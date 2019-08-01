 Усе буде дуже швидко. Новий склад Кабміну буде сформовано в перші дні роботи Ради, - Герус

"Все буде дуже швидко. Думаю, новий Кабмін буде сформований у перший або другий день роботи парламенту. Я в цьому переконаний", - сказав Герус в ефірі каналу "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас він прогнозує, що парламент проведе перше засідання в "перших числах вересня".

На питання, якщо партія "Голос" захоче бути в коаліції, Герус сказав: "Якщо "Голос" захоче зайти, то може зайти в перший день нового парламенту в коаліцію".

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Також він зазначив, що ті політсили, які хочуть увійти до майбутньої коаліції, можуть протягом серпня досягти домовленостей, щоб не втрачати час згодом.

"У нас часу небагато. Потрібні в країні швидкі зміни, щоб суспільство відчувало позитивний ефект від реформ, які потрібно швидко проводити", - зазначив Герус.

За його словами, кожен день будуть прийматися швидкі рішення і кроки для того, щоб рухатися вперед.

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