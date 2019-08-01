 Я особисто сів і писав текст Мінських угод. Разом із Меркель, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.
"Це імідж, який намагаються створити. Я на жадібність намагаюся відповісти наступним. Ви уявляєте, що я витратив 2 мільярди гривень власних грошей на армію?", - зазначив він.
На питання журналістки про те, що Порошенку приписують мікроменеджмент, колишній президент відповів:
"Давайте крок за кроком. Коли хтось каже, що Порошенко жадібний…Я не роздаю грошей, бо кожна копійка дісталася мені важкою роботою. Я ні в кого не залучаю гроші, в тому числі обидві кампанії я провів сам. Запитайте Сили повітряної оборони, які я облаштував разом з моїми партнерами по "Рошену". Запитайте 3-й чи 8-й полк спецназу, запитайте про антиснайперські комплекси. Бо як тільки в них появилися антиснайперські комплекси, набагато зменшилася кількість російських снайперів.
Зараз, звичайно, я менше даю армії, тому що армія забезпечена. Але благодійні програми не закінчуються, це не тема цього інтерв’ю.
А мікроменеджмент? Візьміть питання томосу. Кому ти це доручиш? Про який мікроменеджмент йдеться, коли ні Епіфанія, ні Філарета, нікого не приймають і переговори не ведуть?
Кому з своїх помічників ти поручиш, коли рішення приймає виключно Синод? Кому, коли за тобою стоїть зібрати всіх ієрархів? Можливо, проти їхніх інтересів, щоб було підписано звернення. Кому ти доручиш, коли треба було готувати…
Я особисто сів і писав текст Мінських угод. Разом з Меркель. Тоді і в Меркель є мікроменеджмент, бо ми удвох писали. Такі слова, що от є мікроменеджмент… У чому?
Якщо говорити про якусь свою принципову позицію, то не помиляється той, хто нічого не робить. Я багато зробив, можливо, багато помилявся. Але я щиро прагнув, прагну і буду прагнути успіху моєї держави. Те, що це стало моїм першим пріоритетом за останні п’ять років, це головна зміна, яка відбулася. Україна і родина", - зазначив він.
хоча чим ольгінцу кумекать?
якесь дежавью, пам'ятаєте?:
мій народ, моя країна, я месія
Євреї Дубінський, Пєніс Бігус, Гордон-гандон, Жека чєрванєнка, Рабинович, Мугаєв, Гнап, всі телеканили що належать євреям, поливали Порошенка гавном, це ячув, але не вірив, бо євреям вірити неможна ніколи, а надто тоді, коли вони всі разом на когось напосідаються.
Для мене така єврейська одностайність була свідченням того, що людина, на яку євреї наїхали, мабуть наступила на мозоль якомусь дуже впливовому єврею.
Скажіть, хоч одне із звинувачень виблюване цією єврейсько-кацапською тічкою підтверджене результатами слідства?
ЖОДНЕ.
Отже євреї брехали на замовлення єврея Клолмойші. а ви повірили їхній брехні.
Невже хтось досі ще не зрозумів, що не ви "сдєлалі іх вместє", а євреї "сдєлали" вас?
Вашими ж руцями.
Весь профіт "свинарчуків" висмоктаний "антикорупціонарами" з Пеєніс Бігуса - 30 тис. баксів.
Виливи Пєніса Бігуса слідством не підтвердженіі можуть бути брехнею
Витрати на Ніагару - підтверджені, гроші дійсно витрачені.
Хто має вуха нехай чує. хто має мізки хай робить висновки.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие по масштабному хищению в секторе обороны, о котором говорится в журналистском расследовании Bihus.info, находится на финальной стадии.
"В случае компаний "Оптимумспецдеталь" и "Ренал", которые стали объектом журналистских расследований, военная прокуратура в ходе налоговой проверки уже установила нанесение убытков госбюджету на 22 млн грн. ДФС в самое ближайшее время завершит проверку остальных 20 фирм-контрагентов", - написал Луценко.
При этом он отметил, что "журналисты и политики всегда быстрее прокуроров, особенно, когда мы на финишной прямой процессуальных действий".Источник: https://censor.net.ua/n3114046
Амністія
«Недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної,
адміністративної відповідальності і покарання осіб - учасників подій на
території Донецької, Луганської областей»
«Забороняється дискримінація, переслідування та притягнення до відповідальності
осіб з приводу подій, які мали місце в Донецькій, Луганській областях»
Статус російської мови
«В суспільному та приватному житті, вивчення і підтримка російської та
будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність»
Чиновники та інші державні кадри
Вводиться особливий порядок призначення суддівського корпусу та прокуратури.
Призначення будуть прийматися за згодою місцевих властей, а не Києва
Правоохоронці
Рішенням міських, селищних, сільських рад створюються загони народної міліції,
координація їх діяльності здійснюється відповідною сільською, селищною, міською
главою.
Загони народної міліції утворюються на добровільних засадах з числа громадян
України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах, - сказано в
документі.
Економічна підтримка
Підтримку соціально-економічного розвитку Донбасу надає Україна, - сказано в
законопроекті.
Росія
Документ передбачає "посилення і поглиблення добросусідських відносин між
територіальними громадами, органами місцевого самоврядування окремих районів з
адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації на основі угод
про прикордонне співробітництво,
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»
Чеки на благотворительность не забудь, пригодятся!😡
"Как согласовывался Минск-2? В течение бессонной ночи, - вспоминает Франсуа Олланд. - А когда в 7 утра уставшие Меркель, Олланд и Порошенко попытались немного прикорнуть каждый в своем кресле, Путин испарился, - под предлогом согласовать документ с главарями сепаратистов, - а сам устроился в удобной постели одного из кабинетов дворца Независимости".
Тепер треба просто зафіксувати ці слова як зайвий доказ здачі інтересів України Хряком2
Явка з повинною - це особисте, добровільне письмове чи усне повідомлення заявником органу дізнання, дізнавачу, слідчому, прокурору, судді або суду про злочин, вчинений чи підготовлюваний ним, до порушення проти нього кримінальної справи. Якщо кримінальну справу вже порушено за наявністю ознак злочину, таке повідомлення заявником має бути зроблене до винесення постанови про притягнення його як обвинуваченого.
"Слава Україні! Я у Дубаї пірнати. На дайвінг. А ви? Ні? Ну тоді, героям слава!"