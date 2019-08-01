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 Політика України
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Все про:Порошенко (9547) Семен Семенченко (114) Іловайськ (166)

 Відійдіть від кліше, що Іловайськ - це програш українців. Сприймайте Іловайськ як початок російської агресії, - Порошенко

Колишній президент Петро Порошенко вважає Іловайську трагедію не поразкою українців, а початком російського вторгнення, яке вдалося зупинити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.

"Відійдіть від кліше, що Іловайськ – це є програш українців. Сприймайте, будь ласка, Іловайськ як початок російської агресії... Якби не було агресії, то ситуація розгорталася б зовсім по-іншому. Я не хочу нікого звинувачувати, ні тих, хто відмовлявся виконувати накази головнокомандувача Муженка, чи тих, хто свого часу не зробили рішень… За це заплачена велика ціна. Але причиною стала російська агресія", - сказав він.

Порошенко розповів, що план з нейтралізації російського наступу в 2014 році вирішувався на саміті НАТО в Кардіффі. Під час виходу українських військ з Дебальцевого план виходу українців був злитий в мережу Семеном Семенченком, тому довелося в повній радіотиші міняти маршрути. Тому зупинку російського вторгнення він називає дивом:

" 5 вересня... скоро буде п’ятиріччя. Воно вирішувалося не в Мінську. 5 вересня вирішувалося в Уельсі, Кардіффі на саміті НАТО. Я про це вперше кажу. Це було чудо, диво. Ніхто не вірив тут у нас, коли я їхав на саміт НАТО, що нам вдасться підписати і зупинити російський наступ.

Читайте також: Я особисто сів і писав текст Мінських угод. Разом із Меркель, - Порошенко

Ми застосовували час, відколи почали діяти Мінські домовленості… Чому Мінські домовленості почали діяти не з 12 години ночі, не з десятої, не з дванадцятої години дня, а з вісімнадцятої? Знаєте чому? Тому що десантники 95-ї і 79-ї під керівництвом Муженка і Забродського мали повернутися з рейду.

Якби не було цього рейду, то, можливо, і Мінська би не було. Бо вони не розуміли, які у нас сили в тилу, і постійно отримували інформацію про те, що підрозділи російської армії ведуть бої з невідомо звідки з’явившимися українськими десантниками. На 18 годину вони вийшли за лінію зіткнення і вступив у дію Мінськ.

Коли ми говоримо про Іловайськ чи про Дебальцеве, дайте собі звіт, що там були тільки російські солдати. І скажіть правду про це суспільству. Бо я точно нікому не побажаю провести таку ніч, коли наші почали виходити з Дебальцеве, а на ФБ (Семена) Семенченка було оприлюднено детальний маршрут виходу.

Жах! Бо вскрили "цілком таємний" наказ про вихід, передали Семенченку і той виставив на ФБ. І ти сидиш і думаєш – ну, як?!

І треба зараз вночі, без засобів зв’язку, бо повне радіомовчання, змінювати маршрути для того, щоб врятувати людей. Це важко. Тут в Бога повіриш.

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Якщо згадати, з чого ми почали, через що пройшли і хтось буде мати сміливість сказати, що це є поразка, я точно з цим не погоджуся.

Наголошую, що ми зруйнували план Путіна, як би банально це не звучало, знищити Україну, наказати нас за Революцію гідності. Ми маємо зараз іншу державу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140719
 
   
 Топ коментарі
 
Петя полностью оправдал высокое доверие оказанное ему в кремле
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Мародёр может скулить шо угодно. Но ответить сивой суке придётся. Рано или поздно.
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Який все таки подонок цей ПАРАШєнко. Гнида, мразота.
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Косит под деда Панаса... еще бы добавил бы, вот такая х@ня малята
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Ми всі пам'ятаємо хио домовлявся з ****** про зелений коридор, почваро !
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А ты помнишь кто нарушил эти договоренности?
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Знаючи ***** не треба було з ним про щось домрвлятися взагалі
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надо было дать Путину расстрелять наших в упор?

Порошенко сделал все чтобы этого не случилось. А расстреляли их благодаря Хомчаку.

