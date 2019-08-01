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 Політика України
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Все про:обстріл (5374) Донбас (12645) операція Об'єднаних сил (1427) Хомчак (53)

 Поодинокі випадки порушення режиму тиші на Донбасі поки не можна назвати зривом домовленостей про перемир'я, - Хомчак

Поодинокі випадки порушення перемир'я на Донбасі з боку окупаційних військ із 00:01 21 липня поки що не можна назвати зривом досягнутих у Мінську домовленостей, політичні спекуляції на цій темі недоречні й тільки шкодять виконанню завдань підрозділами об'єднаних сил, зазначає начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

"Частини та підрозділи об'єднаних сил демонструють тверду позицію щодо забезпечення сталого режиму припинення вогню. За одинадцять діб, що пройшли з початку перемир'я, бойових втрат серед особового складу немає. Водночас ще спостерігаються поодинокі випадки порушень режиму тиші з боку найманців та окупантів", - сказав він сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Хомчак вважає, що загалом поточну ситуацію не можна назвати зривом домовленостей, яких було досягнуто в Мінську.

"Вони (домовленості про перемир'я з 21 липня, - ред.), як бачимо, працюють. І тому окремі політичні спекуляції на цій темі недоречні й шкідливі для подальшого виконання завдань підрозділами Операції об'єднаних сил", - зауважив він.

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При цьому Хомчак наголосив, що в разі критичного загострення ситуації на лінії зіткнення підрозділи Збройних сил України готові до адекватних і швидких дій у відповідь на погрози з боку ворога.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140726
 
 
 Топ коментарі
 
Вот потому это ЗЕпадло и боится парад проводить...
Тьфу! ИДИОТ!!!
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Зебил! Его что на курсы в трускавец не взяли?
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не ОН ПОДОНОК.... с проносом иудейским... интересно сколько ОТДЕЛЬНЫХ СОЛДАТ ВСУ УБИЛИ И РАНИЛИ за эти отдельные нарушения договорняка Зедаунов с сепарами..???????
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Зебил! Его что на курсы в трускавец не взяли?
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Коли будуть створені війська БПЛА на базі військ зв'язку? Хомчак, де твої військові реформи? Чому нічого не відбувається? В генерала Хомчака взагалі є бачення військової реформи та майбутньої української армії, чи немає?
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Якщо у Хомчака немає розуміння розвитку армії, то потрібно його відправляти на меншу посаду, а на посаду Начальника Генштабу брати людину яка зможе реформувати ЗСУ і довести їх до рівня армії Ізраїля, тільки краще! Потрібен ізраїльський офіцер на посаді керівника Генштабу ЗСУ!
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Відповідаю по пунктах. 1. Не будуть створені. У всякому разі - при цьому керівництві. 2. Не буде реформ. "Всьо уже рєформіровано до нас". 3. Бачення реформи немає. Навіть більше - є повне нерозуміння, нафіга вони потрібні. Зате є бюрократична чуйкк і супергнучкий хребет. А у тебе є зелені окуляри. Зніми їх - і ти побачиш справжній світ.
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Хомчак був потрібний тільки на час до виборів парламенту і тепер він стає абсолютно непотрібним, бо він не генерує якісних ідей реформування армії, він навіть не може сторити команду яка буде розробляти реформи в армії та генерувати ідеї. Хомчак думає що можна просто сидіти на посаді Начальника Генштбу і нічого не робити і цим вбивати рейтинг Зеленського! Смішний цей Хомчак! Те що безініціативний местоблюстітєль Хомчак буде замінений вже не викликає жодних сумнівів!
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не ОН ПОДОНОК.... с проносом иудейским... интересно сколько ОТДЕЛЬНЫХ СОЛДАТ ВСУ УБИЛИ И РАНИЛИ за эти отдельные нарушения договорняка Зедаунов с сепарами..???????
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Хомку уже ранее обработали и без Трускавца, он украинофоб опытный "Слуга" только непонятно чей? Но уже ясно что не Украинского народа ....
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Я это знаю, зебилам еще раз расскажите кого они к власти привели.
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Израиль за одну выпущенную ракету утюжит весь сектор газа, а у нас один раз не пи.. короче не обстрел
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Вот потому это ЗЕпадло и боится парад проводить...
Тьфу! ИДИОТ!!!
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Дорого ему парад, а на ликбез в трускавце своим зебилам 50 лямов нормально! Увидим, сколько денег даст зебил военным вместо парада.
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Военные не отдают честь клоуну наркоману и шайке Бениных барыг...
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Тані! Та ти що! Все, як книжка пише! ЗСУ мовчать у хустинку. А кацапи... Так їх же там нема!? Правда? А пан Хомчак в з Іловайська від трактористів з шахтарями драпав.
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Хомяк, нельзя быть немного беременной, ты в курсе? Единичные случаи нарушения режима тишины на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей о перемирии, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4754
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то мацкалі салюти в честь своєї перемоги запускають.
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Тебя бы гниду лампасную на тот участок где идут ЕДИНИЧНЫЕ АБСТРЕЛЫ...
Шо б ты курва в обосраных штанах и с 3 брониками на туловищи полями бежал аж до Киева...
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Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе ....

