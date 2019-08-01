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 Суспільство
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Все про:обстріл (5374) Донбас (12645) найманці РФ (844) операція Об'єднаних сил (1427)

 За добу зафіксовано 11 обстрілів: найманці РФ застосовують заборонене озброєння, - пресцентр ОС

Найманці РФ на Донбасі порушують домовленості про припинення вогню, застосовуючи, серед іншого, і заборонене мінськими угодами озброєння.

Про це йдеться у зведенні штабу ОС станом на 07:00 1 серпня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"31 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню.
Натомість, збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. З них 4 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

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"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поряд ПІСКІВ – з підствольного гранатомету;
поблизу ВОДЯНОГО – зі стрілецької зброї;
два рази неподалік ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
околиці ШИРОКИНОГО – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту БОГДАНІВКА – з озброєння БМП та великокаліберного кулемету;
поряд ПАВЛОПІЛЯ – зі стрілецької зброї;
поблизу ГНУТОВОГО – з міномету калібру 82 мм;
околиці НОВОГНАТІВКИ – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:
поблизу ЗОЛОТОГО-4 – з міномету калібру 82 мм та великокаліберного кулемету.

Також дивіться: Унаслідок обстрілу найманців РФ пошкоджено водопровід на Луганщині: понад 3 тис. абонентів залишилися без водопостачання. ФОТО

За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано.

"Від початку поточної доби ворог зробив два обстріли позицій Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Павлополя - з великокаліберного кулемета. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні один раз в районі населеного пункту Попасна - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню", - констатували в штабі ОС.

За добу зафіксовано 11 обстрілів: найманці РФ застосовують заборонене озброєння, - пресцентр ОС 01
За добу зафіксовано 11 обстрілів: найманці РФ застосовують заборонене озброєння, - пресцентр ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140673
 
 
 Топ коментарі
 
Можно представить о чем думают наши воины когда по ним гасят со всего, что стреляет,а они в силу дебильного одностороннего кучмовского перемирия под патронатом ЗЕ ,достойно сепарам,в нарушение приказов, ответить не в силах..
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і міст побудувати, і щоб бендєр там не було..
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Щоб биндеры побудувалы мист и нэ мэшали нам жить
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Перемирие хлебное то, коллаборантам хлебушка хотца.
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і міст побудувати, і щоб бендєр там не було..
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Щоб биндеры побудувалы мист и нэ мэшали нам жить
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Обстріли це результати ідіотської політики влади в Україні, яка за 5 років не створила війська БПЛА, які б знищували терористів ще по дорозі на вогневі позиції!
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Вважаю за потрібне ваще знищити і те, що там осталося!!
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Можно представить о чем думают наши воины когда по ним гасят со всего, что стреляет,а они в силу дебильного одностороннего кучмовского перемирия под патронатом ЗЕ ,достойно сепарам,в нарушение приказов, ответить не в силах..
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ось до чого це засідання учорашне призвело...
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Я, наприклад, не розумію,фрази:"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня" Источник: https://censor.net.ua/n3140673. Яким чином хлопці це роблять? Сидять у ФОПах і не висовують голови? Бо поранених начебто немає. Як "надійно контролюють"? Умовляннями? Заклинаннями? Магією?
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!! Усе шановне паньство, закінчилось "переміріє"якого так і не було... На мою думку у штабі не можна більше говорити про переміріє, бо це буде зрада Українського народу!!!
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А в это время,тыловые крысы,договорились о разминировании вокруг моста в Станице.Им все пофигу.Одному главное,чтобы у зятя трубы покупали,а другому -роме,доказать,что. Порох был не прав.И вообще- это какой то идиотизм!Россия прет туда танки и снаряды,на других участках фронта идут обстрелы наших позиций,с потерями л/с,а в станице отвод, разминирование и вообще - мир,дружба,жвачка!!!Але ВАЗон и его горе переговорщики!Вы вообще в адеквате?Тут воюем,там не воюем.Вы бестолочи понимаете,что разлагаете сознание бойцов!Как так можно?
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Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш.
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