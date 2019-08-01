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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Київські новини
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Все про:КМДА (671) Київ (6345) Кличко (654) Ткаченко Олександр (19)

 Ткаченко припустив, що може очолити КМДА: "Спочатку не планував, але ситуація сприяє"

Кандидат у нардепи від "Слуги народу" і гендиректор холдингу "1 + 1 media" Олександр Ткаченко допустив, що може очолити міську владу Києва.

Про це він повідомив НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми можемо припускати що завгодно, але життя диктує свої умови. Спочатку не планував, але ситуація сприяє", - сказав він.

Ткаченко також припустив, що буде балотуватися на виборах Київради.

"Питання не в тому, хочу я балотуватися чи не хочу, а в тому, що ми маємо в Києві. У Києві ми маємо кризу і п'ять років втрачених можливостей. Я не відкидаю такого варіанту", - сказав він.

Водночас, на думку Ткаченко, життя киян могло б поліпшити позбавлення "від сірих, корупційних схем і смотрящих".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевченко, який співпрацював із НАБУ, порадив Богдану і "слугам народу" звертатися в НАБУ, якщо їм пропонують хабарі

"У Києві - тотальна корупція. Треба буде обговорити з городянами концепцію розвитку міста, але очевидно, що треба відновити народовладдя, адже в місті по суті немає районної влади. Бюджетом столиці розпоряджається навіть не Кличко, а двоє людей — Вадим Столар і Максим Микитась", — сказав він.

Напередодні глава Офісу Президента Андрій Богдан направив Кабміну лист з проханням зробити подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо будуть розділені повноваження мера столиці і голови Київської міської державної адміністрації, він буде ініціювати дострокові вибори мера.

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Богдан 30 липня заявив, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА Віталія Кличка з посади взамін на фінансову винагороду в розмірі $20 млн.

У відповідь Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140682
 
   
 Топ коментарі
 
"никакого кумовства! никаких бизнес партнеров!" © вазелин ДО выборов
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Вот и новый смотрящий за Киевом от папы Бени. Бюджет Киева на следующий год около 70 млрд. Как же Беня упустит такой лакомый кусок?
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Говорят в Трускавце на конец недели родительское собрание объявили. "Изначально не планировал, но ситуация располагает", - Ткаченко не исключил, что может возглавить КГГА - Цензор.НЕТ 1155
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"никакого кумовства! никаких бизнес партнеров!" © вазелин ДО выборов
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Вот и новый смотрящий за Киевом от папы Бени. Бюджет Киева на следующий год около 70 млрд. Как же Беня упустит такой лакомый кусок?
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КГГА має очолити людина яка зможе виграти вибори у кримінального Кличка! А Ткаченко точно у Кличка не виграє!
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"у кримінального Кличка"

Igor L, знаешь криминал за Клычем - иди в НАБУ
или в суд, за клевету на Клычка Ткаченко припустив, що може очолити КМДА: "Спочатку не планував, але ситуація сприяє" - Цензор.НЕТ 6882




Кличко обратился в НАБУ из-за заявления Богдана

"Друзья! Я обратился в НАБУ, чтобы там открыли уголовное производство по заявлению руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о предложении ему какими-то лицами взятки", - написал Кличко.
По его словам, если и были какие-то обращения, то нужно устанавливать, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением. "И якобы эта беседа была в интересах Киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные "переговоры"! А такие высказывания Богдана, который является руководителем Офиса президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений"
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Так всі знають кримінал за Кличком - крадений пішохідний міст! Дизайн вкрали без дозволу швейцарських авторів, які розробляли дизайн для конкурсу, який був оголошений КМДА! За це Кличко вже мав би скласти повноваження, як ідіот який тупо вкрав і попалився на цьому! Ну хіба складно було заплатити швейцарським архітекторам якісь копійки для міста Києва, в якого бюджет 57 млрд грн!!!!!????? Тепер будуть відповідати всі причетні, до цієї позорної та тупої оборудки!
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ето тебе канал г+Г расказал или ютюб зеленского?
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Ткаченко такое же брехло как и все узеленского-богдана-бабломойского
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милый, "Конституционный суд" посадил на задницу адвоката Зеленского за термин "общеизвестный факт"

