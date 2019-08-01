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Все про:пожежа (1701) Полтава (150) ДСНС (1976)

 Під Полтавою горить звалище на площі 2 га

У селі Макухівка на площі 2 га горить полтавське міське звалище. Пожежу ліквідують 10 одиниць техніки ДСНС.

Про це розповів представник ДСНС Віталій Шкаревський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Зазначається, що пожежу ліквідують 10 одиниць техніки ДСНС і понад 40 рятувальників особового складу. Окрім цього, рятувальникам допомагають працівники комунальних підприємств Полтави, зокрема, 3 автомобілі-водовози та 2 трактори. На місці розгорнули пожежно-насосну станцію, яка подавала воду з річки Ворскли.

Під Полтавою горить звалище на площі 2 га 01

У ДСНС не прогнозують час ліквідації пожежі, бо цим роботам заважає висока температура і велика кількість горючих матеріалів. Причина пожежі встановлюється.

Повідомляється, що дим від пожежі на сміттєзвалищі можна побачити і в самій Полтаві.

Станом на 20.00 31 липня частина пожежі було ліквідовано - на площі 0,5 га.

Також читайте: КПВВ "Гнутове" відновив роботу після пожежі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140692
 
 
 Топ коментарі
 
если вы не хотите мусоросжигательный завод, тогда мусоросжигательный завод сам придет к вам...
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Сибирь горит ,Полтава горит.Туда надо из Киева подкрепление или из Харькова.,а то будет ,как во Львове.Мусорки надо приватизировать,чтобы было с кого спросить!Тендеры среди вторсырьевщиков провести.Золотой дно!Топливные пеллеты даже можно выпускать!Газ для заправки машин или отопления.
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На россии горит свалка в 3 миллиона гектар, были замечены медведи пытавшиеся таскать воду из реки
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Два гектара это мелочь по сравнению с *********** где в Сибири горит 3 млн. леса !!!
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Только дебилы могут оправдывать свое разгильдяйство, тем что у соседа еще хуже.
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Сибирь горит ,Полтава горит.Туда надо из Киева подкрепление или из Харькова.,а то будет ,как во Львове.Мусорки надо приватизировать,чтобы было с кого спросить!Тендеры среди вторсырьевщиков провести.Золотой дно!Топливные пеллеты даже можно выпускать!Газ для заправки машин или отопления.
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На россии горит свалка в 3 миллиона гектар, были замечены медведи пытавшиеся таскать воду из реки
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тоже мне новость . она у нас минимум раз в год горит
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если вы не хотите мусоросжигательный завод, тогда мусоросжигательный завод сам придет к вам...
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А так вон оно че там горело. Кто то из мусора деньги делает, как Швеция 99% мусора перерабатывается и еще даже мусор импортируют. А у нас горит, деньги горят. Вчера по радио НВ расказывали что ставят раздельные мусорные баки для органики и если мусор разделять то в будуещеем возможно перестанут брать деньги за вывоз мусора, а вот в Нидерландах наоборот чтоб выкинуть мусор в раздельные бочки надо денежку закинуть.
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Ще би півроку тому тут було би повно дописвів шо то Петька підпалив ))
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Причин загоряння може бути декілька:
1. Самозаймання - не правильна технологія захоронення або скло спрацювало, як лупа
2. Підпал:

--- Спеціально
--- Необережне поводження з вогнем.
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