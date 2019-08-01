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Все про:Національна гвардія (560) Балан (7)

 Від сьогодні, крім поліції, вулиці патрулюватиме Нацгвардія

З 1 серпня 2019 року військовослужбовці Національної гвардії України виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку в складі самостійних піших патрулів. До цього гвардійці несли службу спільно зі співробітниками Національної поліції.

Відповідне доручення про залучення сил і засобів Нацгвардії до самостійного патрулювання населених пунктів країни в кінці липня 2019 року підписав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

У такому форматі для забезпечення правопорядку буде залучено близько 2000 патрульних, 100 одиниць автомобільного транспорту та 100 службових собак. Службу гвардійці нестимуть п’ять днів на тиждень по шість годин, утім за ускладнення оперативної обстановки час служби військових може бути змінений.

За словами командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана, самостійне несення служби з охорони громадського порядку військовими правоохоронцями є досить поширеним серед споріднених формувань країн Європи.

"Ми постійно обмінюємося досвідом із аналогічними структурами провідних європейських держав і намагаємося відповідати міжнародним стандартам та нормам у підтримці публічної безпеки. Модель самостійного патрулювання військових дуже поширена в аналогічних структурах Європи, зокрема й у тих, що входять до Міжнародної асоціації сил жандармерії та поліції у статусі військової установи FIEP. Нацгвардія України є повноправним членом цієї організації ще з 2017 року", - зазначив генерал-лейтенант Микола Балан.

Також дивіться: Патрулі Нацгвардії з 1 серпня самостійно нестимуть службу з охорони громадського порядку, - Яровий. ВIДЕО

Під час патрулювання гвардійці екіпіруватимуться та озброюватимуться відповідно до Закону України "Про Національну гвардію України" - а саме спецзасобами та штатною зброєю. Також, військові матимуть при собі планшетні пристрої, підключені до інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України". Це дасть змогу в режимі "он-лайн" слідкувати за оперативною обстановкою в районі виконання завдань.

Відтепер планування маршрутів патрулювання проводитиметься в залежності від криміногенної ситуації в конкретному населеному пункті. Гвардійські патрулі залучатимуться у ті райони міст, де обстановка більш напружена.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 13 Закону України "Про Національну гвардію України" військовослужбовці Нацгвардії України під час залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку мають право здійснювати превентивні та поліцейські заходи примусу відповідно до Закону України "Про Національну поліцію".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140674
 
   
 Топ коментарі
 
"Народна влада" в усі часи однакова, потребує захисту від удячних громадян.
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то они собаку выгуливали....
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Навіщо натівська підготовка, навіщо шалені кошти в них вкладені ???
Щоби міста патрулювати ?
Хто це вигадав ?
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Я і раніше їх іноді бачив без поліцаїв. По 3-4 з собакою.
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Скоріше - задумали щось недобре для людей.
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люди с автоматами на улицах? к чему бы это?
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З автоматами бачив тільки під час введення військового стану.
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в понедельник на жд вокзале Киева видел. немножко ********.
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на ж/д вокзалах с собакой группой в 5-10 человек постоянно тусуются: курят, пирожки жуют, сурйозные лица делают, "старшие" разнарядки дают... Так что военное положение тут ни при чём..
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Я казав про патрулі по місту під час військового стану, а не про вокзали.
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дивина...
хіба їх для цього готували ?
Хіба нацгвардію відновили для патрулювання мирних міст ???
Та такого в найгарячіші періоди війни не було !
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А где взять полицаев, если по четверо охраняют знаки STOP и по шестеро - Трукам... Или знаки снимать или Нацгвардия...
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Такое было при Кучме.
Нацгвардия всегда была просто разновидностью патрульной мусарни с принудительным призывом. Очевидно ей хотят вернуть первоначальную функцию.
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Во Франции - жандармерия, в Италии - карабинеры, в Украине внутренние войска, переобозванные в нацгвардию.

