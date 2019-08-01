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 Економіка
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 Підвищення тарифів "Укрзалізниці" призведе до скорочення 52 тисяч робочих місць, - "Укрпромзовнішекспертиза"

Нові тарифні ініціативи "Укрзалізниці" щодо підвищення вартості вантажоперевезень вдарять по економіці. Серед очікуваних наслідків – падіння виробництва і скорочення щонайменше 52 тисяч робочих місць.

Такі висновки дослідження державного підприємства "Укрпромзовнішекспертиза" оприлюднив заступник директора цієї установи Сергій Поважнюк під час наради у Державній регуляторній службі, коментуючи питання введення автоматичної системи індексації тарифів, передає Обозреватель.

"На базі задекларованих "Укрзалізницею" основних тарифних ініціатив – а саме індексації, яка відбулася у квітні і склала 14,2%, їхніх планів щодо щоквартальної індексації (автоматичної індексації – Ред.) та ефекту від дерегуляції вагонної складової – збільшення дохідної частини підприємства-монополіста, ми сумарно оцінюємо у майже 17 млрд грн. Це гроші, які повинен буде сплатити бізнес", – зазначив Поважнюк.

Згідно з прогнозами "Укрпромзовнішекспертизи", якщо тарифні ініціативи УЗ будуть реалізовані, різке збільшення вартості вантажоперевезень змусить частину основних клієнтів залізниці переорієнтовуватися на інші види транспорту, де така можливість є. Якщо ж альтернативи залізниці нема, нові тарифи неминуче вдарять по вітчизняній промисловості.

"Через збільшення ціни, через оці додаткові 17 млрд грн обсяги виробництва знизяться на 14 млн тонн. Найбільше постраждає виробництво таких вантажів, як мінбудматеріали (це пісок, щебінь, вапняки), вугілля і залізорудна сировина. Як наслідок, ВВП знизиться на 0,5%, експорт впаде на 1,36%, імпорт – на 0,5%. Найбільше постраждають підприємства добувної і переробної промисловості", – зазначив Поважнюк.

На думку експерта, наслідки ініціатив УЗ напряму торкнуться і пересічних українців.

"Скорочення робочих місць торкнеться 52 тисяч людей. Бюджети через зниження обсягів виробництва і скорочення робочих місць недоотримають 3,9 млрд. грн. Ось ціна цього зростання тарифів. Воно матиме негативний ефект. Тому його потрібно мінімізувати", – наголосив Поважнюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140705
 
 
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А когда повышают тарифы для людей, то все эти заместители директоров только улыбаются, радостно потирая потные ручонки и не пишут никаких заказных статей.
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Пользователи соцсетей поразились плачевному состоянию украинских электричек, следующих по направлению Киев - Казатин.

Повышение тарифов "Укрзализныци" приведет к сокращению 52 тысяч рабочих мест, - "Укрпромвнешэкспертиза" - Цензор.НЕТ 5800
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а хіба керівництво "УЗ" це колись хвилювало? вони ж мають отримувати свої мільйони й жалітися на збитковість компанії...
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ну и обязательно надо будет г-ну Кравцову зарплаточку повысить
и премию последнюю, пока его новая власть не турнула - надо ж напоследок гульнуть)
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