дуже постарів, бо це не легкий хліб – бути президентом. Але для чоловіка це не страшно. І ще я пишаюся кожним з п’яти років мого президентства. Бо я пишаюся Україною. Я пишаюся тим, що нам всім разом, в тому числі вам, Севгіль, вдалося зробити. Ми змінили Україну. Я пишаюся, що ми її зберегли, бо ставало питання про її існування. Я пишаюся, що країна кардинально інша", - сказав він.

Колишній глава держави вважає період свого президентства одним із найкращих для України як для країни:

"Я твердо переконаний, що це є одні з найкращих років країни. Не найкращих з точки зору життя. Життя жахливе. Це один з найважчих періодів у сучасній історії України. Ми не можемо легко переносити втрату Криму. Ми не можемо легко переносити агресію на Донбасі. Ми не можемо легко переносити кардинальну перебудову економіки, коли 6% ВВП змушені витрачати на війну.

Багато речей ми зробили вперше. Конкурси на посади державних службовців – вся громадськість України плескала. Ми залучили велику кількість молоді в ті роки, щоб вони взяли участь в державному управлінні.

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У когось вийшло, у когось ні. Але можливості для того, щоб прийти і разом з нами будувати Україну, були в усіх.

Але я абсолютно спокійно, чесно дивлюся в очі щодо місця в історії Петра Порошенка. Поговоримо про це, коли прийде час".

За словами Порошенка, зараз відбувається реванш "не тільки Медведчука, Путіна:

"Реванш не тільки з незрозумілої для мене мотивацією, з якою іноді йдуть представники команди Зеленського. А реванш ... Деякі вважають за можливе зараз помститися за свої поразки під час Революції гідності. Нам треба якомога швидше відійти від цього. Об'єднати країну. Це дуже небезпечно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я особисто сів і писав текст Мінських угод. Разом із Меркель, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140731
 
   
 Топ коментарі
 
Вообще-то он провёл честные выборы и дал клоуну победить.

Если это называется цеплянием за власть ...
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Бидняжка... Поэтому так и цеплялся за эту должность.
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Это кому как...
Вот шмаркле легко быть, он пошел, поел шаурмы, по селфился, сходил в спорт зал, по селфился, по какал ... Ему все легко за него другие думают и решают, когда идти какать.
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интересно он вернется в Украину или уже нет? Я очень постарел, потому что это не легкий хлеб - быть президентом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 333
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вернется . его пока информируют правильно .но если скажут .что жопа ,то не вернется ,он очень труслив .
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Народ дал оценку. Этим все сказано. ОН СЧИТАЕТ, считай свои прыбыля, может еще и подохнешь. ЯКА ТИЛЬКЫ СВОЛОЧЬ-ХВАЛИТЬ СЕБЯ. И есть же такие.
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Народ сказав своє i в 2004, а через 5 рокiв виявилось, що обрали не того. Потiм був 2010, i цей президент навiть не досидiв вiдведений срок - втiк у Тунгусiю. I знову в 2014 народ наступив на граблi... Нарештi в 2019 українцi масово порозумнiшали, обравши взагалi клоуна, наркомана та ватника в одному лицi. Пиши далi, борець з корупцiєю...
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Пока ОН темная лошадка, так что, НЕ СПЕШИ. Через время скажешь. Но и старые УБЛЮДКИ нам не нужны.
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Знал ,что воруешь на войне , переживал от этого , а потому и старел .Плюс диабет . нужна диета и ост, но как эгоист может остановиться в еде .выпивке и ост прелестях ? Никак !
Кстати твой кум Юггик , сейчас тоже стареет в Сен - Тропе .со своей кошолкой Иррриной
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При порошенку Украина шла в европу, сейчас с зебиллом куда будет идти?
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никуда, у " голобородек" нет Родины , они привыкли выживать , а тут ещё попёрло, значит будут хорошо выживать всей диаспорой за счёт " вальцманов"
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Ну вот хоть один раз Петя сказал правду.
Для него президенство бьіло просто заработок черной икрьі на хлеб.
Не призвание, ни цель, ни войти в историю, ни получить признание и уважение, ни доказать пуйлу кто есть ху, а просто дорваться до вершиньі пирамидьі распила бабла.
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Пусть лучше расскажет, как он смог умудриться имея такие заслуги перед народом и огромный админрессурс, проиграть какому то клоуну аж в три раза!?
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у зе-тыпилов спроси!
а за одно спроси, как они точно так же, как Зеленского, выбирали Януковича, Кучму, Кравчука, Кернеса, Труханова, ..........
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благодаря 55 000 тролякам карлику по всему миру , миллиардам долларов , вброшеных в СМИ для очернения Майдана и постмайданной власти
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Тем, кто задаёт такие вопросы, невозможно объяснить, у них случайное совпадение это -бывший автомобиль Коломойского, бывший телохранитель Коломойского и бывший адвокат, участвовавший в мутных схемах, Коломойского и "новое лицо" Разумков, всего лишь молодое лицо рыгов.
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Це точно! Пам'ятаєте вчорашню розмову з тим зеботом?
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Це не до нього питання, а до клоунів. В 2005 і 2010 голосували за Янука - бо он простой парєнь с народа, в 2019 - теж саме, Зе простой парєнь. Тобто чернь вибирала собі керівника зі своїх - "малообразованих".
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Красть и лгать пять лет гигант мысли и обладатель воровских ручонок пустил слезу на жалость давит упырь
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А почему, после "пяти лет воровства" у Порошенко капиталы УМЕНЬШИЛИСЬ во много раз?!
Тоже с логикой проблемы, зе-тыпильчик?
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А вы стояли рядом при пересчете капитала или Сми поверили у такого барыги который за гривну воробья в поле загоняет и такого жлоба априори не уменьшилось а приумножилось грабежом страны в десяток раз
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ФОРБС "стоял рядом при пересчете".
У Януковича он же нашел денежки. И даже у кацапских олигархов находит.
Я ФОРБСу доверяю больше, чем тебе.
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"вера в факты" и "вера в скрепы" - совсем разные вещи, ватник.
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Вижу бутусу шиколядная шобла сегодня подкинула нехилое баблишко, новостная лента засрата Клячком и парашенко
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Про це Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook.

