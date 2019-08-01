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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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 Кличко звернувся до НАБУ через заяви Богдана про пропозицію йому хабаря в $20 млн. ДОКУМЕНТ

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до НАБУ з проханням відкрити кримінальну справу за заявою керівника Офісу Президента Андрія Богдана про пропозицію йому якимись особами хабаря в розмірі $20 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Удар".

"30 липня 2019 року на прес-конференції Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому, в розмові, пропонували хабар в 20 мільйонів доларів. І, нібито, вказана розмова була здійснена в інтересах Київського міського голови, тобто у моїх інтересах. Я не уповноважував жодну особу на подібні "переговори"! А такі висловлювання пана Богдана, який є Керівником Офісу Президента України, підлягають перевірці у рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень", - заявив Кличко.

"Якщо хтось до когось звертався, потрібно встановити хто, від чийого імені і з якою пропозицією. А також - з'ясувати чи отримала посадова особа неправомірну вигоду. Після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або я буду вимагати від пана Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації", - додав глава КМДА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шевченко, який співпрацював із НАБУ, порадив Богдану і "слугам народу" звертатися в НАБУ, якщо їм пропонують хабарі

Кличко також зазначив, що наслідком подібних заяв має бути не тільки оприлюднення їх на пресконференціях.

"Переконаний, що у НАБУ є всі можливості розслідувати оприлюднену інформацію і встановити істину в цій справі. І сподіваюся, що пан Богдан сприятиме розслідуванню. Якщо, звичайно, керівник Офісу Президента України, сказав журналістам правду", - підсумував мер.

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Богдан розповів, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА з посади взамін на фінансову винагороду.

Кличко звернувся до НАБУ через заяви Богдана про пропозицію йому хабаря в $20 млн 01
Кличко звернувся до НАБУ через заяви Богдана про пропозицію йому хабаря в $20 млн 02
Кличко звернувся до НАБУ через заяви Богдана про пропозицію йому хабаря в $20 млн 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140683
 
