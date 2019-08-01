EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  3946  168
Все про:Меркель (560) Порошенко (9547)

 Я особисто сів і писав текст Мінських угод. Разом із Меркель, - Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко зізнався в тому, що він разом із канцлером Німеччини особисто писав текст Мінських угод.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.

"Це імідж, який намагаються створити. Я на жадібність намагаюся відповісти наступним. Ви уявляєте, що я витратив 2 мільярди гривень власних грошей на армію?", - зазначив він.

На питання журналістки про те, що Порошенку приписують мікроменеджмент, колишній президент відповів:

"Давайте крок за кроком. Коли хтось каже, що Порошенко жадібний…Я не роздаю грошей, бо кожна копійка дісталася мені важкою роботою. Я ні в кого не залучаю гроші, в тому числі обидві кампанії я провів сам. Запитайте Сили повітряної оборони, які я облаштував разом з моїми партнерами по "Рошену". Запитайте 3-й чи 8-й полк спецназу, запитайте про антиснайперські комплекси. Бо як тільки в них появилися антиснайперські комплекси, набагато зменшилася кількість російських снайперів.

Читайте також: Медведчук при мені голову не міг підняти, - Порошенко

Зараз, звичайно, я менше даю армії, тому що армія забезпечена. Але благодійні програми не закінчуються, це не тема цього інтерв’ю.

А мікроменеджмент? Візьміть питання томосу. Кому ти це доручиш? Про який мікроменеджмент йдеться, коли ні Епіфанія, ні Філарета, нікого не приймають і переговори не ведуть?

Кому з своїх помічників ти поручиш, коли рішення приймає виключно Синод? Кому, коли за тобою стоїть зібрати всіх ієрархів? Можливо, проти їхніх інтересів, щоб було підписано звернення. Кому ти доручиш, коли треба було готувати…

Я особисто сів і писав текст Мінських угод. Разом з Меркель. Тоді і в Меркель є мікроменеджмент, бо ми удвох писали. Такі слова, що от є мікроменеджмент… У чому?

Також читайте: Порошенко про школу "Зе!Депутата": За два тижні можна перетворити їх на підручних Чечетова і навчити піднімати руки

Якщо говорити про якусь свою принципову позицію, то не помиляється той, хто нічого не робить. Я багато зробив, можливо, багато помилявся. Але я щиро прагнув, прагну і буду прагнути успіху моєї держави. Те, що це стало моїм першим пріоритетом за останні п’ять років, це головна зміна, яка відбулася. Україна і родина", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140712
 
   
 Топ коментарі
 
Бутусов пойми одне... петя токсичний...
кожна згадка про нього, викликає лише ненависть...
А тим часом курс гривні не 50 не 100, а 24...
Забуть про ту шмару мальдівську... і його кроваве бабло...
 показати весь коментар
 
Так вот, кто у нас главный капитулянт!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
може преступний лише в головах вати та *****?а не з точки зору закону Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1326.не думав про це?
хоча чим ольгінцу кумекать?
 показати весь коментар
 
 
я томос, я мова, я армія,
якесь дежавью, пам'ятаєте?:
мій народ, моя країна, я месія
 показати весь коментар
 
 
"хто не за мене, той проти України, той за путіна-*****"
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Януковоща заочно судили что позвал путлера...А это барыжное вот так вот сдал интересы Украины и загнал в угол выгодный кремлядям да и Европе.
 показати весь коментар
 
 
он звал путлина? так за такое пожизненно должны были, а не 4 .
 показати весь коментар
 
До речі - це друга частина інтерв'ю петі УП.. Там і про гонтарєву, й про свинарчука, й про медведчука, й про петіні мрії про його майбутнє.. Не полініться - перечитайте, дуже цікаво хоч трохи зрозуміти що коїться в петіній голові..
 показати весь коментар
 
 
От про "марадьора" нє нада!
Євреї Дубінський, Пєніс Бігус, Гордон-гандон, Жека чєрванєнка, Рабинович, Мугаєв, Гнап, всі телеканили що належать євреям, поливали Порошенка гавном, це ячув, але не вірив, бо євреям вірити неможна ніколи, а надто тоді, коли вони всі разом на когось напосідаються.
Для мене така єврейська одностайність була свідченням того, що людина, на яку євреї наїхали, мабуть наступила на мозоль якомусь дуже впливовому єврею.
Скажіть, хоч одне із звинувачень виблюване цією єврейсько-кацапською тічкою підтверджене результатами слідства?
ЖОДНЕ.
Отже євреї брехали на замовлення єврея Клолмойші. а ви повірили їхній брехні.

