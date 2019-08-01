 Медведчук при мені голову не міг підняти, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.
"Я дуже поважаю вас, щоб допустити на мить, що ви повірили, що був період, будь-який в українській історії, коли Медведчук не мав ролі і впливу. Підкреслюю, що це було в кожний з років країни. Тільки за Порошенка цього не було. За Порошенка він навіть не балотувався! За Порошенка він навіть не намагався забезпечити такий вплив на інформаційні канали!" - зазначив він.
На коментар журналістки про те, що під час президентства Порошенка кум Путіна зміг почати купувати телеканали, колишній президент заявив, що власник 112 каналу практично не змінився:
"Незалежно від того, він оформлявся на якогось німця, чи на іншу людину, він належить зараз кому? Путіну де-факто. І рішення приймає хто? Путін, якщо ви не знали. І раніше рішення приймав Путін. Тому що Янукович приїхав в Москву з каналом на блюдечку".
Водночас Порошенко підкреслив, що він як міг протидіяв цьому: "Медведчук при мені голову не міг підняти!".
"Зі 112 ми розібралися, що у нас не відбулося зміни власника? Просто подумайте і признайте. NewsOne кому належить? Ви про роль Азарова на NewsOne не чули? Що створений за гроші Азарова? Де зараз Азаров?
Тобто кому належав NewsOne? Азарову. А зараз де-факто кому належить NewsOne? Путіну ... Тобто у нас змінилася власність за Порошенка? Ні, я підкреслюю", - зазначив п'ятий президент України.
Порошенко повідомив, що кілька разів виходив у парламент з пропозицією дати Нацраді з питань теле- і радіомовлення право забирати ліцензії негайно у разі підозри, що канал належить країні-агресору.
"Компромісом була постанова Верховної Ради без будь-яких законних механізмів її реалізувати. Бо не можна запроваджувати санкції проти українських фізичних осіб. Закон забороняє.
А от що зробилося зараз після виборів? Був придбаний канал ЗІК. А кому належав ЗІК? Точно не Януковичу. А кому належав? Пану Петру Димінському. От тут це відбулося вже після президентських виборів. Перехід права власності каналу, який має вплив на Західну Україну і достатньо серйозний. Кому? Путіну", - сказав він.
За словами Порошенка, востаннє він бачився із Медведчуком вісім місяців тому під час обговорення питання полонених:
"Перед поїздкою Медведчука в Тристоронню контактну групу. Я стверджую, що предметом моїх зустрічей з Медведчуком була виключно діяльність Тристоронньої контактної групи, полонені, а також передача пропозицій української сторони Путіну. Тому що я телефонних переговорів із Путіним за останній час не вів, і єдине , що йому могли передавати, ось це. Інших предметів у нас не було. Точно".
На питання, чому Медведчук не був заарештований після зустрічі з Путіним напередодні виборів, політик сказав:
"У нас заарештовує не СБУ, а суд. І це є особливості демократичної держави. Я був обраний президентом України не для того, щоб заарештовувати. Бо для цього є інші органи. Якщо ви вважаєте, що функція президента – заарештовувати, і це виправдовується або пояснюється запитом суспільства, то це не запит на справедливість. Це запит на помсту. Звичайно, що ми могли би робити багато речей, але це точно не відповідальність президента. Це відповідальність слідчих органів, прокуратури, НАБУ і інших. Я ніколи не подзвонив, нікому не сказав за всю свою каденцію, я навіть не уявляю собі це "візьми і заарештуй". І пишаюся цим".
"Публічно Петро Порошенко з Віктором Медведчуком щонайменше політичні опоненти, якщо не вороги. Адже кум російського президента та очільник «Українського вибору» стояв біля витоків проросійського сепаратизму на Донбасі, куди нині президент України як верховний головнокомандувач відправив армію захищати та відвойовувати назад українські землі. А як щодо їхніх непублічних стосунків?..."
radiosvoboda.org/amp/schemes/29615621.html
Тут вы правы на 100%. После того, как власть прижала евреев, иммигрировавших в Израиль и рф, включая Коломойского, евреи-хаббатники объединились вокруг друга ***** - Берла Лазара - главного раввина рф. Идеология под этот проект нашлась и называется "Проект Небесный Иерусалим" будет создан на месте Украины. Смысл этого проекта - объединение всех евреев олигархов, в числе которых помимо коломойского также звучат имена боголюбова, пинчукак, фельдмана, фирташа, почему-то ахметова и даже преславутого пропагандона - в.соловьева и других. Хаббатская община в Израиле, в сравнении с традиционной не обладает и долей того влияния, которую она имеет в Украине и эрфии. Хаббатники выбрали зеленского и поставили на него. Вот и все
лиш стирчав у мінському форматі від України,
і скуповував телеканали.
от бреше свинюка!
Перед этим сбу арестовала все вагоны конкурентов на проверку на много месяцев.
Думаю, что на днях услышим от самого Лещенко его реакцию на петин высер про тихого и незаметного медведчука при его правлении.
https://biz.nv.ua/experts/chetyre-nefteshlanga-dlja-ukrainy-1238053.html
ЗЫ: Не исключено, что Лещенко в предвыборном запале несколько схитрил, т.е. мертвечук контролирует большую часть поставок не всего дизтоплива, поставляемого в Украину, а только большую часть запоребрикового диз.топлива. Хотя по ссылке можно найти следующую цитату: "Объемы «Роснефти» и ее активы в Украине подхватила швейцарская Proton Energy Group".
ЗЫ,ЗЫ: интересно глянуть на документы Лещенко.
петя віддав "глуску" мертвечука 40% укр.ринку автогазу і
диз.палева..
петя дозволив мертвечуку накопичити бабла, що зараз той
скуповує медіа не торгуючися
Мертвечук "накопил" бабло от ПУТИНА.
За копейки ему нефтяные компании на Рашке подарили и сделали монопольным поставщиком топлива в Украину.
как ты задрал уже, чмо соевое
ЗЫ: на цензоре вроде не было?!
Тем более на подставных лиц.
Ты еще про "тюрьму" и "побеги за границу" помечтай.
Летает и даже через Белорусь крюки не накручивает, как при Порохе делал.
Або "наярує" і те, і інше...
Тепер воно просто президент 5-го аналу
Все, що він розказує, це кондитерські фантазії і нісенітниці.
Фіктивний президент дуже вправно призначав прокурорів, суддів, своїх друзів у владній ієрархії , вивозив з мішком на голові своїх недругів, забезпечував реалізацію з крісла президента своїх особистих планів і інтересів, а в усьому іншому, що потрібно було для існування і розвитку країни був рекордсменом свободи і демократії для тих, хто штовхав Україну вперед до прірви.
..
Якщо це не буде зроблено, це буде означати тільки те, що зміна влади в тому сенсі, в якому її уявляли собі ті, голосував проти Порошенка, не відбулася.
Порошенко - це не зрадник, Порошенко - ворог.
Без усвідомлення цієї істини шансів на продовження свого існування в України нема ніяких
Зачем же так откровенно врать, даже когда знаешь, что каждый кто услышит данную реплику, сочтет ее враньем.
Просто патологическая тяга ко лжи.
Складывается впечатление, что он готовится стать президентом, или главой правительства в изгнании. Ну что-то наподобии "легитимного", только не в Ростове, а на каком-нибудь курорте.)))
ЗНАЕМ ЭТИ СКАЗКОЧКИ ДЛЯ СОЕВОЙ АУДИТОРИИ