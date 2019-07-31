 Філарет звернувся до Зеленського та ОБСЄ через ліквідацію УПЦ КП

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
На думку Філарета, парафіян УПЦ КП "фактично силою змушують належати до іншої конфесії – Православної церкви України".
"Прошу вас силою міжнародного авторитету допомогти не допустити незаконну ліквідацію нашої церкви Міністерством культури України", – йдеться у зверненні Філарета до координатора проєктів ОБСЄ в Україні Генріка Вілладсена, яке датоване 30 липня.
У зверненні до Зеленського патріарх заявляє про "рейдерську атаку на майно УПЦ Київського патріархату", яку нібито очолює предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Крім того, він розповів про процес ліквідації УПЦ КП та попросив у президента "безпосереднього втручання і припинення цього беззаконня".
Нагадаємо, раніше в Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.
На каком основании можно запретить УПЦ
Не секта, не угрожает ничьей жизни
Сатанистам можно регу иметь, а УПЦ нельзя
Ну жесть же и противозаконность
Я не поддерживаю Филарета лично, для меня есть пример Францизска Азизского, других известных святых, реформаторов, которые очень серьёзно конфликтовали с действующей церковной властью, но никогда не шли на раскол.
Но с юридической точки зрения имхо это полный мрак
УПЦ вошла в состав ПЦУ, стала ее частью, что было собственностью УПЦ стало собственностью ПЦУ. Произошло это по решению собора УПЦ. И поздно махать кулаками после драки.
Кстати судьба исков от УПЦ одна - дело будет закрыто в связи с ликвидацией истца.
Много времени спустя один из членов синода решил делать вид, что ничего не произошло. Но один человек - даже если он Филарет - это не церковь.
У меня в практике был случай, когда учредители продали свои доли в ООО новому владельцу, а спустя 6 лет, когда новый владелец вложил в предприятие кучу своего бабла, собрались снова и приняли новый устав этого ООО без нового хозяина, как будто ничего не случилось и ничего они не продавали. Ох и криков было "я отзываю свою подпись!". Долго пришлось судиться, но справедливость восторжествовала. Точно так же и здесь.
А УПЦ растворилась в ПЦУ, как родители в детях, и продолжает существовать. И Филарету там приготовлено место почетного патриарха за столом. Но не самодержца.
С каких пор постановления церковных соборов при котором один из участников официально заявил что отзывает подпись, являются юридическим основанием - для меня загадка
Да какая разница что кто заявил через несколько месяцев. Да и решение принимается большинством голосов. Один Филарет - не УПЦ.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
А то, что Филарету чего-то захотелось... Мне тоже много чего хочется.
Ты сдал себя с потрохами...
Обратного пути нет!
(смотреть со звуком)
https://twitter.com/i/status/1156599739309338630
"Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?
(1Кор.6:1)
Чего Петя добился?
УПЦ (МП) не ликвидирована как агент влияния.
ПЦУ - митрополия, а не патриархат.
Причём, вся эта возня касается только баранов, живущих ментально в 19 веке. Остальным пох (чума на оба ваших дома).
Так не буде.