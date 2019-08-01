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 Політика України
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Все про:наркотики (801) Нацполіція (7957) реформи (1619) Князєв (330)

 Реформа кримінальної поліції почнеться з чотирьох областей, - Князєв

У Закарпатській, Львівській, Херсонській та Черкаській областях будуть реформовані поліцейські підрозділи з боротьби з наркозлочинністю.

Про це повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій НПУ.

"Наразі обрано чотири регіони – Закарпатська, Львівська, Херсонська та Черкаська області. Керівники територіальних підрозділів повинні зрозуміти, що це перший крок реформування блоку кримінальної поліції, який потім буде спрямований на всі інші служби. Ці підрозділи не є експериментальними. Вони є першими, які будуть реформовані", - сказав Князєв.

Він додав, що новоутворені потужні підрозділи працюватимуть над оперативними реалізаціями міжнародних масштабів. Відтак, враховуючи різні аспекти, були обрані саме ці області держави.

Начальник Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції Андрій Кіхтенко висловив подяку американським партнерам за участь у реформуванні відомства, а також за готовність надати підтримку в реформуванні територіальних підрозділів.

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Зі свого  боку керівник відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Стефані Холмз підкреслила правильно вибрані пріоритети під час реформування підрозділів з протидії наркозлочинності.

"Ми дуже задоволені тим, як йде спільна робота з Департаментом. Результат цієї співпраці дуже значний. Відтак до цього успіху ми хочемо залучити регіони. Ми будемо підтримувати вас не тільки в процесі відбору персоналу, але і в процесі їхньої професійної підготовки та забезпеченні підрозділів необхідними засобами",- зазначила Холмз.

Зокрема, радник відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні, спеціальний агент DEA Роберт Нортон братиме активну участь у співбесіді керівників і звичайних працівників цих підрозділів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140676
 
   
 Топ коментарі
 
Что то не очень верится что наркомафия вот так возьмет и реформируется. Будет показуха как всегда с тысячами обысков для запугивания беззащитного населения. Найдут у бабульки грядку мака и начнут рассказывать про международную преступную организацию.
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Реформа может быть только одна.
Выгнать нафиг всех мусоров, поставить зарплату не ниже двух с половиной средних по стране, набрать туда нормальных людей, создать спец отдел, который будет делать провокации взяток, тех мусоров, которые возьмут - сажать на длинные сроки, а тех, которые вежливо откажутся и не закуют негодяя в наручники - увольнять без выходного пособия.
Все остальное называется не реформой, а по научному ротацией, а по простому перестановкой кроватей в борделе .
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Продовжують справи Петра Олексійовича, я так бачу. Його люди кругом пооставались, партнери , американські і не тільки, направляють в зазделегіть визначені рамки, тут нікуди не дінешся. Ну і нехай.
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Не коверкай украинскую речь, мокшанин
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"Чи не перекручувати українську мову, мокшанін" Так гугл-перекладач перевів те що ви написали на русском, відповідаю : "Ні, не треба перекручувати, ні вліво, ні вправо" перекладав тут
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Специально для мокши. Пишу свой коммент тебе на русском, потому что украинскую речь ты один хрен не понимаешь, хоть с переводчиком хоть без. Даже свою мысль изложить не в состоянии. Кстати по отношению к языку твой перевод, мокшанин, неправильный. Не перекручувати а нівечити. Кріще вчи кітайську, в нагоді буде
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а без гугла слабо? Сто пудов, у тебя и клава ни китайском не шпилит الروسية المتخلفة
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Питання від "мокшанина", чому мені пишите не на українській мові? І що то за слово "шпилит" ? Коханням займається чи що ? Тоді вам сюди, прошу пана
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Теперь Зе будет делать то о чем рассказывал врун рошенко на самом деле занимаясь воровством вместо реформ, Штаты облегченно вздохнули когда украинский народ пинками выгнал мародера, даж Трамп Зеленского пригласил, с вором рошенко встречаться было зашквар...
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ти не весь народ, може ти "пінками" і януковоща виганяв, ти з зеко ****** до влади ригианалів привів, сепар сраний
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Как можно бороться с тем, что на протяжении многих лет крышевали???
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Відбирають зброю і мільйони: як злочинці "кошмарять" Київ

