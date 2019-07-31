 Угорщина виправдовує свій дозвіл на перевезення російської зброї до Сербії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Politico.
Росія доставила 10 бойових розвідувальних патрульних машин БРДМ-2 на військову базу сербської армії. Це була частина обіцяної поставки 30 б/в танків Т-72 та 30 БРДМ-2.
Транспортні засоби доставили, незважаючи на те, що сусідня Румунія відмовила у транзиті російського транспорту з озброєннями через Дунай у зв'язку з міжнародними санкціями проти Москви за її дії в Україні.
Після анексії Криму Росією ЄС запровадив ембарго на торгівлю зброєю з Росією, а також заборону експорту так званих товарів подвійного призначення, які можна використовувати як у військових, так і в цивільних цілях.
Керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив журналістам у середу, що авіаперевезенню дозволили пройти через повітряний простір Угорщини, оскільки вантаж перевозили не у військовому літаку, а у цивільному, що не потребує спеціального дозволу.
"Звичайно, ми отримуємо сповіщення про цивільний літак, що входить у повітряний простір Угорщини, але це повністю сповіщення типу протоколу, який слід просто визнати", - сказав Гуйяш, додавши, що з географічних причин російський вантаж також мав пролетіти через Польщу та Словаччину.
Прессекретар Єврокомісії сказав: "Ми бачили повідомлення. Не вдаючись до деталей, виконання обмежувальних заходів ЄС є обов'язком держав-членів ЄС".
"Найголовніше для нас - це те, що нам вдалося перевезти транспортні засоби до Сербії", - сказав президент Сербії Aлександар Вучич. "Як і яким шляхом вони прибули, це наша справа".
На Заході є побоювання, що Росія може підштовхнути Сербію до чергової війни, особливо проти колишньої провінції Косово, яка проголосила незалежність 2008 року.
мотивы Рфии понятны.
Но относительно Венгрии мне лично остается только догадываться как надо было зажать айца венгерскому высшему руководству чтобы оно позволило рф насрать рядом с своей границей...
США ведут грязную игру по отношению к Украине, потому что Венгрия член НАТО и они имеют возможность на них надавить
Всегда были ********** ради своей выгоды даже по отношегию к полякам, когда знали что советы расстреляли в Катыне более 20 000 их соотечественников и скрыли этот факт
Ещё бы про "пассажирский" бы рассказали.
(C)
@JoN_TM
🤔