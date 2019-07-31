 Окупанти заявляють, що поповнили угруповання катерів у Керченській протоці

Спуск катера на воду відбувся в Ярославській області РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Південного округу Росгвардії.
"У Рибінську Ярославської області відбулася церемонія спуску на воду катера спеціального призначення для охорони акваторії Керченської протоки. Це вже третій із серії протидиверсійних катерів проєкту "Грачонок", побудований для Росгвардії на виробничих потужностях Рибінського суднобудівного заводу", - йдеться в повідомленні.
У відомстві стверджують, що для керченської бригади Росгвардії буде побудовано чотири катери проєкту "Грачонок". Вони надійдуть на озброєння бригади восени цього року.
Раніше країни Євросоюзу, Канада і США засудили інспекційний режим, введений Росією в Керченській протоці, а також перешкоди для судноплавства, викликані будівництвом моста через протоку.
Вот щас заявит Турчинов-это будет просто бимба .
Тут Валуев предложил направить воду от наводнений на тушение пожаров в Сибири.
Дурак он!
Почему не предложил направить тепло от пожаров на отопление и освещение?
Это же элементарно!
А теперь обратимся к лету 2019 года. Практически одновременно Небеса послали России загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» ( которое сравнили с аварией на ЧАЭС), страшный потоп с затоплением райцентра Тулун и окрестных сел и жуткий, на 3000000 гектаров, лесной пожар. Взрыв на газопроводе. Московское избиение мирных митингующих …
Похоже, Господь решил, что просто пожар или просто потоп жители России не оценивают, как Его требование покаяться. Ох, как он разгневается, если и это Его предупреждение россияне не учтут.
Коли здохне Кремль,тоді і буде гарна новина.
п.с. Иногда если не знаешь, что написать, то лучше не пиши. Умнее будешь выглядеть.
Слишком мал для полноценного авианосца. С него не могут взлетать самолёты ДРЛО. И авиагруппа слишком слабая. Он не может быть самостоятельной боевой единицей. Кроме того - у России нет задач по атаке чего то вдали от наземных баз. Он реально воевал только в Сирии. Да и там был нафиг не нужен. Можно было и с земли послать самолёты.