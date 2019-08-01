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 Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів. ФОТО

Печерський районний суд Києва постановою від 23 липня заборонив роботу 18 новинних сайтів. У зв'язку з цим Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зобов'язала провайдерів закрити доступ до цих вебресурсів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення на сайті НКРЗ, постановою Печерського суду накладається "арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі "Інтернет" у разі використання вебресурсів":

  1. http:// go338.top
  2. https://trident-ua.info
  3. https://enigma.ua
  4. https:blogs.korrespondent.net
  5. http://seychas.press
  6. http://www.netadvocate.org
  7. https://compromat.ws
  8. https://compromat.ws
  9. https://sled-net-ua
  10. http://ua-24.com
  11. http://moscow-post.press
  12. https://novindoosh.com
  13. http://www.stalker-world.net
  14. http://rospres.press
  15. https://informator.news
  16. http://ustav.press
  17. http://www.ukrpress.info
  18. http://www.stalker-world.net

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цензор.НЕТ та ще 13 українських інформаційних сайтів заблоковано в окупованому РФ Криму, - правозахисники

"Информатор" називає постанову Печерського суду "відвертим наступом на свободу слова.

"Сьогодні скандальний суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк виніс рішення заблокувати наш сайт, enigma.ua, trident-ua.info, blogs.korrespondent.net і ще 16 інтернет-ресурсів за розміщення викривальних матеріалів про корупцію в державних органах", - йдеться в повідомленні на сайті.

Варто зауважити, що рішення про блокування було прийнято на підставі указу Президента України від 15 травня 2017 року, який передбачає блокування таких російських інформаційних ресурсів, як VK, Yandex, Webmoney, Mail.ru і інших.

У редакції також зазначають, що їм аж ніяк не повідомили про те, що на сайт накладені санкції.

Видання планує оскаржити це рішення в судовому порядку.

Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів 01

Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів 02Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140722
 
   
 Топ коментарі
 
Москалику, у нас хуяндекс давно забанений, так що вали в спам!
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Тором можна з будь-якої вінди залізти, але нормальна людина туди не полізе. Чи ти мені зараз будеш розказувати, що на яндекс підлога країни в нас лазить?))
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Из-за тебя соевого серуна ??? ты не поверишь насколько мала твоя аудитория )))) мародер тупо деньги на ветер пускает)
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москоу пост, схожа херня є у Сумах - суми пост. таке ватне і тупе.
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Тепер, як раніше москалям, прийдеться опановувати анонімайзери.
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(СОЕВЫЕ) СОБАКИ ЛАЮТ (ОТ БЕССИЛИЯ) - КАРАВАН ИДЁТ
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Какминтаторы хреновы.... Во вообще исходный текст читали?

«Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використані веб-ресурсів:

Это про ЧТО?
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Я зустрічався з enigma.ua, compromat.ws, ua-24.com - брехливі сайти. Шарієвські.
Але це далеко не повний перелік брехливих... Видать, дубінські та бужанські сайти не дістало...
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Кореспондента правильно блокнули Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 2176 Питання - КОГО зі списку образили Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 7241
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Суддя Вовк про VPN нічого не сказав ,лол
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Дуже пізнавально подивитися на якість работи Печерського суду і НКРЗ. Список складається з 18 позицій, причому на 7 і 8, а також на 13 і 14 назви веб-ресурсів повторюються. Виникає питання, скільки насправді сайтів засуджено до блокування - 18 або все-таки 16?
Що стосується доступу, то на даний момент з 16 доступ є на 10 сайтів. Хоча грамотний користувач зайде на будь-який сайт з розрекламованих Печерським судом, аби він працював.
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Та да.Там перелік дев'ятнадцяти авторських статей,за публікацію яких заблокували сайти.
Фактично,-за статті про друзів ковдри Насірова - Альону Дегрик-Шевцову, її чоловіка Євгена Шевцов з ДБР, адвоката-схемщика Артема Шамрая, зам. нач. ДФС м. Києва полковника податкової міліції - Ігоря Скорохода.За цю :Объединившись в ОПГ, многие правоохранители в Украине ведут борьбу с правозащитниками .Там і бігусівці минулоріч рилися https://bihus.info/zamministra-bernacka-ne-povidomila-pro-konflikt-interesiv-golosuyuchi-za-priznachennya-v-dbr
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я наприклад ложив на Пещерський суд і на всі закони голімі які принімає Верховна Рада під коректировку олігархів ...ВПН і лазьте куди хочете ще Тор есть ну він довше
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как VK, Yandex, Webmoney, Mail.ru и других.
про тупізну і убожество казати мало отже суддя який получае 2000 баксів на місяць з народних коштів думає що ВК и Вебмоні це одне і теж саме ..куди в ЕС і НАТО ми йдемо .агов ????
Источник: https://censor.net.ua/n3140722
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Начало цензуры, потом станут петь хором, потом будут ходить в валенках по мраморным лестницам, потом станут мочиться мимо унитазов. как следствие - наступит разруха.
Профессор Преображенский дал понятие разрухи ещё в двадцатых годах прошлого века. За сто лет ничего ни хрена не поменялось.
Следовательно - Разруха в ГОЛОВАХ!!!
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или даже 16 http://www.stalker-world.net тоже дваждый вписали
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Тим часом - з серії "що там у кацапів?" Задумайтеся, КУДИ ми повернули вектор...

Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 682
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у гугля есть опция - переводчик там выбираеш в одной колонке - человеческий язык во второй перевести на мордовский изиг и все.
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Закрийте 5 канал, він декому дуже мозги промиває
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Почему https://compromat.ws и http://www.stalker-world.net по два раза? Спокойно посетил все сайты из любезно предоставленного списка, кроме https://sled-net-ua. Пишет - "Веб-страница по адресу https://sled-net-ua/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу."
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Авакян с главой Всемирного Еврейского Конгресса.
Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 7241
на рельефе - Ерусалим.
Комментарий для танкистов. Авакян - министр внутренних дел. Новый Иерусалим - проект глобализации, т.е. доминирования одной идеологии, религиозной концепции и ее жрецов над остальными в глобальном масштабе.
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Сорос - представитель проекта глобального Иерусалима. Проект предусматривает сокращение народов и в первую очередь уничтожение народов, архитепически непокорных чужой власти.
Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 2131
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Иудоглобазаторы выстраивают свое доминирование путем монополизации информации. Порнография - разрешено, дегенерат-парады под защитой Авакяна, инверсия национальной культуры - на каждом телеканале. Независимый источник информации - бан.
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продолжай коми чуваш. Расскажи нам о рептилоидах теперь.
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Тебе расскажут коллекторы. В единственно доступной форме.
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і заскавчали ґебельси пукіна - бо ж і їхні філіали в Україні вже ДУШАТЬ!! Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 7900
а те що ґебельсам пукіна та фашистам-сіоністам "не вистачає свободи слова" в Україні ЛЮДЕЙ ТІШИТЬ!! Печерський суд заблокував 18 новинних сайтів - Цензор.НЕТ 8398
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Когда уже главный рассадник прахоботов прикроют или для этого нужно крестного отца коррупции, главного приХватизатора вначале посадить? Ни одной конфеты на ботов не жалеет, это же сколько нужно было наворовать?..
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Ухвала - це на кацапській "определение", а не "постановление".
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