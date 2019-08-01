EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  1398  31
Матеріали за темою:
Все про:Луценко (2549) Порошенко (9547) Гандзюк (354) Мангер (105)

 "Гадаю, що й Луценко, і Порошенко, і Грицак знали і знають, хто замовив Катю", - батько Гандзюк

Батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк стверджує, що експрезидент Петро Порошенко, Генеральний прокурор Юрій Луценко і чинний глава Служби безпеки Василь Грицак знають імена замовників вбивства його дочки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Громадському".

"Замовників троє: Мангер, Рищук і Гордєєв. Мангер був членом партії "Батьківщина", а Рищук і Гордєєв — "Блоку Петра Порошенка". Напевно, вони були відповідальні за проведення передвиборчої кампанії на Херсонщині. Я розмовляв з Порошенком і казав, що люди, які мають такі серйозні підозри, повинні піти з політичної арени. Я йому казав, що якщо ці люди підуть, — це додасть йому балів. Але він не послухав мене. Я думаю, що і Луценко, і президент, і Грицак знали і знають, хто замовив Катю Гандзюк", - заявив батько Гандзюк.

Також Віктор Гандзюк сказав що коли завели справу на Мангера, йому дзвонили і мовчали в трубку. Запрошували на зустрічі, де нібито повинні були дати інформацію погодинно - хто і як організував і здійснив напад на Катерину Гандзюк. Потім з'ясувалося, що це були люди, пов'язані з Мангером.

Також читайте: "Ми продовжуватимемо боротьбу всупереч нашому найдемократичнішому КПК України", - Аброськін пообіцяв знайти і покарати винних у вбивстві Гандзюк та Олешка

"За мною стежили. Зазвичай це було на кладовищі. Я приїздив до Каті, і з’являлась машина. Коли я їхав з кладовища, вона супроводжувала мене, роблячи різні реверанси. Змушувала плестися зі швидкістю 15 кілометрів на годину. Або їхала за мною. Я набирав до 90 км/г, — вона теж. Скидав до 20 км/г — вона теж скидала. Це тривало, поки ми не звернулися із заявою у слідче управління СБУ", - розповів він.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140727
 
   
 Топ коментарі
 
Гандзюк боролась с незаконным бизнесом Мангера из "Батькивщины",а виноват Порошенко - тебя даже в Трускавец не взяли из-за таких логических цепочек "Думаю, что и Луценко, и Порошенко, и Грицак знали и знают, кто заказал Катю", - отец Гандзюк - Цензор.НЕТ 8051
 показати весь коментар
 
що, батьку, покладав надії на нову владу, а вона для початку пропонує мочити попередників?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
що, батьку, покладав надії на нову владу, а вона для початку пропонує мочити попередників?
 показати весь коментар
 
 
Свиня порошенко.. Має відношення до вбивства.. ГАДЗЮК.. тому зрозуміло що там усі в курсі
 показати весь коментар
 
 
Гандзюк боролась с незаконным бизнесом Мангера из "Батькивщины",а виноват Порошенко - тебя даже в Трускавец не взяли из-за таких логических цепочек "Думаю, что и Луценко, и Порошенко, и Грицак знали и знают, кто заказал Катю", - отец Гандзюк - Цензор.НЕТ 8051
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
такой же истеричный идиот , как и его доча.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Точно, не смейте оскорблять Святую! Какой чиновник Херсонского городского совета теперь будет вместо нее угрожать журналистам и активистам пожечь реактивами? Такая потеря для страны.

Кстати, как думаешь, она после нападения подумала: "А меня за що???"
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Задолбал.
Все знают, вчера уже и пленки выкладывались.
И что?
Ну ты и сам "активист", а по сути - рекетер, и дочку воспитал аналогично
За небольшую мзду обгажывали все подряд в интересах третьих лиц
 показати весь коментар
 
Та и зеленский наверное в курсе этого вопроса. А еще он знает тайну про инопланетян и куда пропало золото партии...
 показати весь коментар
 
 
он и лучше знает и больше, чем, кто бы то ни было...потому и избрали
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Помню как совсем недавно порохоботы были на стороне отца, а теперь чмырят его. К чему бы это?
 показати весь коментар
 
 
Так недавно порохоботы были за Кличко, потом против него (так как недостаточно поддержал Порошенко - не пошел с ним на выборы, хотел с Саакашвили), а теперь порохоботы опять за Кличко Тут все зависит от методичек..
 показати весь коментар
 
 
Снова ПЕПо?
ЗЕбилы...успокойтесь уже!)))
Это уже не смешно...
По ходу ПЕПо вам и в штаны по ночам срет?))))
 показати весь коментар
 
 
кацапская тактика: это не мы!, сначала докажите .. проходит время, доказали ..ну сколько можно про это вспоминать, это было 100 лет назад, зачем в этом копаться?
 показати весь коментар
 
 
а как насчёт " вальцмана" , забыл ? " Голобородьки" ведь не " вальцманы" даже ни чуть- чуть ? Сидите и не врите
 показати весь коментар
 
 
их девиз неизменен:
Если член коротковат, Порошенко виноват!
И анекдот.
Немолодая пара решила заняться сексом, но мужчина, увы, не смог.
"От клятый Порошенко",-изрек, расстроенный.
"А он тут при чем?",- вопрошает жена.
"Ну, так при Януковиче все в порядке было"...
 показати весь коментар
 
 
Сочувствую отцовскому горю.
Но, отец, думаешь, Зеля не знает? Что ж ты его прямо не спросил, ну, когда он тебе свою "политическую волю" показал? Постеснялся?
А он бы прямо ответил: конечно не знаю, но если б даже знал, знать и мочь доказать в суде-разные вещи.
 показати весь коментар
 
 
Те, що Луценко, Порошенко та Грицак (і навіть Аваков) знають замовника нападу на Катю - можна повірити. Але пан Віктор, як останній зебіл, вважає, що знати посадовій особі і сказати про це вголос - допустимо, і навіть потрібно... Попри всі вимоги закону...

Ну, і Гордеєв навірняка, не придєлах. Рищук - можливо, але не Гордєєв. Втім, виконавці та організатори показали навіть не на Рищука, а на Мангера.
 показати весь коментар
 
 
Это называется голословное утверждение... также можно сказать что и собственный отец знал кто закажет его дочь...
и Папа Римский тоже знал... и так до бесконечности...
 показати весь коментар
 
 
Да и "новые лица" знают.......... ошибка пети в том что нужно было жёстко приструнить систему,
нужны были хотя бы точечные посадки потому что война..... но это означало завести себе лич-
ных врагов - а этого он боялся больше чем всеобщего разочарования вплоть до ненависти.
 показати весь коментар
 
Мы это все понимаем... поэтому седой брехунец и полетел на помойку истории вперед ногами
 показати весь коментар
 
У батька біда, трагедія, що тут казати...
У нас багато хто і що знає, але в суді потрібні докази! а із цим, проблема...
 показати весь коментар
 
 
А что тут гадать - Коломойский. Катерина была известной личностью и всегда выступала против Зеленского. Вот руками Авакова и убили ее , а потом на ее смерти сделали концерт с Нац. женами против Порошенко. Убили ее в больнице преднамеренно, так как живой она начала выступать против Зеленского.
 показати весь коментар
 
"Думаю, что ..."
- Вірю, але одне питання - за скільки ти так думаєш?
 показати весь коментар
 
а за что действительно боролась погибшая, наведите примеры с документальными подтверждениями. А то зачастую читаем актуальность , а не действительность
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору