 Реформа кримінальної поліції почнеться з чотирьох областей, - Князєв

Про це повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікацій НПУ.
"Наразі обрано чотири регіони – Закарпатська, Львівська, Херсонська та Черкаська області. Керівники територіальних підрозділів повинні зрозуміти, що це перший крок реформування блоку кримінальної поліції, який потім буде спрямований на всі інші служби. Ці підрозділи не є експериментальними. Вони є першими, які будуть реформовані", - сказав Князєв.
Він додав, що новоутворені потужні підрозділи працюватимуть над оперативними реалізаціями міжнародних масштабів. Відтак, враховуючи різні аспекти, були обрані саме ці області держави.
Начальник Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції Андрій Кіхтенко висловив подяку американським партнерам за участь у реформуванні відомства, а також за готовність надати підтримку в реформуванні територіальних підрозділів.
Зі свого боку керівник відділу з правоохоронних питань посольства США в Україні Стефані Холмз підкреслила правильно вибрані пріоритети під час реформування підрозділів з протидії наркозлочинності.
"Ми дуже задоволені тим, як йде спільна робота з Департаментом. Результат цієї співпраці дуже значний. Відтак до цього успіху ми хочемо залучити регіони. Ми будемо підтримувати вас не тільки в процесі відбору персоналу, але і в процесі їхньої професійної підготовки та забезпеченні підрозділів необхідними засобами",- зазначила Холмз.
Зокрема, радник відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні, спеціальний агент DEA Роберт Нортон братиме активну участь у співбесіді керівників і звичайних працівників цих підрозділів
Кримінал продовжує випробовувати на міцність жителів і гостей Києва. Щодня в столиці відбуваються напади.
Злочинці орудують у різний час доби і в різних районах Києва. Відбирають як великі суми, так і не гребують "дрібницями".
Про деякі найбільш "яскраві" напади, які відбулися в липні, OBOZREVATELрозповіли власні джерела.https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/crime/vidbirayut-zbroyu-i-miljoni-yak-zlochintsi-koshmaryat-kiiv.htm
Выгнать нафиг всех мусоров, поставить зарплату не ниже двух с половиной средних по стране, набрать туда нормальных людей, создать спец отдел, который будет делать провокации взяток, тех мусоров, которые возьмут - сажать на длинные сроки, а тех, которые вежливо откажутся и не закуют негодяя в наручники - увольнять без выходного пособия.
Все остальное называется не реформой, а по научному ротацией, а по простому перестановкой кроватей в борделе .
1) Платить достойную зарплату
2) Сажать за взятку, увольнять - если не сообщил о предложении взятки.
Всё очень просто, но никто этого делать не будет.
Так что чтобы тебе там пропагандоны по телевизеру не рассказывали про "новую" палицию и "новые" кадры, по факту новых кадров там даже изначально в лучшем случае была треть, а сколько их осталось на данный момент...ну хз, процентов 20 в Киеве и процентов 10 в регионах.
Кстати, всё сказанное имелось введу применимо к рядовому мясу. Мусороское руоководство почти всё осталось на местах изначально.
Ай яй яй.
А то создали какую-то пластмассовую пародию на полицию.
Пока народ не привыкнет вести себя нормально.
Они знают все точки.
А для начала - снести "крышу" наркоторговцев.