Напомню, именно Хомчака Зеля назначил главкомом. С чем вас и поздравляю.
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"Фонды Марины и Петра Порошенко получили 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 году" воспринимайте этот уже состоявшийся факт как российскую агрессию!! Верьте заявлению Порошенко что он тратил свои деньги на восстановление армии Украины и не получал из других источников ничего.
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И в чем тут криминал, зе-тыпил?
Все эти деньги тратятся совершенно прозрачно на народ Украины и фонд прибыли не получат.
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Правда очі коле? Як же соєву сволоту від неї тіпає !
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Какая "правда", зе-тыпил? КАКАЯ?!!!
Это обычная практика во многих странах через фонды делать инвестиции.
В той же США так вообще ВСЕ делается.
Например, все вооружение в Украину от США поступает через подобные фонды!
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Обьічная практика понять что вьі шоколадньіе уродьі и забьіть про вас как про недоразумение.
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Правда в тому, петерасте, що твій порохохряк збагачувався під час війни і жодної копійки не витратив на ЗСУ
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Это не криминал, пока еще, 11 уголовных дел только расследуются, это пока откровенная брехня:
"Это имидж, который пытаются создать. Я на жадность пытаюсь ответить следующим. Вы представляете, что я потратил 2 миллиарда гривен собственных денег на армию?", - отметил он.
На вопрос журналистки о том, что Порошенко приписывают микроменеджмент, бывший президент ответил: "Давайте шаг за шагом. Когда кто-то говорит, что Порошенко жадный... Я не раздаю денег, потому что каждая копейка досталась мне тяжелой работой. Я ни у кого не привлекаю деньги, в том числе обе кампании я провел сам."
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Всю свою вонючую жизнь депутат или чиновник. Стал миллиардером с кучей офшоров и бизнесом в россии. Все заработал тяжелым трудом. Для поклонников Пети это просто чудо, в которое надо просто верить
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Фонд не платит налоги, фонд и есть прибыль, экономист
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Хоть одно подтверждение из банка что деньги не разворованы. Ну хоть одно.
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правда, як вона є -- скільки ж тут народу буде зараз
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І не тільки люди, але й порохоботи нагрянуть
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Я так розумію, пеця ліпецкий 1. Крим не вважає частиною України. 2. думає, що до Іловайска на Донбасі був "громадянський конфлікт".
Ну чо, рішуче вскрився консерв Отойдите от клише, что Иловайск - это проигрыш украинцев. Воспринимайте Иловайск как начало российской агрессии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2054
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Зебіле, чому автор декларації Ради Криму про "незалежність" Портнов повернувсь в Україну, товаришує з головою адміністрації президента.
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После самообосравшегося пети с "илловайск это начало агрессии рф", пытаешься переключиться на портнова?
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Костя Гришин? Согласен. И Путин тоже. А также мудаки катающиеся с концертами к агрессору, когда в стране идет война. Молчу уже про дегенератов, смотрящих тупой сериал снятый с актером открыто посылающим Украину и где высокультурный кацап является сватом быдловатого хохла.
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Для нього Іловайськ - перемога, його ж син там не був і не загинув, хоть би вибпчився перед матерями і дружинами загиблих про свою тупість і недосвідченість в військовій справі, а воно ще й щось коментує, хрен моржовий.
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Ваш син загинув під Іловайськом?- Прийміть мої щирі співчуття. Низько вклоняюся матері загиблого Героя.
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А ви хочете, щоб загинув? придурок ще й співчуття присилає, заберіть їх собі, може ще згодяться, раз іншим бажаєте, все вертається в цьому світі, закон життя... а ті, що загинули, вони мені як сини.
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насколько кривые мозги надо иметь чтобы винить в войне не Путина, а Порошенко.

Называется с больной головы на здоровую. жесть. больные на всю бошку люди.
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Пошел на хутор урод ! Я это запомню как кровавая трагедия во время твоего оформления нового офшора !
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Свыня почуяла запах тюремной баланды
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А что чувствовало твоё *****, когда ударило в спину
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Що можна сказати.
Пєтіка жадність згубила. Він рятував не Україну, а свою жирну дупу.
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Петю после президенских и парламенских выборов разве что ленивый не нагинал а порохоботы до сих пор тут на цензоре за него свои разорванные пуканы надрывают Отойдите от клише, что Иловайск - это проигрыш украинцев. Воспринимайте Иловайск как начало российской агрессии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6051
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Пуканы мы разрываем зебилам в первую очередь как и мозги, хотя какие у вас там мозги...
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Все пізнається в порівнянні.
Незабаром почнуть порівнювати і зелебоби.
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Іловайськ як початок російської агресії?
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Откуда тут столько кацапских высерков? Чего пыжитесь то? Думаете Украинцы забудут кто стрелял им в спины? Порох за себя ответит, а вы за себя, гниды...
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Вони мріяли про новоросію від Харкова до Одеси як прямим текстом в 2014 обіцяв їм Пуйло.
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Абсолютно верно, говном кацапским воняет за версту. Никогда Украинцы не забудут Иловайск, запомните гниды зауральские
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То есть отряд полковника ФСБ Гиркина не захватил Славянск, а приехали туда на шахматный турнир.
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Ну вот Портнов приехал тоже совершенно открыто и ведет антиукраинскую работу тоже совершенно открыто.
И что ты на это скажешь?
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Ну так 73% населения - клинические идиоты.
Что с этим делать ? Никаких запасов галоперидола не хватит.
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Все вокруг идиоты, только кацапский бот аквариум пророк в запоребриковом задупье Отойдите от клише, что Иловайск - это проигрыш украинцев. Воспринимайте Иловайск как начало российской агрессии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1350
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Луценко сказал: "на него ничего нет".
А я генпрокурору каденции Петра Алексеевича доверяю.
Відійдіть від кліше, що Іловайськ - це програш українців. Сприймайте Іловайськ як початок російської агресії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2308
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Влажные мечты *****, вот его колбасит от петрухи
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Подгаранием,вонью,брызганьм слюной (уставших) от войны кремлёвских ***** и зе-билов ,УДОВЛЕТВОРЁН!
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Всё понятно
виноваты Муженко и Гришин-Семенченко
Просто обоих на нары