   
 Топ коментарі
 
а он и сам не тупой. несмотря на упорно пропагандируемую брехню, что тупой. кем пропагандируемую, подсказать?
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этот бычара Богдан уже совсем берега попутал....
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Если Богдан сказал правду то он должен был первым подать заявление. Вернее обязан. А так получается что это наговор. Пусть или судится или платит штраф и извиняется. Он публичная особа. Пусть за словами следит.
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виталик смело пердует в западню
шкаф навернётся с грохотом
или вы не видите ?
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зашквар у педалика!я подозреваю что всё что сказал Богдан-чистая правда!педалик ты у своехо хряка вальцмана научился врать?!-собирай бычки чувак,все знают как ты мутишь бабло с бюджета и всяких застройщиков,и киоски тебе дань платят...правда всплывет а ты потонешь в своей лжи как свинья молдавская!!
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Тебя давно ждут в ГПУ, и ты все тут распинаешься...
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Кличко?да я с тобой согласен на все 100%
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Виталий, не обращай внимания на хамье, это тут они хамят, а где-то там ХОЛУЙСТВУЮТ.
Хамы борзеют до тех пор, пока не получат достойный отпор.
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НЕ ПРАВДИВАЯ ИНФОРМАЦИЯ!?, ВИТАЛИЙ! ВЫ КАК РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЦЫ УКРАИНЫ, ДОЛЖНЫ БЫЛИ ДАВНЫМ ДАВНО ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ - КАК МОЖЕТ ЧЕСТНО И БЕСКОРЫСТНО ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ НАРУШИВ ВСЕ ЗАКОНЫ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВОЙ ДОМ С ПРИЧАЛОМ С ВЫХОДОМ НА КИЕВСКОЕ МОРЕ???? Кличко звернувся до НАБУ через заяви Богдана про пропозицію йому хабаря в $20 млн - Цензор.НЕТ 8161
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Щось від того богданА починає смердіти.... с-ка невже знову біг по "граблях" ....???
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При Кличко бюджет города увеличили почти втрое, столицу вывели из банкротства.
Построили 26 садов и восемь школ.
Капитально отремонтировали 41 отделение в медучреждениях и пять родильных домов.
Отремонтировали уже почти 900 километров дорог и проездов, обновление дорог продолжается.
Также апгрейдили более 360 парков, предоставили статус парка или сквера более 130 зеленым зонам.
Закупили 134 новых троллейбуса, 63 трамваи и 100 автобусов.
Также приобрели 189 автомобилей скорой помощи и спецмашины для медиков.
Об «уставшем» Шулявском путепроводе вспомнил именно Виталий Кличко
Рабочие полностью снесли старый и возвели часть нового путепровода. Они строят мост под солнцем на раскаленном покрытии, и работают без выходных. В общей сложности на строительстве каждый день задействовано более ста работников.
Конечно, к счастью или к сожалению, как поется в известной всем детской песенке: «Хорошими делами прославиться нельзя».
Кличко сообщил, что отказался от инициирования досрочных выборов мэра Киева и будет отстаивать право киевлян избирать местную власть в публично-правовом поле.
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Є що грабувати "слугам народу"...
У 2014 коли війна була і ***** про паради у Львові мріяв, уся ця нечість сиділа запхнувши язика до гузиці і від мами повістки чотири рази не отримувала...
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ТАК ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО МЭРА ЛЮБОГО ГОРОДА В УКРАИНЕ ДЕЛАТЬ ДЛЯ ГОРОДА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ ГОРОЖАН!, НО НЕ КОМУ НЕ ДАНО ПРАВО НЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИКРЫВАТЬСЯ И ПИЛИТЬ БЮДЖЕТ ГОРОДА. А ГДЕ УЛУЧШЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК И ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПАРКОВОК КОТОРЫЕ ОБЕЩАЛ ВИТАЛИЙ?. БОЛЬШЕ НЕ БУДУ ГОВОРИТЬ, ЧТО ОБЕЩАЛ, А НЕ ВЫПОЛНИЛ ВИТАЛИЙ.......
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На хвилі втоми від старих політиків та приголомшливих рейтингів довіри до нової влади Володимир Зеленський намагається швидко підібрати всю повноту влади під себе.
Наступним кроком для Зеленського стане перезавантаження на місцях.
Однак, перш ніж проводити місцеві вибори, президент вирішив закріпитися у столиці.
Для цього Зеленський спробує послабити вплив мера Києва Віталія Кличка та призначити СВОГО голову Київської міської державної адміністрації.
Віталій Кличко виграв дострокові вибори міського голови в Києві у травні 2014 року.
Через рік на місцевих виборах Кличко захистив свій титул і вдруге впевнено переміг на київських виборах.
Станом на сьогодні серед можливих претендентів на мера Києва Кличко залишається лідером симпатій.
Свій капітал він заробив своїми ж руками на очах мільйонів глядачів.
За великим рахунком, до літа 2019 року у Кличка не виникало серйозних проблем із владою у столиці.
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Сказал сектант из Белого, ой из Зеленого Братства. Я живу в Киеве и вижу реальные результаты работы Виталия.
И к чему тут чьи-то дупы.
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2015-й рік. Номер "Кварталу". "Коломойський" (виконує Зеля) звертається до "Кличка" (виконує Кошовий): "Ну ти ж в Кієвє зємєлєй завєдуєш" (починаючи з 5:44):
https://www.youtube.com/watch?v=Et-mM92HPxQ
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Стеснюсь спросить - а своих уже критиковать начали? Уже ж при власти
Или продолжают папиредников клеймить?
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Якщо у нас мер з однієї політсили, а голова КМДА з іншої - це не робота на місто, а внутрішня політична боротьба. Розділення посад призведе до паралізування роботи", - бідкаються співрозмовники в оточенні Кличка.
"Наприклад, мер буде вважати, що треба полагодити дорогу на Степана Бандери, а голова КМДА скаже - ні, треба покласти бруківку на Софіївській. Чиї тоді вказівки виконувати комунальникам? І врахуйте, що на кожне рішення про виділення коштів треба буде не один підпис, як раніше, а два", - продовжує обурюватися джерело в оточенні мера Києва.
Щонайменше двічі він зустрічався з керівником ОПУ Андрієм Богданом та раз - з президентом Володимиром Зеленським.
Як зізнаються джерела з оточення мера, з Богданом Кличко обговорював ротацію керівників районних адміністрацій у столиці. Щоправда, потім ОПУ без відома мера змінила трьох голів РДА: Голосіївської, Святошинської і Солом'янської.
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За даними УП, в Зе!комаді є двоє людей, які готові забрати у Кличка пост голови КМДА.
Перший - це генеральний директор холдингу "1+1 media", власником якого є олігарх Ігор Коломойський, Олександр Ткаченко.
Ткаченко також займався організацією великого агітаційного концерту "Слуги народу" на Софіївській площі, де виступали Потап та Настя Каменських.
Співрозмовники УП в команді мера переконують, що крім підготовки до парламентських виборів Ткаченко разом з другом Богдана, забудовником Андрієм Вавришем проводять співбесіди кандидатів на посади голів РДА столиці.


