 Південноафриканська поліція затримала всіх підозрюваних у вбивстві українського туриста

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це йшлося в повідомленні на поліцейському форумі передмістя Кейптауна Хаут-Бей у Facebook.
Увечері цього ж дня на поліцейському форумі передмістя Кейптауна Хаут-Бей у Facebook повідомили про затримання ще одного чоловіка, оголошеного в розшук у справі Іванова. Усім підозрюваним обиратимуть запобіжний захід 2 серпня, йдеться в повідомленні.
Першого підозрюваного, раніше судимого Синаї Мпоселву, затримали по гарячих слідах, у нього був закривавлений рюкзак убитого. Про це розповів посол України в ПАР Тарас Кузьмич.
"Зазіхнув на рюкзак туриста, який він не захотів віддати, спробував боротися, і тоді його двічі вдарили ножем у груди. Наш співвітчизник стік кров'ю. Що дивно: напад стався в досить людному місці, неподалік парковки, серед білого дня. Це безпечний маршрут, який часто відвідують туристи, тут виходять гарні фото. Але, звичайно, в країні високий рівень злочинності, потрібно бути обачним", - сказав дипломат.
За його словами, нещодавно грабіжники в Преторії атакували посла Бельгії, але той відразу ж віддав усе, що при ньому було, і його не чіпали.
Українця в ПАР убили вперше, стверджує Кузьмич.
"Для ПАР це величезний удар по туризму, який годує країну. Тим паче, інцидент стався в популярному серед туристів Кейптауні... Мер Кейптауна Дам Плато обіцяє допомогти з організацією панахиди на дев'ять днів у неділю, 4 серпня (привезуть православного священика), а також репатріацією тіла в Одесу, звідки родом Іванов. Крім того, інцидент вийшов на рівень місцевого парламенту, який ухвалив виділити додатково півсотні патрульних у нацпарку, де вбили Іванова. А ще щодо вбивства відбудеться спецзасідання поліції та влади", - повідомив посол.
Українські дипломати обіцяють стежити за перебігом розслідування.
В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы.
Будут вас кусать, бить и обижать, не ходите, дети, в Африку гулять.
В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей
и передумал... ну шо ж делать? Сколько предупреждать... афроафриканские негры негроидной расы как были мавпами, ими же и остались... взять "барабашово" (бедняга-профессор Барабашов в гробу переворачивается) с его нигерийскими негрилами, или этого черножопого дамбаского ленина со спрятанных в трусы хвостиком. Нет, подсахарная африка для меня табу. Мне довелось послужить пару лет в Лубанго, и мне этого ужас как хватило...всякие уецы, эболы, лихорадки, змеи-суки, как змеи доставали... убить в африке есть кому, уж не говорю про местных с их блудливыми самками с big african bumbum...
под крики о демократии уничтожили населения больше чем в 1933
промышленность в ноль образование науку медицину в ноль
зачищают земли для арийцев по методу опробованному в Маутхаузене
Фільми про ПАР "Дев ятий округ","Чаппі" це підтверджують, як це не смішно.
А ось рюкзак треба було віддати, а турагентствам треба краще інструктувати наших громадян що їх чекає в ПАР.
Негров особенно
У этих тварей расизм развит просто чрезвычайно
Коли їдете у країни де живе багато дикунів які можуть вбити просто так то при нападу віддавайте речі сразу без вагань, бережіть життя!!! А краще не їздити у дикунські країни. Є багато країн чудових та меньш небезпечних ніж афро та латінос.