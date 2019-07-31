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 Політика України, За кордоном
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Все про:моряки (682) Росія (19143) Полозов (285)

 Політичне рішення про звільнення українських моряків може бути ухвалено до жовтня, - Полозов

Звільнення захоплених ФСБ Росії українських моряків - "перспектива найближчого майбутнього, а не віддалена".

Таке припущення 31 липня Крим.Реалії висловив адвокат Микола Полозов, передає Цензор.НЕТ.

"Суд продовжив термін утримання під вартою морякам до жовтня. Я допускаю, що цілком можливо, що політичне рішення про їхнє звільнення, тим більше, що Україна відправила всі необхідні документи, відбудеться до цього терміну. Відбудеться це в найближчий тиждень, протягом серпня або вересня – я не можу відповісти", – сказав Полозов.

За його словами, подальше утримування моряків шкодитиме інтересам російської влади, а "такого вони, звісно, не допустять".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовополонені українські моряки можуть повернутися додому до жовтня, - "Известия"

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Читайте також: Військовополонені моряки перебувають поза межами мінського процесу. Щодо них є рішення Міжнародного трибуналу, - Безсмертний

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московське СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили до списку обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140658
 
 
 Топ коментарі
 
Це відповідь чи підрив твого козлячого пукану?
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Свыню , вилкула , Свинарчука .в обмен .
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Це відповідь чи підрив твого козлячого пукану?
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Тобто я про тебе все вірно написав. Дякую за визнання твоєї козлячої суті. Если долго захотєть, можно на твоєм козлячєм пуканє в космос полєтєть🚀
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Йому на кондоми грошей не вистачає, бо їх особисто вкрав Порошенко.
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Нехай користується ізоляційною стрічкою або поцупить у супермаркеті поліетиленові рукавички.
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Ті что, дурак? Он же кукловод зельки! Потише тут в инете, скоро ходить по домам начнут, репрессировать тех, кто на идиота не тянет.
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До жовтня дуже багато часу, а для наших моряків цей час тягнеться значно довше. Відповідно після політичного рішення узеленського про звільнення російських моряків стало зрозумілим, що ***** може довго тягнути свій час і демонструвати усьому Світу свою зверхність.
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Обратите внимание, что с тех пор, как параша загнала в Измаил "под арест" свою старую ржавую лоханку, об освобождении захваченных парашей 3-х наших судов, в т.ч. 2 новых военных катеров речь уже даже не идёт. Политическое решение об освобождении украинских моряков может быть принято до октября, - Полозов - Цензор.НЕТ 4271
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Навіть якщо цих і звільнять - одразу нових наловлять ... хіба довго ?
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Чому? Тепер же є народний президент при якому війна закінчилася і полонених не буде.
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🐸 Він теж нічого не обіцяв? Пофарбувати його у зелений колір і буде чудовим президентом🙄 Кажуть коли вони їли іноземців, то пропонували європейцям з'їсти своїх громадян. Тобто вони дуже гостинні люди.
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цей вопрос не стоит даже пары драных петиных носок и ушитых джинсов украинского талейрана паши Політичне рішення про звільнення українських моряків може бути ухвалено до жовтня, - Полозов - Цензор.НЕТ 8096
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Политическое решение об освобождении украинских моряков может быть принято до октября, - Полозов

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Меня напрягает "ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ". Это типа признать КРЫМ РОССИЙСКИМ в обмен на моряков?
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