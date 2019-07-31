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 За напад і розгром в "Укрінформі" винуватцям загрожує до чотирьох років в'язниці, - поліція

Події в будівлі "Укрінформу" слідчі столичної поліції кваліфікували як хуліганство. За вчинення такого правопорушення передбачено до чотирьох років позбавлення волі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

На місці працювала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці опитали свідків та очевидців інциденту.

Двох правопорушників доставили до управління поліції, де вони надали пояснення. Також працівники карного розшуку вилучили записи з камер відеоспостереження.

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

Пресофіцер Шевченківського відділення поліції міста Анна Зубрєва уточнила в коментарі "Укрінформу", що справу було перекваліфіковано зі статті про заподіяння умисного легкого тілесного ушкодження (стаття 125 КК) на "хуліганство". Раніше вона повідомляла агентству про внесення до ЄРДР відомостей про заподіяння тілесних ушкоджень, стаття 125 КК, за побиття охоронця.

Нагадаємо, вчора невідомі у футболках "Традиція і порядок" зірвали пресконференцію кандидатів у нардепи від 50-го округу і розгромили пресцентр "Укрінформу". Унаслідок атаки на "Укрінформ" постраждали троє співробітників агентства.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140662
 
 
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Коли допалає останній порохоскот, в мережі стане затишно та чисто.
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порошенко зрадник і мародер, порохоскот нЕлюди.
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профаны занимаются профанацией
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Традиція і порядок написано російською мовою і не було вимог при погромі? Люди постраждали та було залякування присутніх? Тобто від визнання це терактом врятувало відсутність вибухівки.
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Право
И
Закон
Демократический
Единый

Центр
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А що там із мусорською твариною, яка била ногами лежачих людей під подільским відділенням гестапо та волала "лажись, біндєра!"?
Я сподіваюсь, ця сєпарська істота вже сидить?
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Зеленский, в Киев уже пришел ватний мир?
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Ватний мір прийшов до України разом із двома своїми найкращими агентами - Лолітою та Соколовським.
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Скоріше всього хлопчики просто молоді-дурні і не знали яка відповідальність може бути , коли підеш заробляти по 1000 грн в день. Могли б і щось красивіше вичудити. Я к он один бувший депутат в будь-якій незрозумілій ситуації корову приводив
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