недоношенному вояке Гелетею орден
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Если ОНО с рождения МРАЗЬ, то ним и осталось. 8 процентов ТОЖЕ.
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Лапти не слетают, чуваш недобитый?
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Все зе-тыпилы абсолютно уверены, что Порошенко - мародер.
Но, ни один из них, до сих пор не смог привести ни одного ФАКТА мародерства.
Зе-тыпилы, вас самих это не напрягает?
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Ничего их не напрягает. Их только напряжёт вид пустого холодильника.
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А что тебя напрягает ? То что бакс по 24 , а не по 200 как ты тут всем вещал ?
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А ты что называешь фактами? Небось только бумажку с печатями и подписями генпрокурора, кума пети, с входящими и исходящими номерами на фирменном бланке? Ты за дураков держи свое порохоботовское кодло о том, что генпрокурор при наличии "фактов" обязательно выдал бы такую бумажку. Как и любой порохоботовский суд, которыми по телефону управлял петя.
Скоро твоего луцика вышвырнут под зад каблуком, тогда факты на фирменных бланках покатятся нескончаемым потоком. А сейчас они оглашаются только блогерами, некоторыми депутатами и Портновым с Онищенко. Так то тебе не факты.
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В той час коли Порошенко рятуваа країну від російських окупантів, вова зе-(ясне сонечко),співпрацював ,витирав ногі в українців на втіху ворогам.
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Порохоботы до сих пор лижут рошену..
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Тварь проклятая
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не считайте барбариски леденцами. Это начало красного шоколада!
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ЩОсь Порошенко не те говорить. А Крим тоді що було? Да і на донбасі московські війська від початку були. Початок агресії то не іловайськ. Звичайно, що там ще треба розібратись, але так ставити питання, як ото зараз зробив Порошенко, неможна.
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Проект постанови ВР АРК на початку окупації готував Портнов, - радник Путіна Глазьєв
https://censor.net.ua/ua/news/3047942/proekt_postanovy_vr_ark_na_pochatku_okupatsiyi_gotuvav_portnov_radnyk_putina_glazyev
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он говорил конкретно об Илловайске и Дебальцево. Зачем натягивать тень на плетень?
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Это просто полный ПЭ. Петя, начало российской агрессии - это Крым. это Дыркины и руснявые наемники, так называемые впопучленцы весной на Донбассе. плять, чО за хрень оно несет? Петя, иловайская трагедия была в августе, с кем до этого украинские воины сражались? дбл, блд
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проигрышем конечно не надо называть, но поражением - да. И ничего в этом страшного и унижительного нет. Без поражений побед не бывает.
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в данном случае то была действительно победа. Мне об этом говорили офицеры. Большие потери, да - но наступление рашистов было остановлено. А могли стоять под Днепром и Харьковом, это как минимум.

Наши положили тогда россиянам в разы больше чем они - наших. Да так что российские офицеры бывалые были в ах..е. Но об этом у нас говорить не принято.
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"Слил в сеть план отхода Семенченко",при нынешних раскладах во власти,наши защитники будут воевать на два фронта.
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Яка різниця,як це називати.Поразка перемогою все одно не стане
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в данном случае то была действительно победа. Мне об этом говорили офицеры. Большие потери, да - но наступление рашистов было остановлено. А могли стоять под Днепром и Харьковом, это как минимум.

Наши положили тогда россиянам в разы больше чем они - наших. Да так что российские офицеры бывалые были в ах..е. Но об этом у нас говорить не принято.
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А какой пост Семенченко занимал в генштабе? Что он мог все знать и все слить?
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он был исполнителем, который получил приказ как исполнитель. Так и узнал. И тут же слил - это знают все кто тогда был в АТО задействован, это не секрет.
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Тем, у кого кнопка от Цензора, можно б как-то проявить заботу о самочувствии точно немалой части форумчан:
Не успеешь проблеваться от предыдущей, тут же тебе новая ударная доза Тошнотворного Порош(ен)ка.
Неровён час, ещё и порохоботам в печёнки залезут.
Піду-забудусь горіляччям...
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До до конца августа 14 года ВСУ вместе с добробтаами уверенно отодвигали орков к российской границе. Потом начали брать в плен первых "заблудившихся"...
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Порошенко - Великий Украинец.


История будет ему благодарна за спасение страны.


Даже если украинцы останутся такими тупыми идиотами. что так его и не оценят по достоинству.
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ох и мразь же этот свиновальц. конченый подонок.
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