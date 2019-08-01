 За добу зафіксовано 11 обстрілів: найманці РФ застосовують заборонене озброєння, - пресцентр ОС

Про це йдеться у зведенні штабу ОС станом на 07:00 1 серпня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"31 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

Натомість, збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 4 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

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"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поряд ПІСКІВ – з підствольного гранатомету;

поблизу ВОДЯНОГО – зі стрілецької зброї;

два рази неподалік ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

околиці ШИРОКИНОГО – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту БОГДАНІВКА – з озброєння БМП та великокаліберного кулемету;

поряд ПАВЛОПІЛЯ – зі стрілецької зброї;

поблизу ГНУТОВОГО – з міномету калібру 82 мм;

околиці НОВОГНАТІВКИ – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:

поблизу ЗОЛОТОГО-4 – з міномету калібру 82 мм та великокаліберного кулемету.

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За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.

"Від початку поточної доби ворог зробив два обстріли позицій Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Павлополя - з великокаліберного кулемета. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні один раз в районі населеного пункту Попасна - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню", - констатували в штабі ОС.



