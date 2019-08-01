 Кличко звернувся до НАБУ через заяви Богдана про пропозицію йому хабаря в $20 млн. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Удар".
"30 липня 2019 року на прес-конференції Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому, в розмові, пропонували хабар в 20 мільйонів доларів. І, нібито, вказана розмова була здійснена в інтересах Київського міського голови, тобто у моїх інтересах. Я не уповноважував жодну особу на подібні "переговори"! А такі висловлювання пана Богдана, який є Керівником Офісу Президента України, підлягають перевірці у рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень", - заявив Кличко.
"Якщо хтось до когось звертався, потрібно встановити хто, від чийого імені і з якою пропозицією. А також - з'ясувати чи отримала посадова особа неправомірну вигоду. Після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або я буду вимагати від пана Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації", - додав глава КМДА.
Кличко також зазначив, що наслідком подібних заяв має бути не тільки оприлюднення їх на пресконференціях.
"Переконаний, що у НАБУ є всі можливості розслідувати оприлюднену інформацію і встановити істину в цій справі. І сподіваюся, що пан Богдан сприятиме розслідуванню. Якщо, звичайно, керівник Офісу Президента України, сказав журналістам правду", - підсумував мер.
Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Богдан розповів, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА з посади взамін на фінансову винагороду.
шкаф навернётся с грохотом
или вы не видите ?
Хамы борзеют до тех пор, пока не получат достойный отпор.
Построили 26 садов и восемь школ.
Капитально отремонтировали 41 отделение в медучреждениях и пять родильных домов.
Отремонтировали уже почти 900 километров дорог и проездов, обновление дорог продолжается.
Также апгрейдили более 360 парков, предоставили статус парка или сквера более 130 зеленым зонам.
Закупили 134 новых троллейбуса, 63 трамваи и 100 автобусов.
Также приобрели 189 автомобилей скорой помощи и спецмашины для медиков.
Об «уставшем» Шулявском путепроводе вспомнил именно Виталий Кличко
Рабочие полностью снесли старый и возвели часть нового путепровода. Они строят мост под солнцем на раскаленном покрытии, и работают без выходных. В общей сложности на строительстве каждый день задействовано более ста работников.
Конечно, к счастью или к сожалению, как поется в известной всем детской песенке: «Хорошими делами прославиться нельзя».
Кличко сообщил, что отказался от инициирования досрочных выборов мэра Киева и будет отстаивать право киевлян избирать местную власть в публично-правовом поле.
У 2014 коли війна була і ***** про паради у Львові мріяв, уся ця нечість сиділа запхнувши язика до гузиці і від мами повістки чотири рази не отримувала...
Наступним кроком для Зеленського стане перезавантаження на місцях.
Однак, перш ніж проводити місцеві вибори, президент вирішив закріпитися у столиці.
Для цього Зеленський спробує послабити вплив мера Києва Віталія Кличка та призначити СВОГО голову Київської міської державної адміністрації.
Віталій Кличко виграв дострокові вибори міського голови в Києві у травні 2014 року.
Через рік на місцевих виборах Кличко захистив свій титул і вдруге впевнено переміг на київських виборах.
Станом на сьогодні серед можливих претендентів на мера Києва Кличко залишається лідером симпатій.
Свій капітал він заробив своїми ж руками на очах мільйонів глядачів.
За великим рахунком, до літа 2019 року у Кличка не виникало серйозних проблем із владою у столиці.
И к чему тут чьи-то дупы.
https://www.youtube.com/watch?v=Et-mM92HPxQ
Или продолжают папиредников клеймить?
"Наприклад, мер буде вважати, що треба полагодити дорогу на Степана Бандери, а голова КМДА скаже - ні, треба покласти бруківку на Софіївській. Чиї тоді вказівки виконувати комунальникам? І врахуйте, що на кожне рішення про виділення коштів треба буде не один підпис, як раніше, а два", - продовжує обурюватися джерело в оточенні мера Києва.
Щонайменше двічі він зустрічався з керівником ОПУ Андрієм Богданом та раз - з президентом Володимиром Зеленським.
Як зізнаються джерела з оточення мера, з Богданом Кличко обговорював ротацію керівників районних адміністрацій у столиці. Щоправда, потім ОПУ без відома мера змінила трьох голів РДА: Голосіївської, Святошинської і Солом'янської.
Перший - це генеральний директор холдингу "1+1 media", власником якого є олігарх Ігор Коломойський, Олександр Ткаченко.
Ткаченко також займався організацією великого агітаційного концерту "Слуги народу" на Софіївській площі, де виступали Потап та Настя Каменських.
Співрозмовники УП в команді мера переконують, що крім підготовки до парламентських виборів Ткаченко разом з другом Богдана, забудовником Андрієм Вавришем проводять співбесіди кандидатів на посади голів РДА столиці.
Другий кандидат в КМДА - бізнесмен АНДРІЙ ХОЛОДОВ, який балотується у парламент за списком "Слуги народу" під №22. Як пояснюють у партії, на президентських виборах він був одним із топів у київському штабі Зе!команди.
ХОЛОДОВ Є КУМОМ ДРУЖИНИ ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА ОКСАНИ МАРЧЕНКО
Джерела журналістів "Радіо Свобода"називають Холодова "тіньовим бізнесменом", який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках.
Офіційно кандидат у депутати є бенефіціаром заводу "Ефкон-вікна", який виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції.
"Я б не сказав, що між Холодовим і Ткаченком існує страшний конфлікт. Але обоє регулярно приходять в ОПУ і "продають" свої кандидатури", - підсумовує джерело на Банковій.
Кличко на правах мера столиці був призначений і главою КМДА.
Тепер президент Зеленський хоче запровадити у Києві двовладдя
Після запровадження на початку 90-их посади мера, справжнього двовладдя у Києві ніколи і не було. Януковичу вдалося взяти столицю під контроль, тільки фізично "посунувши" мера в іншу країну. Кличко ж, як видно з його заяв, нікуди виїжджати не планує.
Единственно - просто интересно чем обосновано Ваше мнение? Прошу подробнее.
И еще вопрос -а куда сейчас стучат?
он сам марионетка,
удачи виталику в суде, когда перейдут к доказательной базе он оюосрётся
удачи обманутому пецем боксёру
А во вторых, первым начал "стучать" Богдан, если вы заметитили.Не подкрепив свои слова фактами.Будет отвечать еще и за моральный ущерб. Ибо хватит уже использовать прпаганду очернения вместо фактов.
Артистов разговорого жанра у нас и так хватает