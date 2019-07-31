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Все про:УПЦ КП (201) Філарет (235) православ'я (161)

 Філарет звернувся до Зеленського та ОБСЄ через ліквідацію УПЦ КП

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет звернувся до президента України Володимира Зеленського та Організації з безпеки і співпраці в Європі через ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

На думку Філарета, парафіян УПЦ КП "фактично силою змушують належати до іншої конфесії – Православної церкви України".

"Прошу вас силою міжнародного авторитету допомогти не допустити незаконну ліквідацію нашої церкви Міністерством культури України", – йдеться у зверненні Філарета до координатора проєктів ОБСЄ в Україні Генріка Вілладсена, яке датоване 30 липня.

У зверненні до Зеленського патріарх заявляє про "рейдерську атаку на майно УПЦ Київського патріархату", яку нібито очолює предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Крім того, він розповів про процес ліквідації УПЦ КП та попросив у президента "безпосереднього втручання і припинення цього беззаконня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми подали до суду на Міністерство культури через зняття з реєстрації УПЦ КП, - Філарет

Нагадаємо, раніше в Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська Православна Церква Київського Патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.

Також читайте: Філарет закликав Міністерство юстиції України продовжити реєстрацію УПЦ Київського патріархату

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140660
 
   
 Топ коментарі
 
Помогите!!! Фулюганы прихода лишают!!!
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Бодя! иди сдай анализы и спать!.. завтра у тебя тяжелый день: собирать ягель и плести лапти!
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Помогите!!! Фулюганы прихода лишают!!!
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ох. Штирить не на жарт.
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честно говоря ДОСТАЛ этот Почетный Патриарх..терплю ....но всему есть предел....
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Когда они втихаря договариваются, мне страшнее
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В Україні державний орган ліквідував Українську Церкву! Ви тільки уявіть подібне в будь-який країні Світу! Наприклад в Італії чи Німеччини. Та й мало того, передав все її майно турецькій церкві. Зараз порохососів почнуть вити що це правильно і для України.
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Бодя! иди сдай анализы и спать!.. завтра у тебя тяжелый день: собирать ягель и плести лапти!
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Бачу ти добре розумієшся на сортах руського лайна.
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тебя дурака державный орган признал человеком, и сильно ошибся. нужно документ заменить на ветеринарный.
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В спам кацапорошенівська соска
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ліквідували юридичне лице. Церкву ніхто ліквідувати не може. Будь яка церква працює по законах країни де вона знаходиться. Для того щоб вести якусь господарську діяльність з майном, у церкви повинно бути юридичне лице, якщо його в неї немає, то вона не може вести господарську діяльність згідно законів країни в якій вона знаходиться. Тобто не може когось наймати щось робити за гроші. Чи робити закупівлі у інших юр лиць. От і все. Церква якщо є справжні віряни, а не бутафорні на папері, нікуди зникнути не може.
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Лаптеликий, про турецкую черьков заходит только твоим собратям в лаптях и на бутылке...
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Все это совершенно не имеет никакого отношения к праву и закону.

На каком основании можно запретить УПЦ
Не секта, не угрожает ничьей жизни

Сатанистам можно регу иметь, а УПЦ нельзя
Ну жесть же и противозаконность
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Естественно, что новая власть отменит это решение как идущее вразрез принципу свободы совести. Но потуги оставшихся петиних холуев впечатляют.
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Хз какая-то реально фигня и заказуха
Я не поддерживаю Филарета лично, для меня есть пример Францизска Азизского, других известных святых, реформаторов, которые очень серьёзно конфликтовали с действующей церковной властью, но никогда не шли на раскол.

Но с юридической точки зрения имхо это полный мрак
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Как раз с юридической точки зрения все очень даже понятно.

УПЦ вошла в состав ПЦУ, стала ее частью, что было собственностью УПЦ стало собственностью ПЦУ. Произошло это по решению собора УПЦ. И поздно махать кулаками после драки.

Кстати судьба исков от УПЦ одна - дело будет закрыто в связи с ликвидацией истца.
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Дяденька порохобот, погуглите законы о религиозных организациях, какая там нужна документация, а потом ещё раз вернитесь с итогам церковного собора (!!!) и отозванной подписи.
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Да нет уж. Сами погуглите и нарисуйте мне всю картинку. Со статьями законов от начала процесса до окончания.
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Дяденька зебил, ты выучил новое слово гуглить? Тоесть пока еще сам не умеешь, но уже слово знаешь?
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Мадам. Никто УПЦ КП не запрещал. Она сама на соборе решила объединиться с другими церквями в ПЦУ. При этом про объединении новому юрлицу передаются все полномочия и имущество.
Много времени спустя один из членов синода решил делать вид, что ничего не произошло. Но один человек - даже если он Филарет - это не церковь.

У меня в практике был случай, когда учредители продали свои доли в ООО новому владельцу, а спустя 6 лет, когда новый владелец вложил в предприятие кучу своего бабла, собрались снова и приняли новый устав этого ООО без нового хозяина, как будто ничего не случилось и ничего они не продавали. Ох и криков было "я отзываю свою подпись!". Долго пришлось судиться, но справедливость восторжествовала. Точно так же и здесь.

