 Я дуже постарів, бо це не легкий хліб - бути президентом, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.
"Я став сильнішим, досвідченішим, мудрішим, принаймні на те претендую. Я дуже постарів, бо це не легкий хліб – бути президентом. Але для чоловіка це не страшно. І ще я пишаюся кожним з п’яти років мого президентства. Бо я пишаюся Україною. Я пишаюся тим, що нам всім разом, в тому числі вам, Севгіль, вдалося зробити. Ми змінили Україну. Я пишаюся, що ми її зберегли, бо ставало питання про її існування. Я пишаюся, що країна кардинально інша", - сказав він.
Колишній глава держави вважає період свого президентства одним із найкращих для України як для країни:
"Я твердо переконаний, що це є одні з найкращих років країни. Не найкращих з точки зору життя. Життя жахливе. Це один з найважчих періодів у сучасній історії України. Ми не можемо легко переносити втрату Криму. Ми не можемо легко переносити агресію на Донбасі. Ми не можемо легко переносити кардинальну перебудову економіки, коли 6% ВВП змушені витрачати на війну.
Багато речей ми зробили вперше. Конкурси на посади державних службовців – вся громадськість України плескала. Ми залучили велику кількість молоді в ті роки, щоб вони взяли участь в державному управлінні.
У когось вийшло, у когось ні. Але можливості для того, щоб прийти і разом з нами будувати Україну, були в усіх.
Але я абсолютно спокійно, чесно дивлюся в очі щодо місця в історії Петра Порошенка. Поговоримо про це, коли прийде час".
За словами Порошенка, зараз відбувається реванш "не тільки Медведчука, Путіна:
"Реванш не тільки з незрозумілої для мене мотивацією, з якою іноді йдуть представники команди Зеленського. А реванш ... Деякі вважають за можливе зараз помститися за свої поразки під час Революції гідності. Нам треба якомога швидше відійти від цього. Об'єднати країну. Це дуже небезпечно".
Кстати твой кум Юггик , сейчас тоже стареет в Сен - Тропе .со своей кошолкой Иррриной
Для него президенство бьіло просто заработок черной икрьі на хлеб.
Не призвание, ни цель, ни войти в историю, ни получить признание и уважение, ни доказать пуйлу кто есть ху, а просто дорваться до вершиньі пирамидьі распила бабла.
а за одно спроси, как они точно так же, как Зеленского, выбирали Януковича, Кучму, Кравчука, Кернеса, Труханова, ..........
Тоже с логикой проблемы, зе-тыпильчик?
У Януковича он же нашел денежки. И даже у кацапских олигархов находит.
Я ФОРБСу доверяю больше, чем тебе.
«Прочитав інтерв'ю Петра Олексійовича для «Української правди». Схоже, він так і не зробив для себе висновків з того всього, що відбулось останнім часом. Як, на жаль, так і не зрозумів, чому я не пішов на вибори разом з ним. Насправді є велика різниця між правдою та брехнею, служінням державі і людям та створенням схем власного збагачення, демократією та узурпацією влади, гонитвою за грошима та моральними цінностями», - написав він.
"Чингисхан ненавидел предателей и безжалостно рубил им головы".
Нервная работа президентом.
Вы сделали это вместе. Зэ!
Порошенка просто оббрехали, а народ на це повівся.
прикро.
Тут пора думати, як свій чоколядний тухес врятувати, На тверезу голову тут не вигадаєш нічого, тому і пиячить неборака. Від того голова сивіє, пика набрякає і печінка тисне на праву легеню .
А ты не сделал урок после Майдана и овощЯ. Недооценил *цинiчного бандерiвця*! куку не вистачило. Жадность поборола.
канарах(аж поседел)!