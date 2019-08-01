 Через заборгованість відключили електропостачання насосної станції в Лисичанську: 13 тис. абонентів залишилися без водопостачання, - ДСНС

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"31 липня в результаті заборгованості за електропостачання відключено насосну станцію "Лисичанськводоканал" в м.Лисичанськ. Без водопостачання залишилася частина міста (близько 13 тис. абонентів)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вода до споживачів надходить самопливом.

Також дивіться: Унаслідок обстрілу найманців РФ пошкоджено водопровід на Луганщині: понад 3 тис. абонентів залишилися без водопостачання. ФОТО

"1 серпня заплановані засідання комісії ТЕБ та НС", - зазначили у відомстві.