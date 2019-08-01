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 Політика України
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Все про:Медведчук (468) Порошенко (9547) Путін (10280) 112_Україна (35) Newsone (54)

 Медведчук при мені голову не міг підняти, - Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що при його владі кум Путіна Віктор Медведчук не мав того впливу, який йому приписують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.

"Я дуже поважаю вас, щоб допустити на мить, що ви повірили, що був період, будь-який в українській історії, коли Медведчук не мав ролі і впливу. Підкреслюю, що це було в кожний з років країни. Тільки за Порошенка цього не було. За Порошенка він навіть не балотувався! За Порошенка він навіть не намагався забезпечити такий вплив на інформаційні канали!" - зазначив він.

На коментар журналістки про те, що під час президентства Порошенка кум Путіна зміг почати купувати телеканали, колишній президент заявив, що власник 112 каналу практично не змінився:

"Незалежно від того, він оформлявся на якогось німця, чи на іншу людину, він належить зараз кому? Путіну де-факто. І рішення приймає хто? Путін, якщо ви не знали. І раніше рішення приймав Путін. Тому що Янукович приїхав в Москву з каналом на блюдечку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко про школу "Зе!Депутата": За два тижні можна перетворити їх на підручних Чечетова і навчити піднімати руки

Водночас Порошенко підкреслив, що він як міг протидіяв цьому: "Медведчук при мені голову не міг підняти!".

"Зі 112 ми розібралися, що у нас не відбулося зміни власника? Просто подумайте і признайте. NewsOne кому належить? Ви про роль Азарова на NewsOne не чули? Що створений за гроші Азарова? Де зараз Азаров?

Тобто кому належав NewsOne? Азарову. А зараз де-факто кому належить NewsOne? Путіну ... Тобто у нас змінилася власність за Порошенка? Ні, я підкреслюю", - зазначив п'ятий президент України.

Порошенко повідомив, що кілька разів виходив у парламент з пропозицією дати Нацраді з питань теле- і радіомовлення право забирати ліцензії негайно у разі підозри, що канал належить країні-агресору.

"Компромісом була постанова Верховної Ради без будь-яких законних механізмів її реалізувати. Бо не можна запроваджувати санкції проти українських фізичних осіб. Закон забороняє.

А от що зробилося зараз після виборів? Був придбаний канал ЗІК. А кому належав ЗІК? Точно не Януковичу. А кому належав? Пану Петру Димінському. От тут це відбулося вже після президентських виборів. Перехід права власності каналу, який має вплив на Західну Україну і достатньо серйозний. Кому? Путіну", - сказав він.

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За словами Порошенка, востаннє він бачився із Медведчуком вісім місяців тому під час обговорення питання полонених:

"Перед поїздкою Медведчука в Тристоронню контактну групу. Я стверджую, що предметом моїх зустрічей з Медведчуком була виключно діяльність Тристоронньої контактної групи, полонені, а також передача пропозицій української сторони Путіну. Тому що я телефонних переговорів із Путіним за останній час не вів, і єдине , що йому могли передавати, ось це. Інших предметів у нас не було. Точно".

На питання, чому Медведчук не був заарештований після зустрічі з Путіним напередодні виборів, політик сказав:

"У нас заарештовує не СБУ, а суд. І це є особливості демократичної держави. Я був обраний президентом України не для того, щоб заарештовувати. Бо для цього є інші органи. Якщо ви вважаєте, що функція президента – заарештовувати, і це виправдовується або пояснюється запитом суспільства, то це не запит на справедливість. Це запит на помсту. Звичайно, що ми могли би робити багато речей, але це точно не відповідальність президента. Це відповідальність слідчих органів, прокуратури, НАБУ і інших. Я ніколи не подзвонив, нікому не сказав за всю свою каденцію, я навіть не уявляю собі це "візьми і заарештуй". І пишаюся цим".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140702
 
