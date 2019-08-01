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 Політика України
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Все про:ВР (5259) українська мова (282) мова (379) російська мова (94) Разумков Дмитро (117)

 У Раді говоритиму українською мовою, - Разумков

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков сказав, що говоритиме у Верховній Раді українською, проте переходити повністю на одну мову вважає неправильним.

"Обов'язково (говоритиму в Раді українською. - Ред.). Виключно українською, напевно, не буду ніколи говорити, тому що у нас людина має право говорити і російською, і українською, і англійською. А деякі наші колеги розмовляють і сімома мовами. Говорити виключно однією мовою буде неправильно, неефективно і некоректно", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Але якщо ми говоримо про офіційну частину мого життя, то коли я буду народним депутатом, то використовуватиму українську мову, тому що це вимога закону", - зазначив він.

Раніше Разумков заявив, що буде публічно розмовляти російською, поки триває окупація Донбасу та анексія Криму - щоб ні у кого не виникло бажання захищати його від "утисків".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140675
 
   
 Топ коментарі
 
а зачем им понимать?
Если живут в Украине и не понимают мову, значит безнадежные....
Зачем им ВР смотреть?
Есть же Сваты на плюсах....
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сволоч ты и малорос "Говорити виключно на одній мові буде неправильно, неефективно і некоректно..."
дивний якийсь цей чел на призвіще Разумков!
говорити виключно українською для нього неправильно, неефективно і некоректно! це якийсь сюр...!
в якій ще країні світу, представник влади міг би сказати подібне про державну мову?!!!
таке можливе тільки в Україні!
пане Разумков, питання мови в Україні дуже важливе!!!
а ви своїм прикладом і заявами, просто витираєте ноги об українську мову!
сумно...що в нас тепер такі "слугі народу"...які або недоганяють, або роблять вигляд, що недоганяють - важливість питання мови для України! сумно...
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Я так розумію, що крісло під Аваковим після показової істерики Зеленського з приводу давнього відео з Глуховерею (а чого б то його витягнули саме зараз?) захиталось. І цей поц не знайшов нічого кращого, як почати верещати недорізаним кабаном, що Порошенко такий-сякий. Чого ж ти не пішов у відставку за ці 5 років, як чесна людина?
У Квартала ще багато непристроєних кумів і друзів, а мати в очільниках силового відомства людину з такими амбіціями, з афільованими з його відомствами парамілітарними Нацжонами собі дорожче.
Сьогодні зрадив Порошенка, а завтра Зеленського.
Мавр зробив свою справу, мавр має піти.
Жалюгідний інтриган.
Тепер щодо брехні.
А що, це не холуй Авакова Антоша Геращенко почав топити за Зеленського ще перед 1-м туром і обливати брудом Порошенка?
Це не довбануті Нацжони зі своїми свинками переслідували всю передвиборчу кампанію Порошенка, а поліція не робила в цей час нічого?
Це не поліція затримувала за листівки Відсічі, за плакатик двох людей в Рівному, одну з них неповнолітню?
Це не Аваков відкрив справу за іронічний ролик?
Це не Аваков розказував, який Зеленський новий і хороший, в своїх інтерв'ю?
Це не Коломойський заявив, що "перемога Зеленського - це наша спільна з Аваковим перемога"?
Це не аваківське відомство розказувало про "сітки" Порошенка - доказів немає й досі.
Це не Аваков злив справу Гандзюк, як і вбивства Музичка і декількох поліцейських в Княжичах?
А хто дав підполковника дрібному шахраю Семенченку?
А як досі існують незаконні намиви бурштину в Рівненській і Волинській областях?
Це не Аваков створив тонтон-макутів Нацжон?
Це не Аваков завів в Україну російського нациста з кримінальним шлейфом і з підозрою на зв'язки в російських спецлужбах Коротких і надав йому чималі пости в своєму відомстві (начальник об'єктів стратегічного призначення)?
Це не Аваков залишив працювати всю вертикаль мєнтури Януковича?
Це не Аваков задіяв нацгвардію, коли НАБУ завела справу проти його синулі за рюкзаки?
Це не завдяки поліції існують підпільні ігрові салони? Кому вони платять данину?
Це не відомство Авакова найбільш закрите по закупкам?
Це не з благословення Авакова знову вибудувана вертикаль, де поліція збирає данину та передає її наверх? Чи не Авакову?
Між іншим, звернули увагу, що в своєму пості Аваков поставив існування України в залежність від Зеленського. Типу, буде Зеленський - буде Україна. Десь ми вже це чули. А, у холуїв Путіна.
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А як вони русскій язик вивчили?...довго мабуть вивчали...обкладалися словниками та підручниками і з ранку до ночі зубрілі...і так роками та десятиліттями...аж поки не навчилися російські слова вимовляти...
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Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.

Павло Глазовий
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Ох, сиськастые мужики в слугах уродов. У Разумкова размер второй, не меньше. Ему бы бюстгальтер не помешал.
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За такое величайшее одолжение украинский народ должен памятник возле Шевченка поставить этому величайшему государственному деятелю всех времен и народов... и это как минимум... спасибо тебе, о великий таварисч разумков
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