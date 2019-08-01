 Князєв анонсував розширення штату кіберполіції

Про це 31 липня повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв під час наради за участю керівників кримінального блоку та слідчих підрозділів апарату Нацполіції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.

"Можливості кіберполіції потрібно нарощувати та розширювати, аби наперед прораховувати кроки злочинців. Відтак в штатний розклад кіберполіції будуть введені додаткові посади, які передбачають новий напрямок роботи, нові функції", – сказав голова Нацполіції.

Він додав, що це дасть змогу не лише оперативно розкривати злочини самим оперативникам кіберполіції, а й надавати всебічну допомогу в рамках кримінальних проваджень колегам з інших підрозділів – карного розшуку та слідчих підрозділів.

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Відтак Голова Національної поліції України доручив Департаменту кадрового забезпечення надати упродовж двох тижнів пропозиції щодо збільшення штатної чисельності підрозділів кіберполіції. Крім того, всі керівники підрозділів кримінального блоку поліції та Головного слідчого управління повинні проаналізувати проблемні питання, що виникають під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій.

"Ви маєте визначити потребу у фахівцях кіберполіції та за якими напрямками вони працюватимуть",- наголосив Сергій Князєв.