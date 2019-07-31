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Все про:Крим (7228) Міністерство культури (152) ПЦУ (416)

 Мінкульт просить міжнародні організації відреагувати на розграбування храму ПЦУ в окупованому Криму

Міністерство культури України закликає міжнародні організації дати правову оцінку діям російської влади окупованого Криму щодо собору Святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги Православної церкви України (ПЦУ) у Сімферополі.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті міністерства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністерство культури України звертається до всіх міжнародних моніторингових організацій та правозахисних інститутів у сфері прав і свобод людини щодо фіксації цього злочину і просить дати належну правову оцінку вчиненому порушенню прав релігійної організації", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 24 липня майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) у Сімферополі було "розграбовано і поламано" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.

Також читайте: Розграбування храму ПЦУ в Сімферополі - це святотатство, - Епіфаній

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140661
 
   
 Топ коментарі
 
Коли ти вже вивчиш своє нарєчіє?
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А як же томас живатварящий - не защитил?
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Сева, вам, кацапам, только ********* животворящая ума добавит... бурятско-мордвинская народность руских чурок-клептоманов
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Сева, между тобой и мной лежит огромная разница. Я сучу ножками на диване зачотно, а ты сучишь ножками на бутылке зачотно... как ты думаешь той пропитой требухой в своей рюзьке голове, горец уральский, кому комфортнее сидеть? Предвижу твой ответ... что ж, о вкусах и ощущениях не спорят... для кого и бутылка в руской жопе шикарнее дивана под жопой...
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Решительно осуждаем, бескрайне обеспокаиваемся

В суд надо подавать
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Рішення тих судів ***** чіпляє на гвіздок в сортитрі.
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Не, это имущественный спор
Такое на гвоздь не повесишь
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Международные организации пальцем не пошевелят - в Украине такое же отжатие имущества УПЦ КП.
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Например попытка ликвидации юридического лица - УПЦ КП.
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Сябр, а зачем Украине 2 взаимозамещающие конфессии??? Томос дан церкви, получившей названиу УПЦ, или тебе из зарослей бульбы виднее? Стало быть, одна из них упраздняется. И это - не попытка. Это - юридически обоснованнон решение...
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Ага прецедент ещё тот
Но в суд все равно надо подавать имхо
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хм... а за разграбление Крыма кто ответит?! Мінкульт просить міжнародні організації відреагувати на розграбування храму ПЦУ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6929
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