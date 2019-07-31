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 Суспільство
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Все про:ліквідація (275) Міністерство культури (152) УПЦ КП (201) Філарет (235)

 Мінкульт закликав припинити втручання в процес ліквідації УПЦ КП

Українська православна церква Київського патріархату припинила своє існування шляхом об'єднання і приєднання до Православної церкви України; будь-які спроби блокувати процес державної реєстрації релігійних організацій розцінюються як втручання в діяльність державних органів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Міністерства культури України, яку 31 липня опубліковано на сайті відомства.

Так міністерство відреагувало на звернення почесного патріарха ПЦУ Філарета від 30 липня, який звернувся до Міністерства юстиції з проханням зупинити процедуру позбавлення права юридичної особи Київської патріархії УПЦ КП на підставі рішення ліквідаційної комісії, створеної ПЦУ. "Просимо Міністерство юстиції продовжити існуючу реєстрацію УПЦ Київського патріархату і Київської патріархії УПЦ Київського патріархату як юридичної особи", - написав Філарет.

У Мінкульті нагадали, що Синод Православної церкви України 27 липня 2019 року ухвалив рішення про припинення діяльності релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату" шляхом приєднання до релігійної організації "Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)".

Право ухвалювати такі рішення перейшло до ПЦУ після Об'єднавчого собору 2018 року, оскільки релігійне об'єднання УПЦ КП припинило свою діяльність шляхом об'єднання і приєднання до ПЦУ.

"Усі функції статутних органів колишнього УПЦ КП перейшли до компетенції відповідних керівних органів УПЦ (ПЦУ), які отримали всі повноваження й юридичні підстави для ухвалення відповідних рішень стосовно майбутнього тих релігійних організацій, які перебували у складі колишнього релігійного об’єднання УПЦ КП", - заявили в Міністерстві культури.

У заяві також наголошується, що втручання будь-яких органів, посадових осіб, громадян, юридичних осіб і громадських формувань у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Читайте також: Ми подали до суду на Міністерство культури через зняття з реєстрації УПЦ КП, - Філарет

Нагадаємо, раніше в Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.

Читайте: Філарет закликав Міністерство юстиції України продовжити реєстрацію УПЦ Київського патріархату

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140666
 
   
 Топ коментарі
 
А Пете звонили из ГБР, приглашали на роль заключённого
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любые попытки блокировать процесс государственной регистрации религиозных организаций расцениваются как вмешательство в деятельность государственных органов. Источник: https://censor.net.ua/n3140666

Але, государственные органы, он не титушек нанял, а написал в Минюст. Тоже гос. орган.
Недоторканi ви наши

Он ещё и в суд подаст. Привыкайте. Это и есть западные нормы права.
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Жду-не дождусь слияния украинского национального достояния Лавры с украинской православной церковью... зачем уподобляться евреям, где главнейшей христианской святыней владеет араб... он ее отпирает и запирает для христиан-паломников со всего мира... ну не сюрреализм ли? Лавра - национальное достояниу Украины. Пускай кацапский пархат песдует себе осваивать исакий или соловки. Места там для всей этой кривославной гундяевщины хватит
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У нас війна із ху.лососією а ви віддали їм найбільші українські національні святині Лаври!
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Филарет: Мне звонили их "95 квартала", приглашали на роль патриарха..
Минкульт призвал прекратить вмешательство в процесс ликвидации УПЦ КП - Цензор.НЕТ 8584
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А Пете звонили из ГБР, приглашали на роль заключённого
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ну что вы за ЕТИМ ездят немчура и все остальыне в Амстердам на улицу красных фонарей Мінкульт закликав припинити втручання в процес ліквідації УПЦ КП - Цензор.НЕТ 750
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и то правда - кто на такое "счастье" позарится...)
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Лучше на немецкой социалке, чем на барыгином леденце.
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нене, оно пока свидетель секты липовых патриотов
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да уж думаю завтра Патриарх Почетный придумает какую то иную версию... если это связано с психикой или старческим маразмом слабоумием то грех смеятся...но с иной стороны такое лицо как по мне все делет в угоду тех против кого он всю жизнь боролся парадокс да и только....
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любые попытки блокировать процесс государственной регистрации религиозных организаций расцениваются как вмешательство в деятельность государственных органов. Источник: https://censor.net.ua/n3140666

Але, государственные органы, он не титушек нанял, а написал в Минюст. Тоже гос. орган.
Недоторканi ви наши

Он ещё и в суд подаст. Привыкайте. Это и есть западные нормы права.
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Жду-не дождусь слияния украинского национального достояния Лавры с украинской православной церковью... зачем уподобляться евреям, где главнейшей христианской святыней владеет араб... он ее отпирает и запирает для христиан-паломников со всего мира... ну не сюрреализм ли? Лавра - национальное достояниу Украины. Пускай кацапский пархат песдует себе осваивать исакий или соловки. Места там для всей этой кривославной гундяевщины хватит
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Не нужно было Филарету в раскол уходить. По сей бы день руководил всей полнотой украинской Церкви со всеми лаврами, монастырями и приходами... Только в чине митрополита. Я думаю, что с его энергией и целеустремлённостью, за прошедшие годы он наверняка добился бы от Москвы полноценной автокефалии. Ведь добился же он смены экзархата на самоуправляемую автономию, продавил бы и автокефалию.
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так петрлексеича не выбрали, как вернуть??
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Навіщо так терміново дві подібні новини?Може думає Петро,якщо Україну не матиму вже,то хоч 8% (ПЦУ-Петроцерквуукрав) у дужках хапну?До речі- в Томосі такої немає,а є УПЦ КМ замістьУПЦ КП ,де слово"Патріархат"змінили на "Митрополію" і все.Мінкульт зміниться-розберуться,але міжконфесійна війна,розпалена рейдером Петром його й підпалила,бо махав диякон МП Петро Порошенко з 2009-го року та домахався-вигнали з президенства,дякувати Богу.Вижнуть ще і з України!У старого Мінкульту земля точно горить під ногами,бо хоч в дужках,але втюхати це ПЦУ довірливому плебсу хочуть перед тим,як усіх:культ,мінстець,мол-спорт,гуманіт до купи згребуть,аби не вішали лапшу на вуха народові з тупим обілюванням барижного мародерства на Святинях українців.
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Филарет - настоящий бандеровец и фошизд, просто так не сдастся.
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Через місяць цього проросійсько Мінкульті не буде, а УПЦ КП буде поки буде Україна.
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