в юриспуденции нет "всі знают", а есть "подозреваемый" Игорь Л, за клевету на мера Киева гражданина Клычка
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Я думаю що підкріплені фінансовою підтримкою ворогів Кличка швейцарські архітектори пройдуть всі суди в Європі і доведуть що Кличко вкрав їх інтелектуальну власність і має відповідати як злочинець-крадій!
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Ти не думаєш, ти мелеш. За плагіат має відповідати не замовник, а конкурсант, що подав чужий проект. Власне попередній дописувач вказує на те, що відповідальність за наклеп на тобі.
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Замовник коли приймає проект і направляє його на виконання будівельних робіт приймає на себе всю повноту відповідальності за всі проектні рішення які прийняті в даному проекті. Кличко прийняв на себе відповідальність за крадіжку швейцарського дизайн-проекту і тому буде нести кримінальну відповідальність! КМДА мала провести всесторонню експертизу проекту будівництва мосту, перед його реалізацією і владнати всі спірні питання по авторським правам, але не зробила це і тепер вся повнота відповідальності лягає на Голову КМДА -Кличка!
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По-перше. Навіть щвейцарці не вказують на крадіжку проекту, а лише те, що концепція дуже схожа.
По друге.Концепцію пішохідно-велосипедного мосту взяли з проекту швейцарських архітекторів. Про це заявила співзасновниця "****** & Schafroth Architekten" Стефані Шафрот.

