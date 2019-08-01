 Ткаченко припустив, що може очолити КМДА: "Спочатку не планував, але ситуація сприяє"

Про це він повідомив НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Ми можемо припускати що завгодно, але життя диктує свої умови. Спочатку не планував, але ситуація сприяє", - сказав він.
Ткаченко також припустив, що буде балотуватися на виборах Київради.
"Питання не в тому, хочу я балотуватися чи не хочу, а в тому, що ми маємо в Києві. У Києві ми маємо кризу і п'ять років втрачених можливостей. Я не відкидаю такого варіанту", - сказав він.
Водночас, на думку Ткаченко, життя киян могло б поліпшити позбавлення "від сірих, корупційних схем і смотрящих".
"У Києві - тотальна корупція. Треба буде обговорити з городянами концепцію розвитку міста, але очевидно, що треба відновити народовладдя, адже в місті по суті немає районної влади. Бюджетом столиці розпоряджається навіть не Кличко, а двоє людей — Вадим Столар і Максим Микитась", — сказав він.
Напередодні глава Офісу Президента Андрій Богдан направив Кабміну лист з проханням зробити подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо будуть розділені повноваження мера столиці і голови Київської міської державної адміністрації, він буде ініціювати дострокові вибори мера.
Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Богдан 30 липня заявив, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА Віталія Кличка з посади взамін на фінансову винагороду в розмірі $20 млн.
У відповідь Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.
Igor L, знаешь криминал за Клычем - иди в НАБУ
или в суд, за клевету на Клычка
Кличко обратился в НАБУ из-за заявления Богдана
"Друзья! Я обратился в НАБУ, чтобы там открыли уголовное производство по заявлению руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о предложении ему какими-то лицами взятки", - написал Кличко.
По его словам, если и были какие-то обращения, то нужно устанавливать, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением. "И якобы эта беседа была в интересах Киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные "переговоры"! А такие высказывания Богдана, который является руководителем Офиса президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений"
в юриспуденции нет "всі знают", а есть "подозреваемый" Игорь Л, за клевету на мера Киева гражданина Клычка
По друге.Концепцію пішохідно-велосипедного мосту взяли з проекту швейцарських архітекторів. Про це заявила співзасновниця "****** & Schafroth Architekten" Стефані Шафрот.
За словами заступника голови КМДА Олександра Спасибка, проекти пішохідного мосту між двома парками розроблялись ще у 2000-х роках та навіть виносились на розгляд архітектурно-містобудівної ради.
"Що стосується розповсюдженої інформації про нібито незаконне використання концепції, конструктивних рішень та проекту швейцарської архітектурної компанії, то міська адміністрація як замовник будівництва користується результатом робіт згідно проведеного тендеру. Питання, чи дійсно схожа ідея, мають вирішувати архітектори", - сказав він.По-третє. Ти малописемний, робиш помилки й не лише логічні. Розберись спочатку що таке концепція, дизайн проект, ескізний проект, проект, робочий проект, та робоча документація. Й кому, хто й за що має сплачувати кошти.
Ну что ж, автоматические грабли януковича ждут своих клиентов
Готуйтесь, кияни.
ДуремараВольдемара.
З чого ти взяв що Каломойшині гнойні свині не будуть красти: ЗЄля обіцяв, що не буде друзів і родичів при владі, зниження тарифів і т.д. - і *******. Так буде і з "воровством" у гнойних нових ліц.
Ходяте как идиоты, вы еще селфи из автозака запостите...дебилы плять!
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Хоч мені Кличко не подобається, але його обрали кияни. Для чого нам цей варяг, який без розслідування стверджує про тотальну корупцію? Це просто нагадує політичне рейдерство.
Читайте рішення Конституційного суду від 2003 року...
колись був непоганий журналіст а зараз відмінний жополиз)
якось і прикро
Так кто там возглавит Киев?
М. Грушевський.
Ххххххххххххххххххх
Ткаченко, для начала тебе надо не исключить твоего участия в вьіборах мера Киева. А уже потом по результату вьібора киевлян не исключать КГГА
Но я, например, не исключаю того, что тьі будешь гнан как киевлянами, так и гостями столицьі аж за саиьій за поребрик.
Ето наиболее вероятно.
я уже перечислял что сделал Кличко для города. Однозначно любой скажет - лучший мэр за минимум последние 20 лет что я тут живу.
Просто красавчик.
коррупции ??? да, но на это нужна квалификация нешутейная..... и уровень трусковецких
курсов тут не катит...............
Народ, вы видите как работает шобла?
Просто неугодного поливают грязью с утра до ночи, а потом. А потом говорят- вот видите , он во всем виноват. Так было и с Порошенко, так будет с каждым кто не из их шоблы.
Не спрашивайте потом - а меня за что?
Даже , если вы будете бедным и святым, они и из вас сделают за неделю преступника.
Геббельсовские методы работают.
Дороги строятся, тротуары мостятся, парки хорошеют, в местах где десятилетиями даже дыры не латали - уложили новые дороги, там где были руины вместо парков - появились нормальные места чтобы время провести. березняки, голосеево, Юность - только то что я знаю лично.
Дворников приструнили - убирать начали. Поубирали жуткие киоски возле метро и в самом метро а то стыд и позор - десятилетиями эти гадюшники стояли, пройти было невозможно.
впервые за много лет улицы начали ПОЛИВАТЬ.
Детские и спортплощадки - ДЕСЯТКАМИ появляются. Блин, и нам хотят втулить это чмо, которое недовольно, что Виноградарь застраивают и метро туда протянуть хотят?
не дай бог киевляне его выберут - тупее ничего придумать нельзя.
Новый сериал "Киев-город порока"!
"За крашеными фасадами Крещатика скрывается нищета и преступность, зловоние и разруха, превзошедшие Париж времен Виктора Гюго. Люди страдают, едва сводя концы с концами, по улицам ни пройти, ни проехать. Городом правит коррупция и криминал.
А власть, беспомощная и антинародная, молчит...Доколе?!"
Разве не так выглядела вся страна на 1+1 до выборов?
есть в этом цветущем городе что-то прекрастно-порочное
Может ещё Соловьёва из Масквы вызвать?
Какая мразь... если это чмо выберут, то киевляне в моих глазах упадут ниже чем когда выбрали Черновецкого.