«Прочитав інтерв'ю Петра Олексійовича для «Української правди». Схоже, він так і не зробив для себе висновків з того всього, що відбулось останнім часом. Як, на жаль, так і не зрозумів, чому я не пішов на вибори разом з ним. Насправді є велика різниця між правдою та брехнею, служінням державі і людям та створенням схем власного збагачення, демократією та узурпацією влади, гонитвою за грошима та моральними цінностями», - написав він.
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Гройсман не выдержал испытания медными трубами, Гройсман сам пошёл на выборы и с треском их проиграл , а заигрывание перед Зе смотрятся уныло , с презрением
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А ще не треба брати людей до себе, які зрадили.
"Чингисхан ненавидел предателей и безжалостно рубил им головы".
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Вокруг Пороха были тысячи перешиванок , Кабмин ими был переполнен , как и все министерства . Быстро ничего не изменить , к сожалению.
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Було, не заперечую. Але є дещо, про що ви не хочете говорити.
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Уже Гройсман ангелом стал? А как же "подельник" Порошенко и жидовская власть труселей над украинцами?
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Опять в тему лахтинцев нанесло как пыли ветром.
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ленинградец , у тебя уши гэбнявые торчат
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да, так много сделал, а сколько еще мог.... то, петюня, ты постарел после первотурового пересёра, пока тебе зелёненькие гарантии не предоставили, а президентство ни при чем: обычный грабёж, как и раньше, только комфортнее, чего от него стареть??
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Сьогодні мабуть свято, день брехуна, стільки порохнявого лайна друкують, аж нудить від порохосрані. Я очень постарел, потому что это не легкий хлеб - быть президентом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7452
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********* исходят на говно , продолжая обсерать единственного Президента Украины не ездившего пять лет на поклон к карлику.
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А от заводика то не отказался твой любимый Барыга да и конфетки рошен по всей расеи и ДЫНЫРЫ-ЛЫНЫРЫ продаются! Как так? На поклон говоришь не ездил? А звонил по скольку раз в день? Не знаешь? Узнай!
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большое видится на расстоянии. а черни кусок хлеба и телевизор 112 ньюз иван, поссал в подъезде, и давай рассуждать о космических масштабах.
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Народ - это чернь и было. Мы это уже слышали.
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Лахта, чернь это 73% в Украине и 86% в твоей паРаше.
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так всегда было, так есть и так тем более будет. подойди к зеркалу, спроси у того кто там-"какую книгу сейчас читаешь?", "какую читал в мае?" если ответа нет, плюнь в этого мудака. спроси опять и снова плюнь. и так много раз. чему ты удивлен, что ты есть быдло?
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Быть президентом - это очень тяжелый хлеб. Все время надо думать как на всем украсть и чтобы никто не возмущался. Как новорованное вывести и распихать по оффшорам и чтобы никто не отследил. Любую свою воровскую оборутку надо представлять как акт патриотизма и самопожертвования. Например, производишь на своем приХватизированном заводе никому не нужные катера вместо боевых кораблей и представляешь это как перевооружение военно-морских сил. Или во время иловайского котла открываешь оффшоры, а когда тебя ловыт за жопу, говоришь, что это было необходимо иначе пидслипуватый траст отказывался взять в управление твои активы.

