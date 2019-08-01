 Поодинокі випадки порушення режиму тиші на Донбасі поки не можна назвати зривом домовленостей про перемир'я, - Хомчак

"Частини та підрозділи об'єднаних сил демонструють тверду позицію щодо забезпечення сталого режиму припинення вогню. За одинадцять діб, що пройшли з початку перемир'я, бойових втрат серед особового складу немає. Водночас ще спостерігаються поодинокі випадки порушень режиму тиші з боку найманців та окупантів", - сказав він сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Хомчак вважає, що загалом поточну ситуацію не можна назвати зривом домовленостей, яких було досягнуто в Мінську.

"Вони (домовленості про перемир'я з 21 липня, - ред.), як бачимо, працюють. І тому окремі політичні спекуляції на цій темі недоречні й шкідливі для подальшого виконання завдань підрозділами Операції об'єднаних сил", - зауважив він.

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При цьому Хомчак наголосив, що в разі критичного загострення ситуації на лінії зіткнення підрозділи Збройних сил України готові до адекватних і швидких дій у відповідь на погрози з боку ворога.