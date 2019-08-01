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 Суспільство
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Все про:Лисичанськ (46) водопостачання (298) ДСНС (1976)

 Через заборгованість відключили електропостачання насосної станції в Лисичанську: 13 тис. абонентів залишилися без водопостачання, - ДСНС

У Лисичанську (Луганська обл.) в середу через заборгованість відключили електропостачання насосної станції "Лисичанськводоканал", без водопостачання залишилися близько 13 тис абонентів.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"31 липня в результаті заборгованості за електропостачання відключено насосну станцію "Лисичанськводоканал" в м.Лисичанськ. Без водопостачання залишилася частина міста (близько 13 тис. абонентів)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вода до споживачів надходить самопливом.

Також дивіться: Унаслідок обстрілу найманців РФ пошкоджено водопровід на Луганщині: понад 3 тис. абонентів залишилися без водопостачання. ФОТО

"1 серпня заплановані засідання комісії ТЕБ та НС", - зазначили у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140677
 
 
 Топ коментарі
 
а че не платим?особого статуса ждем??
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Головне, що "13 тыс. абонентов остались без водоснабжения" успіли проголосувати за попоблок Ринатушки. Того самого, який нині їх без ел.енергії залишив.Из-за задолженности отключили электроснабжение насосной станции в Лисичанске: 13 тыс. абонентов остались без водоснабжения, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6701 Все решта не важливо!
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Я так понимаю, что евросоюз лугандонские "кормильцы" уже накормили, однако теперь к ним присосались "рагули"?Через заборгованість відключили електропостачання насосної станції в Лисичанську: 13 тис. абонентів залишилися без водопостачання, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5150
Через заборгованість відключили електропостачання насосної станції в Лисичанську: 13 тис. абонентів залишилися без водопостачання, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2637
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партия "ОПЖА" лодку качает Через заборгованість відключили електропостачання насосної станції в Лисичанську: 13 тис. абонентів залишилися без водопостачання, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2247 типа хватит кормить рогулей Через заборгованість відключили електропостачання насосної станції в Лисичанську: 13 тис. абонентів залишилися без водопостачання, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6803. Безмозглые любители халявы
Через заборгованість відключили електропостачання насосної станції в Лисичанську: 13 тис. абонентів залишилися без водопостачання, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9130
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Я так понимаю, что евросоюз лугандонские "кормильцы" уже накормили, однако теперь к ним присосались "рагули"?

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Головне, що "13 тыс. абонентов остались без водоснабжения" успіли проголосувати за попоблок Ринатушки. Того самого, який нині їх без ел.енергії залишив.Из-за задолженности отключили электроснабжение насосной станции в Лисичанске: 13 тыс. абонентов остались без водоснабжения, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6701 Все решта не важливо!
 показати весь коментар
 
 
Поправка. "Жопаблок" в ауте. Рулит "ОПЖ" Мертвечук и его шеф-кум
Через заборгованість відключили електропостачання насосної станції в Лисичанську: 13 тис. абонентів залишилися без водопостачання, - ДСНС - Цензор.НЕТ 297
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всё верно - пресловутый ротердам+ и набитые карманы ахметоваи барыги пеци...
теперь Лисичанск в заложниках у коррупционеров...
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7?не понял,так шо для рыжого ахмета кормильцы теперь уже не кормильцы?
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Нет,это уже полный капец!Урод григоришин,свое ЛЭО так и не перерегестрировал в Украине и все налоги платит в ОРЛО.Там электроэнергию он не отключает,ссыт,что на подвал отправят.И электричество там по довоенной цене.А украинские предприятия терроризирует,за неуплату водоканалами.И ему плевать ,что сепаратня не рассчитывается за воду.Борисович,су..а!До каких пор украинцы будут содержать ордловских власовцев?Но нас ждут события еще интереснее.Этот,южмашевский ...удак,который в 90-х создал олигархат и испаганил 28лет жизни поколениям 30х-70х,сегодня, в минске, закладывает фундамент капитуляции и возвращения предателей донбасса в Украину,тем самым закладывая бомбу замедленного действия,под жизнь поколений 80-х и 010-х.Только дол...б не понимает,что если даже,упаси Господи,ордло вернется в Украину,то через два-три десятка лет,он опять рванет.Подонок!
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Прочитал.Аж на слезу пробило...Обратете внимание, чья эта статья?Гендиректора ЛЭО.Он рассказывает какая подлая Украина,что не платит и ЛЭО несет убытки.Но он и словом не обмолвился о повышении цены на электроэнергию в орло.От него уходят работники?Вы же частная компания?Так приймите решение о такой зарплате,чтобы к вам стремились попасть,а не уйти.Коротче.Кроме информации о долгах сепарастов и объемах их финансировани, из Украины,все остальное - попытка оправдать участие ЛЭО в финансировании сепарастов.Да!Черныш и все кто принимал решения о финансировании власовцев,за счет бюджета Украины(вода,электричество,соц.выплаты),не зависимо от должности и фамилии должны СИДЕТЬ,по статье ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕПАРАТИЗМА.
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Душевно. Шо кормильцы всея Украины и Евросоюза, платить за комуналку некомильфо?. А как же благодетели из "Жоппоблока", "За смерть" и Ринатка Ясно Солнечный Гудок?
Тараконов в головах привяжите хотя бы (если уже не поздно).
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пока не заплатят до копейки - не включать. кому не нравится - на россию - там с неплательщиками не церемонятся
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короче я так понял что пришла новая зебильная команда и у них появилась новая тактика отключать должников от благ) у меня в доме пол клоунов не платят за воду пол людей платят,отключили целому дому холодную воду нет уже три дня. У меня вопрос к зебилам с какого хера те люди которые добросовестно платят должны страдать? Это тоже самое что ты пришел в магазин заплатил деньги за товар, а его тебе не дали,это жульничество. Это еще один звоночок для меня что надо сваливать понемногу с этого дурдома под названием 95 квартал
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Зеля- грош цена твоим словам!!!Донецкие вурдалаки крутят тобой ,как ключи на пальце!!
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зеля сказал что канец ипохи бедности, платить не надо, тока грести $4000 каждый месяц
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А я где то на бордах читал, что эпоха бедности уже завершилась ....
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"13 тыс. абонентов остались без водоснабжения"

всех приглашаем в Трускавец....
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А Рябинович и Медведчук своим избирателям помочь не желают? Стегануть бабла не в телеканалы, а напрямую - электорату.
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