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надіюсь наші снайпери працюють добре,адже це теж одиничні випадки і їх "...нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей "
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Бреше і не скривиться!. Наглядачі ОБСЄ відмічають БІЛЬШЕ випадків обстрілів,ніж керівництво ООС!.Це догледіли волонтери і зараз мониторять це питання через своїх "агентів" на передовій!.
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Это типо генерал сказал? То есть в твоих солдат стреляют а они "...демонстрируют твердую позицию по обеспечению устойчивого режима прекращения огня...". Да сдавайте уже сразу н...уй все до Днепра. А что, так может и война закончится, а может и до Чопа нужно. Клоуно то пофиг, и смотрю "хенералу" тоже. Это дно... я не удивлен что он в Иловайске ссыкливо свалили кинув на произвол солдат. Ссыкло к ссыклу тенятся...
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один раз на день висратись Хомчаку на голову не буде приступлєнійєм
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Так звичайно перемир'я на окупованому кремлівськими фашистами )(уйла Донбасі. Тому що насувається мир -капітуляція продажних ЗЕбілів на милість нашого лютого кровавого ворога проклятої паРаші, А при такому розкладі капітуляція взагалі не сумісна з поверненням наших рідних але тимчасово окупованих суверенних українських територій Криму і Донбасу. чого і .. І яка взагалі може бути будь-яка суверенна держава при капітуляіі ..
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і таку херню говорить--цілий головнокомандуючий.начальник штабу...вашу ж мать..
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какой бред количество обстрелов выросло но в теплом кабинете это нельзя назвать срывом переговоров(((((((( а стрелять в ответ почему запретили?????????
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Нач.генштабу каже, що це не порушення, а тільки напівпорушення, бо поки що ніхто з українських військових не загинув... тобто сам себе вмовлює та й інших через пресу, що все ще спокійно і все ще може налагодитися, тобто "віртуальне" перемир'я... але ця "історія" вже не раз повторювалася попередньо... тобто що ось...ось російські і проросійські бандформування одумаються і перестануть стріляти...
Але, як показав час, основна задача розташування російських і проросійських бандформувань на території України саме для того, щоб вони постійно стріляли і воювали з українськими військовими, бо навіщо ж їм тоді платити щомісячно заробітну плату в рублях... тільми для того, щоб вони не стріляли, а їли кашу в бліндажах і окопах... і Русланчик Хомчак про це знає, а тільки хоче, щоб вони, тобто проросійські бандюки, одумалися начебто і перестали стріляти... але все це із фантасмагорії... тільки всі ці "хотіння" Генштабу, Головнокомандувача та "причетних" європейців повинні пережити українські військові в зоні ООС...
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Ото паскудь. 14 хлопців загинуло за липень, а воно: "Единичные случаи". Ось вам і одне з пояснень Іловайської трагедії
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«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
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14. Нікіта Олександрович Скітченко (позивний Скіф) народився 08.05.2000 року у селі Великоцьк Міловського району Луганської області.
Хлопець закінчив 9 класів Великоцької загальноосвітньої школи, а як тільки йому виповнилося 18 років - підписав із ЗСУ контракт.
Солдат, військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.
Загинув 21 липня вранці в районі міста Щастя Луганської області від смертельних поранень, щоїх він дістав під час підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Під час спроби евакуювати Нікіту підірвався та загинув разом із ним Семен (Шаміль) Румигін.
Похований 24 липня у Великоцьку. У нього залишилася мати, тітка та дідусь з бабусею.
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Ну і ну, Нач.штаба ЗСУ , виправдовує окупанта і колаборантів.
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хомчак не против единичных обстрелов?)))) ну-ну... у@банец
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Вот такой у нас ублюдок прокремлевский руководит Ген. Штабом.
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