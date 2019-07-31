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 Політика України
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Все про:реклама (85) Батьківщина (337) ЧЕСНО (19) Слуга народу (182) Європейська Солідарність (84)

 "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" віддали більшу частину витрачених на виборчу кампанію грошей за рекламу на ТБ, - "ЧЕСНО"

Громадський рух "ЧЕСНО" проаналізував опубліковані на сайті ЦВК фінансові звіти трьох партій. Більшу частину коштів усі три політсили витратили на рекламу на телебаченні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт "ЧЕСНО".

Партія "Слуга народу" зібрала на виборчу кампанію 114,65 млн гривень. "Європейська Солідарність" офіційно витратила на вибори 99,5 млн гривень, а "Батьківщина" - 87,2 млн.

81% зібраних коштів - понад 93 млн - "Слуга народу" витратила на рекламу на ТБ. З них 43,2 млн заплатили підприємствам, що входять до медіахолдингу "1+1 Media", акціонером якого є Ігор Коломойський, повідомили в "ЧЕСНО".

"Європейська Солідарність" віддала за телерекламу 64,14 млн гривень - це 64% усіх витрачених на кампанію грошей. Найбільше отримали телеканали ТРК "Україна" та "1+1" - понад 14 млн кожен.

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"Батьківщина" вклала в рекламу на телебаченні 86% зібраних на вибори коштів - близько 75 млн гривень. З них 99% віддали телеканалам із чотирьох медіагруп: "1+1 Media", "Україна", "Інтер" та StarLightMedia. На "1+1" виділили 20,5 млн, на "Інтер" - 18,1 млн, на ТРК "Україна" - майже 18 млн. Телеканалам ICTV, "СТБ" та "Новий" сумарно дісталося 17,7 млн.

Водночас, запевняють у "ЧЕСНО", політсили не завжди повною мірою відображали у фінансових звітах свої витрати на виборчу кампанію.

Так, за даними Бібліотеки реклами Facebook, тільки з офіційної сторінки "Слуги народу" від початку червня витратили понад 57 000 доларів. У гривнях це майже 1,5 млн. Але у своєму фінансовому звіті партія показала, що витратила на рекламу в соцмережі втричі менше - пів мільйона гривень.

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"Європейська Солідарність", за даними "ЧЕСНО", не внесла до фінзвіту згадку про концерти на підтримку партії в регіонах. У звіті зазначено, що компанія "Мистецька агенція "Арт Велес" отримала від політсили 1,24 млн гривень за "послуги з організації та проведення заходу". Один концерт групи Kozak System, що виступала серед інших на підтримку "ЄС", коштує 130 тисяч гривень, з'ясували в "ЧЕСНО". Таким чином, на цю суму можна було організувати щонайбільше 10 таких виступів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140664
 
 
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На 1000ній купюрі буде небрите рило ЗЄлі і фраза «Я вам нічєво нє должен, ідіть у сраку!».
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Да ты интеллектуал,чувствуется умеренные 8 классов,раенной школы
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Жалко петю,на Мальдивах сэкономил,по колокольным даже лазил
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"Европейская солидарность" отдала за телерекламу 64,14 млн гривен - это 64% всех потраченных на кампанию денег. Больше всего получили телеканалы ТРК "Украина" и "1 + 1" - более 14 млн каждый. Источник: https://censor.net.ua/n3140664

Та ладно, уже три месяца как петюшки вопят, что 1+1 это же «рупор кремля»
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А то не з г+г Мосейчук заявляла що американські кунги, передані нашій армії, треба в землю закопати?
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И вот после всего этого Петр Алексеевич отдаёт им 14 млн.
Он агент кремля?
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Згідно закону від 2015 року про запобігання політичній корупції - всі партії, що на виборах пройшли барєр 2%+ наступні 5 років будуть одержувати державне фінансування з бюджету пропорційно набраним відсоткам. А конкретно Шарий - приблизно 3 млн.грн в місяць. 5 років. З ваших кишень. І хто тепер дурень?....схоже - Петро недарма піарив Шарія чи не на кожному виступі )))
ПС. - Зєля буде одержувати біля 40 млн.грн в місяць до речі. З ваших кишень.
ППС. - А ще бабло з ваших кишень по пару мільйонів в місяць навіть не пройшовши в раду буде одержувати Ляшко, Тягнибок, Смєшко і Мураєв.
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так він же його під себе і придумав - хіба вони думали , що так феєрично пролетять на виборах ? ..))
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Мне кажется, этот вариант вообще не рассматривался. Поэтому и реакция такая неадекватная
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Порох піарив Шарікова? В такому разі Шаріков теж піарив Пороха в ютюбі. Ти вже не знаєш яку ще х...ню придумати.
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Підтримую Шарія, та і пороха. Шарій відтягнув голоси на себе українофобів і людей без мізків.
Тому меньше голосів дісталось потенціальним колаборантам,
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А евреям всё равно - у ехнего братана завсегда заначка найдется на все сл.житухи - железно.
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Підрахуї помилилися: виробництво серіалу «Слуга народу» і концерти 95 кварталу, де висміювали Пороха забули порахувати, хоча це і окупилося.
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