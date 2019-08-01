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 Політика України
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Все про:Кабмін (2976) мито (64) Росія (19174) санкції (2348)

 В Україні сьогодні набули чинності спецмита на товари з РФ

Український уряд з 1 серпня увів у дію спеціальні мита на товари з Росії, які будуть стягуватися незалежно від інших зборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Deutsche Welle".

Згідно з повідомленням міністерства економічного розвитку і торгівлі, мита запроваджені майже на всі російські товари. Винятком міністр Степан Кубів тоді назвав лише товари чутливого імпорту, такі як вугілля, кокс, бензин, скраплений газ і фармацевтичну продукцію.

Однак у липні український уряд своїм рішенням додатково запровадив спеціальні мита на дизельне паливо, що постачається трубопровідним транспортом, а також на низку видів скрапленого газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін ввів спецмито на імпорт із Росії дизпалива і склапленого газу, - Герус

Ці збори також стягуватимуться з 1 серпня і будуть підвищені з 1 жовтня. Зокрема, спецмито на скраплений газ з серпня становитиме 3,75 відсотка й зросте до 4 відсотків з жовтня. Додаткові збори на дизель встановлені на рівні 1,75 відсотка з 1 серпня та 3 відсотки - з жовтня.

За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, сплачені суми спецмита спрямовуватимуться до спецфонду державного бюджету і використовуватимуться для фінансування заходів імпортозаміщення. Планується, що додаткові надходження від сплати цих спецмит до держбюджету у другому півріччі 2019 року становитимуть близько 3,7 мільярда гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 1 серпня 2019 року ввів спеціальне мито на товари з РФ, які будуть стягуватися незалежно від інших мит, відповідне рішення було ухвалене ще 15 травня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140709
 
 
 Топ коментарі
 
В карман. В бенин карман, ведь это конец эпохи бедности...
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У Педро просто фізично часу не вистачило це зробити )))
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"суммы спецпошлины будут направляться в спецфонд госбюджета"

Т. е. по карманам.
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"суммы спецпошлины будут направляться в спецфонд госбюджета"

Т. е. по карманам.
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В карман. В бенин карман, ведь это конец эпохи бедности...
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Кубив министр Порошенко. Пытаются нагадить всем пока не дали пинка.
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Сначала разберись, кто наживался на трубопроводной поставке ДТ (подсказка - структруты кума Х..ла), прежде чем постить про "нагадить всем"; "все" у тебя - это Мертвечук?
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ах какой потужный и мыролюбный свиношныризм. соевых нужно уничтожать физически и выжигать каленым железом у них тягу к мыролюбству и реформизму себе на карман.
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У Педро просто фізично часу не вистачило це зробити )))
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Потребитель внесёт в спецфонд 4 ярда, неплохо
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ну конечно неплохо. это как со спецфондом акцизов на ремонт дорог. Аксиз с потребителей состригли, деньги в фонд направили а дальше?
А дальше эти бабки мыролюбно отреформировали свиновальцы. И когда спрашиваешь их а гроши де? а в ответ только мыролюбное похрюкивание.
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не купуй кацапське, і не плати спец.мито
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Почніть з покупки електромобіля, сонячних панелей едак на 50кВт та теплового насоса за кілька штук єврогрошей. Тоді зможете від споживання касапських енергоносіїв відмовитись.
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то це получайєця: якби не нацики, то ми жили б в дружбі з рускими і зарплати в рублях і товар качєствєний і дєшевлє.
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подтєкст такий - повисити ціни тіпа за щот патріотізма і патріотізьму пєрьйя пощіпать
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Японская корпорация Mitsubishi отказалась инвестировать в международный проект по добыче и сжижению газа на российском Ямале «Арктик СПГ 2». Об этом сообщил финансовый директор компании Кадзуюки Масу, сообщает Reuters.

Также от участия в проекте ранее отказалась государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco. Она предпочла закупать американский газ вместо российского из-за боязни попасть под западные санкции.
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А тим часом в Китаї прогнозується збільшення річного імпорту ЗПГ на 30млн т протягом наступної "п'ятирічки". І вкладати в росєйські зріджувальні заводи не соромляться.
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авжеж.
а ще пів Сибіру знищено вогнем, мабудь гарні будуть поля під теплиці китайським агрохолдінгам або приватникам... чому ні?
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конечно,не фиг шастать по Украине без визы.У Русских из за этого создается впечатление что Украина не заграница.
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А ты что не можешь устроить визовый режим конкретно себе, не шастать самому, а другим не указывать?
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