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 Суспільство
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Все про:Укрзалізниця (766) ЄБА (7)

 "Потрібно ухвалювати закон про залізничний транспорт", - представники Європейської бізнес асоціації не підтримують автоматичну індексацію тарифів УЗ

Запропонована "Укрзалізницею" автоматична індексація тарифів не передбачена чинним законодавством.

Натомість питання збитковості державного підприємства можна вирішити ухваленням закону про залізничний транспорт та створенням Національної комісії з регулювання тарифів на транспортні перевезення.

Таку думку висловила під час наради у Державній регуляторній службі представниця Європейської бізнес асоціації Ярина Скороход, пише Обозреватель.

"Ми маємо дуже чітку позицію стосовно автоматичної індексації тарифів. І повністю погоджуємося з думкою Міністерства економічного розвитку та торгівлі, сформульованою ще у лютому, коли вони говорили, що регулювання цін шляхом автоматичної індексації в принципі не передбачене законом.

Враховуючи це, а також те, що ми і так щороку з бізнес-спільнотою і центральними органами виконавчої влади переглядаємо рівень підвищення тарифів для того, щоб він був прийнятним для усіх сторін – ми не підтримуємо саме механізм автоматичної індексації", –зазначила Скороход.

Натомість покращити своє фінансове становище, на її думку, "Укрзалізниця" може не тільки шляхом перекладення навантаження на плечі бізнесу, а й через зміни у законодавстві і створенні нового регуляторного органу.

"Потрібно ухвалювати закон про залізничний транспорт. Потрібно створювати Національну комісію з регулювання тарифів на транспорті. Це речі, які знімуть усі питання. Зокрема, буде знято питання щодо кроссубсидування пасажирських перевезень, адже бізнес УЗ буде розділений і кроссубсидування буде заборонене в принципі", – наголосила Скороход.

Саме тому, за її словами, ЄБА пропонує консолідувати зусилля на стимулюванні нового парламенту ухвалити відповідні закони.

"Всі сторони мають виступити з твердим посилом щодо включення як першочергового законопроекту щодо податку на землю і виділення коштів для УЗ на погашення заборгованості за пасажирськими перевезеннями. Якщо ці ініціативи будуть включені як першочергові для нового уряду і нової Ради – це питання може бути вирішене найближчим часом", – наголосила Скороход.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140708
 
   
 Топ коментарі
 
при поганой Совдепии все работало как часы...
при реформаторах - все убыточно, нужно разрушить потом либо порезать либо продать...
вот как так???
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соя объяснимте. как при таких высоких ценах на жд перевозки и на билеты для пассажиров уз убыточна? Как это у вас так мыролюбно получается? или реформизм не пропьеш?
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железнодорожная хатынь?
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соя объяснимте. как при таких высоких ценах на жд перевозки и на билеты для пассажиров уз убыточна? Как это у вас так мыролюбно получается? или реформизм не пропьеш?
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Над нами уже весь мир смеется. Как в такой нищей стране цены выше европейских. Уже хлеб и даже подсолнечное масло наше же *Олейна* в Украине дороже на 30% чем в Германии.
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при поганой Совдепии все работало как часы...
при реформаторах - все убыточно, нужно разрушить потом либо порезать либо продать...
вот как так???
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та не. эти пробросы делаются чтобы продать в нужные руки УЗ. Ее сначала на бумаге банкротят а потом продают кому нада по минимальной стоимости. Это же типичный потужный реформизм.
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точно, ведь самой успешной она была при государстве
вот в Польше пример - приватизировали и норм заработало
частный собственник ВСЕГДА лучше государства.
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Вот это поворот! Вся мировая общественность встала стеной за Укрзалызницю! Не забудем, не простим!!!
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нова влада, має зайнятися цією компанією, тому що приватний бізнес в якого є господарі й який працює не на державу, а на своїх керівників збагачуючи кожного на мільйони кожного місяця
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надо в первую очередь убрать неадекватные вознаграждения топ-менеджменту и выровнять зарплатный фонд по обычным сотрудникам
уже добавится 20-30% прибыли из ниоткуда прям-таки
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