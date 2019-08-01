 Від сьогодні, крім поліції, вулиці патрулюватиме Нацгвардія

Відповідне доручення про залучення сил і засобів Нацгвардії до самостійного патрулювання населених пунктів країни в кінці липня 2019 року підписав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.
У такому форматі для забезпечення правопорядку буде залучено близько 2000 патрульних, 100 одиниць автомобільного транспорту та 100 службових собак. Службу гвардійці нестимуть п’ять днів на тиждень по шість годин, утім за ускладнення оперативної обстановки час служби військових може бути змінений.
За словами командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана, самостійне несення служби з охорони громадського порядку військовими правоохоронцями є досить поширеним серед споріднених формувань країн Європи.
"Ми постійно обмінюємося досвідом із аналогічними структурами провідних європейських держав і намагаємося відповідати міжнародним стандартам та нормам у підтримці публічної безпеки. Модель самостійного патрулювання військових дуже поширена в аналогічних структурах Європи, зокрема й у тих, що входять до Міжнародної асоціації сил жандармерії та поліції у статусі військової установи FIEP. Нацгвардія України є повноправним членом цієї організації ще з 2017 року", - зазначив генерал-лейтенант Микола Балан.
Під час патрулювання гвардійці екіпіруватимуться та озброюватимуться відповідно до Закону України "Про Національну гвардію України" - а саме спецзасобами та штатною зброєю. Також, військові матимуть при собі планшетні пристрої, підключені до інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України". Це дасть змогу в режимі "он-лайн" слідкувати за оперативною обстановкою в районі виконання завдань.
Відтепер планування маршрутів патрулювання проводитиметься в залежності від криміногенної ситуації в конкретному населеному пункті. Гвардійські патрулі залучатимуться у ті райони міст, де обстановка більш напружена.
Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 13 Закону України "Про Національну гвардію України" військовослужбовці Нацгвардії України під час залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку мають право здійснювати превентивні та поліцейські заходи примусу відповідно до Закону України "Про Національну поліцію".
хіба їх для цього готували ?
Хіба нацгвардію відновили для патрулювання мирних міст ???
Та такого в найгарячіші періоди війни не було !
Нацгвардия всегда была просто разновидностью патрульной мусарни с принудительным призывом. Очевидно ей хотят вернуть первоначальную функцию.
Натовская прдкотовка там у единичных частей.
Я допускаю, что у рюкзакова нормально денег на патрулирование спишут))
В 14 році в зрні АТО для боротьби з терористами була задіяна регулярна армія.
Якийсь гібрид.
Щоби міста патрулювати ?
Хто це вигадав ?
Нужно присматривать за мудрым простым наридом, что бы не начали грабить винные лавки...и против начальства не задумали чего нибудь...
Чем народнее власть - тем больше плеток...
Та на вас, на вас буде це патрулювання.
Зачем они там бездельничают?
Это привело к всплеску уличной преступности. Вот и решили побороть это явление, пустив в патруль солдата-срочника, как бюджетный вариант. Только и всего.
Более того, самостоятельное патрулирование нарядами внутренних войск существовало еще с времен совка и делали это т. н. "специальные мотризированные части милиции" (гугл в помощь) и практика эта существовала до 2014 года.
Что касается воплей "это чтоб подавить нарот", то успокойтесь, други мои, было бы желание. Вас просто обьявят террористами и агентурой кремля, после чего, в рамках ООС-АТО расхерачат силами МВД и ВСУ (которые по новой редакции закона имеют право применяться и внутри страны в рамках борьбы с терроризмом). Но, учитывая высокий процент поддержки действующей власти (а так же процент поддержки националистов, который даже меньше, чем у Шария), необходимости в этом нет - ваш майдан будет просто маргинализирован, а по 1+1 будут постоянно крутить сюжеты, что его поддерживает алкашня, сепарня и прочие маргиналы. После чего вы будете либо долго и упорно стоять на майдане при полнейшем безразличии власти (ах, да, и без финансирования), либо, при попытке активных действий против власти, вас, под одобрительные реляции с телеэкранов, разгонят.
Но срочник гвардии, который выгонит из песочницы наркомана в вашем дворе, к этому отношения иметь не будет.