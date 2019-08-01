 Визнайте помилки, не дозволяйте вами маніпулювати, тренуйтеся чути: Супрун дала другу частину порад новоспеченим депутатам

Про це вона написала на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Друга частина порад для народних обранців Верховної Ради України 9-го скликання також стосується здоров’я. Але саме здоров‘я інституції, в якій вони працюватимуть, та всієї України загалом", - зазначила в.о. міністра охорони здоров'я.
- Народний депутат України складає присягу народу України. Не лідеру партії чи голові фракції. Не дозволяйте маніпулювати вами щодо цього. Будьте суб’єктом, а не об’єктом.
▪ Розберіться хто конкретно за що відповідає. Не будьте популістами, які просто поспішають першими звинуватити когось у всіх проблемах світу.
▪ Будьте експертом у сфері, в якій будете входити до комітету. Глибоко все досліджуйте і постійно навчайтеся новому.
- Їздіть в лікарні, школи, університети, підприємства і говоріть з кінцевими бенефіціарами змін. Обов’язково завжди робіть факт-чекінґ.
▪ Дуже обережно ставтесь до інформації, яку споживаєте. Перевіряйте джерела та не поспішайте з публічними заявами до вивчення достатньої кількості інформації. Дбайте про інформаційну гігієну та не працюйте з недобросовісними ЗМІ.
▪ Визнавайте помилки. Усі помиляються. Це нормально і професійно визнавати, якщо були не праві. Також відверто кажіть про помилки своїм колегам. Чесність щодо помилок всередині команди — обов’язкова складова ефективної роботи.
▪ Пройдіть курси аргументації та дебатів. Озбройтесь інструментами переконання людей, а не інструментами "домовленостей" чи бартеру. Переконання значно ефективніше у довгостроковій перспективі.
▪ У складних проблем немає простих рішень. Якщо вам здається, що ви бачите елементарне вирішення складної соціальної або економічної проблеми — найбільш імовірно, що воно неправильне.
▪ Підтримуйте державні інституції. Дбайте про зміцнення їхньої спроможності та ефективності. Без цього не буде кому імплементувати навіть найкращі закони.
▪ Тренуйтеся чути. Це заощаджує дуже багато часу і енергії. Намагайтеся частіше бути в ролі того хто слухає, а не того, хто говорить.
▪ Будьте партнером і підсиленням членів уряду, допомагайте втілювати системні зміни та гасити "пожежі", які обов’язково будуть виникати.
"Коли люди навколо скаржаться і пророкують вам невдачі, є шанс сильно здивувати всіх. Перевірено на власному досвіді", - підсумувала Супрун.
Нагадаємо, вчора Уляна Супрун дала першу частину порад народним депутатам дев'ятого скликання Верховної Ради України.
уколом в голову.....
Вместо работы это дура целыми днями полную чушь в соцсетях строчит.»(с)
Потягло знайоми гамнєнцом 2014 : «Ви там на майданє, скачітє, майданутиє, а Дамбасс работаєт !»
Спасібо за работу....
докторша-смерть!
Замість запроваджувати інститут обов'язкової страхової медицини, ця пришелепекувата баба чомусь вирішила піти таким же нетрадиційним шляхом, як і всі її пришелепкуваті поради. Сімейна медицина може ефективно працювати тільки
у хворій уяві баби Улі. Це черговий акт геноциду української нації, а не медицинська реформа.
и почему к семейным врачам стояли толпы уже лет как 10,
и только в прошлом году наконец-то семейных врачей "присоединили к государству"?
Вот в этом она права, мы думали просто воровать будет, а она удивила, уничтожила Конституцию Украины, загнала народ Украину себе в финансовое рабство, все равно ворует но думает что делает Украине большую услугу.
- Простите, часовню тоже я развалил?
- Нет. Это было до Вас. В XIV веке. »
Прежде чем обвинять кого то в воровстве прочитайте статью: "Медична реформа: три життєво важливі кроки для нового парламенту". (ссылку почему то цензор не дает выложить, но было бы желание и так можно найти на просторах и-нета).
Или у вас есть доказательства, что министр МОЗ ворует? Тогда вам дорога в НАБУ или ГБР.
Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на пресс-конференции.
"Я знаю, что по Уляне (Супрун, - "24") тоже были открыты уголовные производства", - отметил Сытник.https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
По его словам, производства могут быть связаны с реформаторскими инициативами Супрун. Однако официального подтверждения еще нет.
Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство против и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун. Супрун подозревали в вероятном нецелевом использовании бюджетных средств в результате проведения международных закупок лекарств. Дело закрыли за отсутствием состава преступления.
На сегодняшний день нравиться Вам реформа или нет, нравиться ли вам Супрун или нет, но более честного министра, который не замарался ни в каких схемах в Украине не было и нет.
Кстати о каком министре речь идет, у нас уже много лет нет министра здравоохранения, опять писешь на голубом глазу?
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Вазьмітє міня каррєктаром в рідакцийю!
многие стали путать свои обязанности со своими желаниями.
То же самое когда говорят про Украину. Украина не может стать обьктом то есть мировой политикой. а вот малым суьектом да. Они сами не знают что говорят чушь.