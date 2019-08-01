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 Політика України, Здоров'я
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Все про:ВР (5259) депутат (917) здоров'я (281) Супрун Уляна (492)

 Визнайте помилки, не дозволяйте вами маніпулювати, тренуйтеся чути: Супрун дала другу частину порад новоспеченим депутатам

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала другу порцію порад щодо здоров'я новоспеченим народним депутатам дев'ятого скликання Верховної Ради України.

Про це вона написала на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Друга частина порад для народних обранців Верховної Ради України 9-го скликання також стосується здоров’я. Але саме здоров‘я інституції, в якій вони працюватимуть, та всієї України загалом", - зазначила в.о. міністра охорони здоров'я.

  • Народний депутат України складає присягу народу України. Не лідеру партії чи голові фракції. Не дозволяйте маніпулювати вами щодо цього. Будьте суб’єктом, а не об’єктом.

▪ Розберіться хто конкретно за що відповідає. Не будьте популістами, які просто поспішають першими звинуватити когось у всіх проблемах світу. 

▪ Будьте експертом у сфері, в якій будете входити до комітету. Глибоко все досліджуйте і постійно навчайтеся новому. 

  • Їздіть в лікарні, школи, університети, підприємства і говоріть з кінцевими бенефіціарами змін. Обов’язково завжди робіть факт-чекінґ.

▪ Дуже обережно ставтесь до інформації, яку споживаєте. Перевіряйте джерела та не поспішайте з публічними заявами до вивчення достатньої кількості інформації. Дбайте про інформаційну гігієну та не працюйте з недобросовісними ЗМІ. 

▪ Визнавайте помилки. Усі помиляються. Це нормально і професійно визнавати, якщо були не праві. Також відверто кажіть про помилки своїм колегам. Чесність щодо помилок всередині команди — обов’язкова складова ефективної роботи.

▪ Пройдіть курси аргументації та дебатів. Озбройтесь інструментами переконання людей, а не інструментами "домовленостей" чи бартеру. Переконання значно ефективніше у довгостроковій перспективі.

▪ У складних проблем немає простих рішень. Якщо вам здається, що ви бачите елементарне вирішення складної соціальної або економічної проблеми — найбільш імовірно, що воно неправильне.

▪ Підтримуйте державні інституції. Дбайте про зміцнення їхньої спроможності та ефективності. Без цього не буде кому імплементувати навіть найкращі закони.

▪ Тренуйтеся чути. Це заощаджує дуже багато часу і енергії. Намагайтеся частіше бути в ролі того хто слухає, а не того, хто говорить.

▪ Будьте партнером і підсиленням членів уряду, допомагайте втілювати системні зміни та гасити "пожежі", які обов’язково будуть виникати.

"Коли люди навколо скаржаться і пророкують вам невдачі, є шанс сильно здивувати всіх. Перевірено на власному досвіді", - підсумувала Супрун.

Нагадаємо, вчора Уляна Супрун дала першу частину порад народним депутатам дев'ятого скликання Верховної Ради України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не голодуйте довше, як 2 дні. і вакцинуйтеся перед бійками: Супрун дала поради новообраним нардепам

Визнайте помилки, не дозволяйте вами маніпулювати, тренуйтеся чути: Супрун дала другу частину порад новоспеченим депутатам 01
Визнайте помилки, не дозволяйте вами маніпулювати, тренуйтеся чути: Супрун дала другу частину порад новоспеченим депутатам 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140691
 
   
 Топ коментарі
 
реально -- она первый из руководителей МОЗ, кто столько сделала для страны.... тяжко будет массажисту от ЗЕ после такой-то сильной тети.
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Вона не дура, просто знає що вигонять, тому що візьмуть "сукиного сина, але свого ", тому і тролить
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Вместо работы это дура целыми днями полную чушь в соцсетях строчит.
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Вона не дура, просто знає що вигонять, тому що візьмуть "сукиного сина, але свого ", тому і тролить
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Доктор-смерть!! Признавайте ошибки, не позволяйте вами манипулировать, тренируйтесь слышать: Супрун дала вторую часть советов новоиспеченным депутатам - Цензор.НЕТ 3572
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зе депутатов не жалко если сдохнет возмут другого - они же как серая масса
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Пані Уляно, зробіть майбутнім нардепам прививки від "зеленухи" Визнайте помилки, не дозволяйте вами маніпулювати, тренуйтеся чути: Супрун дала другу частину порад новоспеченим депутатам - Цензор.НЕТ 4530

уколом в голову.....
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Это я про нее, судя по времени её поста она это строчит в рабочее время что не входит в её служебный обязанности. А данное время её работы оплачивается из нашего кармана. Сомневаюсь что у вас в ЕС министры позволяют себе подобное.
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Вибачте що ввів вас в оману. Зробив помилку, забув поставити знак оклику.
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«Андрей Бондаренко 80fa57a1

Вместо работы это дура целыми днями полную чушь в соцсетях строчит.»(с)

