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Все про:туризм (344) вбивство (1863) ПАР (10)

 Південноафриканська поліція затримала всіх підозрюваних у вбивстві українського туриста

31 липня в Південно-Африканській Республіці поліцейські затримали другого з трьох підозрюваних у вбивстві туриста з України Івана Іванова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це йшлося в повідомленні на поліцейському форумі передмістя Кейптауна Хаут-Бей у Facebook.

Увечері цього ж дня на поліцейському форумі передмістя Кейптауна Хаут-Бей у Facebook повідомили про затримання ще одного чоловіка, оголошеного в розшук у справі Іванова. Усім підозрюваним обиратимуть запобіжний захід 2 серпня, йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського туриста вбили та пограбували в Південно-Африканській Республіці

Першого підозрюваного, раніше судимого Синаї Мпоселву, затримали по гарячих слідах, у нього був закривавлений рюкзак убитого. Про це розповів посол України в ПАР Тарас Кузьмич.

"Зазіхнув на рюкзак туриста, який він не захотів віддати, спробував боротися, і тоді його двічі вдарили ножем у груди. Наш співвітчизник стік кров'ю. Що дивно: напад стався в досить людному місці, неподалік парковки, серед білого дня. Це безпечний маршрут, який часто відвідують туристи, тут виходять гарні фото. Але, звичайно, в країні високий рівень злочинності, потрібно бути обачним", - сказав дипломат.

За його словами, нещодавно грабіжники в Преторії атакували посла Бельгії, але той відразу ж віддав усе, що при ньому було, і його не чіпали.

Читайте: Екс-співробітника посольства в ПАР підозрюють у розкраданні 1,5 млн грн, - прокуратура

Українця в ПАР убили вперше, стверджує Кузьмич.

"Для ПАР це величезний удар по туризму, який годує країну. Тим паче, інцидент стався в популярному серед туристів Кейптауні... Мер Кейптауна Дам Плато обіцяє допомогти з організацією панахиди на дев'ять днів у неділю, 4 серпня (привезуть православного священика), а також репатріацією тіла в Одесу, звідки родом Іванов. Крім того, інцидент вийшов на рівень місцевого парламенту, який ухвалив виділити додатково півсотні патрульних у нацпарку, де вбили Іванова. А ще щодо вбивства відбудеться спецзасідання поліції та влади", - повідомив посол.

Українські дипломати обіцяють стежити за перебігом розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140657
 
   
 Топ коментарі
 
Лучше бы он отдал рюкзак неграм
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какой туризм на той помойке где власть захватили два враждующих племени где верхом достоинства война считается вспарывать живьем животы особенно женщинам и детям.... и ОНО того стоило.... чтобы поехать чтобы тебя там как курицу прирезали...
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Похоже, прекрасная независимая ЮАР стала входить в список мест для экстремального туризма. Ушли англичане - прибежал писец.((
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Хотел этой весной отправиться на занзибар, но вспомнилось:

В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы.
Будут вас кусать, бить и обижать, не ходите, дети, в Африку гулять.
В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей

и передумал... ну шо ж делать? Сколько предупреждать... афроафриканские негры негроидной расы как были мавпами, ими же и остались... взять "барабашово" (бедняга-профессор Барабашов в гробу переворачивается) с его нигерийскими негрилами, или этого черножопого дамбаского ленина со спрятанных в трусы хвостиком. Нет, подсахарная африка для меня табу. Мне довелось послужить пару лет в Лубанго, и мне этого ужас как хватило...всякие уецы, эболы, лихорадки, змеи-суки, как змеи доставали... убить в африке есть кому, уж не говорю про местных с их блудливыми самками с big african bumbum...
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какой туризм на той помойке где власть захватили два враждующих племени где верхом достоинства война считается вспарывать живьем животы особенно женщинам и детям.... и ОНО того стоило.... чтобы поехать чтобы тебя там как курицу прирезали...
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ЮАР довольно красивая страна,но нужно соблюдать правила безопасности и если тебя грабят,отдавать все что есть или приедут,местные два кошелька носят,на случай ограбления,это не Украина,там завалят,то же самое в Бразилии показал 100 реалов вечером ,все ты суицидник
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Правильно, украинских туритов мочить нельзя!
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Там замочили даже Корри Сандерса,который замочил Кличка.
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Ну це і не дивно. Зараз в ПАР зворотній расизм, білі все частіше емігрують до інших країн. А негритоси з кожним роком стають наглішими
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немає на тих габізян апартеїда ...мавпи здичавіли зовсім
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Они такими были всегда,юаровцы сами виноваты,поверили в сказку про де гарантию ,теперь бегут из своей страны,где жили с 17 века,а оставшиеся живут в белых районах,за колючей проволокой,а когда то была страна с уровнем жизни для белых,как а США
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не останню роль у цьому зіграла гейропа зі штатами ...дерьмокрадія ...а на самому ділі прибрали конкурента в економіці ...ЮАР була високорозвинена країна з великим сировинними запасами та промисловим потенціалом ... бібізяни були просто приводом (підпалом рейхстага) ...доречі тепер щось не чути криків про права "кольорових" ...тепер вони вільні вбивати грабувати і нищити
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Совершенно верно,в ЮАР даже ядерная программа была,а теперь мартышки с постулатами скачут,это урок для идиотов
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у нас свой (будапештский) урок для идиотов ...
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ä нами разве не так сделали
под крики о демократии уничтожили населения больше чем в 1933
промышленность в ноль образование науку медицину в ноль
зачищают земли для арийцев по методу опробованному в Маутхаузене
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це ти у Крадчука з Чучмою запитай ...за те що вони зробили з Країною мали вже давно згнити де небуть на кар"єрі ...а вони "поважні" люди ...що знищили економіку
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задержала ВСЕХ подозреваемых... То есть 90% населения
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Похоже, прекрасная независимая ЮАР стала входить в список мест для экстремального туризма. Ушли англичане - прибежал писец.((
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ЮАР создали буры,голландцы в основном,англичане вторглись в 20 веке
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Негров решил посмотреть? Так их в европе хоть греблю гати
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Хтось казав що ПАР (ЮАР) це показова країна де реалізуються принципи Нового Світового Устрою - нема приватної властності але є соціалізм в його агресивній формі. Схоже це правда.
Фільми про ПАР "Дев ятий округ","Чаппі" це підтверджують, як це не смішно.
А ось рюкзак треба було віддати, а турагентствам треба краще інструктувати наших громадян що їх чекає в ПАР.
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Млять,ненавижу две вещи: расизм и негров
Негров особенно
У этих тварей расизм развит просто чрезвычайно
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Люди думайте про власну безпеку!!!
Коли їдете у країни де живе багато дикунів які можуть вбити просто так то при нападу віддавайте речі сразу без вагань, бережіть життя!!! А краще не їздити у дикунські країни. Є багато країн чудових та меньш небезпечних ніж афро та латінос.
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