Другий кандидат в КМДА - бізнесмен АНДРІЙ ХОЛОДОВ, який балотується у парламент за списком "Слуги народу" під №22. Як пояснюють у партії, на президентських виборах він був одним із топів у київському штабі Зе!команди.
ХОЛОДОВ Є КУМОМ ДРУЖИНИ ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА ОКСАНИ МАРЧЕНКО
Джерела журналістів "Радіо Свобода"називають Холодова "тіньовим бізнесменом", який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках.
Офіційно кандидат у депутати є бенефіціаром заводу "Ефкон-вікна", який виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції.
"Я б не сказав, що між Холодовим і Ткаченком існує страшний конфлікт. Але обоє регулярно приходять в ОПУ і "продають" свої кандидатури", - підсумовує джерело на Банковій.
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Після Революції Гідності, в рамках "віденських домовленостей",
Кличко на правах мера столиці був призначений і главою КМДА.
Тепер президент Зеленський хоче запровадити у Києві двовладдя
Після запровадження на початку 90-их посади мера, справжнього двовладдя у Києві ніколи і не було. Януковичу вдалося взяти столицю під контроль, тільки фізично "посунувши" мера в іншу країну. Кличко ж, як видно з його заяв, нікуди виїжджати не планує.
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Есть мнение, шо ты, мил человек, стукачёк...
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Я спокоен более чем, относительно вашего мнения.
Единственно - просто интересно чем обосновано Ваше мнение? Прошу подробнее.
И еще вопрос -а куда сейчас стучат?
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А это я не про Вас. Это я про почётного чемпиона мира. По ходу, он в НАБУ настучал.
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Интересная логика))) Кличка обвинили в воровстве, а он стукачок, когда требует это расследовать?))) Зебилы, что с вас возьмешь)))
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он даже правду сказал, он никого не уполномачивал,
он сам марионетка,
удачи виталику в суде, когда перейдут к доказательной базе он оюосрётся
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веталик забыл, что на решение суда могут повлиять всплывающие факты,
удачи обманутому пецем боксёру
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Ну во-первых НАБУ как бы для того и существет. Не кулаками ж Виталию отстаивать свое право
А во вторых, первым начал "стучать" Богдан, если вы заметитили.Не подкрепив свои слова фактами.Будет отвечать еще и за моральный ущерб. Ибо хватит уже использовать прпаганду очернения вместо фактов.
Артистов разговорого жанра у нас и так хватает
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