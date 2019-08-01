 У Раді говоритиму українською мовою, - Разумков

"Обов'язково (говоритиму в Раді українською. - Ред.). Виключно українською, напевно, не буду ніколи говорити, тому що у нас людина має право говорити і російською, і українською, і англійською. А деякі наші колеги розмовляють і сімома мовами. Говорити виключно однією мовою буде неправильно, неефективно і некоректно", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Але якщо ми говоримо про офіційну частину мого життя, то коли я буду народним депутатом, то використовуватиму українську мову, тому що це вимога закону", - зазначив він.
Раніше Разумков заявив, що буде публічно розмовляти російською, поки триває окупація Донбасу та анексія Криму - щоб ні у кого не виникло бажання захищати його від "утисків".
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
Павло Глазовий