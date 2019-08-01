 Поодинокі випадки порушення режиму тиші на Донбасі поки не можна назвати зривом домовленостей про перемир'я, - Хомчак

"Частини та підрозділи об'єднаних сил демонструють тверду позицію щодо забезпечення сталого режиму припинення вогню. За одинадцять діб, що пройшли з початку перемир'я, бойових втрат серед особового складу немає. Водночас ще спостерігаються поодинокі випадки порушень режиму тиші з боку найманців та окупантів", - сказав він сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Хомчак вважає, що загалом поточну ситуацію не можна назвати зривом домовленостей, яких було досягнуто в Мінську.
"Вони (домовленості про перемир'я з 21 липня, - ред.), як бачимо, працюють. І тому окремі політичні спекуляції на цій темі недоречні й шкідливі для подальшого виконання завдань підрозділами Операції об'єднаних сил", - зауважив він.
При цьому Хомчак наголосив, що в разі критичного загострення ситуації на лінії зіткнення підрозділи Збройних сил України готові до адекватних і швидких дій у відповідь на погрози з боку ворога.
Тьфу! ИДИОТ!!!
Шо б ты курва в обосраных штанах и с 3 брониками на туловищи полями бежал аж до Киева...
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надіюсь наші снайпери працюють добре,адже це теж одиничні випадки і їх "...нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей "
Але, як показав час, основна задача розташування російських і проросійських бандформувань на території України саме для того, щоб вони постійно стріляли і воювали з українськими військовими, бо навіщо ж їм тоді платити щомісячно заробітну плату в рублях... тільми для того, щоб вони не стріляли, а їли кашу в бліндажах і окопах... і Русланчик Хомчак про це знає, а тільки хоче, щоб вони, тобто проросійські бандюки, одумалися начебто і перестали стріляти... але все це із фантасмагорії... тільки всі ці "хотіння" Генштабу, Головнокомандувача та "причетних" європейців повинні пережити українські військові в зоні ООС...
Хлопець закінчив 9 класів Великоцької загальноосвітньої школи, а як тільки йому виповнилося 18 років - підписав із ЗСУ контракт.
Солдат, військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.
Загинув 21 липня вранці в районі міста Щастя Луганської області від смертельних поранень, щоїх він дістав під час підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Під час спроби евакуювати Нікіту підірвався та загинув разом із ним Семен (Шаміль) Румигін.
Похований 24 липня у Великоцьку. У нього залишилася мати, тітка та дідусь з бабусею.