   
 Топ коментарі
 
???!!! Это же партнёр! При януковоще Мертвечука не было видно и слышно. По харе получал до кровавых соплей. А Порошенко возродил чёрта вражину Украины и в Раду посадил. Позволил купить ТРИ ТВ канала, дизтопливо, сжиженный газ почти монополист с помощью партнёра Педро. Охренел мальдивский.
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А ты много слышал о Медведчуке до 2014 года ? Кто его вытяну , не твой хозяин ? Петин высер только для своих верных псов рассчитан . Голову не мог поднять ! Правильно , он в Москву ездил с низко опущенной головой от тебя , поклоны бил хуйлу !
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Голову поднять не мог, а газовый бизнес мог
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Сива свиня як завжди бреше. Насправді він із мертвечуком спільники, поплічники і за деякою інфонмацією навіть куми.
"Публічно Петро Порошенко з Віктором Медведчуком щонайменше політичні опоненти, якщо не вороги. Адже кум російського президента та очільник «Українського вибору» стояв біля витоків проросійського сепаратизму на Донбасі, куди нині президент України як верховний головнокомандувач відправив армію захищати та відвойовувати назад українські землі. А як щодо їхніх непублічних стосунків?..."
radiosvoboda.org/amp/schemes/29615621.html
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Один из признаков хронического алкоголизма - патологическая ложь! Плюс неудержимая тяга к деньгам, воровству- клептомания! И попытка к вечной и беспредельной власти, как средству самосохранения, или просто, как таковой! Похоже на манию величия. В общем, фрукт попался Украине - что надо!
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так он вроде этот, какой то больной и пить нельзя ему???
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Если очень хочется, то... куда деваться - через силу пить будешь.
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Та больной, мля, диабетом! А государством управлять больному можно?
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Феникс, пепел, еще чего-то... Сколько слов, пафоса еще больше. Что ж, зебилята. Вот вы, вот Медведчук. Фас. Поглядим, что из этого выйдет. Что-то вы не спешите...Наверное ждете четверга, который придет сразу после дождика. Пиз...ть - не мешки ворочать. До многих из вас, наверное, уже начинает доходить значение этой фразы. Путин и Медведчук - это не шутки, так просто от них не избавиться.
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Бугагашеньки! Медвечук был представителем Украины на переговорах, имел кучу крупных бизнессов, имел телеканалы и летал Киев-Москва-Киев А так да, голову не поднимал...
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Медведчук при мені голову не міг підняти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2249 Vlad Dyvin

Тут вы правы на 100%. После того, как власть прижала евреев, иммигрировавших в Израиль и рф, включая Коломойского, евреи-хаббатники объединились вокруг друга ***** - Берла Лазара - главного раввина рф. Идеология под этот проект нашлась и называется "Проект Небесный Иерусалим" будет создан на месте Украины. Смысл этого проекта - объединение всех евреев олигархов, в числе которых помимо коломойского также звучат имена боголюбова, пинчукак, фельдмана, фирташа, почему-то ахметова и даже преславутого пропагандона - в.соловьева и других. Хаббатская община в Израиле, в сравнении с традиционной не обладает и долей того влияния, которую она имеет в Украине и эрфии. Хаббатники выбрали зеленского и поставили на него. Вот и все
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голову не піднімав,
лиш стирчав у мінському форматі від України,
і скуповував телеканали.

от бреше свинюка!
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Зато на двоих с медведчуком поделии рынок сжиженного газа повысив цены в полтора раза.
Перед этим сбу арестовала все вагоны конкурентов на проверку на много месяцев.
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Интервью мародера еще раз доказывает, что соецафалы во главе со своим паханом так и не поняли причину оглушительного пролета на выборах. А народу просто до ненависти надоела соевая идеология, основанная на тотальной лжи и двойных стандартах, и порохоботство как средство пропаганды данной идеологии. Очевидно, что никто не сможет оболгать кристально честного человека так, что бы в это поверило абсолютное большинство народа, тем более, если люди на себе ощущают результаты 144-х патужных рехворм, которые сводятся к залезанию в карман простого украинца.
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Лещенко, например, четко обрисовал с документами в руках, что большая часть рынка диз топлива в Украине это медведчуковская, с которого петя имел не малый хист, и под патронатом пети эта часть медведчуковской деятельности все время расширялась.