Потягло знайоми гамнєнцом 2014 : «Ви там на майданє, скачітє, майданутиє, а Дамбасс работаєт !»
Спасібо за работу....
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12. не прилюбодействуй Коломойским своим.
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краще би розказала скільки заробила зелені), насправді, а не в деклараціях))) Признавайте ошибки, не позволяйте вами манипулировать, тренируйтесь слышать: Супрун дала вторую часть советов новоиспеченным депутатам - Цензор.НЕТ 550
докторша-смерть! Признавайте ошибки, не позволяйте вами манипулировать, тренируйтесь слышать: Супрун дала вторую часть советов новоиспеченным депутатам - Цензор.НЕТ 8165
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13. не возложи грехи свои на папиредникав.
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недоумки обычно во всех дур видят-это диагноз
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Опять ведьма на метле....для комплекта ещё Луценчиху Бабу Ягу в ступе с кикиморой Иркой Геращенко
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ЗЄкнопкодави ніколи не помиляються: вони навчаються в Трускавці!
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реально -- она первый из руководителей МОЗ, кто столько сделала для страны.... тяжко будет массажисту от ЗЕ после такой-то сильной тети.
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Вона закінчила те, що почали ще яники. Вони разом знищили в Україні медицину.
Замість запроваджувати інститут обов'язкової страхової медицини, ця пришелепекувата баба чомусь вирішила піти таким же нетрадиційним шляхом, як і всі її пришелепкуваті поради. Сімейна медицина може ефективно працювати тільки
у хворій уяві баби Улі. Це черговий акт геноциду української нації, а не медицинська реформа.
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интересно послушать, что же не так в семейной медицине?
и почему к семейным врачам стояли толпы уже лет как 10,
и только в прошлом году наконец-то семейных врачей "присоединили к государству"?
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Боюсь, что массажисту тяжело не будет, тяжело будет нам! Что может сделать в медицине владелец частных клиник? Реформировать медицину так, что б в его клиники ходило больше клиентов.
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Эти медицинские советы, скорее, для расы господ, а не для расы слуг народа...
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Щось подібне пр. Преображенський пробував втолкувати "шарікову"
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"Когда люди вокруг жалуются и пророчествуют вам неудачи, есть шанс сильно удивить всех. Проверено на собственном опыте", - подытожила Супрун.

Вот в этом она права, мы думали просто воровать будет, а она удивила, уничтожила Конституцию Украины, загнала народ Украину себе в финансовое рабство, все равно ворует но думает что делает Украине большую услугу.
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Хорошая мысль, ОПГ имени Порошенко помогла её.
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Покажи мне статью Конституции о платной медицине которая сейчас в Украине внедрена насильно.
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А ти покажи мені статтю про платне отримання освіти яке зараз насильно введене в Україні.
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Банда Петьки еще одну статью Конституции нарушила? Не знал, спасибо за информацию.
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« - ... и сорвал процесс открытия дворца бракосочетания. Затем на развалинах часовни...
- Простите, часовню тоже я развалил?
- Нет. Это было до Вас. В XIV веке. »
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Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, они в окно. Но запомни с этим делом мы покончили давно.
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Раиса Богатырева - это ВЫ, мы помним как вы при янукОвоще не воровали и какие цены были на лекарства при монополизации рынка лекарств вашим сыном. А так же помним коробочки в каждом медкабинете "На развитие кабинета".
Прежде чем обвинять кого то в воровстве прочитайте статью: "Медична реформа: три життєво важливі кроки для нового парламенту". (ссылку почему то цензор не дает выложить, но было бы желание и так можно найти на просторах и-нета).
Или у вас есть доказательства, что министр МОЗ ворует? Тогда вам дорога в НАБУ или ГБР.
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Против исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун ГПУ открыла уголовные производства.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на пресс-конференции.
"Я знаю, что по Уляне (Супрун, - "24") тоже были открыты уголовные производства", - отметил Сытник.https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
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До конца статью за 28 апреля 2017года читайте, за 2,5 года официального подтверждения так и нет:

По его словам, производства могут быть связаны с реформаторскими инициативами Супрун. Однако официального подтверждения еще нет.
Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство против и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун. Супрун подозревали в вероятном нецелевом использовании бюджетных средств в результате проведения международных закупок лекарств. Дело закрыли за отсутствием состава преступления.

На сегодняшний день нравиться Вам реформа или нет, нравиться ли вам Супрун или нет, но более честного министра, который не замарался ни в каких схемах в Украине не было и нет.
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Вот и я о том, же, дело есть, а подтверждения нет, так зачем ты меня в НАБУ посылал? Чтобы еще одно дело без подтверждения появилось? У порохобанды все так, написеть и продолжать воровать.
Кстати о каком министре речь идет, у нас уже много лет нет министра здравоохранения, опять писешь на голубом глазу?
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Честность по ошибок
===============
Вазьмітє міня каррєктаром в рідакцийю!
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Проблема наших Депутатов и чиновников:
многие стали путать свои обязанности со своими желаниями.
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це прєРОГатіва "братьйєв" мацковцкіх
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Отправьте ее в больницу райцентра на 5-6 тысяч гривен пусть поживет посмотрим как будет умничать.
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живет она в избушке в лесу на курьих ножках несет пургу в инете метлою машет пете...
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тих неукрів після прививки від зеленухи треба пані Марині для інклюзивної освіти передати Визнайте помилки, не дозволяйте вами маніпулювати, тренуйтеся чути: Супрун дала другу частину порад новоспеченим депутатам - Цензор.НЕТ 4008
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Якщо ви хочете носити поганяйло баба Яга - користуйтеся порадами Уляни Супрун.
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Точно - поради від Баби Яги, - випий водички хлопчику - козликом станеш.
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Будьте субьектом а не обьктом. Обьект (предмет)это верховная рада.Аналогия-(Продукт субпродукты. Подрядчик субподрядчики). Невозможно человеку быть радой .
То же самое когда говорят про Украину. Украина не может стать обьктом то есть мировой политикой. а вот малым суьектом да. Они сами не знают что говорят чушь.
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