А УПЦ растворилась в ПЦУ, как родители в детях, и продолжает существовать. И Филарету там приготовлено место почетного патриарха за столом. Но не самодержца.
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Официальная позиция шоколадной партии мне известна
С каких пор постановления церковных соборов при котором один из участников официально заявил что отзывает подпись, являются юридическим основанием - для меня загадка
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Хахахахаха Хахахахаха Лалала Лалалала

Да какая разница что кто заявил через несколько месяцев. Да и решение принимается большинством голосов. Один Филарет - не УПЦ.
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Ну вот один из участников может сколько угодно отзывать подпись. Потому что тысячи других участников подпись не отзывают. Я уже молчу про то, что какие нафиг отзывы подписи? Может еще и Кравчук может свою подпись от 91 года отозвать?
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Яким кінцем тут шоколад і партія? Бригадир веде облік вжитих протягом зміни ключових слів?
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Просто Филарет понял, что цена и качество не соответствует полученному Томосу и переход от одной зависимости к другой с потерей всех приходов за границей - это не то, к чему он стремился почти три десятка лет независимой Украины!
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Нет, просто он понял, что лично он остался не при церковной власти. И что оказываеться новый предстоятель стал именно предстоятелем, а не марионеткой, как хотел филарет.
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В спортолото еще напиши..оно .обязательно поможет...
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позорище... оказалось, что этот дедуган просто играл роль "патриарха". Истинный Патриарх Украинской Церкви только радовался бы восстановлению исторической и церковной справедливости... Может еще к ху@лу и Кирюхе Гундяю обратишься, Филя? Філарет звернувся до Зеленського та ОБСЄ через ліквідацію УПЦ КП - Цензор.НЕТ 9495
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Филарет - епифашке завет
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Где влезал Петро, там везде бардак! Его соглашение с Варфоломеем еще долго будет всем гыкаться...
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Боже мій, як же людина, котра за крок до зустрічі з Творцем, бажає влади!
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Філарет, бери приклад з Любомира Гузара, іди на відпочинок.
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О чем ты думал, Филарет, когда намедни, московским говно сми интервью давал и говорил, что тут тебя не понимают ?
Ты сдал себя с потрохами...
Обратного пути нет!
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Ну что тут сказать - пЭтя как всегда ****** всех и даже Филарета.... сумно
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Шановний пане Філарте! Заспокойтеся! Тяперича вокруг Вас - все СВОИ! ФСБ-ешні кловуни в ассортіменнті! Вони ніколи не пригадають Вам Ваше КГБ-ешне минуле! Ну, а я бажаю Вам, як просто літній людині, здоров"я!
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Да иди ты на буй! хватит опиум для народа продавать!
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не понял только создали а томос а кто ее ликвидируует только шествие было бред какой то
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На жаль тут не до сміху, бо поважна людина сама себе загнала у глухий кут і звертається до ворога своєї віри за допомогою😏
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особенно веру в то что он до сих пор патриарх Філарет звернувся до Зеленського та ОБСЄ через ліквідацію УПЦ КП - Цензор.НЕТ 3260
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Уявимо, що в Італії державна установа ліквідувала католицьку церкву. Або в Греції Грецьку православну церкву. Неможливо? Так, в національних державах таке і уявити гріх. А в Україні запросто.
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Уважемому Филарету нужно было сразу бакану звонить, зачем ети посредники...
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Молюсь чтоб ума хватило всем этим организациям ЗАБИТЬ на вопли филарета
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помню, как ГлавЧорт Гуньдяев жаловался в Госдеп и Папе Римскому, когда создавалась наша Украинская Церковь.. а теперь и старина Фил по той же дороге пошол..
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Теперь придется расхлебывать то, что долбанный Хряк влез в разборки церквей и втянул туда государство. Ну не зря же умные люди давным-давно решили, что религия - отдельно, государство - отдельно. Но Хряку было плевать, лишь бы перемогу к выборам подготовить.
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что ж вы, батюшки, у безбожника судитесь?
"Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?
(1Кор.6:1)
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Ну, Филарет может и прав...
Чего Петя добился?
УПЦ (МП) не ликвидирована как агент влияния.
ПЦУ - митрополия, а не патриархат.
Причём, вся эта возня касается только баранов, живущих ментально в 19 веке. Остальным пох (чума на оба ваших дома).
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ви, зебіли, хочете, щоб вами командував цар (імператор, диктатор, генсек, тощо), який би розчерком пера чи наказом своїх брів (помахом люльки) вирішував проблеми і ваші, і державні.

Так не буде.
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Філарет все життя боровся за Київський Патріархат і Українську церкву а обманув його і зруйнував усе спадковий злодій і мародер
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Ця інфа наочно показує колосальну різницю між державником (приміром, яким є Президент Порошенко) і коньюктурщиком-карєристом донецьким архієпіском Денисенком (Філаретом). Нагадаю, що Філарет балотувався на предстоятеля РПЦ (програв Рюдігеру-Алексію); балотувався на посаду митрополита всія України РПЦ (програв Володимиру-Сабодану). На запит суспільства створив українську православну церкву - і, коли прийшов час визнання національної церкви Константинополем - знову пішов в розкол...
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Блін! А як мені, атеїстці , дивитися на філаретівські гебешні витребони?! Філарете, живи довго!
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дайте деду успокоительное и пусть лежит на печи...блаженный.
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