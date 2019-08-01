 Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення на сайті НКРЗ, постановою Печерського суду накладається "арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі "Інтернет" у разі використання вебресурсів":
- http:// go338.top
- https://trident-ua.info
- https://enigma.ua
- https:blogs.korrespondent.net
- http://seychas.press
- http://www.netadvocate.org
- https://compromat.ws
- https://compromat.ws
- https://sled-net-ua
- http://ua-24.com
- http://moscow-post.press
- https://novindoosh.com
- http://www.stalker-world.net
- http://rospres.press
- https://informator.news
- http://ustav.press
- http://www.ukrpress.info
- http://www.stalker-world.net
"Информатор" називає постанову Печерського суду "відвертим наступом на свободу слова.
"Сьогодні скандальний суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк виніс рішення заблокувати наш сайт, enigma.ua, trident-ua.info, blogs.korrespondent.net і ще 16 інтернет-ресурсів за розміщення викривальних матеріалів про корупцію в державних органах", - йдеться в повідомленні на сайті.
Варто зауважити, що рішення про блокування було прийнято на підставі указу Президента України від 15 травня 2017 року, який передбачає блокування таких російських інформаційних ресурсів, як VK, Yandex, Webmoney, Mail.ru і інших.
У редакції також зазначають, що їм аж ніяк не повідомили про те, що на сайт накладені санкції.
Видання планує оскаржити це рішення в судовому порядку.
«Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використані веб-ресурсів:
Это про ЧТО?
Але це далеко не повний перелік брехливих... Видать, дубінські та бужанські сайти не дістало...
Що стосується доступу, то на даний момент з 16 доступ є на 10 сайтів. Хоча грамотний користувач зайде на будь-який сайт з розрекламованих Печерським судом, аби він працював.
Фактично,-за статті про друзів ковдри Насірова - Альону Дегрик-Шевцову, її чоловіка Євгена Шевцов з ДБР, адвоката-схемщика Артема Шамрая, зам. нач. ДФС м. Києва полковника податкової міліції - Ігоря Скорохода.За цю :Объединившись в ОПГ, многие правоохранители в Украине ведут борьбу с правозащитниками .Там і бігусівці минулоріч рилися https://bihus.info/zamministra-bernacka-ne-povidomila-pro-konflikt-interesiv-golosuyuchi-za-priznachennya-v-dbr
про тупізну і убожество казати мало отже суддя який получае 2000 баксів на місяць з народних коштів думає що ВК и Вебмоні це одне і теж саме ..куди в ЕС і НАТО ми йдемо .агов ????
Источник: https://censor.net.ua/n3140722
Профессор Преображенский дал понятие разрухи ещё в двадцатых годах прошлого века. За сто лет ничего ни хрена не поменялось.
Следовательно - Разруха в ГОЛОВАХ!!!
Пути обхода автоматической системы распределения судебных дел в Окружном административном суде Киева были раскрыты «Схемами»
на рельефе - Ерусалим.
Комментарий для танкистов. Авакян - министр внутренних дел. Новый Иерусалим - проект глобализации, т.е. доминирования одной идеологии, религиозной концепции и ее жрецов над остальными в глобальном масштабе.
а те що ґебельсам пукіна та фашистам-сіоністам "не вистачає свободи слова" в Україні ЛЮДЕЙ ТІШИТЬ!!