Нервная работа президентом.
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А за 41 миллион долларов из Привата Зелемойскому можно Героя Украины дать, сначала - народного.
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После того, как власть прижала евреев, иммигрировавших в Израиль и рф, включая Коломойского, евреи-хаббатники объединились вокруг друга ***** - Берла Лазара - главного раввина рф. Идеология под этот проект нашлась и называется "Проект Небесный Иерусалим" будет создан на месте Украины. Смысл этого проекта - объединение всех евреев олигархов, в числе которых помимо коломойского также звучат имена боголюбова, пинчукак, фельдмана, фирташа, почему-то ахметова и даже преславутого пропагандона - в.соловьева и других. Хаббатская община в Израиле, в сравнении с традиционной не обладает и долей того влияния, которую она имеет в Украине и эрфии. Хаббатники выбрали зеленского, поставили на него и продвинула в президенты используя медиаресурсы и межклановые договоренности. Вот и все.

Вы сделали это вместе. Зэ!
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Дебілко, ти вже всіх тут заграв своїми придуркуватими тестами
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Принцип "дубінських" та "зєлєнскіх"- бреши і звинувачуй у брехні, кради і звинувачуй у крадіжках, зраджуй і звинувачуй у зраді. Євреї це називають хуцпа.

Порошенка просто оббрехали, а народ на це повівся.

прикро.
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Скільки це ЧМО буде воняти тут на цезорі?
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пора бы уже по ельциновски "я устал. я ухожу..."
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Пізно.
Тут пора думати, як свій чоколядний тухес врятувати, На тверезу голову тут не вигадаєш нічого, тому і пиячить неборака. Від того голова сивіє, пика набрякає і печінка тисне на праву легеню .
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Брехня. Он у на зараз през тільки й робить шо яйця на пляжі гріє, на концерти ходить, по фонтанах стрибає, на футболі сидить, за держ кошт на водопадах селфіться , з спортзалів не вилазить. Не сказав би шо важка праця. Брешеш Петре. Абож ти був президентом геть іншої країни
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През погрел однажны на пляже, а соегниды - целыми днями на компе,,, жарят омлеты. рыгага.
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ось кожну нічь перераховувати тону баксів хіба не посідієш..?
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Да, нелегко было столько всего сделать. Открыть в каждом районе по магазину Рошен. Пропихнуть свои катера никудышние в оборонку. Намолотить бабла с Медведчуком на нефтепроводе Дружба. Продать Ленинскую Кузню Тигипко. А ещё детей свозить аж в Японию и Сингапур. Визиты банкеты. Жизнь была ужасна у страны но испанская и мальдивская виллы немного скрасили эту ужасную жизнь.
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Гребаная тетя, как ты постарела！😀
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А, Чоколядний Мюнхаузен вже на жалість тисне? Схоже, за нього взялися по-справжньому, коли так, і світить йому пожиттєвий срок. Хоча може так трапитись, що наші законодавці приймуть одну маленьку поправку до кримінального кодексу, де йтиметься про період бойових дій, мародерство і виключну міру покарання. Інакше, чого донові Педро так вібрувати?
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Быть олигархом, - вот что тебя загнуло.
А ты не сделал урок после Майдана и овощЯ. Недооценил *цинiчного бандерiвця*! куку не вистачило. Жадность поборола.
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Переживает за свое ТЮРЕМНОЕ БУДУЩЕЕ на канарах(аж поседел)! Я дуже постарів, бо це не легкий хліб - бути президентом, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1281
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Великий политический деятель, восстановивший украинскую государственность, взявший на себя ответственность за Державу, когда она лежала в руинах.
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Аквариум, завязывай с боярой, хотя, скорей всего уже поздно - в остатках размягченного мозга начались необратимые процессы...
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Слава Богу, не избрали, не дали человеку преждевременно уйти в лучший мир!
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НА КАЗЕННЫХ ХАРЧАХ ПОМОЛОДЕШЬ, СОЕВЫЙ БОРОВ!
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А чого ж так хотілось 2-й раз іти на тяжкі хліба.
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Интерестно где он будет лечиться теперь.
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Жалкое подобие оправдать свое никчемное президентство. Пете первое место за мерзость.
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