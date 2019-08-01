 Усе буде дуже швидко. Новий склад Кабміну буде сформовано в перші дні роботи Ради, - Герус

"Все буде дуже швидко. Думаю, новий Кабмін буде сформований у перший або другий день роботи парламенту. Я в цьому переконаний", - сказав Герус в ефірі каналу "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас він прогнозує, що парламент проведе перше засідання в "перших числах вересня".
На питання, якщо партія "Голос" захоче бути в коаліції, Герус сказав: "Якщо "Голос" захоче зайти, то може зайти в перший день нового парламенту в коаліцію".
Також він зазначив, що ті політсили, які хочуть увійти до майбутньої коаліції, можуть протягом серпня досягти домовленостей, щоб не втрачати час згодом.
"У нас часу небагато. Потрібні в країні швидкі зміни, щоб суспільство відчувало позитивний ефект від реформ, які потрібно швидко проводити", - зазначив Герус.
За його словами, кожен день будуть прийматися швидкі рішення і кроки для того, щоб рухатися вперед.
Но, его усилия по свержению Порошенко хорошо запротоколированы и никем не забыты.
"Сліпий казав - поживемо-побачимо"©.
Что до пения дифирамбов....то так как вы зебобики поете из главзебобику....даже ***** в паРаше не поют....
Нині коаліція слуг уродів з Голосом проблематична; оскільки в слуг абсолютно нема жодної програми. Скоріше вони об'єднаються з зажопом: в тих схожа програма "за все хорошее против всего плохого", нехай і "в составе параши под ******".
и это тоже, даже чтобы прочитать и проанализировать их творение надо время....и не день. Конечно оппозицию они уже не принимают в счет и уж больно уверенны, что и коалиция 200% все поддержит. Значит в Трускавце их не учат управлять, а чипы вживляют быть управляемыми...
уже и зим а