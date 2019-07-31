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 За кордоном
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Все про:армія РФ (1982) Угорщина (486) Румунія (224)

 Угорщина виправдовує свій дозвіл на перевезення російської зброї до Сербії

Уряд Угорщини в середу захистив своє рішення дозволити транзит російської військової техніки через свій повітряний простір, попри санкції ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Politico.

Росія доставила 10 бойових розвідувальних патрульних машин БРДМ-2 на військову базу сербської армії. Це була частина обіцяної поставки 30 б/в танків Т-72 та 30 БРДМ-2.

Транспортні засоби доставили, незважаючи на те, що сусідня Румунія відмовила у транзиті російського транспорту з озброєннями через Дунай у зв'язку з міжнародними санкціями проти Москви за її дії в Україні.

Після анексії Криму Росією ЄС запровадив ембарго на торгівлю зброєю з Росією, а також заборону експорту так званих товарів подвійного призначення, які можна використовувати як у військових, так і в цивільних цілях.

Керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив журналістам у середу, що авіаперевезенню дозволили пройти через повітряний простір Угорщини, оскільки вантаж перевозили не у військовому літаку, а у цивільному, що не потребує спеціального дозволу.

"Звичайно, ми отримуємо сповіщення про цивільний літак, що входить у повітряний простір Угорщини, але це повністю сповіщення типу протоколу, який слід просто визнати", - сказав Гуйяш, додавши, що з географічних причин російський вантаж також мав пролетіти через Польщу та Словаччину.

Прессекретар Єврокомісії сказав: "Ми бачили повідомлення. Не вдаючись до деталей, виконання обмежувальних заходів ЄС є обов'язком держав-членів ЄС".

"Найголовніше для нас - це те, що нам вдалося перевезти транспортні засоби до Сербії", - сказав президент Сербії Aлександар Вучич. "Як і яким шляхом вони прибули, це наша справа".

На Заході є побоювання, що Росія може підштовхнути Сербію до чергової війни, особливо проти колишньої провінції Косово, яка проголосила незалежність 2008 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ відкрила справу про сепаратизм проти спілки угорців Закарпаття

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140663
 
 
 Топ коментарі
 
чтото быстро мадяры забыли события в Будапеште.
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Зброя і солдати у "громадянському літаку", здається так починалася совітська "операція Дунай" у Чехословаччині у 1968 році.
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- "Гроші не пахнуть", - як казав давньоримський імператор Веспасіан...
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- "Гроші не пахнуть", - як казав давньоримський імператор Веспасіан...
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деякі не пахнуть...а деякі смердять русскім духам...
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Зброя і солдати у "громадянському літаку", здається так починалася совітська "операція Дунай" у Чехословаччині у 1968 році.
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чтото быстро мадяры забыли события в Будапеште.
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А Косово это Сербия или нет все-таки?
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нет. так же как и крысм не часть засрашки изгойки 404 т.н. нароиси.
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Наверое для того чтобы начать "выяснять" это и поставляют кацапы своим братушкам 30 б / у танков Т-72 и 30 БРДМ-2, а потом еще поставит и еще, пока купленные и прикормленные политики будут рот разевать, то и война в Европе начаться может. Но я очень надеюсь ошибаться.
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Украина не признала Косово. Таким образом, это часть Сербии.
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кто не признает Косово, тот в НАТО не будет
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Да после посыла РФии Украиной по вопросам перевозки оружия и личного состава в Приднестровье им надо искать пути обхода этого неудобства.
мотивы Рфии понятны.
Но относительно Венгрии мне лично остается только догадываться как надо было зажать айца венгерскому высшему руководству чтобы оно позволило рф насрать рядом с своей границей...
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Венгры - это продажные шлюхи. Вспомнить хотя бы их лобызание с Гитлером. Дед рассказывал, что эти вояки у немцев за людей не считались. Их даже кормили, как собак - мерзлый рубленный черный хлеб с подсолнечным маслом. Питались исключительно мародерством. Сегодня ничего не изменилось - свой хитрый зад подставляют очередному агрессору.
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да наверно РФ летели через Беларусь, Польша, Словакия, Венгрия.
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И на Америку наплевали??????????????????????
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мало этих "********" совок в 1956 трахал, видать соскучились мадьяры за "братской дружбой" между булок по самые мадьярские гланды ...
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Мало їх Андропов танками давив. Можем повторіть?
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***** обещал ******* после раздела Украини отдать Закарпатье
США ведут грязную игру по отношению к Украине, потому что Венгрия член НАТО и они имеют возможность на них надавить
Всегда были ********** ради своей выгоды даже по отношегию к полякам, когда знали что советы расстреляли в Катыне более 20 000 их соотечественников и скрыли этот факт
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Какая-то чушь про "гражданский самолёт".
Ещё бы про "пассажирский" бы рассказали.
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Малоизвестный факт: Если резко выключить новости российского телевидения, то на тёмном экране возникнет отчётливое отражение дебила.
(C)
@JoN_TM
🤔
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мадяри завжди всіх і все обманювали - такі собі маланці і сраколизи
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