Невже хтось досі ще не зрозумів, що не ви "сдєлалі іх вместє", а євреї "сдєлали" вас?
Вашими ж руцями.
 показати весь коментар
 
 
Точно! А Свинарчуків особисто путін підкинув, в мене навіть відео є!
 показати весь коментар
 
 
Відвідни Зєєєлєю Ніагари обійшлося нам з вами у 120тис. баксів.
Весь профіт "свинарчуків" висмоктаний "антикорупціонарами" з Пеєніс Бігуса - 30 тис. баксів.
Виливи Пєніса Бігуса слідством не підтвердженіі можуть бути брехнею
Витрати на Ніагару - підтверджені, гроші дійсно витрачені.
Хто має вуха нехай чує. хто має мізки хай робить висновки.
 показати весь коментар
 
От до чого соя брехлива, завжди сцяних гачірок вимагає:

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие по масштабному хищению в секторе обороны, о котором говорится в журналистском расследовании Bihus.info, находится на финальной стадии.
"В случае компаний "Оптимумспецдеталь" и "Ренал", которые стали объектом журналистских расследований, военная прокуратура в ходе налоговой проверки уже установила нанесение убытков госбюджету на 22 млн грн. ДФС в самое ближайшее время завершит проверку остальных 20 фирм-контрагентов", - написал Луценко.

При этом он отметил, что "журналисты и политики всегда быстрее прокуроров, особенно, когда мы на финишной прямой процессуальных действий".Источник: https://censor.net.ua/n3114046
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Фуфло ты написал,пьотр.
 показати весь коментар
 
 
Он подписал написанное Пуйлом, БРЕХЛО,конченое.Мински- позор Украины.
 показати весь коментар
 
 
Знаю я твой микроменджмент, спасибо всяким Вовкам и Гонтаревым. Тоже мне, писец Иоанна Грозного.
 показати весь коментар
 
 
А закон про особливий статус Лугандонії ти теж з Меркель писав чи з ****** ?

Амністія

«Недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної,
адміністративної відповідальності і покарання осіб - учасників подій на
території Донецької, Луганської областей»

«Забороняється дискримінація, переслідування та притягнення до відповідальності
осіб з приводу подій, які мали місце в Донецькій, Луганській областях»

Статус російської мови

«В суспільному та приватному житті, вивчення і підтримка російської та
будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність»

Чиновники та інші державні кадри

Вводиться особливий порядок призначення суддівського корпусу та прокуратури.
Призначення будуть прийматися за згодою місцевих властей, а не Києва

Правоохоронці

Рішенням міських, селищних, сільських рад створюються загони народної міліції,
координація їх діяльності здійснюється відповідною сільською, селищною, міською
главою.

Загони народної міліції утворюються на добровільних засадах з числа громадян
України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах, - сказано в
документі.

Економічна підтримка

Підтримку соціально-економічного розвитку Донбасу надає Україна, - сказано в
законопроекті.

Росія
Документ передбачає "посилення і поглиблення добросусідських відносин між
територіальними громадами, органами місцевого самоврядування окремих районів з
адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації на основі угод
про прикордонне співробітництво,
 показати весь коментар
 
 
откуда вы взяли, это точно Минск? Не может быть такого
 показати весь коментар
 
Це Закон України «Про особливий порядок місцевого
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»
 показати весь коментар
 
І тепер цей закон виконується? Чи щось заважає його виконувати?
 показати весь коментар
 
Апріорі, не можна підписувати документів, що суперечать КУ, національним інтересам і ставлять Україну в невигідні умови
 показати весь коментар
 
Ты, Малятка, прыкинцеви положення этого закона почитай. Как он вступает в силу.
 показати весь коментар
 
Прикінцеві положення - це облуда в дусі гибридних парашенківських маніпуляцій. Тож щезни опущене 🖕
 показати весь коментар
 
Однако. но даже если бы боевики и рашка освободили бы территорию, выполнялись бы пункты про амнистию и русский язык? Ведь это полностью противоречит позиции властей.
 показати весь коментар
 
Теперь понятно, кто его написал, а значит кто ответственнен за условия, которые там содержатся
 показати весь коментар
 
 
Що тобі зрозуміло? Що гівно то насправді цукерки? Це тобі зрозуміло?
 показати весь коментар
 
Я лично сел и писял ... дальше читать не интересно.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Удивительный человек этот Порошенко... то Минские соглашения подписывает.. то кричит что выиграем войну отправив своих детей в школу а чужих загнав в подвалы Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8551
 показати весь коментар
 
 
Занесло!Особисто з Меркель писав.. Гм-гм. 2 млрд. особистих коштів, та він за п'ятак повіситься...
 показати весь коментар
 
