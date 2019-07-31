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Все про:Керченська протока (204) Крим (7228) окупація (2098) Росія (19143)

 Окупанти заявляють, що поповнили угруповання катерів у Керченській протоці

У Росгвардії стверджують, що спустили на воду третій катер, призначений для "охорони Керченської протоки".

Спуск катера на воду відбувся в Ярославській області РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Південного округу Росгвардії.

"У Рибінську Ярославської області відбулася церемонія спуску на воду катера спеціального призначення для охорони акваторії Керченської протоки. Це вже третій із серії протидиверсійних катерів проєкту "Грачонок", побудований для Росгвардії на виробничих потужностях Рибінського суднобудівного заводу", - йдеться в повідомленні.

У відомстві стверджують, що для керченської бригади Росгвардії буде побудовано чотири катери проєкту "Грачонок". Вони надійдуть на озброєння бригади восени цього року.

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Раніше країни Євросоюзу, Канада і США засудили інспекційний режим, введений Росією в Керченській протоці, а також перешкоди для судноплавства, викликані будівництвом моста через протоку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140656
 
 
 Топ коментарі
 
Krychek‏ @Krychek5 10 ч.10 часов назад

Тут Валуев предложил направить воду от наводнений на тушение пожаров в Сибири.
Дурак он!
Почему не предложил направить тепло от пожаров на отопление и освещение?
Это же элементарно!
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То,шо заявляют окупанты ,это все херня.
Вот щас заявит Турчинов-это будет просто бимба .
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Сейчас взвесил помидор, который у меня на даче вырос. 420 грамм. И это не самый большой еще
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Ну не может плавать на навозе , и ну и во на ху.. . Не одно транспортное судно . Как бы не старались винторогие. .
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То,шо заявляют окупанты ,это все херня.
Вот щас заявит Турчинов-это будет просто бимба .
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А то шо заявляет твоё *****, так весь мир ржёт
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Krychek‏ @Krychek5 10 ч.10 часов назад

Тут Валуев предложил направить воду от наводнений на тушение пожаров в Сибири.
Дурак он!
Почему не предложил направить тепло от пожаров на отопление и освещение?
Это же элементарно!
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Чёрное море, и Азовское, а значит и Крымский мост и всё что в нём находится на нём и около: рыбы, медузы водоросли, ротаны, сокровища, гады морские принадлежат Украине. Утрись вата
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Милитарній портал писал недавно о том, что рашкопираты заняли в Черном море торговые и туристические пути в Украину и Грузию своими корытами под видом учений на 25 дней. Надеюсь что не потопят никого из нормальных людей.
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та щоб ті корита усі потонули з екіпажами !!!!
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Старый завет сообщает, что разгневанный на какой-либо народ ( египтян, иудеев, филистимлян и так далее) Господь насылал на него кары в виде эпидемии, потопа, нашествия насекомых, засухи и так далее. Но он имел обычай насылать кары не все вместе, скопом, но одну за другой. Как семь кар египетских.
А теперь обратимся к лету 2019 года. Практически одновременно Небеса послали России загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» ( которое сравнили с аварией на ЧАЭС), страшный потоп с затоплением райцентра Тулун и окрестных сел и жуткий, на 3000000 гектаров, лесной пожар. Взрыв на газопроводе. Московское избиение мирных митингующих …
Похоже, Господь решил, что просто пожар или просто потоп жители России не оценивают, как Его требование покаяться. Ох, как он разгневается, если и это Его предупреждение россияне не учтут.
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Нашествие саранчи в Астраханской области также началось.
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та їм хоч каміння з неба, аби тіки здохнуть на параше
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Мало, мало, мало ....
Коли здохне Кремль,тоді і буде гарна новина.
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Я в морях с 1981-го. Всяко видел. Но это чудо вызывает оторопь. По-честному.
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Рыбинск? Глубоко в континенте они верфи зафигачили. Хотя чему удивляться, при совке в Горьком (Н.Новгород) и атомные подлодки делали.
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Ну да, а теперь у вас мордвы только кузя, да и того скоро на иголки пустят
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У Мордвы нет "Кузи". Он стоит в Мурманске без винтов.
п.с. Иногда если не знаешь, что написать, то лучше не пиши. Умнее будешь выглядеть.
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Да мне по барабану где он стоит,чуваш ты недоразвитый,хоть на луне, ты идиот умнее будешь выглядеть, если тайгу свою потушишь,вернее уже не свою,а китайскую, уже
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Раз тебе по-барабану, что корабль без винтов, то можешь смело гордиться крейсером "Украина" - грозой Чёрного моря.
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...но строится верфь взамен Николаевской, где можно будет построить корабли в 4 раза больше атомного авианосца. А Николаевская - практически умерла. Окупанти заявляють, що поповнили угруповання катерів у Керченській протоці - Цензор.НЕТ 5270
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найстрашніша зброя проти Кузі--виявляеться не торпеда і не ракета--а впавший на нього кран,який остаточно його добив
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Кран то ему особого урона не нанёс. Ему полностью меняют силовую установку. От котов до винтов. Кроме того - демонтируют ракетное оружие (не дело авианосца стрелять ракетами. Его оружие - самолёты, каких из за ракет мало вмещается)
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це був сарказм...а Кузю списують......" Его оружие - самолёты,..."---ага..літаки..які він біля берегів Сирії потопив
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По большому счёту - хрень а не корабль. Я бы давно списал.

Слишком мал для полноценного авианосца. С него не могут взлетать самолёты ДРЛО. И авиагруппа слишком слабая. Он не может быть самостоятельной боевой единицей. Кроме того - у России нет задач по атаке чего то вдали от наземных баз. Он реально воевал только в Сирии. Да и там был нафиг не нужен. Можно было и с земли послать самолёты. Окупанти заявляють, що поповнили угруповання катерів у Керченській протоці - Цензор.НЕТ 1633
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завозять зброю..попонюютькатерами----рейтинг )(уйла впав...холопи в московії бунтують---пора..пора войнушку затіяти коридор пробити...води нема в Криму--для вєлічія царя і обожанія народа
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