Думаю, что на днях услышим от самого Лещенко его реакцию на петин высер про тихого и незаметного медведчука при его правлении.
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Как бы по ссылке несколько другая картина вырисовывается
https://biz.nv.ua/experts/chetyre-nefteshlanga-dlja-ukrainy-1238053.html

ЗЫ: Не исключено, что Лещенко в предвыборном запале несколько схитрил, т.е. мертвечук контролирует большую часть поставок не всего дизтоплива, поставляемого в Украину, а только большую часть запоребрикового диз.топлива. Хотя по ссылке можно найти следующую цитату: "Объемы «Роснефти» и ее активы в Украине подхватила швейцарская Proton Energy Group".
ЗЫ,ЗЫ: интересно глянуть на документы Лещенко.
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мародер петя патологічний брехун..
петя віддав "глуску" мертвечука 40% укр.ринку автогазу і
диз.палева..
петя дозволив мертвечуку накопичити бабла, що зараз той
скуповує медіа не торгуючися
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Вот ты - итиот.
Мертвечук "накопил" бабло от ПУТИНА.
За копейки ему нефтяные компании на Рашке подарили и сделали монопольным поставщиком топлива в Украину.
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опять путин виноват
как ты задрал уже, чмо соевое
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Пэдра, ты выборы просрал, хорош пиариться!😁
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Пенделями расколотая на полужопия Порохатая Дупа дала осложнение - огроменную Жабу, которая так его душит, что Порох не в состоянии молча проводить послепендельную дупореабилитацию. Отмачивал бы свою расколотую Дупу в южных морях жарких стран и не гавкал бы. Так нет же - Жаба душит.
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Хм. Так особо продвинутые патриёты кипятком писали пару дней назад, что порошенко улетел в Дубай. А, он "Украинской правде" в офисе ЕС интервью раздает. Опять обманул ожидания .
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так нету его в Украине. Утик свиновальц.
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Хм. а интервью УП от 01.08.2019. Ссылку на те, що втiк, будь ласка (https://ukraina.ru не предлагать).
ЗЫ: на цензоре вроде не было?!
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Вдруг стало понятно откуда к нему такая ненависть. За цинизм.
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Вот это сбрехал. На мертвечука по его приказу работало СБУ.
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Угу, при Парашенке каждый вечер Мертвечук не поднимал головы в АП, стал безальтернативным переговорщиком и скупил все телеканалы.
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А на каком основании ему могли запретить их скупать?
Тем более на подставных лиц.
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А ведь все правильно Порох говорит.И как зе-тыпилы встрепенулись - все свои ховнометы настроили.
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як же добре що твій всраний "порох" вже тепер ніхто і ніщо .політичний труп.нуль без палички ...
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Мечты тупого зе-била.
Ты еще про "тюрьму" и "побеги за границу" помечтай.
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Вдруг стало понятно откуда к нему такая ненависть. За цинизм.
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Эта сволочь украла у страны и у каждого украинца 5 лет жизни.
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свиновальц брешет как собака.
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Петруха, тут народ гадает, ты скоро вернешься или пока не привезут под конвоем?
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Та можно подумать. Ему и не надо было ее поднимать, он делал все, что хотел, Порошенко был ему не враг. Как серый кардинал, дергал за ниточки как хотел. С помощью СБУ подмял под себя рынок сжиженного газа, а его жена разрабатывает месторождения газа в стране-агрессоре! Как можно после этого рот раскрывать?
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Патя. а що ж робив Медведчук при твоєму правлінні з опущеною головою? - літав спокійно в Москву, не питаючи твого дозволу, і вів себе в Украіні як вельможа при королівському дворі. Судячи з твоіх заяв, Петя, ти так нічого і не зрозумів і з твоєі поразки восновків не зробив, а як Ющенко, образився на "темний нарід".
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А сейчас, что - НЕ ЛЕТАЕТ?
Летает и даже через Белорусь крюки не накручивает, как при Порохе делал.
