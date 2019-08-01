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Все про:ВР (5259) Юрчишин (12) Голос партія (50)

 Реформи медицини, освіти і пенсійного забезпечення, - Юрчишин озвучив головні завдання "Голосу" в Раді

Сьомий номер у списку партії "Голос" Ярослав Юрчишин назвав основні пріоритети парламентської роботи.

Сьомий номер партії "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що найважливішими завданнями парламенту є речі, які стосуються кожного українця - медична, освітня і пенсійна реформи. Про це Юрчишин розповів в інтерв'ю 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, найважливішими завданнями є:

- продовження і вдосконалення медичної реформи;

- продовження освітньої реформи.

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"Власне підвищення якості української освіти, щоб наші абітурієнти, навчившись у новій українській школі, мали вибір - залишатися вчитися в українських університетах чи їхати за кордон", - сказав він.

- соціальні питання пенсійного забезпечення, перевірка всіх наших соціальних доплат.

Крім того, Юрчишин запевнив, що парламент обов'язково має зняти депутатську недоторканність, але найголовніше у співпраці парламенту з президентом - це поліпшення умов життя для розвитку українців всередині країни.

"Тут в пріоритеті соціальна сфера, економіка, спрощення ведення бізнесу та заохочення інвесторів приходити в країну, дуже важливою є і судова реформа", - відповів він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140699
 
 
 Топ коментарі
 
стопэ. что значит

- продолжение и совершенствование медицинской реформы;
- продолжение образовательной реформы.

так реформы то есть и идут? или нет? вы там можете уже определиться?
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Продажа земли, однополые браки, Супрун это хорошо и продолжить геноцид, тарифы не снижать......это так навскидку их приоритеты. Ну и концерт на Лазурном берегу в 2015 году в горячую фазу когда ребята на Донбассе гибли...для рашистких водочных магнатов...пресмыкался Вакарчук.
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когда убивали Рыбака и паренька за ленточку на рбкзаке, 95 квартал давал концерт в горловке перед сепарами.
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Реформа це зміни. А зміни будуть завжди, дай Бог на краще.
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Задовбали ці постійні зміни. Із-за них жити ніколи. При тому, що більшість змін тільки погіршують життя.
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Згоден з вами, виснажує вся ця боротьба за розум людей. Але якщо згадати що Україна третього сорту держава, з землею багатою на природні ресурси і бідним населенням, то зміни потрібні. Самий швидкий спосіб отримати зміни на краще це змінити країну проживання, я про це все частіше став думати.
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стопэ. что значит

- продолжение и совершенствование медицинской реформы;
- продолжение образовательной реформы.

так реформы то есть и идут? или нет? вы там можете уже определиться?
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партия "Вголосину", ни на что не влияющая в Раде, собирается что-то там реформировать..
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Голос проект Сороса и куратор Пинчук. «РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов», - заявил Сорос...
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Продажа земли, однополые браки, Супрун это хорошо и продолжить геноцид, тарифы не снижать......это так навскидку их приоритеты. Ну и концерт на Лазурном берегу в 2015 году в горячую фазу когда ребята на Донбассе гибли...для рашистких водочных магнатов...пресмыкался Вакарчук.
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когда убивали Рыбака и паренька за ленточку на рбкзаке, 95 квартал давал концерт в горловке перед сепарами.
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Один реформатор, которому все мешали, уже все реформировал.
В результате - врачи и пациенты в ужасе, по пенсиям полная уравниловка, образование воспитало поколение тупых зебилов.
Особенные успехи достигнуты в реформе полиции.
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Главная задача «Голоса» в раде - выбить репетиционное помещение для «Океана Эльзы», а дальше по таланту - кому на бэк-вокал, кому в подтанцовку.
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Понятно - сорос хочет чтобы "рехформы" продолжались.
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"Голос сороса" вже сказав, що ще будуть реФФормувати? Їм мало того, що вже витворили дурнуваті гриневич і супрун?
...Схоже, до дна ще далеко.
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