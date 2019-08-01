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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1097) проїзд (85) транспорт (380) подорожчання (45)

 Проїзд в електротранспорті Дніпра здорожчає на 2 грн, - міськрада

У Дніпрі з 3 серпня проїзд у трамваях, тролейбусах і метро коштуватиме 6 гривень.

Відповідне рішення затвердив виконком Дніпровського міської ради 26 липня, повідомили в пресслужбі міської ради Дніпра, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі прибуток комунального підприємства "Дніпровський електротранспорт" від продажу квитків і проїзних становить близько 14 млн грн на місяць. При цьому електроенергія виходить – 12 млн грн на місяць. Очікується, що вартість електроенергії зросте на 20-30%, тож, аби покривати витрати на електроенергію, виникла необхідність підняти вартість проїзду", - зазначив Ігор Маковцев під час прямої телефонної лінії.

"Очікується, що вартість електроенергії зросте на 20-30%, тому, щоб покривати витрати на електроенергію, виникла необхідність підняти вартість проїзду", - розповів Маковце.

Також він додав, що 1 і 2 серпня дніпряни ще зможуть придбати проїзні за старою ціною.

Також дивіться: У Дніпрі під час руху загорівся трамвай. ВIДЕО

Сьогодні проїзд в електротранспорті Дніпра становить 4 гривні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140679
 
   
 Топ коментарі
 
когда же этот порошенко уже нажрется... Проезд в электротранспорте Днепра дорожает на 2 грн, - горсовет - Цензор.НЕТ 4591
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на сегодня для меня любая информация властей это фикция до тех пор пока она не проверена на практике! что поделать слишком долго и много власть нам, своим гражданам, врала! так что я больше верю прессе представителям бизнеса чем властям!!
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Що у вас зелених в головах...? Ріторичне питання звісно.
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Он сам на себя любимого подписан и сам себя читает, что у него может быть в голове, только представьте.
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Хм... Досить схоже на притулок для дебілів чи на секретний тест, який складають менти при прийомі на роботу: коли пропонується вставляти круглі та прямокутні речі у отвори відповідної форми та розміру, а хто усі речі у дірки зап... перемістить - того і беруть в менти, "свєрхумних" та "свєрхсільних".
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В Харькове маршрутка от 10,метро 8,электро 6 уже давным давно.Гепин пример заразителен.Трамваи -каждый день 2-3 дрифта - путей нет,ухода нет,Трамваев нет. Возраст трамваев -от50 лет и ни одного нового.Маршрутки -как друшляки,а с гепы- как с гуся вода.
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Он выбран харьковскими сепарами и ватой.
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Мера філатова який прм парашенко царював треба гнати сцяними гпнчірками
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Это херня, вон януковощ у себя на родине вообще днр сделал.
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Це вітання зебілам з Дніпра від їх керівників. Далі буде.
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Было бы проще, если бы скоморох не ввязывался в споры. А гражданам спокойней и дешевле.
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Благодарите Раду и правительство за новый рынок электроэнергии.
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В гребаном Мариуполе электротранспорт 7 гривен ,маршрутки 8 гривен и ходят как хотят.
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Ахринеть!
Кто на этой рухляди теперь будет ездить?????? Проїзд в електротранспорті Дніпра здорожчає на 2 грн, - міськрада - Цензор.НЕТ 4499
Проїзд в електротранспорті Дніпра здорожчає на 2 грн, - міськрада - Цензор.НЕТ 1051
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Можно и пешком. Действительно, зачем люди вообще ездят?
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За трамваи в Днепре, вообще промолчу... Кроме, конечно, трамвая №1
Вчера ехал в трамвае №18 - это просто жесть!! Разваливается на ходу, двери не открываются за что там такая цена на проезд???
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Конец эпохи бедности! Гуляй-немогу! Урра!!!
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порохоботы писяют от счастья!... только курс бакса им портит настроенье!)))
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А на этом метро, кто будет ездить???
Метро, в котором время между отправлением поездов составляет 15 минут!!!!
Если учесть ещё время на то, пока опустишься, поднимешься, пока выслушаешь от овец, которые продают жетоны, что они не берут надорванные гривны, которые сами же и дают на сдачу иногда... Короче, в сумме, без времени на проезд, выходит, что в метро убивается минут 25!! И оно теперь будет по шесть гривен, а маршрутка - по семь! На маршрутке за это время можно съёздить туда... и вернуться обратно!!
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Це подяка за правильне голосування.Поздоровляю Дніпрян.
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Комментаторы, вы за 2 гривны готовы поубивать друг друга, вижу, что одебиливание идет не только через телевизор.
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Барыга опять мародёрит. От ведь неугомонный жмот.
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В "незеленом" Львове трамвай 5 грн уже давно.
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PS А когда при Порошенко у нас трамвай с 1,5 грн до 4 грн подорожал, кому "подяка"?. И вообще, по такой логике не нужно было от коммунизма отказываться, сейчас бы по 3 копейки билет покупали или сколько там проезд стоил в союзе.
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У нас в Киеве при Порошенко и Кличке трамвай и троллейбус подорожали с 1,5 грн до 8 грн. Потом удивляются почему в Киеве по мажоритарке победили все слуги народа.
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А причем тут стоимость электроэнергии. Прибыль - это доход предприятия с вычетом всех расходов, т.е и электроэнергия, и амортизационные отчисления и т.д.
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Порохоботы опять раскукарекались. Забывают, что рынок электроэнергии протащил еще Порошенко. Зеленский предлагал отложить введение рынка электроэнергии хотя бы на год. Стабильные цены на электроэнергию еще хотя бы в течение года помогли бы украинской экономике окрепнуть. Но Парубий поставил этот законпроект на голосование, когда депутаты пошли в туалет пописять. Законопроект не прошел. Теперь покупайте электроэнергию на рынке и благодарите за это Порошенко.
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