Натовская прдкотовка там у единичных частей.
Я допускаю, что у рюкзакова нормально денег на патрулирование спишут))
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Війська потрібні для боротьби з ворогом, а внутрішні війська, виходить, що для боротьби з нами, адже для охорони правопорядку є поліція.
В 14 році в зрні АТО для боротьби з терористами була задіяна регулярна армія.
Якийсь гібрид.
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План по збору коштів на перепризначення авакяна на посаду
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Ось на це їх завжди тренували, незрозуміло тільки чому застосували саме зараз


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Навіщо натівська підготовка, навіщо шалені кошти в них вкладені ???
Щоби міста патрулювати ?
Хто це вигадав ?
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Сподіваюся, це хоч якось поліпшить креміногенную ситуацію в Україні. Бо чим далі, тим страшніше жити... Надії на Зе-депутатів, колишніх безробітних із середньою освітою, немає.
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а у нас военное положение? или для устрашения чтоб и холопы и не думали себе чтот то,если честно напрягает видет военных людей без причин с мусорами
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"Народна влада" в усі часи однакова, потребує захисту від удячних громадян.
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Яку вони ж і обирають за гречку, а потім скиглять.
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энто да....

Нужно присматривать за мудрым простым наридом, что бы не начали грабить винные лавки...и против начальства не задумали чего нибудь...
Чем народнее власть - тем больше плеток...
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Аваков хоче залишитись на своїй посаді, показуючи своє рвєніє на службі.)))
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Ага. У нас что, на улицах разгул бандитизма? Нарковойны? Погони с перестрелками? Взрывы? Еще бы блокпосты соорудили, с пулемётами и колючей проволокой, для типа "охраны правопорядка". Все предсказуемо: в рф есть росгвардия, у нас, через время, будет такаяже по идеологии "нацгвардия", структура для запугивания и сдерживания "единогласного антикоррупционного нарида". Выйдет такой нарид на площадь попищать, что он чемто там недоволен, а вокруг него несколько патрулей поставят с автоматами и собаками, чисто для "охраны" и вежливо пока так, на чисто украинском "прохання розийтыся для уникнення нещасних випадкив та жертв серед мырного насэлення". Ну может оно на то и заслуживает, безмозглое.
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Главное чтобы не давали бесчинствовать порохососам и разной нечисти.
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Написали же, европейская практика патрулирования. Читайте все, прежде чем писать.
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Это они имели ввиду Кацапию.продолжаем строить полицейское государство
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"Суды" только у нас, "прокуратура", "антикоррупционные" органы, "рада" и тд. не европейские. А военные патрули - европейские. Берем по крошке самое лучшее со всего мира: военные патрули с Европы, несколько гос языков из откудатотам, федеральное устройство из США, бессменное правление и 140% поддержка из КНДР и тд.
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Так война идёт у нас в отличии от Европы. Полиция это полиция. А военных для другого готовили.
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Ага, якісь нехороші думки, відводять війська на фронті, щоб місток поремонтувати на предмет підвищення вантажопідйомності, бо через нього танки не можуть проїхати, військових переводять на патрулювання в міста, хоча як вони будуть патрулювати, треба ж мати навички,досвід, дуже добре знати КК , КПК.
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А так у нас враг не в кремле, как Зе!боты вещают, а внутри страны. Патрули с коррупцией бороться будут.
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коли Поця Поросьонко це організовував ви вихваляли, а тут вам страшно стало?
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Ты, Конь, по ошибке мои посты лайкнул. И что самэ Порошенко организовал? Патрулирование с августа?
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рехворму поліції та посилення ВВ з розширенням функцій та найновішим озброєнням. Все це закладувалося ще, при Порошенко.
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ЗІ: пости лайкаю за цікаву думку незалежно від того, чию сторону людина підтримує. Для мене більш цінна думка ніж партійна приналежність. Лайкав я і кацахола і Васю Шевченко і навіть Гига, коли мені подобалися їх вирази. Для мене той, хто так чи інакше займає національну позицію не є ворогом.
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Возвращайся в реальность (она всех касается, и тебя в том числе, если ты конечно не бот) , расцикливайся с Порошенко
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З Порошенко, Гонтарєвою та Яценюком ми врядчи зможемо розциклитися до 2040 року, коли закінчимо виплачувати репарації.
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когда их переловят,как думаешь кто будет следующим,а зебил?
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Зрозуміли всі, аусвайс з собою носити треба.
