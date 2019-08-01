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 Суспільство
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Все про:Нацполіція (7957) штат (10) кіберполіція (129) Князєв (330)

 Князєв анонсував розширення штату кіберполіції

Створення нових посад у кіберполіції дозволить наростити і розширити її можливості, коли йдеться про їхню допомогу іншим підрозділам відомства в розкритті злочинів, скоєних із застосуванням високих інформаційних технологій.

Про це 31 липня повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв під час наради за участю керівників кримінального блоку та слідчих підрозділів апарату Нацполіції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.

"Можливості кіберполіції потрібно нарощувати та розширювати, аби наперед прораховувати кроки злочинців. Відтак в штатний розклад кіберполіції будуть введені додаткові посади, які передбачають новий напрямок роботи, нові функції", – сказав голова Нацполіції.

Він додав, що це дасть змогу не лише оперативно розкривати злочини самим оперативникам кіберполіції, а й надавати всебічну допомогу в рамках кримінальних проваджень колегам з інших підрозділів – карного розшуку та слідчих підрозділів.

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Відтак Голова Національної поліції України доручив Департаменту кадрового забезпечення надати упродовж двох тижнів пропозиції щодо збільшення штатної чисельності підрозділів кіберполіції. Крім того, всі керівники підрозділів кримінального блоку поліції та Головного слідчого управління повинні проаналізувати проблемні питання, що виникають під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій.

"Ви маєте визначити потребу у фахівцях кіберполіції та за якими напрямками вони працюватимуть",- наголосив Сергій Князєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140670
 
 
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безработных свиношнырей стыця решили под шумок пристроить в мусарню.
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Та ладно. Всё проще. Человеку будет спокойней, никакие пранкеры не достанут.
Князев анонсировал расширение штата киберполиции - Цензор.НЕТ 5337
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Да кому эта порохосрань теперь нужна, они же повалили все что только можно, олигофрены никому не нужны.
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А этот бандит в погонах все еще на должности.
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Добавьте к этому нацгвардию на улицах....С этого(с заботы о гражданине) всегда начинаются массовые побои. Граждан бьют аккуратно, но сильно. И заметьте, все ведь исключительно ради вашего блага. Вы ведь этого хотели, без дубины(реальной или виртуальной) по голове вам и жизнь - не жизнь. Вывод один: скоморох боится. И так проявлять свой страх ему не стоило бы. Зебилам помельче пока не очень понятно о чем речь, а потому сейчас они проявляют энтузиазм. Это ненадолго, это скоро пройдет. Доброе утро, зебилята.
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Не сцы хрюкобот, они тебя избивать не будут, просто нежно задержат, вручат лопату и будешь ложить асфальт за минимальную зарплату годик, ну шоб не врал людям в сети )
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Яка буде та кіберполіція? Ім же платити треба. Та так платити, що інших поліцаїв жаба задушить. Кваліфікований ІТшник не піде працювати на зарплату, меншу кількох тисяч доларів. До того ж, у поліції шибко умних традиційно ненавидять.
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Им нужны те, кто освоил команду "фас". Этого вполне достаточно.
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Актер театра "Современник", 37-летний Дмитрий Смолев получил восемь суток административного ареста за видеоролик, в котором он изображает пьяного сотрудника дорожно-патрульной службы. https://www.bbc.com/russian/news-49177425

Так, глядишь, и мы скоро сможем до такого дойти...
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Первым делом новый отдел зачистит рошеновскую фабрику грез, Гройсман утверждал шо на ней хрюкает 2 000 пятаков, зачем в Украине такой мощный мацкавитный ресурс ?
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Гройсман для тебя авторитет, зебиленыш? Вроде бы раньше вы его люто ненавидели, теперь на него ссылаетесь как на истину в последней инстанции. Уже определитесь, что и как. Нельзя же скакать в двух местах одновременно, такого в природе не бывает. Впрочем, что вам до законов природы...
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"зебеленыш" ??? во тут лаптями завоняло )))) Не то шобы авторитет, так мелкий воришка эпохи мародерства порошенко, но в повальном вранье как ликсеич замечен не был, да и реальная жизнь вполне подтверждает слова гроси
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Ну тогда чего все ополчились на Гройсмана, если "реальная жизнь вполне подтверждает слова гроси"? Вы же сами себе противоречите. Но тема разговора совсем другая: пытаются запугать. История учит, что это невозможно. Тогда какой в этом смысл? Никакого. Но для тех, кто не хочет думать, все выглядит как красивая картинка, которая вызывает неприкрытую радость. Правда что кроется за этой картинкой, вникать не хотят.
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Вор как вор, средненький такой, есть персонажи похуже ) его пока можно не трогать даже) ну и в чем проблема, в том что мелкий воришка раз сказал правду ??? шо тут такого??? твой высер построен ни на чем, дешевая манипуляция
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Типичное "наращивание штатов" ничего не даст. И никак не получится за счет недоучек, выпускников разного рода "курсов по Ай-Ти" и родственников в киберполиции "нарастить и расширить ее возможности". Только бесполезные и никчемные по эффективности траты госсредств. Мало-мальски разбирающиеся Ай-Тишники знают где заработать. И отнюдь не жалкие копейки на госдолжности (даже с доплатами за звания и на обмундирование).
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