 Відійдіть від кліше, що Іловайськ - це програш українців. Сприймайте Іловайськ як початок російської агресії, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.
"Відійдіть від кліше, що Іловайськ – це є програш українців. Сприймайте, будь ласка, Іловайськ як початок російської агресії... Якби не було агресії, то ситуація розгорталася б зовсім по-іншому. Я не хочу нікого звинувачувати, ні тих, хто відмовлявся виконувати накази головнокомандувача Муженка, чи тих, хто свого часу не зробили рішень… За це заплачена велика ціна. Але причиною стала російська агресія", - сказав він.
Порошенко розповів, що план з нейтралізації російського наступу в 2014 році вирішувався на саміті НАТО в Кардіффі. Під час виходу українських військ з Дебальцевого план виходу українців був злитий в мережу Семеном Семенченком, тому довелося в повній радіотиші міняти маршрути. Тому зупинку російського вторгнення він називає дивом:
" 5 вересня... скоро буде п’ятиріччя. Воно вирішувалося не в Мінську. 5 вересня вирішувалося в Уельсі, Кардіффі на саміті НАТО. Я про це вперше кажу. Це було чудо, диво. Ніхто не вірив тут у нас, коли я їхав на саміт НАТО, що нам вдасться підписати і зупинити російський наступ.
Ми застосовували час, відколи почали діяти Мінські домовленості… Чому Мінські домовленості почали діяти не з 12 години ночі, не з десятої, не з дванадцятої години дня, а з вісімнадцятої? Знаєте чому? Тому що десантники 95-ї і 79-ї під керівництвом Муженка і Забродського мали повернутися з рейду.
Якби не було цього рейду, то, можливо, і Мінська би не було. Бо вони не розуміли, які у нас сили в тилу, і постійно отримували інформацію про те, що підрозділи російської армії ведуть бої з невідомо звідки з’явившимися українськими десантниками. На 18 годину вони вийшли за лінію зіткнення і вступив у дію Мінськ.
Коли ми говоримо про Іловайськ чи про Дебальцеве, дайте собі звіт, що там були тільки російські солдати. І скажіть правду про це суспільству. Бо я точно нікому не побажаю провести таку ніч, коли наші почали виходити з Дебальцеве, а на ФБ (Семена) Семенченка було оприлюднено детальний маршрут виходу.
Жах! Бо вскрили "цілком таємний" наказ про вихід, передали Семенченку і той виставив на ФБ. І ти сидиш і думаєш – ну, як?!
І треба зараз вночі, без засобів зв’язку, бо повне радіомовчання, змінювати маршрути для того, щоб врятувати людей. Це важко. Тут в Бога повіриш.
Якщо згадати, з чого ми почали, через що пройшли і хтось буде мати сміливість сказати, що це є поразка, я точно з цим не погоджуся.
Наголошую, що ми зруйнували план Путіна, як би банально це не звучало, знищити Україну, наказати нас за Революцію гідності. Ми маємо зараз іншу державу".
Порошенко сделал все чтобы этого не случилось. А расстреляли их благодаря Хомчаку.
Напомню, именно Хомчака Зеля назначил главкомом. С чем вас и поздравляю.
Все эти деньги тратятся совершенно прозрачно на народ Украины и фонд прибыли не получат.
Это обычная практика во многих странах через фонды делать инвестиции.
В той же США так вообще ВСЕ делается.
Например, все вооружение в Украину от США поступает через подобные фонды!
"Это имидж, который пытаются создать. Я на жадность пытаюсь ответить следующим. Вы представляете, что я потратил 2 миллиарда гривен собственных денег на армию?", - отметил он.
На вопрос журналистки о том, что Порошенко приписывают микроменеджмент, бывший президент ответил: "Давайте шаг за шагом. Когда кто-то говорит, что Порошенко жадный... Я не раздаю денег, потому что каждая копейка досталась мне тяжелой работой. Я ни у кого не привлекаю деньги, в том числе обе кампании я провел сам."
Ну чо, рішуче вскрився консерв
Называется с больной головы на здоровую. жесть. больные на всю бошку люди.
Пєтіка жадність згубила. Він рятував не Україну, а свою жирну дупу.
"Порохоботы" могли негативно повлиять на рейтинг Порошенко, - Бирюков.
Незабаром почнуть порівнювати і зелебоби.
И что ты на это скажешь?
Что с этим делать ? Никаких запасов галоперидола не хватит.
А я генпрокурору каденции Петра Алексеевича доверяю.
виноваты Муженко и Гришин-Семенченко
Просто обоих на нары
недоношенному вояке Гелетею орден
Но, ни один из них, до сих пор не смог привести ни одного ФАКТА мародерства.
Зе-тыпилы, вас самих это не напрягает?
Скоро твоего луцика вышвырнут под зад каблуком, тогда факты на фирменных бланках покатятся нескончаемым потоком. А сейчас они оглашаются только блогерами, некоторыми депутатами и Портновым с Онищенко. Так то тебе не факты.
https://censor.net.ua/ua/news/3047942/proekt_postanovy_vr_ark_na_pochatku_okupatsiyi_gotuvav_portnov_radnyk_putina_glazyev
Наши положили тогда россиянам в разы больше чем они - наших. Да так что российские офицеры бывалые были в ах..е. Но об этом у нас говорить не принято.
Наши положили тогда россиянам в разы больше чем они - наших. Да так что российские офицеры бывалые были в ах..е. Но об этом у нас говорить не принято.
Не успеешь проблеваться от предыдущей, тут же тебе новая ударная доза Тошнотворного Порош(ен)ка.
Неровён час, ещё и порохоботам в печёнки залезут.
Піду-забудусь горіляччям...
История будет ему благодарна за спасение страны.
Даже если украинцы останутся такими тупыми идиотами. что так его и не оценят по достоинству.