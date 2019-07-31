 Окупанти заявляють, що поповнили угруповання катерів у Керченській протоці

Спуск катера на воду відбувся в Ярославській області РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Південного округу Росгвардії.

"У Рибінську Ярославської області відбулася церемонія спуску на воду катера спеціального призначення для охорони акваторії Керченської протоки. Це вже третій із серії протидиверсійних катерів проєкту "Грачонок", побудований для Росгвардії на виробничих потужностях Рибінського суднобудівного заводу", - йдеться в повідомленні.

У відомстві стверджують, що для керченської бригади Росгвардії буде побудовано чотири катери проєкту "Грачонок". Вони надійдуть на озброєння бригади восени цього року.

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Раніше країни Євросоюзу, Канада і США засудили інспекційний режим, введений Росією в Керченській протоці, а також перешкоди для судноплавства, викликані будівництвом моста через протоку.