Кримінал продовжує випробовувати на міцність жителів і гостей Києва. Щодня в столиці відбуваються напади.
Злочинці орудують у різний час доби і в різних районах Києва. Відбирають як великі суми, так і не гребують "дрібницями".
Про деякі найбільш "яскраві" напади, які відбулися в липні, OBOZREVATELрозповіли власні джерела.https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/vidbirayut-zbroyu-i-miljoni-yak-zlochintsi-koshmaryat-kiiv.htm
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Что то не очень верится что наркомафия вот так возьмет и реформируется. Будет показуха как всегда с тысячами обысков для запугивания беззащитного населения. Найдут у бабульки грядку мака и начнут рассказывать про международную преступную организацию.
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Интересно. Ранее "реформировали" УБОП. Погубили все УБОПовские наработки и дела(в т.ч. на самих себя), и выперли на пенсию специалистов... Причем выперли именно тех кто РАБОТАЛ, а крышеватели и оборотни перешли в новую полицию в другие подразделения. Теперь решили добить остальную полицию и начали с самого работоспособного криминального блока... Вслед за наркотами подчистят угрозыск и остальных... А те, кто думает что "давно пора гнать старых ментов сраной метлой" - не радуйтесь. В первую очередь уволят работоспособных специалистов, а злодеи и оборотни найдут способ откупиться/перевестись в обновленные службы.
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УБОП работал в 90-х, а в 2000-х - стал преступной организацией как и отделы БКОЗ УСБУ.
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Що ще реформа? Патрульна вже реформована. Перерофурмади в ОЗУ. Все лайно строки пішло туда. Хабарникі, шахраї, садисти, вбивці, подонки, трутні. Залишилось довести до такого стану інших.
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Реформа может быть только одна.
Выгнать нафиг всех мусоров, поставить зарплату не ниже двух с половиной средних по стране, набрать туда нормальных людей, создать спец отдел, который будет делать провокации взяток, тех мусоров, которые возьмут - сажать на длинные сроки, а тех, которые вежливо откажутся и не закуют негодяя в наручники - увольнять без выходного пособия.
Все остальное называется не реформой, а по научному ротацией, а по простому перестановкой кроватей в борделе .
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Выгнать нафиг всех и набрать новых. В патрульную полицию уже набрали новых, и где результат? Одни фотографируются, спасают кошечек, переводят бабушек через дорогу, а другие почувствовали вкус денег и берут взятки как и старые. Если таких людей набрать в другие подразделения - будет жопа полная
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Шоб не брали взятки есть два способа.
1) Платить достойную зарплату
2) Сажать за взятку, увольнять - если не сообщил о предложении взятки.
Всё очень просто, но никто этого делать не будет.
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За такую зарплату туда пошли те кто никуда пойти не мог. Без повышения зарплаты люди не пойдут и будут набирать кого придется. В силовом секторе повальный кадровый голод, желающие есть только в зону ООС.
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Ты не очень в курсе, о чём говоришь. Даже в самый разгар мусорской рихормы новых кадров в патрульку было привлечено максимум до 50%. И это только в Киеве, в регионах новых кадров было 20-30%. Все остальные - старые проверенные "переаттестованные" мусора. А потом, во первых, наивные новички-дурачки начали понимать, куда они на самом деле попали и начали массово увольняться, а во вторых по судам начали возвращаться одиозные мусориллы, которые не прошли даже тот убогий отсев во время рихормы.
Так что чтобы тебе там пропагандоны по телевизеру не рассказывали про "новую" палицию и "новые" кадры, по факту новых кадров там даже изначально в лучшем случае была треть, а сколько их осталось на данный момент...ну хз, процентов 20 в Киеве и процентов 10 в регионах.
Кстати, всё сказанное имелось введу применимо к рядовому мясу. Мусороское руоководство почти всё осталось на местах изначально.
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в регіонах нові кадри взагалі були тільки шляхом природньої ротації- хтось на пенсію пішов і на його місце прийняли нових.
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Басні про те що, в патрульну поліцію набрали нових - лажа. Було там декілька сотень нових, але повтікали від 93% старих мусорів.
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Реформы....реформы...реформы....А 5 лет что было? Только форму поменяли кучу авто раздолбали?!
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Если бы Зелебеня и его партия реально хотят реформировать полицию надо начинать с отставки Авакова. А псевдо реформы в областях это просто смена местных полицаев
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А почему "перевалочную базу" по герычу и метадону - Харьковскую и Одесскую забыли?
Ай яй яй. Реформа криминальной полиции начнется с четырех областей, - Князев - Цензор.НЕТ 7689
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Нужно реформировать всю эту барыжную "полицию".
А то создали какую-то пластмассовую пародию на полицию.
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Вот что подгорающий пердак животворящий делает.
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"Реформа криминальной полиции начнется с четырех областей, - Князев" - Аваков хочет реформировать полицию на японский манер. «Япония - самая безопасная страна в мире с точки зрения криминогенной ситуации. Есть чему учиться!», - пояснил Арсен Аваков заинтересованность украинской стороны в поддержке Японии. Сын рюкзаками торгует, жена деньги со стены Яценюка ворует, а этот сначала милицию, затем полицию бесконечно реформирует. Есть у реформы начало, нет у реформы конца, лишь бы деньги на реформу выделяли.
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Сингапурский вариант лучше!
Пока народ не привыкнет вести себя нормально.
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Руководителями наркоотделов нужно ставить таксистов!
Они знают все точки.
А для начала - снести "крышу" наркоторговцев.
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не понял. а что нова мусарня - очьень важьно не мыролюбно отреформирована свиньями? или мусорва для соевых уже не онижыдети?
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А из свиношнырей кто может подсказать , куда утик их хозяин свиновальц, причем не сам а со своей семейкой в полном составе?
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Только сейчас пришло в голову, что "криминальная полиция" может иметь два смысла.
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