 
Та что же они все с Меркель писали - ху&ло тоже в самолете с Меркель писал. А получается Петя просто хочет соскочить от обвинения в гос измене и свою ответственность перекладывает на Меркель😡. И Медведчука ему тоже она подсунула...
 показати весь коментар
 
 
Слышь, умник, есть один такой маленький мамент - бумага должна быть такая, чтоб Путин подписал.
 показати весь коментар
 
Ну, от "п"яний Президент" і буде сидіти.
 показати весь коментар
 
 
А Беня, что бы не платить бойцам, в котел их загнал. Только скрытого сепара Билецкого вывели заранее.
 показати весь коментар
 
 
Чесно кажучи,думала що таку ганьбу як текст Мінських угод міг написати тільки наш ворог,а погодитися на неї можна було тільки з дулом біля скроні.Хоча... вдавалось же чотири роки якось Путіну мозги пудрити
 показати весь коментар
 
 
Слышь, придурок, есть один такой маленький мамент - бумага должна быть такая, чтоб Путин подписал.
 показати весь коментар
 
По Петиным текстам ЗЕпрез до сих пор выступает в международных поездках Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко - Цензор.НЕТ 972
 показати весь коментар
 
 
Спаситель блть...экономики Польши...
Чеки на благотворительность не забудь, пригодятся!😡
 показати весь коментар
 
 
чего они тогда ставят Украину в проигрышное положение петя?
 показати весь коментар
 
 
Меркель надиктовувала. Ось так от комсомольці і проговорюються.
 показати весь коментар
 
Первый черновик Минских соглашений писала Меркель, а Путин проговорился о присутствии на Донбассе войск РФ, - воспоминания Олланда
 показати весь коментар
 
 
Це з цього посилання.
"Как согласовывался Минск-2? В течение бессонной ночи, - вспоминает Франсуа Олланд. - А когда в 7 утра уставшие Меркель, Олланд и Порошенко попытались немного прикорнуть каждый в своем кресле, Путин испарился, - под предлогом согласовать документ с главарями сепаратистов, - а сам устроился в удобной постели одного из кабинетов дворца Независимости".
 показати весь коментар
 
Розумові здібності у парашенко бачу такі самі як у Клячка
Тепер треба просто зафіксувати ці слова як зайвий доказ здачі інтересів України Хряком2
 показати весь коментар
 
 
свиновальц, народ Украины попросил передать тебе , что ты просто мыролюбная падлюка и серливое брехло.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Петя сбитый летчик и истеричка
 показати весь коментар
 
 
Анонс будущих мемуаров Порошенко : "Как я лично сел и писал Минские соглашения. Вместе с Меркель", "Как я лично сел и писал томос. Вместе с Варфоломеем", "Как я лично сел.... Вместе со Свинарчуками."
 показати весь коментар
 
 
Ну а теперь садись и пиши явку с повинной. Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3068
 показати весь коментар
 
 
Молодец что признался,эти Минские 100% повод тебя повесить за измену и разбазаривание страны Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2305
 показати весь коментар
 
 
Ой, это всё давно известно. А вот про войну с Яценюком - рассказать не хочешь?
 показати весь коментар
 
Стаття 96 УПК. Явка з повинноюю.
Явка з повинною - це особисте, добровільне письмове чи усне повідомлення заявником органу дізнання, дізнавачу, слідчому, прокурору, судді або суду про злочин, вчинений чи підготовлюваний ним, до порушення проти нього кримінальної справи. Якщо кримінальну справу вже порушено за наявністю ознак злочину, таке повідомлення заявником має бути зроблене до винесення постанови про притягнення його як обвинуваченого.
 показати весь коментар
 
Про продаж "ленінської кузні" розкажи Порохатий.
 показати весь коментар
 
Ну нарешті. Пожаліли. Бо у зебілів ломка ж нескінченна
 показати весь коментар
 
Писал вместе с Меркель под диктовку ***** - вот так будет правильно!!!
 показати весь коментар
 
 
Виконання зрадницьких "мінськихугод" приведе до знищення держави Україна і Порохатий добре це усвідомлював коли їх підписував.
 показати весь коментар
 
И отряд не заметил потерю бойца, как то так, ПЭТРУХА. Теперь пиши шо хочешь, кому оно на х....... нужно.
 показати весь коментар
 
По команде ***** троляки продолжают " топить" Пороха , единственного Президента Украины , не приехавшего за 5 лет на поклон к карлику , за то что не сдался сам и не сдал Украину . Вот потом и брешут как собаки пять лет на него.
 показати весь коментар
 
Порох порохоботам:
"Слава Україні! Я у Дубаї пірнати. На дайвінг. А ви? Ні? Ну тоді, героям слава!"
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору