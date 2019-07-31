 "Слуга народу", "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" віддали більшу частину витрачених на виборчу кампанію грошей за рекламу на ТБ, - "ЧЕСНО"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт "ЧЕСНО".

Партія "Слуга народу" зібрала на виборчу кампанію 114,65 млн гривень. "Європейська Солідарність" офіційно витратила на вибори 99,5 млн гривень, а "Батьківщина" - 87,2 млн.

81% зібраних коштів - понад 93 млн - "Слуга народу" витратила на рекламу на ТБ. З них 43,2 млн заплатили підприємствам, що входять до медіахолдингу "1+1 Media", акціонером якого є Ігор Коломойський, повідомили в "ЧЕСНО".

"Європейська Солідарність" віддала за телерекламу 64,14 млн гривень - це 64% усіх витрачених на кампанію грошей. Найбільше отримали телеканали ТРК "Україна" та "1+1" - понад 14 млн кожен.

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"Батьківщина" вклала в рекламу на телебаченні 86% зібраних на вибори коштів - близько 75 млн гривень. З них 99% віддали телеканалам із чотирьох медіагруп: "1+1 Media", "Україна", "Інтер" та StarLightMedia. На "1+1" виділили 20,5 млн, на "Інтер" - 18,1 млн, на ТРК "Україна" - майже 18 млн. Телеканалам ICTV, "СТБ" та "Новий" сумарно дісталося 17,7 млн.

Водночас, запевняють у "ЧЕСНО", політсили не завжди повною мірою відображали у фінансових звітах свої витрати на виборчу кампанію.

Так, за даними Бібліотеки реклами Facebook, тільки з офіційної сторінки "Слуги народу" від початку червня витратили понад 57 000 доларів. У гривнях це майже 1,5 млн. Але у своєму фінансовому звіті партія показала, що витратила на рекламу в соцмережі втричі менше - пів мільйона гривень.

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"Європейська Солідарність", за даними "ЧЕСНО", не внесла до фінзвіту згадку про концерти на підтримку партії в регіонах. У звіті зазначено, що компанія "Мистецька агенція "Арт Велес" отримала від політсили 1,24 млн гривень за "послуги з організації та проведення заходу". Один концерт групи Kozak System, що виступала серед інших на підтримку "ЄС", коштує 130 тисяч гривень, з'ясували в "ЧЕСНО". Таким чином, на цю суму можна було організувати щонайбільше 10 таких виступів.