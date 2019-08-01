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 Політика України
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Все про:ВР (5259) Кабмін (2976) Герус (35)

 Усе буде дуже швидко. Новий склад Кабміну буде сформовано в перші дні роботи Ради, - Герус

Представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус переконаний, що новий склад уряду буде сформований у перші дні роботи Верховної Ради.

"Все буде дуже швидко. Думаю, новий Кабмін буде сформований у перший або другий день роботи парламенту. Я в цьому переконаний", - сказав Герус в ефірі каналу "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас він прогнозує, що парламент проведе перше засідання в "перших числах вересня".

На питання, якщо партія "Голос" захоче бути в коаліції, Герус сказав: "Якщо "Голос" захоче зайти, то може зайти в перший день нового парламенту в коаліцію".

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Також він зазначив, що ті політсили, які хочуть увійти до майбутньої коаліції, можуть протягом серпня досягти домовленостей, щоб не втрачати час згодом.

"У нас часу небагато. Потрібні в країні швидкі зміни, щоб суспільство відчувало позитивний ефект від реформ, які потрібно швидко проводити", - зазначив Герус.

За його словами, кожен день будуть прийматися швидкі рішення і кроки для того, щоб рухатися вперед.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140681
 
 
 Топ коментарі
 
."Слуга народа" в Трускавце обучается депутатскому мастерству

Все будет очень быстро. Новый состав Кабмина будет сформирован в первые дни работы Рады, - Герус - Цензор.НЕТ 5517
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."Слуга народа" в Трускавце обучается депутатскому мастерству

Все будет очень быстро. Новый состав Кабмина будет сформирован в первые дни работы Рады, - Герус - Цензор.НЕТ 5517
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"Все буде дуже швидко" - ну звісно ж, треба епоху бідності завердити пошвидше, а то даремно в Трускавці вчилися.
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Это да....у вас времени не много....обратный отсчет уже запущен....
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Срузгий не пугай, лучше свали свой куйлостан тушить
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Интересно - Авакову готовиться к послепендельной дупореабилитации?
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Аваков неприкосаем....на него даже зебобоки не гавкают....
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Аваков- неприкосновенен -переобуваться на ходу умеет моментально! И Трускавец ему не нужен!
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Аваков переворот устроит, если его империю кто-то тронуть попробует.
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Может и два, и три переворота устроить, когда его бывшие подчинённые с превеликим удовольствием выкинут в окно. А если с французского вертолёта - так и не сосчитать.
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Пока всё как есть: у Авакова своя армия и свой бизнес (контроль над портами). Потому его трогать никто не хочет - стрёмно.
Но, его усилия по свержению Порошенко хорошо запротоколированы и никем не забыты.
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Никакой своей армии у Авакова нет. Если, превратившийся в Дона Зе, Зелюк решит - Зе-чечетов ручкой махнёт, Зе-депутаты дружненько пальчиками ткнут, бывшая «своя армия» ставшего «вонючкой» Авакова первой поднимет на штыки.
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Не исключено, что не только останется, а ещё и укрепится. Но не следует забывать: "Всё, имеющее своё начало, имеет и конец"© и "Мавр сделал своё дело, Мавр может уходить"©.
"Сліпий казав - поживемо-побачимо"©.
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Що швидко робиться- сліпе родиться! Все вже сказано народом до нас!
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зепутанги и вазелин
Все будет очень быстро. Новый состав Кабмина будет сформирован в первые дни работы Рады, - Герус - Цензор.НЕТ 4339
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На этой картинке уже пора поменять фото Пети...на бюст зебобика....
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Соевое, в отличие от тебя, всем твой "зебобик" пох - он на выборной должности и ему дифирамбы никто не поет, как ты поешь святому Пэтру.
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Так вроде и Петя был на выборной должности.... зебобики не знали об этом..??

Что до пения дифирамбов....то так как вы зебобики поете из главзебобику....даже ***** в паРаше не поют....
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Ну во первых - порох уже не актуально, а второе - ТЫ уже поставил себе на стол бюст зеленейшего из зеленейших!?
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Извини...бюста не нашлось...пока так....смотри и млей...

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Как на диком западе "сначала стреляй, потом думай")
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коаліції створюються, якщо схожі програми політичних сил...
Нині коаліція слуг уродів з Голосом проблематична; оскільки в слуг абсолютно нема жодної програми. Скоріше вони об'єднаються з зажопом: в тих схожа програма "за все хорошее против всего плохого", нехай і "в составе параши под ******".
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Безусловно. Если не начать быстро распродавать землю, к зиме закончится ЗВР, и со всего размаху по гривне ударит инфляция.
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Скоро только говорится, а не скоро дело делается.
и это тоже, даже чтобы прочитать и проанализировать их творение надо время....и не день. Конечно оппозицию они уже не принимают в счет и уж больно уверенны, что и коалиция 200% все поддержит. Значит в Трускавце их не учат управлять, а чипы вживляют быть управляемыми...
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Некоторые виды Герпеса лечатся очень долго и малоэффективно. Эффективнее зараженных зеленым герпесизмом помещать в жесткий карантин. Например, на барже в центре Черного моря.
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Население по-прежнему с умилением ждёт снижения тарифов и посадок коррупционеров.
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Конечно ждет, потому что параша еще 5 лет назад пообещал и никуя не выполнил.
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та да, уже давно треба гребти потрошенківське гімно лопатою.
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