За словами заступника голови КМДА Олександра Спасибка, проекти пішохідного мосту між двома парками розроблялись ще у 2000-х роках та навіть виносились на розгляд архітектурно-містобудівної ради.
"Що стосується розповсюдженої інформації про нібито незаконне використання концепції, конструктивних рішень та проекту швейцарської архітектурної компанії, то міська адміністрація як замовник будівництва користується результатом робіт згідно проведеного тендеру. Питання, чи дійсно схожа ідея, мають вирішувати архітектори", - сказав він.По-третє. Ти малописемний, робиш помилки й не лише логічні. Розберись спочатку що таке концепція, дизайн проект, ескізний проект, проект, робочий проект, та робоча документація. Й кому, хто й за що має сплачувати кошти.
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Чиновники КМДА це тупі ідіоти, які абсолютно не орієнтуються в українському законодавстві! Після того як замовник прийняв у проектувальної організації проект і направив його в будівництво, він взяв на себе ВСЮ ПОВНОТУ відповідальності за ВСІ ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ та ДИЗАЙН який застосований в цьому проекті! Тепер це проблема КМДА та Кличка, як так сталось що у проектантів прийняли крадений проект! Тепер Кличко буде відповідати за цей міжнародний скандал з крадіжкою інтелектуальної власності!
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Что ж ты тут намешал грешное с праведным? Тут же в основном одни ПЕСы, Голос (довесок к ПЕСу) и рыгоАналы с БПП...
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Вакарчук, Довгий, Гончаренко.. какая Зрада! Зеленский, ну как ты мог! Ткаченко припустив, що може очолити КМДА: "Спочатку не планував, але ситуація сприяє" - Цензор.НЕТ 5313
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Ткаченко! Ты говорящая туалетная бумага. и рулон уже на исходе,скоро хозяин повесит новый
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Сашок Тыкаченко хочет принять участие в киевской "йолке", а она рано или поздно будет.
Ну что ж, автоматические грабли януковича ждут своих клиентов
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Циганин мер столиці?
Готуйтесь, кияни.
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Говорят в Трускавце на конец недели родительское собрание объявили.
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приедет Папа Беня с плеткой для завершальной порки буратин ?
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Ще й не сам, а притягне за собою любителя зеленого болота Дуремара Вольдемара.
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кто говорят? Твои работодатели-ублюдки в методичке?
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Ой, така целка! Я не хотів мене ледве вмовили! Тьху, мерзота!
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Герцог Маликорн [нецензурное ругательство] "Изначально не планировал, но ситуация располагает", - Ткаченко не исключил, что может возглавить КГГА - Цензор.НЕТ 5210
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Изначально не планировал, но игрьвалерич поставил перед фактом шо меня никто не спрашивает.
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порохоботики как в комментах встрепенулись.
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Весна пройшла, где посадки чепушило ты зеленое?
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Можна дохлого кота з наклейкою "Слуга народу" призначити головою КМДА і ЗЄлюхи будуть задоволені.
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Мабуть ти на слово "кіт" образився, ну вибач.
З чого ти взяв що Каломойшині гнойні свині не будуть красти: ЗЄля обіцяв, що не буде друзів і родичів при владі, зниження тарифів і т.д. - і *******. Так буде і з "воровством" у гнойних нових ліц.
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Але буде так смердіти так, що зеленим свиням прийдеться "заносити" щоб його прибрали.
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ЗЕбіли здають країну! Продаж державних банків, продаж української землі, припинення боротьби за Донбас та Крим. Тільки Майдан Національного порятунку зможе зупинити зраду нації. Цієї неділі у Київі відбудеться марш порожніх каструль, як символ порожніх обіцянок ЗЕ. Боротьба триває!
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Хватит цирка! Какие плять кастрюли? Тут уже надо проводить только один марш - марш украшенных столбов!
Ходяте как идиоты, вы еще селфи из автозака запостите...дебилы плять!
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"В Киеве - тотальная коррупция. Надо будет обсудить с горожанами концепцию развития города, но очевидно, что надо восстановить народовластей, ведь в городе по сути нет районных властей. Бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а двое людей - Вадим Столар, Максим Мыкытась", - Источник: https://censor.net.ua/n3140682
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Хоч мені Кличко не подобається, але його обрали кияни. Для чого нам цей варяг, який без розслідування стверджує про тотальну корупцію? Це просто нагадує політичне рейдерство.
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Это только начало медийной подготовки к атаке на Кличко. Скоро сливные бочки типа Дубинского и Мосейчук в атаку кинут. Бюджет Киева на следующий год примерно 70 млрд. грн. Лакомый кусок для папы Бени. Уже и смотрящий приготовлен.
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Да, КАЛ омойский не сможет пройти мимо такого бабла.
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головою КГГА його не вибирали, а призначив Порошенко
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За законодаством Порошенко МУСИВ автоматично призначити головою КМДА обраного мера.
Читайте рішення Конституційного суду від 2003 року...
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Зелебобиков, законы или какая то там конституция не интересует..
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Абу, так что надо еще 10 лет делишки Столара-Микитася расследовать, а на это время вора-Клячу мером оставлять?
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твари зебильные. до ростова вам не добежать.тут ляжете...
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"Изначально не планировал, но ситуация располагает", - Ткаченко не исключил, что может возглавить КГГА
колись був непоганий журналіст а зараз відмінний жополиз)
якось і прикро
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Упущенные возможностьи на фоне бесхозности бюджета - звучит угрожающе Но хоть от идеи разделения мэра и руководителя КГГА отказались. Не по зубам пока отменить решение КС от 2003 года.
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как бы на смену старой коррупции новая не пришла....как это 5 лет назад случилось...
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Треба писати--кандидат від єврея бені ікий розікрав пів -України. Приходять до влади гопникі і хочуть встановити тотальний контроль над тгрошовими потоками. Яник всіх донецьких працевлаштував, а тепер будуть прцевлаштовані всі євреї.
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Та ну, данецким такая пруха и не снилась! Там хотя бы какая-никакая оппозиция была.
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Ткаченко тебя Киевляне не избирали, ты пропагандист Коломойского и бизнес партнёр его. Сыновья Авраама рулят, мимо денег не пройдут.
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І ось оце чмо продажне сміє називати себе журналістом? Воно взагалі чуло про вимоги об'єктивності, неупередженості, рівного трактування? Ляшка, вони, бач, "мочити" домовляються. Інтеліґент, блеаць, в окулярах.
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Що воно може планувати, коли вже все заплановано Бєнєй...
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если там будет конкруренция очень хорошо, будут друг за другом смотреть чтобы не так много воровали. потому что педалит проворовался уже полностью
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Киевляни переживали и не таких ушлепков. Переживет и этого приглаженного засранца.
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Прав был Вольф Мессинг , когда сбежал с иудейского родительского дома, так как видел их нутро на сквозь.
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какая неожиданность прям сюрприз а не новость
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Ушлепки должны сменяться ! Нельзя пересиживать ! Ушлепка Педалю ,сменит ушлепок Шевченко . Все нормально так и должно быть. ведь все ушлепки .
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"Жид ставав господарем міста, задавав йому тон. Жиди були не просто прихвоснями колонізаторів, а ще гірше самих колонізаторів."