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як це гівно могло набрати цілих 8% ?
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Путин подарил Мертвечуку кучу нефтяных компаний Рашки. За счет чего у того появились деньги на телекомпании и монополия на поставки топлива в Украину. А тупые Зе-билы все в сказочки "про Пороха" веруют.
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Слушай, Де-бил. А как ты думаешь, ***** ему просто так все это подарило, ничего не требуя взамен? По доброте душевной?
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Ты - итиот? Я что-то про "доброту душевную" писал?
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Петя расчистил рынок дизтоплева и зжижанного газа для мертвечука, соевый.
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Ну, й наср@в.... Або він почав "курити" (чи "нюхати") або не кинув пити....
Або "наярує" і те, і інше...
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"П'ятий президент України Петро Порошен"
Тепер воно просто президент 5-го аналу
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штА?! не мог голову поднять? да он при тебе как птица ПЕеникс восстал из пепла и стал летать прямым рейсом к *****
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П'ять років Україною керував не Порошенко. Порошенко - це пусте місце.
Все, що він розказує, це кондитерські фантазії і нісенітниці.
Фіктивний президент дуже вправно призначав прокурорів, суддів, своїх друзів у владній ієрархії , вивозив з мішком на голові своїх недругів, забезпечував реалізацію з крісла президента своїх особистих планів і інтересів, а в усьому іншому, що потрібно було для існування і розвитку країни був рекордсменом свободи і демократії для тих, хто штовхав Україну вперед до прірви.
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Зрадофилы ,запее-вай - вывсёврёти , этаниправда . Медведчук при мені голову не міг підняти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9866 .
Медведчук при мені голову не міг підняти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5568 ..
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Петя это брехливый кнур,что постоянно доказывает.Его нужно на шконку вместе с кумом определить,там их очень сильно заждались.
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Брехло Петя! Не буду касаться остального, но вот ЗИК принадлежал Дыминскому который критиковал Петю, но был с проукраинско - патриотической позицией. После того того как Дыминский сбил человека машиной, его начали шантажировать каналом, ему пришлось его продать и в конечном итоге он оказался у Медведчука!
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Та что ты нам втираешь??!!!! Втирай эту дичь дурику ляшко!!
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Да!!! Нам зебилам кловун уже втёр! Медведчук при мені голову не міг підняти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6179 Медведчук при мені голову не міг підняти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6179 Медведчук при мені голову не міг підняти, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6179
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А зачем ему было ее поднимать? Вы же,господин барыга,смотрели на его опущенную голову снизу вверх. Как там торговлишка газом( пропанбутанчиком)? Банчишка бензинчиком и дизтопливушкой по переданному вашими судьишками государственному( ранее)трубопроводу? Как там три нацканальчика при вас купленными Медведчуком? Как там полетики в Москву? ( И инструкции от ФСБ в ночное время после полетиков)? Все время не договариваете,не хорошо.
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КАКОЙ ЖЕ ПОРОШЕНКО ЛИЦЕМЕР И БРЕХУН - ЭТО ПРИ ТЕБЕ МЕДВЕЧУК БЫЛ ТОБОЙ ЖЕ ВВЕДЁН В МИНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ, ЧТО ЗАБЫЛ!? ПЕТЕР АЛЕКСЕЕВИЧ - ТАК ТОГДА КУШАЙ БОЛЬШЕ САХАРА!. ЭТО ПРИ ТЕБЕ БОЙКО, ВИЛКУЛА И ДРУГИХ ИМ ПОДОБНЫЕ, КОТОРЫХ БЫЛИ ВСЕ ОСНОВАНИЯ ПОСАДИТЬ, ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВОЛЕ, И ЭТО ТЫ ИМ ПОЗВОЛИЛ ИДТИ НА ВЫБОРЫ, А НЕ ЗЕЛЕНСКИЙ - ОН ТОГДА БЫЛ ПРОСТЫМ ЧЕЛОВЕКОМ!.
