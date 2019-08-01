 Проїзд в електротранспорті Дніпра здорожчає на 2 грн, - міськрада

Відповідне рішення затвердив виконком Дніпровського міської ради 26 липня, повідомили в пресслужбі міської ради Дніпра, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі прибуток комунального підприємства "Дніпровський електротранспорт" від продажу квитків і проїзних становить близько 14 млн грн на місяць. При цьому електроенергія виходить – 12 млн грн на місяць. Очікується, що вартість електроенергії зросте на 20-30%, тож, аби покривати витрати на електроенергію, виникла необхідність підняти вартість проїзду", - зазначив Ігор Маковцев під час прямої телефонної лінії.
"Очікується, що вартість електроенергії зросте на 20-30%, тому, щоб покривати витрати на електроенергію, виникла необхідність підняти вартість проїзду", - розповів Маковце.
Також він додав, що 1 і 2 серпня дніпряни ще зможуть придбати проїзні за старою ціною.
Сьогодні проїзд в електротранспорті Дніпра становить 4 гривні.
Кто на этой рухляди теперь будет ездить??????
Вчера ехал в трамвае №18 - это просто жесть!! Разваливается на ходу, двери не открываются за что там такая цена на проезд???
Метро, в котором время между отправлением поездов составляет 15 минут!!!!
Если учесть ещё время на то, пока опустишься, поднимешься, пока выслушаешь от овец, которые продают жетоны, что они не берут надорванные гривны, которые сами же и дают на сдачу иногда... Короче, в сумме, без времени на проезд, выходит, что в метро убивается минут 25!! И оно теперь будет по шесть гривен, а маршрутка - по семь! На маршрутке за это время можно съёздить туда... и вернуться обратно!!