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 Суд скасував перерахунок голосів на 64-му окрузі в Коростені, - Сліпачук

Суд скасував перерахунок голосів на 64-му окрузі.

Про це сьогодні на брифінгу заявила глава ЦВК Тетяна Сліпачук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Вона нагадала, що щодо 64-го округу Житомирський окружний апеляційний суд виніс рішення про перерахунок голосів на всіх 299 дільничних виборчих комісіях. За її словами, ситуація на цьому окрузі була "нашим дуже сильним головним болем, і це рішення мало б дуже серйозний вплив на час і порядок підведення підсумків голосування".

Однак вчора Сьомий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Житомирського суду, зазначивши в рішенні, що порушень не було.

"Той факт, що хтось не досяг успіху, не є ознакою порушення. Тому іноді наші кандидати входять в запеклі юридичні баталії просто тому, що вони програли", - сказала Сліпачук.

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"На сьогодні за кількома окружним виборчкомам йдуть досить серйозні судові розгляди, які повинні завершитися найближчими днями і можуть вплинути на підведення підсумків голосування", - додала вона, уточнивши, що йдеться передовсім про одномандатні округи.

Суд скасував перерахунок голосів на 64-му окрузі в Коростені, - Сліпачук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140730
 
   
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