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Оля, не тупи так феерически! Нужно владеть информацией, чтобы иметь право что-то писать! Медведчук бы введён в минский процесс по требованию Меркель, потому что таково было условие путина, высказанное ей лично! Поэтому, это падло было неприкасаемым. Далее - рыги бойко, вилкул, шуфрич и прочие были депутатами ВР ! Чтобы их посадить нужно не только, чтобы за это проголосовало большинство в ВР, но и конкретные, уличающие их в предательстве или в других преступлениях, неопровержимые документы! Их нет! Не достаточно знать, что они твари, нужны веские доказательства! Всегда в таких случаях привожу особо упоротым пример с Аль Капоне. Все знали, что бандит и убийца, а могли посадить через много лет только за неуплату налогов! Так что, Оля,выключи Caps Lock, от этого твоя глупость видна ещё больше. Зеленский всегда был не простым человек, а говорящей куклой коломойши!
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Але зявлявся в ефірі він дійсно не так часто - це факт беззаперечний.
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Да пошел ты вопу, лахта падлючая ,не видать вам Украины,как своей сраки!
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Виходить літати своїм літаком в москву коли всім заборонені перельоти то й є ,"не піднімав голову"??? Зовсім людей за дурнів має...
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Мы все наблюдаем закономерный конец бесславного ублюдка, брехавшего народу все 5 лет своего позорного правления
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ааааа!! да, петька, классно тебе, можно своим хоть на*рать на голову, всё равно схавают))
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Нема ніяких проблем з визначенням того, ким, насправді був Порошенко і чим він реально займався. Існує величезний масив інформації про його діяльність з різноманітних джерел, яку просто треба систематизувати і класифікувати.
Якщо це не буде зроблено, це буде означати тільки те, що зміна влади в тому сенсі, в якому її уявляли собі ті, голосував проти Порошенка, не відбулася.
Порошенко - це не зрадник, Порошенко - ворог.
Без усвідомлення цієї істини шансів на продовження свого існування в України нема ніяких
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Цинічне брехло, а ще ходить ходить до церкви і хреститься, коли гріхи буде спокутувати перед українцями.
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От мразь лживая, а 8 % дебилов ему верят.
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Порохосвин продолжает себя топить, раздавая интервью.
Зачем же так откровенно врать, даже когда знаешь, что каждый кто услышит данную реплику, сочтет ее враньем.
Просто патологическая тяга ко лжи.
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Якийсь Порох долбодятел. Всё, свершилось - жидко обосрался. Так не задалбывай электорат - молча подмывайся в южных морях и не гавкай. Хошь - не хошь, а Зелюк трансформируется в Дона Зе, но он со своим Зе-стадом из Зе-сброда, - однозначно не гении. Так как было уже не будет. Будет или очень хорошо (маловероятно - несоткудова взяться), тогда Пороху останется наслаждаться политической пенсией и, лучше, из-за бугра, а то тут полно желающих всучить ему кайло в руки. А если будет очень плохо (для нищего - наиболее вероятная перспектива), тогда Пороха могут и вспомнить, но надо ж дать возможность за собой соскучиться. Другое дело - финансировать анти-Зе-пропагандистов - это святое, но самому не набивать оскомину, не залазить в печёнки, не поддерживать аллергию, короче, не быть Тошнотворным Порош(ен)ком.
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Медведчук при мне голову не мог поднять, - Порошенко. Хорошее название статьи для поржать
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врет как дышит,достал уже вместе со своим бизнеспартнером медведчуком
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Пэдры в Украине на данный момент нет, но его итервью есть.
Складывается впечатление, что он готовится стать президентом, или главой правительства в изгнании. Ну что-то наподобии "легитимного", только не в Ростове, а на каком-нибудь курорте.)))
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ДА, ДА, ДА, ГОЛОВУ ПОДНЯТЬ НЕ МОГ, А МОНОПОЛИСТОМ ПО ПОСТАВКЕ ДИЗТОПЛИВА СТАЛ.
ЗНАЕМ ЭТИ СКАЗКОЧКИ ДЛЯ СОЕВОЙ АУДИТОРИИ
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Славно подрывает врагов Украины от любого публичного выступления или интервью Порошенко ! Хрен вам горький и горбатый ,а не Украину!
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Та да, ясен пень, только вот он скупил все каналы и пи...т там с утра до ночи про дружбу и братство с рашкой и про то какие плохие всу, один 112 чего стоит с Робиновичем по вечерам. От его сладких "песен" и у нормального крыша на вату может смениться, а о стариках, охреневающих от цен, тарифов и нищенских пенсий и говорить нечего.
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