М. Грушевський.
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Все ніяк не можна себе пересити і визнати , що нація розділена на українців і мудрий нарідіот.
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Зачем куча смотрящих??? Зачем куча олигархов??? Беня и сам с этим отлично справиться!
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только один вопрос -- нафига ты киевлянам такой правдивый и сладкий может они сами без тебя правдолюбца и реформатора?! не перетруждайся, не бери тяжкую ношу...
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"Изначально не планировал, но ситуация располагает", - Ткаченко не исключил, что может возглавить КГГА
Ххххххххххххххххххх

Ткаченко, для начала тебе надо не исключить твоего участия в вьіборах мера Киева. А уже потом по результату вьібора киевлян не исключать КГГА

Но я, например, не исключаю того, что тьі будешь гнан как киевлянами, так и гостями столицьі аж за саиьій за поребрик.
Ето наиболее вероятно.
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серьезно и кем же он будет гнан? потому что педалика и его шоблу тут реально ненавидят, опять свиньи *************** гавна обожрались и выдают желаемое за действительное
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Не мурчи кот вкрадчивым голосом, Виталю в Киеве любят
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я тебя кот чмошный даже спамить не буду - дабы дурь твоя всем видна была.

я уже перечислял что сделал Кличко для города. Однозначно любой скажет - лучший мэр за минимум последние 20 лет что я тут живу.
Просто красавчик.
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в обчемто ожидаемо - перетряхиваются самые хлебные места.....
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зы. а может стоит перетрусить всё законодательство где и заложено всё для процветания
коррупции ??? да, но на это нужна квалификация нешутейная..... и уровень трусковецких
курсов тут не катит...............
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Під контроль беруть Київ , тим самим хочуть спробувати унеможливити протести . Перенесення офісу в Народний дім , де були протестувальники , одна з складових цієї "гри".А якщо врахувати що Путлєр і Московія вже не вороги , всі сили будуть направлені на остаточного розгабування і закріпачення "пересічних" .
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Педалик за 5 лет обосрался по полной, мост на который ушло в 4 раза больше денег чем планировалось разваливается на ходу. Вечером транспорта можно ждать по 2 часа. При этом битое в голову быдло еще там что-то воняет. Грабеж бюджета киева идет по всем направлениям. Воруют все, не стесняясь. И вонючие ********** гнойные хлебалки тут будут грозить что кто-то выйдет за Педалика? Я если выйду только чтобы его камнями закидать, падаль сраную.
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Не бреши, закрой свой черный рот.
Народ, вы видите как работает шобла?
Просто неугодного поливают грязью с утра до ночи, а потом. А потом говорят- вот видите , он во всем виноват. Так было и с Порошенко, так будет с каждым кто не из их шоблы.
Не спрашивайте потом - а меня за что?
Даже , если вы будете бедным и святым, они и из вас сделают за неделю преступника.
Геббельсовские методы работают.
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При Кличко Киев расцвел.
Дороги строятся, тротуары мостятся, парки хорошеют, в местах где десятилетиями даже дыры не латали - уложили новые дороги, там где были руины вместо парков - появились нормальные места чтобы время провести. березняки, голосеево, Юность - только то что я знаю лично.
Дворников приструнили - убирать начали. Поубирали жуткие киоски возле метро и в самом метро а то стыд и позор - десятилетиями эти гадюшники стояли, пройти было невозможно.

впервые за много лет улицы начали ПОЛИВАТЬ.
Детские и спортплощадки - ДЕСЯТКАМИ появляются. Блин, и нам хотят втулить это чмо, которое недовольно, что Виноградарь застраивают и метро туда протянуть хотят?
не дай бог киевляне его выберут - тупее ничего придумать нельзя.
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Ну куда этому плюшевому перепуганому мишке в мэры. Не смешите. Будет очередной игрушкой в кукольном театре
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Ждите очень-очень скоро на 1+1!
Новый сериал "Киев-город порока"!
"За крашеными фасадами Крещатика скрывается нищета и преступность, зловоние и разруха, превзошедшие Париж времен Виктора Гюго. Люди страдают, едва сводя концы с концами, по улицам ни пройти, ни проехать. Городом правит коррупция и криминал.
А власть, беспомощная и антинародная, молчит...Доколе?!"
Разве не так выглядела вся страна на 1+1 до выборов?
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я всегда подозревал, что Киев это "Вавилонская блудница"

есть в этом цветущем городе что-то прекрастно-порочное
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Какая мерзость....
Может ещё Соловьёва из Масквы вызвать?
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то есть Ткаченко хочет единолично возглавить все потоки.

Какая мразь... если это чмо выберут, то киевляне в моих глазах упадут ниже чем когда выбрали Черновецкого.
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А когда киевляне повыбирали по всем мажоритарным округам долбаных слуг, они что, еще не упали в ваших глазах? Я тоже киевлянка, за этих наперсточников, конечно, не голосовала, но идиотов, как оказалось, и в столице достаточно.
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Не страна, а кукольный театр под руководством Бени.
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