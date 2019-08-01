 Через заборгованість відключили електропостачання насосної станції в Лисичанську: 13 тис. абонентів залишилися без водопостачання, - ДСНС

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
"31 липня в результаті заборгованості за електропостачання відключено насосну станцію "Лисичанськводоканал" в м.Лисичанськ. Без водопостачання залишилася частина міста (близько 13 тис. абонентів)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вода до споживачів надходить самопливом.
"1 серпня заплановані засідання комісії ТЕБ та НС", - зазначили у відомстві.
теперь Лисичанск в заложниках у коррупционеров...
Тараконов в головах привяжите хотя бы (если уже не поздно).
всех приглашаем в Трускавец....