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Когда безмозглый нарид, безмозгло дает своим "слугам" слишком много власти, то "слуги" первым делом начинают думать, как сделать так, чтобы такое "служение" подольше продолжалось. Глупые людишки не понимают, что власть это сила, а никакие не слуги никому и её нужно контролировать и ограничивать, а не дебильно на шоу в телеке втыкать
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Времена яныка возвращаются полным ходом. На русановке вчера нацгвардия щемила тех, кто кальян курил на травке. Теперь начнут щемить тех, кто отдыхает на лавочке с пивом или курит. Привет полицейское государство и диктатура, прощай демократия
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небыло тут демократии никогда как и в рф
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...а что "отдыхает на лавочке с пивом или курит" у себя на болконе или на даче? или в где? в парке?, или на остановке?, не считаясь с другими людьми, -это значит "прощай демократия"...эти "демократы" потом окурок со смачным плевком тут и бросят вам под ноги и бутылку тут же об асфальт....для быдла демократия - это вседозволенность...
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Тролі вже обісрались.
Та на вас, на вас буде це патрулювання.
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нда, демократии в Украине конец.....
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это ты, курва номерная, после полуторатысячных арестов в твоем масквабаде за право на выборы пишешь про конец демократии в Украине?))))))))))))))))
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больше одной гривни держать в кармане не рекомендуется
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Час додати в приват24 шаблон "благодійний внесок МВС"
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а они будут подключатся в нужный момент как "простой народ разгоняющий смутьянов нарушающих общественный порядок"
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а де, крім театралізованої ходи, ви їх взагалі могли бачити?
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зі: я взагалі допускаю що, як і за часів Євнуховича курсантів перевдягали в анархістів, так і тут могла бути клоунада.
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Едучи сегодня на работу, видел солдатиков: пара - возле моста Патона, человек 5 с собакой -- в районе м.Выдубичи, еще пара -- о чем-то беседовали на травке в районе Корчеватого...
Зачем они там бездельничают?
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Чтобы разлагаться. Солдат должен заниматься воинской подготовкой и войной, а когда он бессмысленно, непонятно зачем по улицам с оружием шляется, то только разложение и происходит.
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ще тільки комендантського часу нема і паспорта при собі не вимагатимуть
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Комменты жгут, конечно. В трех солдатах увидели "конец демократии" и "тиранию". Европейский опыт, где патрули карабинеров, жандармерии и прочих военных полицейских сил - явление обычное, более того, в Италии на всех вокзалах вы обязательно увидите патрули вооруженных сил (не карабинеров, а именно армии) с автоматами - для надмозгов, пишущих комменты на цензоре не канают. Сказали "тирания и полицейское государство", значит, так и есть.
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Когда конец демократии будет в виде избиения людей на митингах - будет поздно комменты писать.
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наконец то ура я об этом давно думал патрули были на праздник..базарил с ними..
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На самом же деле, виной всему - недостаток кадров в полиции поюс загруженность патрульных. Им надо обслуживать вызова, следить за ПДР и оформлять ДТП. Разумеется, что на пешее патрулирование темных парков, переулков, дворов - времени просто нет.
Это привело к всплеску уличной преступности. Вот и решили побороть это явление, пустив в патруль солдата-срочника, как бюджетный вариант. Только и всего.
Более того, самостоятельное патрулирование нарядами внутренних войск существовало еще с времен совка и делали это т. н. "специальные мотризированные части милиции" (гугл в помощь) и практика эта существовала до 2014 года.
Что касается воплей "это чтоб подавить нарот", то успокойтесь, други мои, было бы желание. Вас просто обьявят террористами и агентурой кремля, после чего, в рамках ООС-АТО расхерачат силами МВД и ВСУ (которые по новой редакции закона имеют право применяться и внутри страны в рамках борьбы с терроризмом). Но, учитывая высокий процент поддержки действующей власти (а так же процент поддержки националистов, который даже меньше, чем у Шария), необходимости в этом нет - ваш майдан будет просто маргинализирован, а по 1+1 будут постоянно крутить сюжеты, что его поддерживает алкашня, сепарня и прочие маргиналы. После чего вы будете либо долго и упорно стоять на майдане при полнейшем безразличии власти (ах, да, и без финансирования), либо, при попытке активных действий против власти, вас, под одобрительные реляции с телеэкранов, разгонят.
Но срочник гвардии, который выгонит из песочницы наркомана в вашем дворе, к этому отношения иметь не будет.
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